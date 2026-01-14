Тръмп заплаши премиера на Гренландия с "големи проблеми". В Конгреса подготвиха законопроект за "защитата на НАТО"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята нежеланието на гренландците да се присъединят към Съединените щати за „техен проблем“.
Той направи това изявление, излъчено от C-SPAN, докато разговаря с репортери във военновъздушната база „Андрюс“ близо до Вашингтон.
По-рано премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви, че Гренландия не иска да бъде част от Съединените щати и че островът избира Дания.
Журналистите помолиха републиканеца да коментира тези забележки.
„Е, това е техен проблем. Това е техен проблем. Не съм съгласен с него. Не знам кой е той. Не знам нищо за него, но това ще бъде голям проблем за него“, каза той.
Варшава се стреми да действа като връзка между Дания, ЕС и САЩ по въпроса за Гренландия, заяви полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш по TVN24.
„Полша ще действа като връзка между ЕС, Дания и САЩ. Ще убедим страните да си сътрудничат“, каза Косиняк-Камиш. „Бих искал САЩ да имат достойно място в Гренландия за провеждане на операции, така че сигурността им да не бъде компрометирана по никакъв начин“, отбеляза министърът.
На 13 януари, след среща с британския премиер Киър Стармър, полският президент Карол Навроцки заяви, че е за дипломатическо решение на въпроса за Гренландия между Дания и САЩ.
Междувременно в Сената на САЩ бе разработен законопроект за „защита на единството на НАТО“. Този документ забранява използването на бюджетни средства, отпуснати на Държавния департамент и Пентагона, за подкрепа на блокадата, окупацията или анексирането на „суверенна територия на страните членки на НАТО“, както и развитието на подобни операции.
Законопроектът е внесен от Жан Шахин (демократ от Ню Хемпшир) и Лиза Мурковски (републиканка от Аляска). Те предложиха настоящата инициатива в отговор на „нарастващите опасения“ относно ситуацията около Гренландия в светлината на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за възможността за насилствено анексиране на острова към Съединените щати, отбеляза пресслужбата на Шахин.
Законопроектът, подготвен от двамата законодатели, гласи, че „всяка окупация или завземане на суверенната територия на съюзник от НАТО би представлявало нарушение на Устава на ООН и множество членове“ от Северноатлантическия договор, подписан във Вашингтон през 1949 г. Подобни действия биха поставили Съединените щати „в конфликт с НАТО“ или отделни държави членки, се посочва в законопроекта. В него се изразява мнението, че подобни стъпки от страна на Вашингтон биха могли потенциално да доведат до края на НАТО като „ефективен съюз, основан на колективна отбрана“. „Такъв резултат би обслужил стратегическите интереси на Руската федерация и Китайската народна република, като същевременно значително би подкопал националната сигурност и целите на външната политика на САЩ“, твърдят Шахин и Мурковски.
Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген подписаха договор в допълнение към задълженията си към алианса в НАТО. Съгласно договора Съединените щати се ангажираха да защитават острова от потенциална агресия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мадуро
04:07 14.01.2026
2 хехе
Коментиран от #10
04:15 14.01.2026
3 Готов за бой
Коментиран от #6, #21
04:23 14.01.2026
4 Бай Курти до 3
04:34 14.01.2026
5 Баба Гошка
Коментиран от #11
04:34 14.01.2026
6 Готов за бой
До коментар #3 от "Готов за бой":Аз пък чакам евроатлантиците и нас да атакуват. Никакъв Тръмп не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с краварските тролчета унищожение до последния трол на галяя 👊
Коментиран от #7
04:36 14.01.2026
7 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #6 от "Готов за бой":много сте точен господине , а не като онаяИЗМЕТ по назад дето ви копира
04:37 14.01.2026
8 Донсо
Мале побъркан човек, мале!
04:37 14.01.2026
9 Ха Ха
04:41 14.01.2026
10 ЗОРО
До коментар #2 от "хехе":Като едното нищо! Освен изключително алчен и нарцистичен, може би Тръмпоча е и пълен психопат!!!
04:48 14.01.2026
11 Нов Англосаксонец
До коментар #5 от "Баба Гошка":Стига си плакала Бабо! По правото на силата - Америка фърст ! Гренландците няма да са по-зле като минат към САЩ. И аз доживях да стана гражданин на истинска Империя
04:48 14.01.2026
12 Уса
04:51 14.01.2026
13 Теоретично
Коментиран от #15
04:57 14.01.2026
14 Баба Гошка
05:07 14.01.2026
15 Офльоф
До коментар #13 от "Теоретично":Нищо. Гренландия е огромна, те няма да могат да я защитят. Ще стане Кипър №2, но без бой.
05:11 14.01.2026
16 Жирар
05:11 14.01.2026
17 село Хвърчил (Софийска обл.)
Коментиран от #18
05:15 14.01.2026
18 Мусака
До коментар #17 от "село Хвърчил (Софийска обл.)":Те винаги ни бъркат с Боливия...
Коментиран от #27
05:17 14.01.2026
19 Ъъъъъъъ
Остана ли някой незаплашен от Тръмп? 🤣
05:18 14.01.2026
20 Перник
05:20 14.01.2026
21 Гошо
До коментар #3 от "Готов за бой":Ти без картечница си напълнил гащите, а пък с картечница хептен!
05:24 14.01.2026
22 Балкан
Коментиран от #23
05:25 14.01.2026
23 Шарена сол
До коментар #22 от "Балкан":Или да ни скрие в друго измерение като Шамбала.
05:29 14.01.2026
24 Бг дракон от Пирин
Бай Дончо, като виден представител на пещерния империализъм, все ще иска още и още!
Навремето и Римската империя беше на същия хал! Ако кара в същия дух, Мадуро ще има поне едно крило съкилийници, а може и цял затвор да им направи!
Коментиран от #26, #29
05:30 14.01.2026
25 Хелмут
Коментиран от #28
05:32 14.01.2026
26 Точно
До коментар #24 от "Бг дракон от Пирин":Те така, и Римската и Испания на по-късен етап...така свършват империите.
05:34 14.01.2026
27 Дренки
До коментар #18 от "Мусака":А аз се чудя, къде са изпратили изтребителите за които платихме милиарди.
05:37 14.01.2026
28 Бг дракон от Пирин
До коментар #25 от "Хелмут":Бай Дони има деменция, ама притежава и маниакална обсесия да владее, както и силен нарцисизъм.
Човек който започва всяко изречение с Аз съм!, или Така съм сметнал!, или Аз мога! И най-зле е Аз съм Господ Бог! или негов наместник на Земята!"
Всеки диктатор през последните 7000 години е започвал така! При някой от тех номерът е минал при други не!
Все хубави черти! Да му мисли останалия свят! Всички, които са в доктрината Добро де! Другите ще гледаме шоу!
05:45 14.01.2026
29 Ла-ла-ла
До коментар #24 от "Бг дракон от Пирин":Има версия, че Мадуро е Садам Хюсеин. При тях винаги се играе повече от една роля. Вижте в ютюб канала на FittestFlatEarther. А Тръмп е Елвис Пресли в нова роля.
05:45 14.01.2026
31 Гренландия ще е суперлоша сделка заТръмп
Толкова ли е глюупав политик Тръмп, за да не разбере, че Русия засега Не иска Гренландия, Но акоРусия победи в Украйна, агресията й само ще се увеличи и е сигурно, че след Украйна ще си поиска Аляска от САЩ , а по късно и Гренландия ...?!
Тръмп може да направи Америка още по велика, Не с огромните разходи наСАЩ за територията на Гренландия, А с поднесената му наготово и за БЕЗ пари цяла Украйна ,след ужаса на украинците преживян от руската военна агресия и извършения руски геноцид над украинците с убийствата и разрушенията които направи Путин за да унищожи И ликвидира Украйна като независима и самостоятелна държава, за да може да я окупира и да сложи ръка върху природните богатства на Украйна !
Затова Украйна с украинците е веднага готова за разлика от гренландците, бързо и най доброволно да се присъедини като далечен и най СТРАТЕГИЧЕСКИ нов асоцииран щат на САЩ в Европа, до самите граници с Русия....!!!!
Коментиран от #34, #35
05:57 14.01.2026
32 Търновец
06:10 14.01.2026
33 евала тромпи
06:11 14.01.2026
35 Ти как разбра,
До коментар #31 от "Гренландия ще е суперлоша сделка заТръмп":че украинците са готови държавата им да стане ексклав на САЩ? Нали в болшинството си са националисти и от векове се борят за независима държава?Или пишеш за избор на зависимост?
06:20 14.01.2026
