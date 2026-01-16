Над 300 служители на пристанището в Антверпен са отстранени от работа

Повече от 300 служители на пристанището в Антверпен са били отстранени от работа, след като не са преминали новите проверки за сигурност, насочени срещу наркопрестъпността, съобщи агенция Белга, позовавайки се на местни издания, предаде БТА.

От началото на 2025 г. Федералната полиция на Белгия извършва проверки на хората, работещи в белгийските пристанища, като част от по-строги мерки срещу трафика на наркотици. Процедурата включва оценка на сигурността от Националната служба за морска сигурност.

Според официалните данни досега са били проверени 16 678 души, основно в Антверпен. Около 2% от тях са получили отрицателна оценка, което се равнява на приблизително 320 души, като много от тях са били незабавно отстранени от заеманите позиции.

Преобладаващата част от проверените до момента са служители в администрацията на пристанището, като следващият етап ще обхване и работниците на доковете. Лица с отрицателна оценка все още имат достъп до пристанищната зона, но нямат право да заемат "важни" длъжности. По закон работодателите са задължени да се съобразят с препоръките.

Правителството посочва, че целта на мярката е да се предотврати достъпът на хора, свързани с наркопрестъпления, до чувствителни позиции. Решението идва на фона на рекордни конфискации на кокаин в пристанището в Антверпен, където през миналата година бяха иззети около 55 тона.

Работодателите и синдикатите наблюдават внимателно процеса, тъй като съществуват опасения, че прекалено строгите проверки могат да нарушат нормалната работа на пристанището. В момента се водят разговори между профсъюзите, полицията и министъра на правосъдието за изработване на ясни насоки за извършването на проверките.