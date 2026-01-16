Тръмп отлага атаката срещу Иран, за да се консултира с Белия дом и съюзниците ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отлага атака срещу Иран, за да се консултира с Белия дом и съюзниците му, съобщава журналистът от Axios Барак Равид в X, позовавайки се на пет американски, израелски и арабски източника.

Според източниците, Тръмп отлага решението за удар срещу Иран, докато Белият дом се консултира, включително със съюзниците на Вашингтон, относно времето на евентуална военна операция и дали тя би подкопала значително режима.

Американският източник отбеляза, че „всички знаят, че президентът държи пръста си върху бутона и е готов да го натисне“.

Според The ​​Wall Street Journal, позовавайки се на американски служители, американският лидер може умишлено да отлага удар срещу Ислямската република, докато военните сили се преразпределят в Близкия изток. Според вестника, американски служители и партньори от Близкия изток са дали ясно да се разбере на Тръмп, че мащабен удар е малко вероятно да доведе до крах на режима и може да провокира по-широк конфликт. Според един източник, шефът на Белия дом е поискал разполагането на военни сили в случай, че той нареди атака.

Пентагонът може да изпрати самолетоносача USS Abraham Lincoln от Южнокитайско море в Близкия изток. Източници на NewsNation също така съобщиха, че американските военни преразполагат ударна група самолетоносачи, водена от USS Abraham Lincoln, в региона на фона на напрежението между САЩ и Иран.

Самият Тръмп заяви, че Вашингтон ще наблюдава Техеран, преди да вземе по-нататъшни решения. Иранският посланик в Пакистан Реза Амири Могадам твърди, че американският президент е казал на иранската страна, че Съединените щати няма да атакуват републиката. Тръмп „не иска война“ и е поискал от Техеран да прояви сдържаност и да не атакува американски бази в региона, съобщи дипломатът.

Междувременно Съветът за сигурност на ООН се събра на спешна среща за ситуацията около Иран по искане на Съединените щати, предаде БНР.

Американският представител Майк Уолц заяви, че президентът Доналд Тръмп застава зад протестите и повтори, че според Тръмп всички опции са на масата. Уолц отхвърли иранските твърдения за чуждестранен заговор, като каза, че иранските власти се страхуват от собствения си народ.

Преди срещата в ООН иранският външен министър Абас Аракчи разговора по телефона с генералния секретар на организацията Анониу Гутериш. Според иранската агенция "Тасним" Аракчи е заявил отново, че мирните протести са прераснали в насилие заради "намеса на терористични елементи". Гутериш е отхвърлил евентуални военни действия и е подчертал, че подобно нещо може да доведе до ескалация на регионално ниво.

Руският представител в ООН Василий Небензя обвини американските в опит за създаване на истерия около Ислямската република. Според него случващото се там е пореден пример за използване на методите на цветните революции. Небензя също предупреди, че действията на Вашингтон могат да доведат до "кървав хаос" в целия регион, който да се разпространи и извън него.

Заместник представителят на Иран Голамхосейн Дарзи обвини не само американците, но и израелците, че се опитват да постигнат целите, които са пропуснали по време на 12-дневната война срещу Ислямската република през лятото на миналата година.

Семейства на загинали в протестите в Иран съобщиха за Би Би Си, че властите искат от тях големи суми, за да върнат телата им за погребение.



Персийската служба на медийната корпорация съобщи, че е научила от много източници, че телата се съхраняват в морги и болници и че силите за сигурност няма да ги освободят, освен ако близките им не дадат пари.



Най-малко 2 435 души са били убити по време на повече от две седмици протести в цялата страна.



Едно семейство в северния град Рещ заяви пред Би Би Си, че силите за сигурност са поискали 700 милиона томана, местното название на иранския риал, или 5 000 долара, за да освободят тялото на техния близък. То е било съхранявано в моргата на болница "Пурсина", заедно с най-малко 70 други загинали протестиращи.



Междувременно в Техеран семейството на кюрдски сезонен строителен работник отишло да вземе тялото му, но им било казано, че трябва да платят 1 милиард томана (7 000 долара), за да го получат. Близките посочват, че не могат да си позволят таксата и са били принудени да напуснат.



Строителен работник в Иран обикновено печели по-малко от 100 долара на месец.



В някои случаи болничният персонал се е обаждал на роднините на загиналите, за да ги предупреди предварително да дойдат преди силите за сигурност да могат да ги изнудват за пари.