Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
САЩ призоваха гражданите си незабавно да напуснат Иран

САЩ призоваха гражданите си незабавно да напуснат Иран

13 Януари, 2026 09:46 992 12

  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Ударите в Иран все още са опция за Тръмп, според Белия дом

САЩ призоваха гражданите си незабавно да напуснат Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съединените щати призоваха гражданите си да напуснат Иран „незабавно“ на фона на протестите в страната и евентуални удари от Вашингтон, предаде Meduza.

В изявлението се казва, че ако американските граждани не могат да напуснат Иран, те трябва да потърсят безопасност в домовете си, да избягват демонстрации и да се запасят с храна, вода, лекарства и други основни консумативи.

Доналд Тръмп обмисля въздушни удари в Иран, за да сложи край на репресиите срещу протестите, които разтърсват Ислямската република от 28 декември, заяви Белият дом, добавяйки обаче, че дипломатическият път остава отворен, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Потискането на протестите в Иран е довело до над 600 смъртни случая от началото на протестите, според неправителствена организация, след като Ислямската република се сблъска с едно от най-големите протестни движения от обявяването си през 1979 г.

"Едно нещо, с което президентът Тръмп се справя отличнп, е да държи всички опции на масата. А въздушните удари са една от многото опции, с които разполага главнокомандващият", заяви пред пресата говорителката на Белия дом Карълайн Левит. Въпреки това тя увери, че "дипломацията (е) винаги първият вариант за президента".


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 1 Отговор
    А КОЙ ЩЕ СПАСЯВА АМЕРИКАНЦИТЕ
    В АБУ ДАБИ , КАТАРСКИТЕ И КУВЕЙТСКИТЕ ГАЗОВИ И ПЕТРОЛНИ
    ПОЛЕТА ?

    09:50 13.01.2026

  • 2 Дон Дони

    18 4 Отговор
    Не нобелова награда присъда трябва да ти издадат! За намеса във вътрешните работи на чужда страна!

    09:50 13.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    16 4 Отговор
    Иранците не са забравили мизерията при Шаха.А сега са добре облечени и нахранени с нови коли собствено производство.Иран е от най големите производители на коли.

    09:53 13.01.2026

  • 4 Анализатор

    22 1 Отговор
    Хайде пак започват интервенциите, гражданските войни и разоряването на по-беззащитните държави. Истината е, че нямаше толкова погроми по време на Студената война и съшествуването на двата лагера, нито пък толкова явни нарушения на Международния Правов Ред

    Коментиран от #10

    09:55 13.01.2026

  • 5 Ако не сте гледали

    16 2 Отговор
    филма Argo от 2012 година, сега е време да го гледате. Събитията се повтарят, а сащиисаните да ги питаме - какво продължават да дирят в Иран, на другия край на света? Тези пиратски сащиисани крадци, където има петрол, създават война, ако нямат техни поставени марионетки, чрез които да крадат и изнасят петролеца. САЩ са световен терорист номер 1, а това се знае от целия свят.

    10:02 13.01.2026

  • 6 българина

    13 1 Отговор
    Иран призовава за същото , всички цр у мосад агенти да напуснат завинаги! ако Русия и Китай не реагират, те са следвщаите демократизирани

    Коментиран от #8

    10:05 13.01.2026

  • 7 долу сащ

    12 0 Отговор
    в иран се произвеждат 1.1 млн коли годишно, повече от италия и англия по отделно.... абе сащ защо не влязоха в Израел докато убиваха 60000 жени и деца?

    10:12 13.01.2026

  • 8 Госъ

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "българина":

    Колко те ще посегнат на САЩ толко и САЩ на тях.. Ядрен Арсенал 100% гаранции за сигурност а не бля бля на хартия и тем подобни !

    10:16 13.01.2026

  • 9 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    НЕ ГИ ПУСКАЙТЕ ЯНКИТЕ ДА СИ ХОДЯТ, СЛОЖЕТЕ ГИ ЗА ЖИВ ЩИТ!

    10:33 13.01.2026

  • 10 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анализатор":

    Абсолютно прав си..... Двата лагера се зъбиха от време на време, но знаеха че няма да ескалират напрежението и се живееше спокойно..... Но за нещастие се появи един белязан негодяй, който са един пияница разрушиха Великия Съветски съюз и след време почнаха проблемите.....а сега особено след като рижия невръстеняк отказа да ходи на психиатър нещата се на път тотално да се сбъркат....

    10:46 13.01.2026

  • 11 дедо Вангелий

    0 0 Отговор
    При следвашия удар по Иран, ще потъне самолетоносач !

    10:57 13.01.2026

  • 12 Трампела

    0 0 Отговор
    Провокаторите да се махат.трампелата ще сипе бомби .

    10:59 13.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания