Захарова: Рисковете от мащабен военен сблъсък ще се увеличат, ако НАТО направи това

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви днес, че евентуалното разполагане на британски войски в Украйна не би довело до край на конфликта, а би удължило войната, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.
Франция и Великобритания миналия месец подписаха декларация за намерение за бъдещо разполагане на мултинационални сили в Украйна след договарянето на прекратяване на огъня с Русия.
Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли неотдавна заяви, че би искал да е първият британски министър на отбраната, който ще изпрати войски в Украйна.
„Въпреки заблудата на Хийли, разполагането на британски войски в Украйна няма да означава край на войната, а удължаване на конфликта и увеличаване на рисковете от мащабен военен сблъсък с участието на много повече държави“, подчерта Захарова.
Тя също така отново предупреди, че Русия ще смята каквито и да било чуждестранни войски в Украйна за легитимни цели.
„Британците продължават да проявяват активен интерес към запазването на източника на нестабилност в нашия регион. Те по всякакъв начин пречат на дългосрочното и устойчиво разрешаване на кризата“, добави Захарова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво на Захарова
С две изречения го е казала Захарова. Само че не е само тоя регион.
Индия и Пакистан, Близкият Изток и къде ли още не.
17:18 26.02.2026
2 Анонимен
Коментиран от #80
17:19 26.02.2026
3 Захарова е магнит за нашите
Коментиран от #79
17:19 26.02.2026
4 Пора
Коментиран от #7
17:20 26.02.2026
5 А всъщност
Коментиран от #10, #64
17:20 26.02.2026
6 Дориана
Коментиран от #76
17:20 26.02.2026
7 А около зленияпор
До коментар #4 от "Пора":на какво мирише?
Коментиран от #86
17:21 26.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хиропрактор Дончо
17:21 26.02.2026
10 Е па разбирасе,
До коментар #5 от "А всъщност":то това е било и преди НАТО и ЕС, Западна цивилизована Европа да лапне ресурсите на Русия за без пари.
Коментиран от #36, #58, #61, #65
17:21 26.02.2026
11 Истината
17:22 26.02.2026
12 Мартин
Коментиран от #16
17:22 26.02.2026
13 Лама Цизерон
17:23 26.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 хаха
17:23 26.02.2026
16 Затова НАТО не влиза в Украйна
До коментар #12 от "Мартин":срещу Русия. Вижда, че 404 е мъртвец.
17:24 26.02.2026
17 Ганчев
17:24 26.02.2026
18 Курти
17:24 26.02.2026
19 Гощо
Коментиран от #28, #30
17:25 26.02.2026
20 мдаааа дааа
Коментиран от #44
17:25 26.02.2026
21 Гуру слави трифончов
Коментиран от #42
17:26 26.02.2026
22 Тамън ми беше домъчняло за тоя руски
17:26 26.02.2026
23 Колективен руски крепостен
17:28 26.02.2026
24 Русолюбчо
17:28 26.02.2026
25 Рамбо
17:28 26.02.2026
26 Пешко
17:29 26.02.2026
27 Марче ,
17:29 26.02.2026
28 Ти да видиш
До коментар #19 от "Гощо":Рашките 4 години се борят с НАТЮ + пудели и ги правят смешни... юрогейци плачат и се гърчат, а Дончо много добре го разбра че губят и търси мир....
Коментиран от #39, #47
17:29 26.02.2026
29 Пора
17:30 26.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 тая
. След като се подпише мирно споразумение нямате ама никакво право да казвате накъде да върви украйна и как да пази земята си. То не стига че ви отстъпват земи за МИР ами и още претенции на пияната сган
17:30 26.02.2026
32 Слава Украина
17:30 26.02.2026
33 Владимир Путин, президент
17:30 26.02.2026
34 Дзак
Коментиран от #52
17:31 26.02.2026
35 Люблюраша
17:32 26.02.2026
36 и сега
До коментар #10 от "Е па разбирасе,":като ги лапнаха китайците и индийците на теб по добре ли ти е
17:32 26.02.2026
37 Е нали👇
17:32 26.02.2026
38 Караганов
17:33 26.02.2026
39 Гощо
До коментар #28 от "Ти да видиш":Дончо не може да разбере къде се намира изобщо! Каза че ще спре войната за 24 часа ако е президент! Също като Путин който превзе Киев за три дни!
17:33 26.02.2026
40 Пескоф син
17:33 26.02.2026
41 Каунь
17:34 26.02.2026
42 Тъ сфетна
До коментар #21 от "Гуру слави трифончов":Ей прочети го и във Факти... рашките върнале 1000 х0х0ля фира срещу 35 рашана.... прай сметка на съотношението кой повече губи!!!
Коментиран от #46
17:34 26.02.2026
43 Ттт
17:34 26.02.2026
44 Маша без мечока
До коментар #20 от "мдаааа дааа":Ама мечката излезе мечок... 😜😂😅🤣
17:35 26.02.2026
45 Смех с ватенки
17:35 26.02.2026
46 Руската пропаганда
До коментар #42 от "Тъ сфетна":Има за цел глупаците.
Коментиран от #72
17:36 26.02.2026
47 Ама Чи ки йо
До коментар #28 от "Ти да видиш":Кво НАТО те гони тебе бе.Само авиацията на НАТО ако тегли един залп от ком.щабове и складове на Блатария няма да остане нищо.С НАТО били воювали,ей смех.Ватенките събират пап л а ч от целия свят,щото са мбого силни.
17:36 26.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Алкохолната ДРОПЛА
РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ
Няма да бъдат легитимна цел ?
Ще ги трепят където го хванат Орките
И тогава със сигурност
Малко ще ти идва Водката
Алкохоличка Пропаднала .
17:37 26.02.2026
51 Киркор
Коментиран от #62
17:37 26.02.2026
52 Да Всеотдайна
До коментар #34 от "Дзак":И Ангажирана е Маша Алкаша,
Да пресушава Бутилка след Бутилка .
17:39 26.02.2026
53 Руската пропаганда
Коментиран от #67
17:40 26.02.2026
54 Гольо
17:40 26.02.2026
55 Едно и също
Само мръзнат по окопите. И мрънкат.
17:41 26.02.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Родните Рублоидиоти
Да изядат Вкисналата Мекица
На Захарова .
Само щели да пият и големи
Количества Боза .
Да си оправят след това Вкуса .
17:42 26.02.2026
58 Атина Палада
До коментар #10 от "Е па разбирасе,":Под кревата на всеки руснак се крие по един натовец,за да му открадне ресурсите и дървеният нужник.
17:43 26.02.2026
59 Да ви е.а
17:43 26.02.2026
60 😁.........
17:44 26.02.2026
61 Европеец
До коментар #10 от "Е па разбирасе,":Москва е лапнала ресурсите на Якути, Ненци и други народи за без пари. Това ли искаш да кажеш? Около Москва и Ленинград няма ни петрол, ни газ, ни алуминий - има блата.
17:45 26.02.2026
62 Гарабед
До коментар #51 от "Киркор":Те путлерастите са дърти изкукуригляци дето и чепп за за зеле не става от тях.
17:45 26.02.2026
63 Видяхме ги
17:45 26.02.2026
64 някой си
До коментар #5 от "А всъщност":уср@йна няма нищо общо с ес и нато, бъркат се между шамарите
17:46 26.02.2026
65 Изтокът
До коментар #10 от "Е па разбирасе,":Аз пък виждам друга картинка. Руснакът иска да лапне ресурсите на Украйна за без пари. Мислеха си, че за три дни ще ги завземати и после ще лапат, ама се оказа, че пета година вече повръщат.
17:46 26.02.2026
66 Откакто утрепаха готвачо
17:46 26.02.2026
67 Така е
До коментар #53 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
17:47 26.02.2026
68 64 Км Колона
Появи ли се или още се търси
Там някъде на Път към Киев ?
Да не им спряха СТАРЛИНКА
Че изгубиха посоката?
17:47 26.02.2026
69 Ганчев
Коментиран от #90
17:47 26.02.2026
70 Преди руснаците бяха крепостни
17:48 26.02.2026
71 Старата буба
17:48 26.02.2026
72 Така е
До коментар #46 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
Коментиран от #83
17:49 26.02.2026
73 Някой
Коментиран от #81
17:50 26.02.2026
74 Зловинар
17:50 26.02.2026
75 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
17:50 26.02.2026
76 Тези твоите брътвежи ги..
До коментар #6 от "Дориана":Четем и слушаме четири години, омръзнахте на всички с тази трета световна война, ядрени удари, превземане на Райхстага, Лисабон, трите дена на кремълските пияни психопати и убийци, а истината е толкова простичка, вашите руски господари се оср@//ха// пред целия свят.
17:51 26.02.2026
77 Медведчук
17:51 26.02.2026
78 Владо
17:53 26.02.2026
79 Глюпости ,
До коментар #3 от "Захарова е магнит за нашите":Марчето е магнит за олигавени , дръти русоспии ... 🤭😁
17:54 26.02.2026
80 И защо
До коментар #2 от "Анонимен":След като може северно корейци да се разполагат на територията на Украйна, защо да не може и американци или британци ?
17:56 26.02.2026
81 вемезето
До коментар #73 от "Някой":Във ВМЗто пълним някои снаряди за Украйна със семенна течност.
Коментиран от #89
17:56 26.02.2026
82 Офцоооо
17:56 26.02.2026
83 Голяма ти е
До коментар #72 от "Така е":устата, ама пазаруваш с фашистката валута.
Само мръзнахте по мегданите в защита на лева.
Коментиран от #85
17:57 26.02.2026
84 Въпросната госпожа
17:57 26.02.2026
85 Валутата е неудошовен предмет
До коментар #83 от "Голяма ти е":Фашизма не е предмет глупако. Къде ви намират толкова гладки!
Коментиран от #91
17:58 26.02.2026
86 Нека да пиша
До коментар #7 от "А около зленияпор":Ти да усетиш майка ти ,отдолу и мирише на умряла хамсийка.
17:58 26.02.2026
87 ДА ЖИВЕЕ ЕВРОТО
17:59 26.02.2026
88 Руснакът е мръсно противно животно
17:59 26.02.2026
89 Така трябва
До коментар #81 от "вемезето":А украинците да ги изстрелват към мамашите, че взеха африканци да внасят за разплод.
Коментиран от #93
17:59 26.02.2026
90 безспорен факт...
До коментар #69 от "Ганчев":Векове наред руснаците се заблуждават, че уж компенсират икономическата си немощ с военна сила. А когато се разбра, че и военна сила нямат, си опитват да компенсират нейната липса с лъжа и пропаганда.
😁
18:01 26.02.2026
91 Руската пропаганда
До коментар #85 от "Валутата е неудошовен предмет":Има за цел глупака 😀
Коментиран от #92
18:01 26.02.2026
92 Така е
До коментар #91 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
18:01 26.02.2026
93 вемезето
До коментар #89 от "Така трябва":Затова така правим.
18:02 26.02.2026