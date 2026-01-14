Новини
Тръмп заплаши премиера на Гренландия с "големи проблеми". В Конгреса подготвиха законопроект за "защитата на НАТО"

14 Януари, 2026 03:58, обновена 14 Януари, 2026 05:17 1 965 36

Полша иска да действа като връзка между Дания, ЕС и САЩ по въпроса за острова

Тръмп заплаши премиера на Гренландия с "големи проблеми". В Конгреса подготвиха законопроект за "защитата на НАТО" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята нежеланието на гренландците да се присъединят към Съединените щати за „техен проблем“.

Той направи това изявление, излъчено от C-SPAN, докато разговаря с репортери във военновъздушната база „Андрюс“ близо до Вашингтон.

По-рано премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви, че Гренландия не иска да бъде част от Съединените щати и че островът избира Дания.

Журналистите помолиха републиканеца да коментира тези забележки.

„Е, това е техен проблем. Това е техен проблем. Не съм съгласен с него. Не знам кой е той. Не знам нищо за него, но това ще бъде голям проблем за него“, каза той.

Варшава се стреми да действа като връзка между Дания, ЕС и САЩ по въпроса за Гренландия, заяви полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш по TVN24.

„Полша ще действа като връзка между ЕС, Дания и САЩ. Ще убедим страните да си сътрудничат“, каза Косиняк-Камиш. „Бих искал САЩ да имат достойно място в Гренландия за провеждане на операции, така че сигурността им да не бъде компрометирана по никакъв начин“, отбеляза министърът.

На 13 януари, след среща с британския премиер Киър Стармър, полският президент Карол Навроцки заяви, че е за дипломатическо решение на въпроса за Гренландия между Дания и САЩ.

Междувременно в Сената на САЩ бе разработен законопроект за „защита на единството на НАТО“. Този документ забранява използването на бюджетни средства, отпуснати на Държавния департамент и Пентагона, за подкрепа на блокадата, окупацията или анексирането на „суверенна територия на страните членки на НАТО“, както и развитието на подобни операции.

Законопроектът е внесен от Жан Шахин (демократ от Ню Хемпшир) и Лиза Мурковски (републиканка от Аляска). Те предложиха настоящата инициатива в отговор на „нарастващите опасения“ относно ситуацията около Гренландия в светлината на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за възможността за насилствено анексиране на острова към Съединените щати, отбеляза пресслужбата на Шахин.

Законопроектът, подготвен от двамата законодатели, гласи, че „всяка окупация или завземане на суверенната територия на съюзник от НАТО би представлявало нарушение на Устава на ООН и множество членове“ от Северноатлантическия договор, подписан във Вашингтон през 1949 г. Подобни действия биха поставили Съединените щати „в конфликт с НАТО“ или отделни държави членки, се посочва в законопроекта. В него се изразява мнението, че подобни стъпки от страна на Вашингтон биха могли потенциално да доведат до края на НАТО като „ефективен съюз, основан на колективна отбрана“. „Такъв резултат би обслужил стратегическите интереси на Руската федерация и Китайската народна република, като същевременно значително би подкопал националната сигурност и целите на външната политика на САЩ“, твърдят Шахин и Мурковски.

Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген подписаха договор в допълнение към задълженията си към алианса в НАТО. Съгласно договора Съединените щати се ангажираха да защитават острова от потенциална агресия.


  • 1 Мадуро

    12 3 Отговор
    „Веднъж – стомна за вода. Втори път – стомна за вода. Трети път – стомната се счупи“

    04:07 14.01.2026

  • 2 хехе

    18 0 Отговор
    и кВо ще го отвлече ли?

    Коментиран от #10

    04:15 14.01.2026

  • 3 Готов за бой

    4 16 Отговор
    Аз пък чакам рашките и нас да атакуват. Никакъв Тръмп не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #6, #21

    04:23 14.01.2026

  • 4 Бай Курти до 3

    16 2 Отговор
    Аз пък мисля да те опъна… да го изкарам през големите ти уши… така опъвах кривогледата ти майка..

    04:34 14.01.2026

  • 5 Баба Гошка

    14 1 Отговор
    Иззнудвачи доллни, наглии, престъпнна шаййка, отвличаща хора посред нощите, наричат кримминалните си действия демократизация, борба срещу измислени, изсмуккани от пръстите на крака глуппотевици, никой не ви вярва вече за нищо, нито ви уважава, нито някога пак ще ви има соверие. Грабители безссрамниии

    Коментиран от #11

    04:34 14.01.2026

  • 6 Готов за бой

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    Аз пък чакам евроатлантиците и нас да атакуват. Никакъв Тръмп не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с краварските тролчета унищожение до последния трол на галяя 👊

    Коментиран от #7

    04:36 14.01.2026

  • 7 град КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Готов за бой":

    много сте точен господине , а не като онаяИЗМЕТ по назад дето ви копира

    04:37 14.01.2026

  • 8 Донсо

    6 1 Отговор
    Пак е на черешата!
    Мале побъркан човек, мале!

    04:37 14.01.2026

  • 9 Ха Ха

    2 2 Отговор
    Нямате карти за да играете игрички !

    04:41 14.01.2026

  • 10 ЗОРО

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Като едното нищо! Освен изключително алчен и нарцистичен, може би Тръмпоча е и пълен психопат!!!

    04:48 14.01.2026

  • 11 Нов Англосаксонец

    2 13 Отговор

    До коментар #5 от "Баба Гошка":

    Стига си плакала Бабо! По правото на силата - Америка фърст ! Гренландците няма да са по-зле като минат към САЩ. И аз доживях да стана гражданин на истинска Империя

    04:48 14.01.2026

  • 12 Уса

    0 2 Отговор
    Аз пък чакам знак от мистър Тръмп и отивам в Гренландия измъквам пдрс а по бикини правия дупка в леда и го правя свободен и независим

    04:51 14.01.2026

  • 13 Теоретично

    0 7 Отговор
    Америка може да изпрати военен контингент, който надвишава по численост населението на Гренландия. Гренландците са един стадион хора. Какво ще правят тогава?

    Коментиран от #15

    04:57 14.01.2026

  • 14 Баба Гошка

    6 0 Отговор
    Никой не ви иска "сделките" - тип конн за кокошшка. Искате необятен деввствен остров да го изтърбушите, изфрактнете, оттровите за хилядолетия напред, предлагате дигитални "хартийки" без никакво покритие да го "купите" и да го "пазите" от кумчо вълчо. Вече са ви дали база там, трябва да ви иззритат кат мръссни коттета оттам и от всякъде. Защо няма санкции за ваште наггли муттрии? Писна ни от заплахи, картаджийски лафовее, лъжливи претексти, погазване на международното право, пиратство и дръннкане на орръжия, безсрамно нощно нападение, отвличане, използване на импулсни или каквито там орръжия срещу неподготвена отбрана без деклариране на воййна и после бруттално иззбиване на беззащитни охранители. Съвест - нула. Зоммбирани изпразнени от всичко човешко бутафории, нагляри долни

    05:07 14.01.2026

  • 15 Офльоф

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Теоретично":

    Нищо. Гренландия е огромна, те няма да могат да я защитят. Ще стане Кипър №2, но без бой.

    05:11 14.01.2026

  • 16 Жирар

    3 0 Отговор
    Ще му прати мутри ли? :)

    05:11 14.01.2026

  • 17 село Хвърчил (Софийска обл.)

    6 0 Отговор
    Не знам, да се радваме ли, че американците още не могат да ни намерят на картата и пратят посланник у нас или да се смятаме за вече продадени на някой друг, понеже поделянето на света ЗАПОЧНА.

    Коментиран от #18

    05:15 14.01.2026

  • 18 Мусака

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "село Хвърчил (Софийска обл.)":

    Те винаги ни бъркат с Боливия...

    Коментиран от #27

    05:17 14.01.2026

  • 19 Ъъъъъъъ

    2 0 Отговор
    "Тръмп заплаши премиера на Гренландия..."

    Остана ли някой незаплашен от Тръмп? 🤣

    05:18 14.01.2026

  • 20 Перник

    0 1 Отговор
    Много ми е жал за това Симпатично Момче Байкушев че кмето на благоевград как злите твари у сатанинското интернет пространство го обиждат на Чучело, Плашило, Грозен Примат и т. н.

    05:20 14.01.2026

  • 21 Гошо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    Ти без картечница си напълнил гащите, а пък с картечница хептен!

    05:24 14.01.2026

  • 22 Балкан

    3 0 Отговор
    Ето защо България трябва да си създаде защитен енергиен похлупак/свод/полусфера, както щете го наречете, който да се включи при необходимост и ни покрие като преспапие. Да не е възможно пиле да прехвръкне, нито по суша, нито по въздух и вода. И да ни предпази. Имаме достатъчно мозъци, време няма, трябва да се действа. За това трябваше да се харчат пари, не за у.крите.

    Коментиран от #23

    05:25 14.01.2026

  • 23 Шарена сол

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Балкан":

    Или да ни скрие в друго измерение като Шамбала.

    05:29 14.01.2026

  • 24 Бг дракон от Пирин

    7 0 Отговор
    Тръмп му казва, че е негов ред, да прави компания на Мадуро! После е Канада, после цяла Латинска Америка. След това Филипините или Австралия.! Бай Дони ще хвърля монета, за да реши! Пък нищо чудно и за финал, и бившата метрополия Uk🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 да стане щат!
    Бай Дончо, като виден представител на пещерния империализъм, все ще иска още и още!
    Навремето и Римската империя беше на същия хал! Ако кара в същия дух, Мадуро ще има поне едно крило съкилийници, а може и цял затвор да им направи!

    Коментиран от #26, #29

    05:30 14.01.2026

  • 25 Хелмут

    4 1 Отговор
    Нюйоркската мутра работи само за бизнеса си, не за Америка. Сериозно се твърди, че е с деменция.

    Коментиран от #28

    05:32 14.01.2026

  • 26 Точно

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Бг дракон от Пирин":

    Те така, и Римската и Испания на по-късен етап...така свършват империите.

    05:34 14.01.2026

  • 27 Дренки

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мусака":

    А аз се чудя, къде са изпратили изтребителите за които платихме милиарди.

    05:37 14.01.2026

  • 28 Бг дракон от Пирин

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хелмут":

    Бай Дони има деменция, ама притежава и маниакална обсесия да владее, както и силен нарцисизъм.
    Човек който започва всяко изречение с Аз съм!, или Така съм сметнал!, или Аз мога! И най-зле е Аз съм Господ Бог! или негов наместник на Земята!"
    Всеки диктатор през последните 7000 години е започвал така! При някой от тех номерът е минал при други не!
    Все хубави черти! Да му мисли останалия свят! Всички, които са в доктрината Добро де! Другите ще гледаме шоу!

    05:45 14.01.2026

  • 29 Ла-ла-ла

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Бг дракон от Пирин":

    Има версия, че Мадуро е Садам Хюсеин. При тях винаги се играе повече от една роля. Вижте в ютюб канала на FittestFlatEarther. А Тръмп е Елвис Пресли в нова роля.

    05:45 14.01.2026

  • 30 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 31 Гренландия ще е суперлоша сделка заТръмп

    3 1 Отговор
    За какво му е на Тръмп Гренландия, когато дива и ледена Гренландия, въпреки че е автономия на Дания , винаги си е била АМЕРИКАНСКА с американски бази там и американците са се чувствали като у дома си, от гостоприемството на Дания...???

    Толкова ли е глюупав политик Тръмп, за да не разбере, че Русия засега Не иска Гренландия, Но акоРусия победи в Украйна, агресията й само ще се увеличи и е сигурно, че след Украйна ще си поиска Аляска от САЩ , а по късно и Гренландия ...?!

    Тръмп може да направи Америка още по велика, Не с огромните разходи наСАЩ за територията на Гренландия, А с поднесената му наготово и за БЕЗ пари цяла Украйна ,след ужаса на украинците преживян от руската военна агресия и извършения руски геноцид над украинците с убийствата и разрушенията които направи Путин за да унищожи И ликвидира Украйна като независима и самостоятелна държава, за да може да я окупира и да сложи ръка върху природните богатства на Украйна !

    Затова Украйна с украинците е веднага готова за разлика от гренландците, бързо и най доброволно да се присъедини като далечен и най СТРАТЕГИЧЕСКИ нов асоцииран щат на САЩ в Европа, до самите граници с Русия....!!!!

    Коментиран от #34, #35

    05:57 14.01.2026

  • 32 Търновец

    2 0 Отговор
    Имаше много добро интервю по Zukunft 1 BR24 - там една дама обясни за огромните природни богатства под дъното на Северния ледовит океан и Путин вече протяга ръка към централната зона която номинално трябва да се управлява от ООН, а Китай се интересува не само от природните ресурси но и от т.н. Северен маршрут за търговия който съкращава с цели 10 дни времетраенето за доставка на стоки към ЕС и САЩ. А защитата срещу балистични ракети и атомни подводници може и трябва да се извърши с договор за контрол над стратегическите оръжия - такъв договор е много важен и за ЕС

    06:10 14.01.2026

  • 33 евала тромпи

    1 0 Отговор
    купи си руска лопатка и копай у греланд....

    06:11 14.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ти как разбра,

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Гренландия ще е суперлоша сделка заТръмп":

    че украинците са готови държавата им да стане ексклав на САЩ? Нали в болшинството си са националисти и от векове се борят за независима държава?Или пишеш за избор на зависимост?

    06:20 14.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.