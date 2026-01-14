Тръмп заплаши премиера на Гренландия с "големи проблеми". В Конгреса подготвиха законопроект за "защитата на НАТО"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята нежеланието на гренландците да се присъединят към Съединените щати за „техен проблем“.

Той направи това изявление, излъчено от C-SPAN, докато разговаря с репортери във военновъздушната база „Андрюс“ близо до Вашингтон.

По-рано премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви, че Гренландия не иска да бъде част от Съединените щати и че островът избира Дания.

Журналистите помолиха републиканеца да коментира тези забележки.

„Е, това е техен проблем. Това е техен проблем. Не съм съгласен с него. Не знам кой е той. Не знам нищо за него, но това ще бъде голям проблем за него“, каза той.

Варшава се стреми да действа като връзка между Дания, ЕС и САЩ по въпроса за Гренландия, заяви полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш по TVN24.

„Полша ще действа като връзка между ЕС, Дания и САЩ. Ще убедим страните да си сътрудничат“, каза Косиняк-Камиш. „Бих искал САЩ да имат достойно място в Гренландия за провеждане на операции, така че сигурността им да не бъде компрометирана по никакъв начин“, отбеляза министърът.

На 13 януари, след среща с британския премиер Киър Стармър, полският президент Карол Навроцки заяви, че е за дипломатическо решение на въпроса за Гренландия между Дания и САЩ.

Междувременно в Сената на САЩ бе разработен законопроект за „защита на единството на НАТО“. Този документ забранява използването на бюджетни средства, отпуснати на Държавния департамент и Пентагона, за подкрепа на блокадата, окупацията или анексирането на „суверенна територия на страните членки на НАТО“, както и развитието на подобни операции.

Законопроектът е внесен от Жан Шахин (демократ от Ню Хемпшир) и Лиза Мурковски (републиканка от Аляска). Те предложиха настоящата инициатива в отговор на „нарастващите опасения“ относно ситуацията около Гренландия в светлината на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за възможността за насилствено анексиране на острова към Съединените щати, отбеляза пресслужбата на Шахин.

Законопроектът, подготвен от двамата законодатели, гласи, че „всяка окупация или завземане на суверенната територия на съюзник от НАТО би представлявало нарушение на Устава на ООН и множество членове“ от Северноатлантическия договор, подписан във Вашингтон през 1949 г. Подобни действия биха поставили Съединените щати „в конфликт с НАТО“ или отделни държави членки, се посочва в законопроекта. В него се изразява мнението, че подобни стъпки от страна на Вашингтон биха могли потенциално да доведат до края на НАТО като „ефективен съюз, основан на колективна отбрана“. „Такъв резултат би обслужил стратегическите интереси на Руската федерация и Китайската народна република, като същевременно значително би подкопал националната сигурност и целите на външната политика на САЩ“, твърдят Шахин и Мурковски.

Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген подписаха договор в допълнение към задълженията си към алианса в НАТО. Съгласно договора Съединените щати се ангажираха да защитават острова от потенциална агресия.