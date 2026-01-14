Новини
ЕС налага 20-тия пакет от санкции срещу Русия през февруари

14 Януари, 2026 06:19, обновена 14 Януари, 2026 06:24 1 385 73

За готвените мерки заяви ръководителя на европейската дипломация Кая Калас

ЕС налага 20-тия пакет от санкции срещу Русия през февруари - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз възнамерява да подготви 20-ти пакет от санкции срещу Русия през февруари. Това беше обявено от ръководителя на европейската дипломация Кая Калас на пресконференция в Берлин, откъс от която тя публикува в X.

„Ние насърчаваме 20-ия пакет от санкции и възнамеряваме да го завършим следващия месец, се казва в изявлението.

На 13 януари Euractiv съобщи, че Финландия и Швеция призовават Европейската комисия да забрани износа на луксозни стоки за Русия и обслужването на руски петролни танкери, както и да намали квотите на ЕС за внос на руски торове.

По-рано Politico, позовавайки се на европейски дипломати, съобщи, че Европейският съюз ще започне разработването на 20-ия пакет от санкции в началото на 2026 г.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Износът на луксозни стоки ?!!?

    2 34 Отговор
    Няма да го уплаши.На крепостните им трябва водка и окоп в Донбас 🤣

    06:28 14.01.2026

  • 7 хехе

    51 3 Отговор
    санкциите работят ЕС все по-успешно копае дъното.

    06:28 14.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тези от ЕС

    45 2 Отговор
    Май са агенти на Путин. След всеки нов пакет, краят на ЕС все повече се приближава.

    06:30 14.01.2026

  • 13 А где

    22 1 Отговор
    НикаКая Калас ? Где она ?

    06:31 14.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 В рубли ли?

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Морски":

    😄😄😄😄😄

    06:32 14.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Факти

    20 3 Отговор
    ЕССР налага 20-тия пакет от санкции срещу Русия на 29 февруари

    06:34 14.01.2026

  • 18 Мишел

    27 4 Отговор
    Следствие предишни техни санкции, в ЕС сега има недостиг на природен газ тази зима и няма откъде да попълнят запасите.

    Коментиран от #34

    06:34 14.01.2026

  • 19 емилян фторокласен

    12 3 Отговор
    никой ни666то неможе да каже на путин.

    06:34 14.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Омазана ватенка

    4 16 Отговор
    Абе къде се скри баш главната Копейка?Нали щеше да умирга за лева?

    06:36 14.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хаха

    32 3 Отговор
    Големият дипломат, който си стои у Брюксел. Никъде по света не подозират за съществуването на подобен дипломат.
    Чак жал да му стане на човек.

    Коментиран от #32

    06:36 14.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 кривоглед калпазанин

    17 1 Отговор
    едно време на Сталин се опитваха да го командват но на камък ножленце и в чувалче е решението на русия

    06:39 14.01.2026

  • 32 Пепи Волгата

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "Хаха":

    Не ме обиждай!

    06:39 14.01.2026

  • 33 Ний ша Ва упрайм

    18 2 Отговор
    хахахаха урсулките е екстаз хахахах студа иде

    06:40 14.01.2026

  • 34 Фани се гръмнни

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Що е то е от полза.

    06:41 14.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ха ха ха ха

    6 11 Отговор

    До коментар #37 от "оня с коня":

    Путин е евреин. Жали само евреина Зеленски. Двама евреина се карат. Умряха милиони руснаци.

    06:49 14.01.2026

  • 40 Всяка пропаганда,

    12 2 Отговор

    До коментар #16 от "Руската пропаганда":

    независимо от источника, представя манипулирана информация с цел заблуда на обществото във връзка с някаква кауза, която облагодетелства група хора или отделна личност.

    06:50 14.01.2026

  • 41 Ха ха

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "даниел криSStoffSSен":

    Защо тогава коментираш толкова незначимо събитие?

    06:50 14.01.2026

  • 42 Шопска

    20 4 Отговор
    мъдрост: Я не сакам да ми е добре, сакам на Вуте да му е зле... Нека някой да я каже на естонската скумрия на снимката...

    06:52 14.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 дядото

    16 3 Отговор
    на тези не им увряха кухите лейки,че русия си е самодостатъчна,а ес съществува основно от внос

    06:55 14.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ясен

    20 4 Отговор
    ЕС марширува към бездната - Германската икономика е в свободно падане както съобщава Дойче Веле. Много време не остана и този сатаниснки съюз ще се провали и ще бъде всеки за себе си!

    Коментиран от #52

    06:59 14.01.2026

  • 49 Умнокрасив

    15 4 Отговор
    Бе остана, еврогражданинът още мърда, 21-вия пакет ще го довърши, зануляване, две нули накрая :)

    07:00 14.01.2026

  • 50 Този 20-ти пакет санкции

    17 4 Отговор
    дали ще се отрази на цената на фермерската продукция в ЕС???

    07:00 14.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Олга

    4 12 Отговор

    До коментар #48 от "Ясен":

    Русия е в свободно падане от както я има като държава. То па една държава 🤔

    07:06 14.01.2026

  • 53 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 10 Отговор

    До коментар #43 от "Иван":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?


    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #57, #59

    07:09 14.01.2026

  • 54 Санкциите работят

    16 2 Отговор
    В Германия се очакват съкращения на 260 000 работника. Браншовете вече не са икономически конкурентни с Китай, Индия и САЩ.

    Коментиран от #58

    07:10 14.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Кая Калас

    13 2 Отговор
    Лудото Ленче от Естония!

    07:11 14.01.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Руската пропаганда опростачва

    4 12 Отговор

    До коментар #54 от "Санкциите работят":

    И винаги има за цел глупака?

    Коментиран от #62

    07:11 14.01.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Георгиев

    12 2 Отговор
    Имаше такъв момент: поради липса на торове, техните лайнярки поливаха полетата с посеви. Няма лошо, стават две добрини. И затова ще спрат торовете. Да спрат и урана, и алуминия, и редките метали, и пшеницата. И да чакат орешници и тем подобни плодове.

    07:16 14.01.2026

  • 61 Санкциите работят

    13 2 Отговор
    САЩ внедри в ЕС продажни и корумпирани политици, които прокарват анти европейска политика за обедняване на Европа и нейното социално пропадане. Демилитаризирана, напълнена от доктори и ядрени физици, за които човешкия живот нищо не струва и освен камъни и оръжие те друго не са видели.

    07:16 14.01.2026

  • 62 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    7 2 Отговор

    До коментар #58 от "Руската пропаганда опростачва":

    ПPOПAГАНДА ЛИ !? 😆
    ЗАРАДИ ТАЗИ И3TPEЩЯЛA И HEДOKЛATEHA ЛEЛKA, 3HAEШ ЛИ КОЛКО ХОРА СТАНАХА PУCOФИЛИ ? 🤣
    НАЙ ВЕРОЯТНО КАЯ Е PУCKИ AГEHT. ИЗПРАТИЛИ СА Я В БРЮКСЕЛ ЗА ДА СЪБOPИ EBPO-ГEЙCKИЯ СЪЮЗ.

    07:23 14.01.2026

  • 63 Сандо

    6 2 Отговор
    Май ще се наложи европейските фермери да газят с трактори и създателите на този 20-ти пакет санкции.Няма оправия иначе с тия неособено умни индивиди.

    07:29 14.01.2026

  • 64 Бгг

    8 2 Отговор
    Много хубава новина, така по бързо ще се разпадне гейсъюза.
    Изглежда 19 пакета санкции не работят и се продължава. Трябва да се напише книга за обратният ефект на санкциите за да се ограмотят гейчиновниците.

    07:31 14.01.2026

  • 65 даниел криSStoffSSен

    2 2 Отговор
    а бре кви санкцийки налагате на император путин първи великийо.смехорийки на квадрат

    07:39 14.01.2026

  • 66 Смешници

    8 2 Отговор
    И какво ще включва пакета?
    Вудо заклинания и стоене на студено та да демонстрираме, че не ни е студено

    07:41 14.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Вовата

    1 1 Отговор
    За 20-ти път...местя!

    07:54 14.01.2026

  • 70 ами

    2 0 Отговор
    ха ха ха - миличката първа европейска дипломатка ама толкова си може.....и да не забравите да сложите и тоалетната хартия в пакета от санкции

    08:06 14.01.2026

  • 71 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Кая Калас, аз имам само един "пакет" за теб, ще ти хареса.

    08:11 14.01.2026

  • 72 Урсул

    4 0 Отговор
    Чиновниците от европейския съюз не искат мир в Украйна. Тези идиоти продължават да налагат безсмислени санкции на Русия и да наливат милиарди в бездънната продънена каца Украйна. В резултат на това ние обеднямваме все повече и повече.

    08:12 14.01.2026

  • 73 Кииф

    2 0 Отговор
    В резултат на санкцийте още 10 милиона украинци ще прекарат зимата на студено и на тъмно. Браво ЕС !

    08:14 14.01.2026