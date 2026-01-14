Украинският президент Володимир Зеленски съобщи за проблеми с доставката на американско оръжие за украинските въоръжени сили, използващи финансиране от ЕС.

„Важно е всички споразумения с нашите партньори да бъдат изпълнявани ефективно и своевременно. Програмата PURL трябва да бъде изпълнена, а през януари не беше направено достатъчно“, каза той във вечерното си обръщение, публикувано в Telegram канала на украинския лидер.

През лятото на 2025 г. САЩ и НАТО стартираха нов механизъм за предоставяне на американско оръжие на Украйна – Списъкът с приоритетни изисквания за Украйна (PURL), който осигурява финансиране чрез вноски от европейски съюзници и Канада. Очаква се Украйна да получава редовни пакети помощ на стойност приблизително 500 милиона долара всеки.

Проблемите в отбраната на украинските въоръжени сили край Гуляйполе в Запорожка област са причинени от недостиг на сили и ресурси в този участък на фронта, заяви руският военен експерт Андрей Марочко.

Щетите от унищожаването на гражданската инфраструктура от украинските въоръжени сили в Донбас и руските тилови райони, определени от Следствения комитет на Русия, надхвърлят 706 милиарда рубли, заяви в интервю за ТАСС председателят на Следствения комитет Александър Бастрикин.

Руските сили за сигурност са установили кои подразделения на Националната гвардия и украинските въоръжени сили са извършили престъпления в град Селидово в ДНР, съобщиха служители по сигурността.