Четирима ранени при украинска атака в Ростов на Дон, горят жилищни сгради и промишлено предприятие

Четирима души, включително четиригодишно дете, са ранени при въздушна атака в Ростов на Дон и Мясниковски район на Ростовска област. Пострадалите са откарани в болница, съобщи губернаторът на областта Юрий Слюсар.
„В резултат на въздушен удар са ранени четирима жители на Ростов и Мясниковски район, включително четиригодишно дете“, написа той в своя Telegram канал.
Ранените са откарани в болница в Ростов, където лекарите им предоставят необходимите медицински грижи. Състоянието им е описано като умерено.
Няколко жилищни сгради в Ростов на Дон бяха повредени от въздушен удар над западната част на града, съобщи кметът Александър Скрябин.
В резултат на падащи отломки, сгради в промишлено предприятие също се запалиха. „Спешни и оперативни служби реагират“, написа кметът.
Регионалният губернатор Юрий Слюсар потвърди, че Ростов на Дон реагира на въздушен удар.
„Спасители в момента гасят пожар в промишлено съоръжение в западната част на града“, написа той.
Според пожарникаря, аварийни екипи са се отзовали и в микрорайона Левенцовски, където в резултат на атаката се запалиха апартаменти в многоетажни сгради.
Дрон на украинските въоръжени сили се взриви в руския град Шебекино в Белгородска област. Загинал е цивилен, съобщи регионалната оперативна група в своя Telegram канал.
„Цивилен е загинал в град Шебекино в резултат на детонацията на вражески дрон“, се казва в изявлението. Оперативната група уточни, че мъжът е починал от нараняванията си на място.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
03:30 14.01.2026
2 Владимир Путин, президент
2022г мислех че Русия провежда СВО в Украина, то пък се оказа обратното. Нравится не нравится, терпи моя красавице !!! Помните ли ? 🎅🎅🎅
03:34 14.01.2026
3 Накратко
03:48 14.01.2026
4 Хо-ха-ха
Коментиран от #5
03:52 14.01.2026
5 Владимир Путин, президент
До коментар #4 от "Хо-ха-ха":Глупави били украинците....
Че живеят на наш гръб, станаха милиардери и изпратиха всички рускоезични да мрат на фронта и потопиха Русия ли ?
Коментиран от #6
04:01 14.01.2026
6 Хо-ха-ха
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Няма да живеят дълго на наш гръб. През носа им ще излезе тарикатлъкат им. Или ще ги екстрадират и тях да мрат на фронта, или да ходят на студ и нищета да въстановяват това което е останало от Украйна. А ако остане Украйната без излаз на море, както вървят нещата, вече никой няма да се интересува от съдбата и. Чернозема и природните и богатства вече са продадени, енергетиката също. Да не забравяме и 100 годишния договор с Британия и дълговете за няколко поколения напред. Украйна ще прилича на Сирия.
Коментиран от #10
04:15 14.01.2026
7 Хо-ха-ха
04:24 14.01.2026
8 Последния Софиянец
04:25 14.01.2026
9 Сесесере
04:42 14.01.2026
10 Руската пропаганда
До коментар #6 от "Хо-ха-ха":Има за цел глупака.
05:20 14.01.2026
11 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?
05:25 14.01.2026
12 Скоро
Коментиран от #13, #14
05:38 14.01.2026
13 Димяща ушанка
До коментар #12 от "Скоро":Утре влизам в Киев с 200!!!
05:42 14.01.2026
14 Руското Скоро
До коментар #12 от "Скоро":Най-голямото Скоро
05:43 14.01.2026
15 Бг дракон от Пирин
Жалко за обикновените хора и от двете страни на тая война! Политиците са уредени до живот!
05:49 14.01.2026
16 Що за идiотска държава
05:52 14.01.2026
17 Бомбят Русия на поразия
06:14 14.01.2026
18 ДВИЖУХА
06:20 14.01.2026