Четирима ранени при украинска атака в Ростов на Дон, горят жилищни сгради и промишлено предприятие

Четирима души, включително четиригодишно дете, са ранени при въздушна атака в Ростов на Дон и Мясниковски район на Ростовска област. Пострадалите са откарани в болница, съобщи губернаторът на областта Юрий Слюсар.

„В резултат на въздушен удар са ранени четирима жители на Ростов и Мясниковски район, включително четиригодишно дете“, написа той в своя Telegram канал.

Ранените са откарани в болница в Ростов, където лекарите им предоставят необходимите медицински грижи. Състоянието им е описано като умерено.

Няколко жилищни сгради в Ростов на Дон бяха повредени от въздушен удар над западната част на града, съобщи кметът Александър Скрябин.

В резултат на падащи отломки, сгради в промишлено предприятие също се запалиха. „Спешни и оперативни служби реагират“, написа кметът.

Регионалният губернатор Юрий Слюсар потвърди, че Ростов на Дон реагира на въздушен удар.

„Спасители в момента гасят пожар в промишлено съоръжение в западната част на града“, написа той.

Според пожарникаря, аварийни екипи са се отзовали и в микрорайона Левенцовски, където в резултат на атаката се запалиха апартаменти в многоетажни сгради.

Дрон на украинските въоръжени сили се взриви в руския град Шебекино в Белгородска област. Загинал е цивилен, съобщи регионалната оперативна група в своя Telegram канал.

„Цивилен е загинал в град Шебекино в резултат на детонацията на вражески дрон“, се казва в изявлението. Оперативната група уточни, че мъжът е починал от нараняванията си на място.