ЕС налага 20-тия пакет от санкции срещу Русия през февруари

Европейският съюз възнамерява да подготви 20-ти пакет от санкции срещу Русия през февруари. Това беше обявено от ръководителя на европейската дипломация Кая Калас на пресконференция в Берлин, откъс от която тя публикува в X.

„Ние насърчаваме 20-ия пакет от санкции и възнамеряваме да го завършим следващия месец, се казва в изявлението.

На 13 януари Euractiv съобщи, че Финландия и Швеция призовават Европейската комисия да забрани износа на луксозни стоки за Русия и обслужването на руски петролни танкери, както и да намали квотите на ЕС за внос на руски торове.

По-рано Politico, позовавайки се на европейски дипломати, съобщи, че Европейският съюз ще започне разработването на 20-ия пакет от санкции в началото на 2026 г.