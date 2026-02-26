Новини
Захарова: Рисковете от мащабен военен сблъсък ще се увеличат, ако НАТО направи това
  Тема: Украйна

Захарова: Рисковете от мащабен военен сблъсък ще се увеличат, ако НАТО направи това

26 Февруари, 2026 17:15

Захарова отново предупреди, че Русия ще смята каквито и да било чуждестранни войски в Украйна за легитимни цели

Захарова: Рисковете от мащабен военен сблъсък ще се увеличат, ако НАТО направи това - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви днес, че евентуалното разполагане на британски войски в Украйна не би довело до край на конфликта, а би удължило войната, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Франция и Великобритания миналия месец подписаха декларация за намерение за бъдещо разполагане на мултинационални сили в Украйна след договарянето на прекратяване на огъня с Русия.

Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли неотдавна заяви, че би искал да е първият британски министър на отбраната, който ще изпрати войски в Украйна.

„Въпреки заблудата на Хийли, разполагането на британски войски в Украйна няма да означава край на войната, а удължаване на конфликта и увеличаване на рисковете от мащабен военен сблъсък с участието на много повече държави“, подчерта Захарова.

Тя също така отново предупреди, че Русия ще смята каквито и да било чуждестранни войски в Украйна за легитимни цели.

„Британците продължават да проявяват активен интерес към запазването на източника на нестабилност в нашия регион. Те по всякакъв начин пречат на дългосрочното и устойчиво разрешаване на кризата“, добави Захарова.


Оценка 3.5 от 31 гласа.
Оценка 3.5 от 31 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на Захарова

    23 17 Отговор
    „Британците продължават да проявяват активен интерес към запазването на източника на нестабилност в нашия регион. Те по всякакъв начин пречат на дългосрочното и устойчиво разрешаване на кризата“

    С две изречения го е казала Захарова. Само че не е само тоя регион.
    Индия и Пакистан, Близкият Изток и къде ли още не.

    17:18 26.02.2026

  • 2 Анонимен

    25 11 Отговор
    Дано да се вслушат в думите ѝ.

    Коментиран от #80

    17:19 26.02.2026

  • 3 Захарова е магнит за нашите

    18 9 Отговор
    шор.ош.чета. Сега ще се запенят до бяс :)):)):))

    Коментиран от #79

    17:19 26.02.2026

  • 4 Пора

    17 21 Отговор
    Около Мара Захарова мирише на пор вдовец.

    Коментиран от #7

    17:20 26.02.2026

  • 5 А всъщност

    15 18 Отговор
    Всеки руски войник в Украйна е легитимна цел, защото това е против интересите на НАТО и ЕС.

    Коментиран от #10, #64

    17:20 26.02.2026

  • 6 Дориана

    15 14 Отговор
    Много ясно, влязат ли британски войски в Украйна започва Трета Световна война. Вината ще бъде тяхна. Сами се самоунищожават.

    Коментиран от #76

    17:20 26.02.2026

  • 7 А около зленияпор

    17 10 Отговор

    До коментар #4 от "Пора":

    на какво мирише?

    Коментиран от #86

    17:21 26.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хиропрактор Дончо

    12 15 Отговор
    Всеки пу,тлераст мечтае да бръсне косместия дирник на захарова, и с космаците да си оплете чорапе.

    17:21 26.02.2026

  • 10 Е па разбирасе,

    12 7 Отговор

    До коментар #5 от "А всъщност":

    то това е било и преди НАТО и ЕС, Западна цивилизована Европа да лапне ресурсите на Русия за без пари.

    Коментиран от #36, #58, #61, #65

    17:21 26.02.2026

  • 11 Истината

    11 12 Отговор
    Като чуят НАТО , руснаците започват да чертаят дебели кафяви линии!

    17:22 26.02.2026

  • 12 Мартин

    12 12 Отговор
    НАТО не се занимава с мъртъвци.

    Коментиран от #16

    17:22 26.02.2026

  • 13 Лама Цизерон

    11 14 Отговор
    Колкото повече ватници се затрият в украйна,толкова по добре за света.

    17:23 26.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 хаха

    11 13 Отговор
    Никой не ги интересува какво била плещила тази пияна п@чавра.

    17:23 26.02.2026

  • 16 Затова НАТО не влиза в Украйна

    12 7 Отговор

    До коментар #12 от "Мартин":

    срещу Русия. Вижда, че 404 е мъртвец.

    17:24 26.02.2026

  • 17 Ганчев

    9 7 Отговор
    Руснаците"воювали" с НАТО,ама крали натовският Старлинк.Това е за отбелязване.

    17:24 26.02.2026

  • 18 Курти

    10 10 Отговор
    Тая пак е прекалила с водката

    17:24 26.02.2026

  • 19 Гощо

    10 10 Отговор
    Кога да очакваме руската армия да стигне НАТО? За четири години в Донбас напреднаха с 60 километра! Сигурно след век ще наближат натовските граници!

    Коментиран от #28, #30

    17:25 26.02.2026

  • 20 мдаааа дааа

    11 6 Отговор
    Тия юрогейци с гол дирник се напъват да щипат мечката!!

    Коментиран от #44

    17:25 26.02.2026

  • 21 Гуру слави трифончов

    9 14 Отговор
    Тихо захарче,важното е че бавно и методично рузнаците пълнят дървените кутии. Нация от животни,примитиви и алкохолици не трябва да съществува. Рузкия ген трябва да бъде заличен.

    Коментиран от #42

    17:26 26.02.2026

  • 22 Тамън ми беше домъчняло за тоя руски

    11 11 Отговор
    б о к л у k

    17:26 26.02.2026

  • 23 Колективен руски крепостен

    11 8 Отговор
    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея,а тази наскоро си купи имот за 1,1 милиона долара?

    17:28 26.02.2026

  • 24 Русолюбчо

    7 8 Отговор
    Искам да ми седнеш на лицето и да пуснеш горещ кафяв чоклед захарче. Желая те страстно

    17:28 26.02.2026

  • 25 Рамбо

    9 8 Отговор
    Като разположат войници такива като тебе хурвети, ще ходите да им ближете сладоледите.

    17:28 26.02.2026

  • 26 Пешко

    11 8 Отговор
    "Безаналоговата" превзе 0,8 процента от Украйна за четири години и сънува НАТО!

    17:29 26.02.2026

  • 27 Марче ,

    8 7 Отговор
    Нема начин , тситсите да изхвръкнат като на Бритни ... 🤭😁

    17:29 26.02.2026

  • 28 Ти да видиш

    10 5 Отговор

    До коментар #19 от "Гощо":

    Рашките 4 години се борят с НАТЮ + пудели и ги правят смешни... юрогейци плачат и се гърчат, а Дончо много добре го разбра че губят и търси мир....

    Коментиран от #39, #47

    17:29 26.02.2026

  • 29 Пора

    7 8 Отговор
    Путинова русия умира.

    17:30 26.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 тая

    8 8 Отговор
    съвсем изперка
    . След като се подпише мирно споразумение нямате ама никакво право да казвате накъде да върви украйна и как да пази земята си. То не стига че ви отстъпват земи за МИР ами и още претенции на пияната сган

    17:30 26.02.2026

  • 32 Слава Украина

    9 9 Отговор
    Бой по руската сган .

    17:30 26.02.2026

  • 33 Владимир Путин, президент

    10 8 Отговор
    Руските загубеняци са отдавна безинтересни 👎

    17:30 26.02.2026

  • 34 Дзак

    9 4 Отговор
    Както винаги всеотдайна, недостъпна и ангажирана!

    Коментиран от #52

    17:31 26.02.2026

  • 35 Люблюраша

    4 7 Отговор
    Ше ти папкам вунестия дирник захарче.

    17:32 26.02.2026

  • 36 и сега

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "Е па разбирасе,":

    като ги лапнаха китайците и индийците на теб по добре ли ти е

    17:32 26.02.2026

  • 37 Е нали👇

    7 9 Отговор
    Киев за два дня и всьо?

    17:32 26.02.2026

  • 38 Караганов

    7 10 Отговор
    Превантивен удар срещу леговището на сатаната лондонабад и ще дойде един по добър свят

    17:33 26.02.2026

  • 39 Гощо

    8 7 Отговор

    До коментар #28 от "Ти да видиш":

    Дончо не може да разбере къде се намира изобщо! Каза че ще спре войната за 24 часа ако е президент! Също като Путин който превзе Киев за три дни!

    17:33 26.02.2026

  • 40 Пескоф син

    8 8 Отговор
    Добрия рузнак е мъ.ртвия рузнак

    17:33 26.02.2026

  • 41 Каунь

    10 1 Отговор
    А пък ние си мислехме, че САЩ са сила и ще ни спасят от лошите руснаци и войната ще спре за 24 часа ама гредъ! Прав е бай Дончо да иска да направи Мага, че заради деменцията, сега и децата им се смеят.

    17:34 26.02.2026

  • 42 Тъ сфетна

    8 7 Отговор

    До коментар #21 от "Гуру слави трифончов":

    Ей прочети го и във Факти... рашките върнале 1000 х0х0ля фира срещу 35 рашана.... прай сметка на съотношението кой повече губи!!!

    Коментиран от #46

    17:34 26.02.2026

  • 43 Ттт

    5 6 Отговор
    Пик ла без ци цки

    17:34 26.02.2026

  • 44 Маша без мечока

    3 6 Отговор

    До коментар #20 от "мдаааа дааа":

    Ама мечката излезе мечок... 😜😂😅🤣

    17:35 26.02.2026

  • 45 Смех с ватенки

    5 4 Отговор
    Путин е поставил в готовност 2 милиона резервисти мъртъвци,за да превзема Донбас.

    17:35 26.02.2026

  • 46 Руската пропаганда

    6 6 Отговор

    До коментар #42 от "Тъ сфетна":

    Има за цел глупаците.

    Коментиран от #72

    17:36 26.02.2026

  • 47 Ама Чи ки йо

    6 6 Отговор

    До коментар #28 от "Ти да видиш":

    Кво НАТО те гони тебе бе.Само авиацията на НАТО ако тегли един залп от ком.щабове и складове на Блатария няма да остане нищо.С НАТО били воювали,ей смех.Ватенките събират пап л а ч от целия свят,щото са мбого силни.

    17:36 26.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Алкохолната ДРОПЛА

    5 7 Отговор
    Защо си мисли че

    РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ

    Няма да бъдат легитимна цел ?

    Ще ги трепят където го хванат Орките

    И тогава със сигурност

    Малко ще ти идва Водката

    Алкохоличка Пропаднала .

    17:37 26.02.2026

  • 51 Киркор

    5 6 Отговор
    Пи,пате ли се пу,тлерасти?точите ли сире.нясалия на снимката на захарчето ?

    Коментиран от #62

    17:37 26.02.2026

  • 52 Да Всеотдайна

    6 6 Отговор

    До коментар #34 от "Дзак":

    И Ангажирана е Маша Алкаша,

    Да пресушава Бутилка след Бутилка .

    17:39 26.02.2026

  • 53 Руската пропаганда

    7 7 Отговор
    Има за цел глупаците.

    Коментиран от #67

    17:40 26.02.2026

  • 54 Гольо

    8 7 Отговор
    Добре че са севернокорейците да освободят Русия!

    17:40 26.02.2026

  • 55 Едно и също

    5 7 Отговор
    дъвчат братушките 4 години.
    Само мръзнат по окопите. И мрънкат.

    17:41 26.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Родните Рублоидиоти

    8 5 Отговор
    Били готови
    Да изядат Вкисналата Мекица
    На Захарова .

    Само щели да пият и големи
    Количества Боза .
    Да си оправят след това Вкуса .

    17:42 26.02.2026

  • 58 Атина Палада

    5 6 Отговор

    До коментар #10 от "Е па разбирасе,":

    Под кревата на всеки руснак се крие по един натовец,за да му открадне ресурсите и дървеният нужник.

    17:43 26.02.2026

  • 59 Да ви е.а

    5 3 Отговор
    мод..атора е пиян бавно загрява

    17:43 26.02.2026

  • 60 😁.........

    5 6 Отговор
    И как ще се сблъскате с НАТО като вече четири години лазите из калните ниви в Украйна и нищо не сте превзели, от 2014г до сега няколко села със стотици хиляди жертви, че те ВСУ са ви достатъчни.

    17:44 26.02.2026

  • 61 Европеец

    2 8 Отговор

    До коментар #10 от "Е па разбирасе,":

    Москва е лапнала ресурсите на Якути, Ненци и други народи за без пари. Това ли искаш да кажеш? Около Москва и Ленинград няма ни петрол, ни газ, ни алуминий - има блата.

    17:45 26.02.2026

  • 62 Гарабед

    3 7 Отговор

    До коментар #51 от "Киркор":

    Те путлерастите са дърти изкукуригляци дето и чепп за за зеле не става от тях.

    17:45 26.02.2026

  • 63 Видяхме ги

    4 1 Отговор
    Абе някакви ненормалници не могат да разиграват целия свят и да се правят на голямата работа

    17:45 26.02.2026

  • 64 някой си

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "А всъщност":

    уср@йна няма нищо общо с ес и нато, бъркат се между шамарите

    17:46 26.02.2026

  • 65 Изтокът

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "Е па разбирасе,":

    Аз пък виждам друга картинка. Руснакът иска да лапне ресурсите на Украйна за без пари. Мислеха си, че за три дни ще ги завземати и после ще лапат, ама се оказа, че пета година вече повръщат.

    17:46 26.02.2026

  • 66 Откакто утрепаха готвачо

    4 5 Отговор
    Руснаците са превзели две села и половина.

    17:46 26.02.2026

  • 67 Така е

    7 3 Отговор

    До коментар #53 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    17:47 26.02.2026

  • 68 64 Км Колона

    3 6 Отговор
    Имаше в Началото.

    Появи ли се или още се търси
    Там някъде на Път към Киев ?

    Да не им спряха СТАРЛИНКА

    Че изгубиха посоката?

    17:47 26.02.2026

  • 69 Ганчев

    5 4 Отговор
    Силата на руснаците е да предупреждават.

    Коментиран от #90

    17:47 26.02.2026

  • 70 Преди руснаците бяха крепостни

    4 5 Отговор
    Сега са роби.

    17:48 26.02.2026

  • 71 Старата буба

    3 4 Отговор
    когато блишеше сладоледа в САЩ, не й пречеше НАТО. Хич даже не се чувстваше застрашена.

    17:48 26.02.2026

  • 72 Така е

    5 1 Отговор

    До коментар #46 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #83

    17:49 26.02.2026

  • 73 Някой

    2 3 Отговор
    Захаров да знае,че на българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин.

    Коментиран от #81

    17:50 26.02.2026

  • 74 Зловинар

    1 1 Отговор
    Зловинарника е по късно рано се появяваш ,ората още не са пийнали ракийката така ги стяскаш..

    17:50 26.02.2026

  • 75 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 2 Отговор
    Клепарка.

    17:50 26.02.2026

  • 76 Тези твоите брътвежи ги..

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Четем и слушаме четири години, омръзнахте на всички с тази трета световна война, ядрени удари, превземане на Райхстага, Лисабон, трите дена на кремълските пияни психопати и убийци, а истината е толкова простичка, вашите руски господари се оср@//ха// пред целия свят.

    17:51 26.02.2026

  • 77 Медведчук

    2 2 Отговор
    Маша , иди сюда ... Имам кашон "Столичная" .. 👍

    17:51 26.02.2026

  • 78 Владо

    2 1 Отговор
    На руските сбъраняци им спряха интернета от и към чужбина.

    17:53 26.02.2026

  • 79 Глюпости ,

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Захарова е магнит за нашите":

    Марчето е магнит за олигавени , дръти русоспии ... 🤭😁

    17:54 26.02.2026

  • 80 И защо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    След като може северно корейци да се разполагат на територията на Украйна, защо да не може и американци или британци ?

    17:56 26.02.2026

  • 81 вемезето

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "Някой":

    Във ВМЗто пълним някои снаряди за Украйна със семенна течност.

    Коментиран от #89

    17:56 26.02.2026

  • 82 Офцоооо

    2 0 Отговор
    Пета година орките измират в Донбас за тоя дето клати гората.

    17:56 26.02.2026

  • 83 Голяма ти е

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Така е":

    устата, ама пазаруваш с фашистката валута.
    Само мръзнахте по мегданите в защита на лева.

    Коментиран от #85

    17:57 26.02.2026

  • 84 Въпросната госпожа

    3 0 Отговор
    В Русия е позната като таварищ Машка Алкашка.

    17:57 26.02.2026

  • 85 Валутата е неудошовен предмет

    0 1 Отговор

    До коментар #83 от "Голяма ти е":

    Фашизма не е предмет глупако. Къде ви намират толкова гладки!

    Коментиран от #91

    17:58 26.02.2026

  • 86 Нека да пиша

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "А около зленияпор":

    Ти да усетиш майка ти ,отдолу и мирише на умряла хамсийка.

    17:58 26.02.2026

  • 87 ДА ЖИВЕЕ ЕВРОТО

    2 1 Отговор
    ЕДНА БЪЛГАРСКА ЕВРО-СТОТИНКА СЕ ЯВАВА РАВНА НА 100 РУСКИ РУБЛИ

    17:59 26.02.2026

  • 88 Руснакът е мръсно противно животно

    2 1 Отговор
    Краде от перални машини,шевни машини, тостери,тоалетни чинии до деца.Трепе се! Зверски!

    17:59 26.02.2026

  • 89 Така трябва

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "вемезето":

    А украинците да ги изстрелват към мамашите, че взеха африканци да внасят за разплод.

    Коментиран от #93

    17:59 26.02.2026

  • 90 безспорен факт...

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ганчев":

    Векове наред руснаците се заблуждават, че уж компенсират икономическата си немощ с военна сила. А когато се разбра, че и военна сила нямат, си опитват да компенсират нейната липса с лъжа и пропаганда.

    😁

    18:01 26.02.2026

  • 91 Руската пропаганда

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Валутата е неудошовен предмет":

    Има за цел глупака 😀

    Коментиран от #92

    18:01 26.02.2026

  • 92 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    18:01 26.02.2026

  • 93 вемезето

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Така трябва":

    Затова така правим.

    18:02 26.02.2026

