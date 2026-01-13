САЩ призоваха гражданите си незабавно да напуснат Иран

Съединените щати призоваха гражданите си да напуснат Иран „незабавно“ на фона на протестите в страната и евентуални удари от Вашингтон, предаде Meduza.
В изявлението се казва, че ако американските граждани не могат да напуснат Иран, те трябва да потърсят безопасност в домовете си, да избягват демонстрации и да се запасят с храна, вода, лекарства и други основни консумативи.
Доналд Тръмп обмисля въздушни удари в Иран, за да сложи край на репресиите срещу протестите, които разтърсват Ислямската република от 28 декември, заяви Белият дом, добавяйки обаче, че дипломатическият път остава отворен, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Потискането на протестите в Иран е довело до над 600 смъртни случая от началото на протестите, според неправителствена организация, след като Ислямската република се сблъска с едно от най-големите протестни движения от обявяването си през 1979 г.
"Едно нещо, с което президентът Тръмп се справя отличнп, е да държи всички опции на масата. А въздушните удари са една от многото опции, с които разполага главнокомандващият", заяви пред пресата говорителката на Белия дом Карълайн Левит. Въпреки това тя увери, че "дипломацията (е) винаги първият вариант за президента".
До коментар #6 от "българина":Колко те ще посегнат на САЩ толко и САЩ на тях.. Ядрен Арсенал 100% гаранции за сигурност а не бля бля на хартия и тем подобни !
До коментар #4 от "Анализатор":Абсолютно прав си..... Двата лагера се зъбиха от време на време, но знаеха че няма да ескалират напрежението и се живееше спокойно..... Но за нещастие се появи един белязан негодяй, който са един пияница разрушиха Великия Съветски съюз и след време почнаха проблемите.....а сега особено след като рижия невръстеняк отказа да ходи на психиатър нещата се на път тотално да се сбъркат....
