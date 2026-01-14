Новини
Четирима ранени при украинска атака в Ростов на Дон, горят жилищни сгради и промишлено предприятие
  Тема: Украйна

Четирима ранени при украинска атака в Ростов на Дон, горят жилищни сгради и промишлено предприятие

14 Януари, 2026 03:21, обновена 14 Януари, 2026 05:36 1 520 18

Четирима ранени при украинска атака в Ростов на Дон, горят жилищни сгради и промишлено предприятие - 1
Снимка: Телеграм - архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четирима души, включително четиригодишно дете, са ранени при въздушна атака в Ростов на Дон и Мясниковски район на Ростовска област. Пострадалите са откарани в болница, съобщи губернаторът на областта Юрий Слюсар.

„В резултат на въздушен удар са ранени четирима жители на Ростов и Мясниковски район, включително четиригодишно дете“, написа той в своя Telegram канал.

Ранените са откарани в болница в Ростов, където лекарите им предоставят необходимите медицински грижи. Състоянието им е описано като умерено.

Няколко жилищни сгради в Ростов на Дон бяха повредени от въздушен удар над западната част на града, съобщи кметът Александър Скрябин.

В резултат на падащи отломки, сгради в промишлено предприятие също се запалиха. „Спешни и оперативни служби реагират“, написа кметът.

Регионалният губернатор Юрий Слюсар потвърди, че Ростов на Дон реагира на въздушен удар.

„Спасители в момента гасят пожар в промишлено съоръжение в западната част на града“, написа той.

Според пожарникаря, аварийни екипи са се отзовали и в микрорайона Левенцовски, където в резултат на атаката се запалиха апартаменти в многоетажни сгради.

Дрон на украинските въоръжени сили се взриви в руския град Шебекино в Белгородска област. Загинал е цивилен, съобщи регионалната оперативна група в своя Telegram канал.

„Цивилен е загинал в град Шебекино в резултат на детонацията на вражески дрон“, се казва в изявлението. Оперативната група уточни, че мъжът е починал от нараняванията си на място.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    7 10 Отговор
    БРАВО!

    03:30 14.01.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    10 13 Отговор
    Извините....
    2022г мислех че Русия провежда СВО в Украина, то пък се оказа обратното. Нравится не нравится, терпи моя красавице !!! Помните ли ? 🎅🎅🎅

    03:34 14.01.2026

  • 3 Накратко

    4 2 Отговор
    В болшинството случаи и от двете страни ПВО системите свалят дроновете късно и затова си патят цивилните.

    03:48 14.01.2026

  • 4 Хо-ха-ха

    19 5 Отговор
    Вече ми омръзна украинците да се хвалят с кокошкарските си удари, а след това да реват. Глупав народ излязоха, по- глупав и от нас. Да не дава Господ, ама ние ако бяхме до сега да сме направили войнишко въстание. Да те използват да мреш за чужди интереси и да не се съпротивляваш.

    Коментиран от #5

    03:52 14.01.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "Хо-ха-ха":

    Глупави били украинците....
    Че живеят на наш гръб, станаха милиардери и изпратиха всички рускоезични да мрат на фронта и потопиха Русия ли ?

    Коментиран от #6

    04:01 14.01.2026

  • 6 Хо-ха-ха

    10 4 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Няма да живеят дълго на наш гръб. През носа им ще излезе тарикатлъкат им. Или ще ги екстрадират и тях да мрат на фронта, или да ходят на студ и нищета да въстановяват това което е останало от Украйна. А ако остане Украйната без излаз на море, както вървят нещата, вече никой няма да се интересува от съдбата и. Чернозема и природните и богатства вече са продадени, енергетиката също. Да не забравяме и 100 годишния договор с Британия и дълговете за няколко поколения напред. Украйна ще прилича на Сирия.

    Коментиран от #10

    04:15 14.01.2026

  • 7 Хо-ха-ха

    5 14 Отговор
    Но трабва да признаем, че Зеленски за няма и 4години унищожи калния халифат с подръчни средства, а беше уж Киев за два дня!

    04:24 14.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    5 9 Отговор
    Само от загрузка с 200 разбира блатара и копейките му.

    04:25 14.01.2026

  • 9 Сесесере

    3 8 Отговор
    Дай Боже повече отломки! Ако може и една отломка с ядрена бойна глава по сладоледената къща!

    04:42 14.01.2026

  • 10 Руската пропаганда

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Хо-ха-ха":

    Има за цел глупака.

    05:20 14.01.2026

  • 11 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?

    2 1 Отговор
    😂😂😂😂😂😂👍

    05:25 14.01.2026

  • 12 Скоро

    8 1 Отговор
    Ще има Орешник, отново.

    Коментиран от #13, #14

    05:38 14.01.2026

  • 13 Димяща ушанка

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Скоро":

    Утре влизам в Киев с 200!!!

    05:42 14.01.2026

  • 14 Руското Скоро

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Скоро":

    Най-голямото Скоро

    05:43 14.01.2026

  • 15 Бг дракон от Пирин

    7 1 Отговор
    Гарвани 1000 точки, хора 0. Тери Пратчет!
    Жалко за обикновените хора и от двете страни на тая война! Политиците са уредени до живот!

    05:49 14.01.2026

  • 16 Що за идiотска държава

    0 3 Отговор
    ШЕБЕКино.Звучи като МАЙМУново.

    05:52 14.01.2026

  • 17 Бомбят Русия на поразия

    0 0 Отговор
    Путин безпомощен

    06:14 14.01.2026

  • 18 ДВИЖУХА

    0 0 Отговор
    Ако Путин не скучаеше от импотентност и не беше започнал прословутата ДВИЖУХА сега цивилният щеше да е жив. Това са ФАКТИ.

    06:20 14.01.2026

