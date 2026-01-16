В Берлин не вярват, че САЩ ще анексират Гренландия, заплахите били "част от манталитета"

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че Съединените щати няма да анексират Гренландия, отбелязвайки, че подобен ход би имал последствия за Северноатлантическия алианс.

„Не мисля, че ще се стигне до това“, каза Писториус в интервю за ZDF. „Не мога да виждам в бъдещето и може би ще се окаже, че греша – за добро или за лошо“, добави той, призовавайки за по-голяма сдържаност. Същевременно германският министър на отбраната подчерта, че „в Съединените щати има и гласове, които категорично се противопоставят на това“.

Американска военна атака на територията на НАТО, каза той, би била „безпрецедентно събитие в историята и със сигурност би имала последствия за алианса“. „Мисля, че е погрешно постоянно да се спираме на „ами ако“; просто трябва да си вършим работата, просто и ясно“, заяви министърът. В същото време Писториус каза, че не вижда риск от конфронтация със Съединените щати и разглежда заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Гренландия като „част от манталитета“.

На 15 януари Бундесверът изпрати първите си войски в Гренландия – преден екип от специалисти, които да оценят ситуацията на място. В сряда вечерта германското Министерство на отбраната обяви, че засега ще изпрати 13 войници от Бундесвера на острова с цел да проучи „рамковите условия за евентуален военен принос в подкрепа на Дания за гарантиране на сигурността в региона“.

Според вестник „Билд“, първите войски от европейски страни са пристигнали в Гренландия на фона на изявленията на Тръмп за необходимостта островът да се присъедини към Съединените щати. В допълнение към Германия и Дания, Обединеното кралство, Канада, Нидерландия, Норвегия и Швеция също ще участват в мисията за разполагане на войски на острова. Писториус обясни, че всяко по-нататъшно увеличение на германския контингент ще зависи от искане от Дания и решение на НАТО.

Испанският министър на отбраната Маргарита Роблес не изключи възможността за изпращането на войски в Гренландия, предаде БНР. Тя обясни, че ролята на потенциално испанско участие би била да засили наблюдението на острова. Без да конкретизира брой и състав на евентуална испанска мисия, военният министър подчерта, че спорът за датската автономна територия е по-скоро политически, отколкото военен.



Източници от отбраната, цитирани от изданието "Ел Паис" посочват, Мадрид може да изпрати офицери, които да подготвят евентуално участие на испански военни в учения на острова.



Коментарите на испанския министър идват след ясно заявеното намерение на Франция, Швеция, Германия, Норвегия, Финландия и Нидерландия да изпратят войски в Гренландия, за да проучат съвместно начини за сътрудничество и повишаване на сигурността в региона.



В същото време Маргарита Роблес припомни, че Вашингтон има голяма база на острова и не може да става дума за инвазия. Според нея въпросът по-скоро е дали Съединените щати, в нарушение на международното право, биха могли да решат да увеличат присъствието си и по този начин да превземат Гренландия.



Темата коментира и външният министър Хосе Мануел Албарес. По думите му, сигурността на Арктика е ключова за Европа, но Гренландия принадлежи на нейния народ - гренландците и датчаните.

Белият дом заяви вчера, че срещата между представители на САЩ и Дания и Гренландия е била продуктивна и предупреди същевременно, че разполагането на европейски войници в Гренландия няма да промени намерението на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрол над острова, предадоха световни агенции, цитирани от БТА.

Президентът републиканец Тръмп заяви, че Гренландия трябва да стане част от САЩ, при което той не изключва използването на сила, за да присъедини острова към САЩ.

"Не мисля, че европейските войници могат да повлияят на решенията, взимани от президента, нито пък на неговата цел да придобие Гренландия", заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит по време на пресконференция.

Левит също така каза, че срещи на работна група между САЩ и Дания относно Гренландия ще се провеждат на всеки две-три седмици.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация са предупредили Иран, че ако убийствата на демонстранти продължават, ще има сериозни последствия, предадоха световните агенции, като се позоваха на говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Тя съобщи, че Иран очевидно се е отказал да изпълни 800 екзекуции на протестиращи, насрочени за вчера.

Левит добави, че Тръмп следи внимателно ситуацията в Иран и че всички варианти остават на масата.

Говорителката потвърди и, че Тръмп е разговарял с премиера на Израел Бенямин Нетаняху, който според „Ню Йорк таймс“ е поискал от него да не се намесва военно в Иран, предаде Франс прес.