ЕС налага 20-тия пакет от санкции срещу Русия през февруари

Европейският съюз възнамерява да подготви 20-ти пакет от санкции срещу Русия през февруари. Това беше обявено от ръководителя на европейската дипломация Кая Калас на пресконференция в Берлин, откъс от която тя публикува в X.
„Ние насърчаваме 20-ия пакет от санкции и възнамеряваме да го завършим следващия месец, се казва в изявлението.
На 13 януари Euractiv съобщи, че Финландия и Швеция призовават Европейската комисия да забрани износа на луксозни стоки за Русия и обслужването на руски петролни танкери, както и да намали квотите на ЕС за внос на руски торове.
По-рано Politico, позовавайки се на европейски дипломати, съобщи, че Европейският съюз ще започне разработването на 20-ия пакет от санкции в началото на 2026 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Износът на луксозни стоки ?!!?
06:28 14.01.2026
7 хехе
06:28 14.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тези от ЕС
06:30 14.01.2026
13 А где
06:31 14.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 В рубли ли?
До коментар #10 от "Морски":😄😄😄😄😄
06:32 14.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Факти
06:34 14.01.2026
18 Мишел
Коментиран от #34
06:34 14.01.2026
19 емилян фторокласен
06:34 14.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Омазана ватенка
06:36 14.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хаха
Чак жал да му стане на човек.
Коментиран от #32
06:36 14.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 кривоглед калпазанин
06:39 14.01.2026
32 Пепи Волгата
До коментар #27 от "Хаха":Не ме обиждай!
06:39 14.01.2026
33 Ний ша Ва упрайм
06:40 14.01.2026
34 Фани се гръмнни
До коментар #18 от "Мишел":Що е то е от полза.
06:41 14.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ха ха ха ха
До коментар #37 от "оня с коня":Путин е евреин. Жали само евреина Зеленски. Двама евреина се карат. Умряха милиони руснаци.
06:49 14.01.2026
40 Всяка пропаганда,
До коментар #16 от "Руската пропаганда":независимо от источника, представя манипулирана информация с цел заблуда на обществото във връзка с някаква кауза, която облагодетелства група хора или отделна личност.
06:50 14.01.2026
41 Ха ха
До коментар #4 от "даниел криSStoffSSен":Защо тогава коментираш толкова незначимо събитие?
06:50 14.01.2026
42 Шопска
06:52 14.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 дядото
06:55 14.01.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ясен
Коментиран от #52
06:59 14.01.2026
49 Умнокрасив
07:00 14.01.2026
50 Този 20-ти пакет санкции
07:00 14.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Олга
До коментар #48 от "Ясен":Русия е в свободно падане от както я има като държава. То па една държава 🤔
07:06 14.01.2026
53 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #43 от "Иван":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #57, #59
07:09 14.01.2026
54 Санкциите работят
Коментиран от #58
07:10 14.01.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Кая Калас
07:11 14.01.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Руската пропаганда опростачва
До коментар #54 от "Санкциите работят":И винаги има за цел глупака?
Коментиран от #62
07:11 14.01.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Георгиев
07:16 14.01.2026
61 Санкциите работят
07:16 14.01.2026
62 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF
До коментар #58 от "Руската пропаганда опростачва":ПPOПAГАНДА ЛИ !? 😆
ЗАРАДИ ТАЗИ И3TPEЩЯЛA И HEДOKЛATEHA ЛEЛKA, 3HAEШ ЛИ КОЛКО ХОРА СТАНАХА PУCOФИЛИ ? 🤣
НАЙ ВЕРОЯТНО КАЯ Е PУCKИ AГEHT. ИЗПРАТИЛИ СА Я В БРЮКСЕЛ ЗА ДА СЪБOPИ EBPO-ГEЙCKИЯ СЪЮЗ.
07:23 14.01.2026
63 Сандо
07:29 14.01.2026
64 Бгг
Изглежда 19 пакета санкции не работят и се продължава. Трябва да се напише книга за обратният ефект на санкциите за да се ограмотят гейчиновниците.
07:31 14.01.2026
65 даниел криSStoffSSен
07:39 14.01.2026
66 Смешници
Вудо заклинания и стоене на студено та да демонстрираме, че не ни е студено
07:41 14.01.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Вовата
07:54 14.01.2026
70 ами
08:06 14.01.2026
71 Я пък тоя
08:11 14.01.2026
72 Урсул
08:12 14.01.2026
73 Кииф
08:14 14.01.2026