Украинският президент Володимир Зеленски съобщи за проблеми с доставката на американско оръжие за украинските въоръжени сили, използващи финансиране от ЕС.
„Важно е всички споразумения с нашите партньори да бъдат изпълнявани ефективно и своевременно. Програмата PURL трябва да бъде изпълнена, а през януари не беше направено достатъчно“, каза той във вечерното си обръщение, публикувано в Telegram канала на украинския лидер.
През лятото на 2025 г. САЩ и НАТО стартираха нов механизъм за предоставяне на американско оръжие на Украйна – Списъкът с приоритетни изисквания за Украйна (PURL), който осигурява финансиране чрез вноски от европейски съюзници и Канада. Очаква се Украйна да получава редовни пакети помощ на стойност приблизително 500 милиона долара всеки.
Проблемите в отбраната на украинските въоръжени сили край Гуляйполе в Запорожка област са причинени от недостиг на сили и ресурси в този участък на фронта, заяви руският военен експерт Андрей Марочко.
Щетите от унищожаването на гражданската инфраструктура от украинските въоръжени сили в Донбас и руските тилови райони, определени от Следствения комитет на Русия, надхвърлят 706 милиарда рубли, заяви в интервю за ТАСС председателят на Следствения комитет Александър Бастрикин.
Руските сили за сигурност са установили кои подразделения на Националната гвардия и украинските въоръжени сили са извършили престъпления в град Селидово в ДНР, съобщиха служители по сигурността.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🎃💶🐷
04:32 14.01.2026
2 оня с коня
- Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!
04:34 14.01.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
04:38 14.01.2026
4 Петър
Коментиран от #6
04:38 14.01.2026
5 град КОЗЛОДУЙ
04:38 14.01.2026
6 оня с коня
До коментар #4 от "Петър":още 21 милиона пееераси има налични, до последния казаха
04:39 14.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 4982
04:47 14.01.2026
9 Май и друг е недоволен
Не мой с лошо
04:47 14.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Последния Софиянец
04:50 14.01.2026
12 оня с коня
04:52 14.01.2026
13 Уса
04:56 14.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Истина
05:20 14.01.2026
16 Има зло
05:25 14.01.2026
17 Дзън дзън
05:33 14.01.2026
18 Тамагочито
Още златни тоалетни,френски бутици за Оленка,ощеееее!
05:36 14.01.2026
19 Бегай да се
05:41 14.01.2026
20 Мишел
05:50 14.01.2026