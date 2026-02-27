Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Казахстан »
Токаев се срещна с посланика на САЩ в Казахстан
  Тема: Казахстан

Токаев се срещна с посланика на САЩ в Казахстан

27 Февруари, 2026 22:09 583 3

  • казахстан-
  • касъм-жомарт токаев-
  • сащ-
  • посланик-
  • среща-
  • джули стаф

Двамата са обсъдили изпълнението на най-важните споразумения в търговско-икономическата и инвестиционната сфера

Токаев се срещна с посланика на САЩ в Казахстан - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Държавният глава Касим-Жомарт Токаев прие посланика на САЩ в Република Казахстан Джули Стаф, съобщава Казинформ, позовавайки се на Акорда. Президентът отбеляза със задоволство настоящата висока динамика на казахстанско-американския политически диалог на най-високо ниво, което допринася за укрепване на многостранното сътрудничество както в двустранен, така и в многостранен формат. Беше обсъден напредъкът в изпълнението на най-важните споразумения в търговско-икономическата и инвестиционната сфера.

Бе подчертана необходимостта от продължаване на тясната координация на ниво съответните ведомства на двете страни за постигане на практически резултати. По време на срещата се проведе обмен на мнения по въпроси на по-нататъшното взаимодействие в рамките на Съвета на мира.

Посланикът на САЩ Джули Стаф изрази дълбока благодарност за активното участие и усилията на Казахстан в популяризирането на благородните цели на тази организация.

На 19 февруари държавният глава Касим-Жомарт Токаев беше на работно посещение във Вашингтон по покана на президента на САЩ Доналд Тръмп. Президентът на Казахстан говори на учредителното заседание на Съвета на мира. Държавният глава отбеляза, че Съветът на мира отговаря на новите реалности чрез укрепване на съществуващите многостранни усилия и декларира готовността на Казахстан да обедини усилията за стабилизиране и възстановяване на Газа.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform


Казахстан
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    4 1 Отговор
    Бойко е поръчал менте мембрана за 6-ти реактор от САЩ да се откупи и сега държавата губи стотици милиони.

    Коментиран от #2

    22:11 27.02.2026

  • 2 Нц.....

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Говедарското гориво е толкова калпаво, че ги разяжда!

    Коментиран от #3

    22:15 27.02.2026

  • 3 Чичо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нц.....":

    Верно е! Ама кво ти пука? И без това много се проточи тоя живот...

    23:17 27.02.2026