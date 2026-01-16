Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Тръмп отлага атаката срещу Иран, за да се консултира с Белия дом и съюзниците ВИДЕО

Тръмп отлага атаката срещу Иран, за да се консултира с Белия дом и съюзниците ВИДЕО

16 Януари, 2026 04:08, обновена 16 Януари, 2026 04:42 952 10

  • иран-
  • съвет за сигурност-
  • оон-
  • протести-
  • сащ-
  • загинали

Съветът за сигурност на ООН се събра спешно заради ситуацията в Иран по искане на САЩ. Семейства на загинали в протестите били изнудвани с големи суми, за да върнат телата им за погребение

Тръмп отлага атаката срещу Иран, за да се консултира с Белия дом и съюзниците ВИДЕО - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отлага атака срещу Иран, за да се консултира с Белия дом и съюзниците му, съобщава журналистът от Axios Барак Равид в X, позовавайки се на пет американски, израелски и арабски източника.

Според източниците, Тръмп отлага решението за удар срещу Иран, докато Белият дом се консултира, включително със съюзниците на Вашингтон, относно времето на евентуална военна операция и дали тя би подкопала значително режима.

Американският източник отбеляза, че „всички знаят, че президентът държи пръста си върху бутона и е готов да го натисне“.

Според The ​​Wall Street Journal, позовавайки се на американски служители, американският лидер може умишлено да отлага удар срещу Ислямската република, докато военните сили се преразпределят в Близкия изток. Според вестника, американски служители и партньори от Близкия изток са дали ясно да се разбере на Тръмп, че мащабен удар е малко вероятно да доведе до крах на режима и може да провокира по-широк конфликт. Според един източник, шефът на Белия дом е поискал разполагането на военни сили в случай, че той нареди атака.

Пентагонът може да изпрати самолетоносача USS Abraham Lincoln от Южнокитайско море в Близкия изток. Източници на NewsNation също така съобщиха, че американските военни преразполагат ударна група самолетоносачи, водена от USS Abraham Lincoln, в региона на фона на напрежението между САЩ и Иран.

Самият Тръмп заяви, че Вашингтон ще наблюдава Техеран, преди да вземе по-нататъшни решения. Иранският посланик в Пакистан Реза Амири Могадам твърди, че американският президент е казал на иранската страна, че Съединените щати няма да атакуват републиката. Тръмп „не иска война“ и е поискал от Техеран да прояви сдържаност и да не атакува американски бази в региона, съобщи дипломатът.

Междувременно Съветът за сигурност на ООН се събра на спешна среща за ситуацията около Иран по искане на Съединените щати, предаде БНР.

Американският представител Майк Уолц заяви, че президентът Доналд Тръмп застава зад протестите и повтори, че според Тръмп всички опции са на масата. Уолц отхвърли иранските твърдения за чуждестранен заговор, като каза, че иранските власти се страхуват от собствения си народ.

Преди срещата в ООН иранският външен министър Абас Аракчи разговора по телефона с генералния секретар на организацията Анониу Гутериш. Според иранската агенция "Тасним" Аракчи е заявил отново, че мирните протести са прераснали в насилие заради "намеса на терористични елементи". Гутериш е отхвърлил евентуални военни действия и е подчертал, че подобно нещо може да доведе до ескалация на регионално ниво.

Руският представител в ООН Василий Небензя обвини американските в опит за създаване на истерия около Ислямската република. Според него случващото се там е пореден пример за използване на методите на цветните революции. Небензя също предупреди, че действията на Вашингтон могат да доведат до "кървав хаос" в целия регион, който да се разпространи и извън него.

Заместник представителят на Иран Голамхосейн Дарзи обвини не само американците, но и израелците, че се опитват да постигнат целите, които са пропуснали по време на 12-дневната война срещу Ислямската република през лятото на миналата година.

Семейства на загинали в протестите в Иран съобщиха за Би Би Си, че властите искат от тях големи суми, за да върнат телата им за погребение.

Персийската служба на медийната корпорация съобщи, че е научила от много източници, че телата се съхраняват в морги и болници и че силите за сигурност няма да ги освободят, освен ако близките им не дадат пари.

Най-малко 2 435 души са били убити по време на повече от две седмици протести в цялата страна.

Едно семейство в северния град Рещ заяви пред Би Би Си, че силите за сигурност са поискали 700 милиона томана, местното название на иранския риал, или 5 000 долара, за да освободят тялото на техния близък. То е било съхранявано в моргата на болница "Пурсина", заедно с най-малко 70 други загинали протестиращи.

Междувременно в Техеран семейството на кюрдски сезонен строителен работник отишло да вземе тялото му, но им било казано, че трябва да платят 1 милиард томана (7 000 долара), за да го получат. Близките посочват, че не могат да си позволят таксата и са били принудени да напуснат.

Строителен работник в Иран обикновено печели по-малко от 100 долара на месец.

В някои случаи болничният персонал се е обаждал на роднините на загиналите, за да ги предупреди предварително да дойдат преди силите за сигурност да могат да ги изнудват за пари.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    7 1 Отговор
    Нацисткия Израел: Ситуацията в Иран се влошава, протестите спряха.

    03:22 16.01.2026

  • 2 Иван

    6 0 Отговор
    В юдео-нацистката Украйна е обратно--- укро сво.лач отказва да върне телата на близките им и ги обявява за безследно изчезнали. По този начин спестяват пари.

    03:24 16.01.2026

  • 3 таксиджия 🚖

    0 8 Отговор
    Путен нали ги пази!? Иран като са в БРИКС, защо народа тъне в бедност?

    03:25 16.01.2026

  • 4 Как по искане на САЩ, бре?!

    3 1 Отговор
    Тръмпоча не напусна ли ООН-то да спести някой долар, че бюджетите му са на червено?

    Коментиран от #7

    03:28 16.01.2026

  • 5 Иван

    3 0 Отговор
    Сатанистите от Уестингхаус да не би да са по-милосърдни?

    03:29 16.01.2026

  • 6 Незаконните

    1 0 Отговор
    краварски санкции са с цел осакатяване и ограбване, някъде сработват (Иран, Венецуела). Другаде краварите си чупят зъбите (Русия).

    03:37 16.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с коня

    0 1 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гръмне АEЦ-а и унищожи тоя коффти ГЕНбългарски

    04:33 16.01.2026

  • 9 оня с коня

    0 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гръмне АEЦ-а и унищожи тоя коффти ГЕНбългарски

    04:52 16.01.2026

  • 10 Фен

    0 0 Отговор
    Цветната революция в Иран се провали. За сега. Една разсипана от НАТО държава по-малко. Зз сега.

    04:52 16.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания