Токаев се срещна с посланика на САЩ в Казахстан

Държавният глава Касим-Жомарт Токаев прие посланика на САЩ в Република Казахстан Джули Стаф, съобщава Казинформ, позовавайки се на Акорда. Президентът отбеляза със задоволство настоящата висока динамика на казахстанско-американския политически диалог на най-високо ниво, което допринася за укрепване на многостранното сътрудничество както в двустранен, така и в многостранен формат. Беше обсъден напредъкът в изпълнението на най-важните споразумения в търговско-икономическата и инвестиционната сфера.

Бе подчертана необходимостта от продължаване на тясната координация на ниво съответните ведомства на двете страни за постигане на практически резултати. По време на срещата се проведе обмен на мнения по въпроси на по-нататъшното взаимодействие в рамките на Съвета на мира.

Посланикът на САЩ Джули Стаф изрази дълбока благодарност за активното участие и усилията на Казахстан в популяризирането на благородните цели на тази организация.

На 19 февруари държавният глава Касим-Жомарт Токаев беше на работно посещение във Вашингтон по покана на президента на САЩ Доналд Тръмп. Президентът на Казахстан говори на учредителното заседание на Съвета на мира. Държавният глава отбеляза, че Съветът на мира отговаря на новите реалности чрез укрепване на съществуващите многостранни усилия и декларира готовността на Казахстан да обедини усилията за стабилизиране и възстановяване на Газа.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform