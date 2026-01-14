Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски е недоволен от януарските доставки на американско оръжие
  Тема: Украйна

Зеленски е недоволен от януарските доставки на американско оръжие

14 Януари, 2026 04:18, обновена 14 Януари, 2026 04:26 1 087 20

  • зеленски-
  • украйна-
  • оръжие-
  • сащ-
  • нато-
  • президент

Важно е всички споразумения с нашите партньори да бъдат изпълнявани ефективно и своевременно, заяви украинският президент

Зеленски е недоволен от януарските доставки на американско оръжие - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи за проблеми с доставката на американско оръжие за украинските въоръжени сили, използващи финансиране от ЕС.

„Важно е всички споразумения с нашите партньори да бъдат изпълнявани ефективно и своевременно. Програмата PURL трябва да бъде изпълнена, а през януари не беше направено достатъчно“, каза той във вечерното си обръщение, публикувано в Telegram канала на украинския лидер.

През лятото на 2025 г. САЩ и НАТО стартираха нов механизъм за предоставяне на американско оръжие на Украйна – Списъкът с приоритетни изисквания за Украйна (PURL), който осигурява финансиране чрез вноски от европейски съюзници и Канада. Очаква се Украйна да получава редовни пакети помощ на стойност приблизително 500 милиона долара всеки.

Проблемите в отбраната на украинските въоръжени сили край Гуляйполе в Запорожка област са причинени от недостиг на сили и ресурси в този участък на фронта, заяви руският военен експерт Андрей Марочко.

Щетите от унищожаването на гражданската инфраструктура от украинските въоръжени сили в Донбас и руските тилови райони, определени от Следствения комитет на Русия, надхвърлят 706 милиарда рубли, заяви в интервю за ТАСС председателят на Следствения комитет Александър Бастрикин.

Руските сили за сигурност са установили кои подразделения на Националната гвардия и украинските въоръжени сили са извършили престъпления в град Селидово в ДНР, съобщиха служители по сигурността.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🎃💶🐷

    20 2 Отговор
    И Бойко чака Страйкъри, ама нЕма.

    04:32 14.01.2026

  • 2 оня с коня

    16 2 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    04:34 14.01.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    27 3 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    04:38 14.01.2026

  • 4 Петър

    23 3 Отговор
    Пари и оръжие за Украйна ще се намерят за да могат да продължат да воюват, но истинският и дори травиален проблем на Украйна, че нема хора, които да воюват. До кога мислите, че ТЦК ще продължи да ловува хора в Украйна?

    Коментиран от #6

    04:38 14.01.2026

  • 5 град КОЗЛОДУЙ

    27 2 Отговор
    Уудрии Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    04:38 14.01.2026

  • 6 оня с коня

    18 2 Отговор

    До коментар #4 от "Петър":

    още 21 милиона пееераси има налични, до последния казаха

    04:39 14.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 4982

    13 1 Отговор
    Ама защо коалицията на желаещите не дава сили и ресурси?

    04:47 14.01.2026

  • 9 Май и друг е недоволен

    13 2 Отговор
    От януарските недоставки на бело от Венецуела, че се развихри с гумата!
    Не мой с лошо

    04:47 14.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Последния Софиянец

    0 13 Отговор
    Само от загрузка с 200 разбира блатара и копейките му.

    04:50 14.01.2026

  • 12 оня с коня

    0 13 Отговор
    Но трабва да признаем, че Зеленски за няма и 4години унищожи калния халифат с подръчни средства, а беше уж Киев за два дня!

    04:52 14.01.2026

  • 13 Уса

    5 0 Отговор
    Останаха само лъковете и копията.Взимай,че българите всичко взимат

    04:56 14.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Истина

    7 0 Отговор
    Хем поср@но, хем големо !

    05:20 14.01.2026

  • 16 Има зло

    8 0 Отговор
    Ръцете на това от снимката са обляти с много кръв след 4/2022! Срам, че се е родило.

    05:25 14.01.2026

  • 17 Дзън дзън

    4 0 Отговор
    Ако наглостта беше човек...

    05:33 14.01.2026

  • 18 Тамагочито

    6 0 Отговор
    иска още,още,ощеееее!
    Още златни тоалетни,френски бутици за Оленка,ощеееее!

    05:36 14.01.2026

  • 19 Бегай да се

    3 0 Отговор
    скараш на Тръмп, че не ти доставят оръжията... Сигурно ще се засрами и ще ти пусне някой и друг милЯрд аванта, за да можеш да си гепиш нещичко за още някое и друго имотченце из екзотични дестинации...

    05:41 14.01.2026

  • 20 Мишел

    2 0 Отговор
    Силно намаляват парите за купуване на американско оръжие за Украйна - в засилващ се темп, с 57% през четвъртото тримесечие на 2025 спрямо първото ( Блоомберг).

    05:50 14.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания