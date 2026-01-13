Новини
Една джаджа, която е истински „спасителен пояс" за двигателя през зимата

Една джаджа, която е истински „спасителен пояс“ за двигателя през зимата

13 Януари, 2026 11:39

Или защо един странен звук при по-луксозните коли всъщност е най-добрият приятел на вас и на мотора ви през зимата?

Една джаджа, която е истински „спасителен пояс“ за двигателя през зимата - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В съвременния автомобилен свят, където всичко се контролира от сензори и микропроцесори, съществува един специфичен компонент, чийто звук може да подлуди неподготвения шофьор, но всъщност е признак за върхово инженерство. Става дума за дозиращата помпа на автономните отоплители (по-познати у нас като „печки“), която издава онова ритмично, леко глухо чукане под купето, наподобяващо тиктакането на часовник или туптенето на сърце.

Тази малка джаджа, често дело на гиганти като Webasto или Eberspächer, е истинско технологично бижу. За разлика от стандартната горивна помпа, която върти бензина или дизела в непрекъснат кръг, тази система работи на принципа на прецизната пулсация. Тя трябва да достави точно определено количество гориво в горивната камера на отоплителя – нито капка повече, нито капка по-малко – за да поддържа пламъка чист и ефективен, докато вие все още спите или пиете сутрешното си кафе.

Магията тук е в дозировката. Помпата изтласква горивото в микроскопични дози, пресметнати до милиграм. Точно това „порциониране“ създава характерния звук, който много нови собственици на луксозни лимузини или SUV модели често бъркат с повреда. Всъщност, ако чувате това равномерно „тук-тук-тук“ в мразовитата сутрин, това е звукът на комфорта. Това означава, че вашата кола вече е затоплила антифриза и маслото, а стъклата са се размразили сами, без дори да сте докоснали ключа.

Но инженерите не спряха дотук. В най-новите премиум модели тази помпа е окачена на специални гумени тампони и „левитира“ в звукоизолираща капсула, за да бъде напълно безшумна за околните. Нещо повече – при някои хибридни модели системата е толкова интелигентна, че използва остатъчната топлина от електрониката, за да подпомогне работата на печката, превръщайки всяка загубена ват-секунда в уют за пътниците.

Любопитен факт е, че тази джаджа е „спасителният пояс“ за двигателя през зимата. Знаете ли, че един студен старт при -15 градуса износва мотора толкова, колкото 300 километра шофиране по магистрала? Благодарение на работата на тази пулсираща помпа и автономната система, вие стартирате вече загрят двигател, което удължава живота му двойно.

Така че следващия път, когато чуете дискретното тиктакане под прага на колата си, не се притеснявайте. Това не е дефект, а малкият метален пулс на една система, която работи, за да превърне зимата от изпитание в удоволствие.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лоубатъри

    27 1 Отговор
    "Джаджата" се нарича гараж.

    11:42 13.01.2026

  • 2 Чакай чакай малко

    6 3 Отговор
    Значи - говорите за помпа, която дозира прецизно.
    После казвате; - "стартирате вече загрят двигател" ....
    Ако не е бил стартиран двигателя - това прецизно дозирано гориво като как така сгрява двигателя .....

    11:51 13.01.2026

  • 3 Колкото повече

    11 0 Отговор
    пляkат колите с джаджи, толкова повече приличат на детски играчки от шоколадово яйце. Истинската кола няма джаджи, а тя се кара от истинските шофьори и ценители на надежното превозно средство. Батерии, джаджи, пиукащи колани, светлинки, дискотечни таралясници, които да Ви подлудяват във всеки момент, в който дадат на късо, а това е често срещано явление при таралясниците с джаджи.

    11:55 13.01.2026

  • 4 Пежо

    1 0 Отговор
    Това се казва мокра печка, в статията са посочили немските производители.Има и китайски подобни, ако се намери кой да я монтира, си е много хубава екстра.Има и дизелови, и бензинови.Нагрява се антифриза, и после помпа го завърта в системата.А вентилаторът на парното на колата работи и загрява купето.Има програматор за час на включване, или дистанционно управление, и от терасата може да го включите например 30-40 минути преди да потеглите

    12:07 13.01.2026

  • 5 карчи

    4 0 Отговор
    За 10 дена зима заслужава ли си разхода в пари, а и още една "прецизна" джаджа за скъпоструващи ремонти😉

    12:19 13.01.2026

  • 6 Мерцедес

    0 0 Отговор
    Имам такава фабрична в колата, хубава работа върши - влизаш в топъл размразен автомобил, но не съм забелязал да е стоплила осезателно двигателя. Като го стартирам пак си е студен и температурата на маслото е около 0

    12:38 13.01.2026

  • 7 Софийски селянин,

    1 0 Отговор
    Инженерите от Фиат са го измислили преди 30 години по подобен начин за палене на двигателя при студено време.
    Само дето джаджата е по технологична,така че нищо ново...

    12:41 13.01.2026

  • 8 Не бой се

    1 0 Отговор
    Ганя няма да чуе подобен звук, таратайката му няма подобни екстри ха ха

    12:49 13.01.2026