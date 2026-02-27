Новини
Володимир Зеленски: Подкрепям военната операция срещу режима в Техеран
Володимир Зеленски: Подкрепям военната операция срещу режима в Техеран

27 Февруари, 2026 22:15

Държавният глава заяви това в интервю за Sky News, поместено в Telegram канала на президентската канцелария и цитирано от "Укринформ"

Володимир Зеленски: Подкрепям военната операция срещу режима в Техеран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на Украйна Володимир Зеленски изрази подкрепата си за операцията срещу режима в Иран, който се стреми да атакува други страни и лишава собственото си население от права. Но същевременно той подчерта, че е по-добре ситуацията да се разреши по дипломатически път.

Държавният глава заяви това в интервю за Sky News, поместено в Telegram канала на президентската канцелария и цитирано от "Укринформ".

"Мисля, че хората в Иран търсят помощ срещу настоящия режим, който открито иска да атакува други страни и причинява много щети. Този режим е на власт от много години. Хората нямат права. Хора изчезват. Хора биват убивани и екзекутирани с хиляди. Бих подкрепил операция срещу режима, а не срещу народа. Това е голяма разлика", каза държавният глава.

Той отбеляза, че САЩ и иранският режим в момента водят преговори, добавяйки, че този път е по-добър от войната.

"Но не съм сигурен, че настоящият режим искрено споделя тази идея. Не съм сигурен. Но ще видим", каза Зеленски.

Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че Иран възобновява ядрената си програма въпреки унищожаването на съответните съоръжения в резултат на американските бомбардировки през юни миналата година. Той подчерта, че неговият първи приоритет е дипломацията, но добави, че няма да позволи на Иран да се сдобие с ядрени оръжия.

Министърът на външните работи на Оман Бадр ал-Бусаиди смята, че САЩ и Иран са постигнали "значителен напредък" в четвъртък в Женева в преговорите за ядрената програма на Иран. Американската страна обаче не е коментирала хода на преговорите, което показва липса на значителни постижения.

Според съобщения в медиите, командирът на Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър е информирал президента на САЩ в четвъртък за военните варианти за действия срещу Иран. Сред разглежданите варианти е ограничен удар по пускови установки за балистични ракети и ядрени съоръжения като предупреждение, за да се принуди Техеран да се съгласи с исканията на Вашингтон. Обсъжда се и мащабна операция, включваща удари по голям брой цели за дълъг период от време.

В началото на януари иранските сили за сигурност брутално потушиха масови протести в страната, довели, според различни източници, до десетки хиляди смъртни случаи.

През февруари в Иран се възобновиха антиправителствените протести с участието на студенти.


Украйна
  • 1 Сталин

    59 6 Отговор
    Марш бе наркоман ,пак си пушил развалена трева

    Коментиран от #31, #63

    22:16 27.02.2026

  • 2 Ей това вече е шизофрения наа 200

    55 6 Отговор
    Върховна наглост чфутска

    22:17 27.02.2026

  • 3 Хахаха

    43 4 Отговор
    Е как бе...?! Освен да пратиш Зельонска да обслужва матросите на самолетоносача...!!! И да им изпратиш от твоето бело....

    Коментиран от #69

    22:17 27.02.2026

  • 4 Наркозеления

    45 5 Отговор
    Здравейте аз съм вашия кокаинов фюрер

    Коментиран от #18

    22:18 27.02.2026

  • 5 Сталин

    48 7 Отговор
    Зеления наркоман ще остане в историята като най кървавия юдейски цар на Украйна,ще бъде вписан в талмуда като най великия юдей който разчисти територията за велик Израел

    Коментиран от #33, #49

    22:18 27.02.2026

  • 6 Помоли САЩ

    33 5 Отговор
    И вас да ва бомбардират. Подкрепи операцията олигофрен

    22:19 27.02.2026

  • 7 И българите подкрипяме СВО

    27 8 Отговор
    Подкрепяме операцията слещу Украйна, обаче прявителството на държавата ни е слуга на Зеленски.

    Но пък то едно управление имаме, дето и то самото не се харесва и се карат вътре ГЕРБ, ППДБ, ДПС, СДС, БСП , ИТН, ОДС, АПС, Воля, и други тутурутки. Така че тежко му на Зеленски с подкрепата от тия. Народът е с Русия!

    22:19 27.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Отреазвяващ

    9 3 Отговор
    Ивох,че и инициативен?

    22:20 27.02.2026

  • 10 Георги

    21 4 Отговор
    значи зелю напълно разбира и руското "сво".

    22:20 27.02.2026

  • 11 Шопо

    19 2 Отговор
    С помощ от САЩ Зеленски може да победи Иран

    22:21 27.02.2026

  • 12 Той

    31 3 Отговор
    И аз подкрепям удар по Украйна, че на хората там им писна от това управление.

    22:24 27.02.2026

  • 13 Зелената простакеса да си

    20 3 Отговор
    гледа укрия и да не дава мнение за други държави.

    Коментиран от #66

    22:25 27.02.2026

  • 14 ЦИРК

    25 3 Отговор
    Ти да видиш, те от ЕС, Китай и Русия още се сдържат с коментари, таз просрочена кифла тръгнал да дава одобрение. Това в каква връзка го е казал Зеленски ? Някой го е питал ли ? Ако ли не по-жалка картинка не съм очаквал, мазнене и лизане на Тръмп.

    Иначе: "Но същевременно той подчерта, че е по-добре ситуацията да се разреши по дипломатически път." И къде бля 2022 като имаше огромен шанс да спаси собствения си народ и страна по дипломатически път ? А да там е друго забравих че в Украйна всички говореха как само по военен път ще се постигне мир.

    22:26 27.02.2026

  • 15 Зеленият

    20 2 Отговор
    Иска да прати САЩ за "зелен хайвер" за да поосвободи възела около вратлето

    22:26 27.02.2026

  • 16 За Зекника естествено

    19 2 Отговор
    Че всяко престъпление срещу човечеството и всеки акт на ядрен тероризъм е "операция" Само на Русия е пълномащабна война нали?

    22:28 27.02.2026

  • 17 Ами и ние тъй

    18 2 Отговор
    Подкрепяме военната операция срещу режима в Киев

    22:29 27.02.2026

  • 18 Много ми хареса

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Наркозеления":

    но трябваше да сложиш и бели плетени обувки.😂🤣😂😂😂😂🤣🤣🤣😥😥🤣🤣🤣

    22:29 27.02.2026

  • 19 Чичака

    19 2 Отговор
    Тоя нема да се кротне с тия билки дека ги шмръка ,и че направи голема беля ако не го
    прекинат на две .
    Утепа сумати ора за бадева .
    Коги го закопат че е на скришно место ,оти че го препикават редовно .

    22:29 27.02.2026

  • 20 Иванов

    16 2 Отговор
    Аз пък подкрепям СВО.

    22:30 27.02.2026

  • 21 КЪВ Е ТОЯ ТУРБО ТЪПАНАР

    16 2 Отговор
    ДА ОДОБРЯВАЛ.ПАЛЯЧО БАНДЕРОВСКИ

    22:30 27.02.2026

  • 22 Зеленият миризлив пор

    13 2 Отговор
    Пак се изцепи мощно

    22:31 27.02.2026

  • 23 ВВП

    14 2 Отговор
    Зеления плъх е фулл боклук..Затова го държат жив ...

    22:31 27.02.2026

  • 24 3468

    12 2 Отговор
    Подкрепяш,ами нали си евреин как няма да подкрепяш биби.

    22:31 27.02.2026

  • 25 ВВП

    12 3 Отговор
    Еййй,палячо ,кой си ти да одобряваш..??.

    22:32 27.02.2026

  • 26 Истинско нацистко атланте

    14 2 Отговор
    Бързо да го вземаме в нацисткият ЕС

    22:32 27.02.2026

  • 27 Ти да видиш

    12 2 Отговор
    Какво мисли зеленото неонацистко джудже наркоман, узурпирал властта на територията на Украйна няма никакво значение, защото той е никой!

    22:32 27.02.2026

  • 28 ВВП

    12 2 Отговор
    Гнусна Чафутска подлога..

    22:32 27.02.2026

  • 29 Некой

    11 1 Отговор
    Те и в твоята страна хората искат помощ срещу режима, ама никой не ги пита. Иначе в такъв момент да се тревожиш за чуждите проблеми е просто самоподигравка.

    22:33 27.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Румен Решетников

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Явно си специалист по въпроса.
    Нека позная-започнал си с "Кале " , нали? 😀

    22:34 27.02.2026

  • 32 Ту-туууууу

    4 2 Отговор
    удар по пускови установки за балистични ракети и ядрени съоръжения като предупреждение...... и по АЕЦ Козлодуй може нали ?

    22:35 27.02.2026

  • 33 Копейкин Костя

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Владимир Ленин вече е записан като такъв, ватенка!
    Не се напъвай, че ще спукаш някоя вена...

    22:36 27.02.2026

  • 34 Сега по важното е

    8 2 Отговор
    Кога ще изгорят едни американски цистерни на Летище София ? Тази седмица или другата

    22:37 27.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Кефя се как

    4 8 Отговор
    копейките вият на умрело.
    Давайте друзя русотрътки-национални предатели служещи на чужда държава да залагаме.
    Дали великата чалма в Иран ще оцелее или ще избяга в Русия

    Коментиран от #39, #45

    22:40 27.02.2026

  • 37 Дон Дони

    8 4 Отговор
    Те и в Украйна търсеха затова и Путин както Тръмп предприе таи операция! Сега да видим ЕС как ще нарече действията на Тръмп операция или агресия! Защото Иран и САЩ нямат нито обща граница нито интерес нито религия! Това е посегателство на ресурси и подкрепа на завладнлческите интереси на Израел!

    Коментиран от #42

    22:40 27.02.2026

  • 38 Нормално

    3 5 Отговор

    До коментар #30 от "ус.ран русофил":

    освен пропаганда друго не остана в русийката. така беще до 1989 г. така е от 2000 г. до ден днешен.
    Чакаме вече 100 години Запада да се разпадне, ама все Русия се разпада.

    Коментиран от #50

    22:41 27.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Рускиня

    5 4 Отговор
    На всяка манджа зелена мирудия!

    Коментиран от #58

    22:42 27.02.2026

  • 41 Тома

    4 3 Отговор
    Лишава собственото си население от права.Бати зеле направо ме заколи като знаем ловците на хора от ТЦК как влачат мъжете по улиците на Украйна

    Коментиран от #52

    22:42 27.02.2026

  • 42 Дони-Бонбони

    2 4 Отговор

    До коментар #37 от "Дон Дони":

    Донката ги мачка за по няколко часа. Виж Путлер вече четвърта година затъва още и още. Само русоробитемаймуни още не са схванали че Русия си заминава

    Коментиран от #51

    22:43 27.02.2026

  • 43 Копейки

    4 4 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.

    Коментиран от #46

    22:44 27.02.2026

  • 44 Хубавото е единствено

    4 3 Отговор
    Че света ще се отърве от чфутите и ционисткият коптор. 480 кг. обогатен уран пръснат с балони ще ги направи направо нов животински вид.

    22:45 27.02.2026

  • 45 хахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Кефя се как":

    стига си писал такива неща, че само ще разлаеш копейките.
    Ама те само знаят да джафкат, зъби нямат. Като руската мечка, досущ

    22:45 27.02.2026

  • 46 Тихо ей ус.ран атлантически педофил

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Копейки":

    Все на обратно с дупарата нали?

    Коментиран от #56

    22:46 27.02.2026

  • 47 Хахаха!🎺🥳😀

    3 1 Отговор
    Укрофили, като си видите двойните сметки за ток, не забравяйте да извикате хайл Зеленски 🙋

    22:47 27.02.2026

  • 48 Даас Хаген

    4 1 Отговор
    Е га и боклука брадчед, когато го бомбят е агресия но за други операция!!! Този само да се хареса на някой е в състояние така да се наведе че черната му точица да стане черна дупка!

    22:47 27.02.2026

  • 49 Зеления

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    ще остане в историята като един млад актьор, който на майтап стана президент и успя да унизи Русия, да я направи за смях и позор пред целия свят и да я постави в такава позорна и окаяна ситуация на фалит, в каквато никога не е била в цялата си история.

    22:48 27.02.2026

  • 50 пропаганда а ?

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "Нормално":

    Кви коли правят за 10 000 евро ..... а атлантик Ганю прави пръдни

    Коментиран от #53

    22:49 27.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ахахах

    4 4 Отговор

    До коментар #41 от "Тома":

    в Русия хич не ги влачат. Даже там като кажат думата "война" и направо в санаториум в Сибир. В Украйна има разследвания за корупция при това в условията на война. Ей така се бори страната да стане нормална развита европейска държава. В Русия властта е самата корупция, а вожда раздава парчетата. Там разследване няма за корупция, направо скачат през джамовете, но не защото са крали (което е ясно), а защото вожда е казал, че сега трябва да дават повече на него

    22:50 27.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Браво!

    2 7 Отговор
    Иранските терористи трябва да бъдат поставени на място и да се съобразяват с исканията на иранския народ.!

    Коментиран от #57

    22:51 27.02.2026

  • 55 Олеееее.....

    5 1 Отговор
    (Иран, който се стреми да атакува други страни и лишава собственото си население от права) .... и за това подкрепял военната операция срещу режима в Техеран ....Сякаш говори точно за украинската хунта 2014 г. Ама 1 към 1

    Коментиран от #60

    22:53 27.02.2026

  • 56 личи си

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Тихо ей ус.ран атлантически педофил":

    че си русоробнасамагон

    22:55 27.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 и във всяка

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Рускиня":

    рускиня българска тръба

    22:56 27.02.2026

  • 59 Баба ВУНА

    5 2 Отговор
    Такова име като Володимир НЕ СЪЩЕСТВУВА. Тоя циркаджия се казва Зеленский, Владимир Александрович. Тоя клоун от кога се прекръсти? Че и майчиния му език е ... руски.

    22:57 27.02.2026

  • 60 Олелеееее

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "Олеееее.....":

    маймунитекопейки се разкрякали и взели да раздават морал. Копейкин си купу за три години къща и имот на тюленово с парите от субсидията, а гласуващите за него какво си купиха?

    Коментиран от #61, #64

    22:58 27.02.2026

  • 61 ахахах

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Олелеееее":

    ба, нищо не са си взели. Поне акъл да бяха.
    Ма без него по-добре се живее

    22:59 27.02.2026

  • 62 Само педофили и извратеняци

    5 2 Отговор
    атлантици и смотаняци могат да симпатизират на ционисти.

    22:59 27.02.2026

  • 63 Бялата Златка

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Много е готин Зеленски. Има нещо испанско в него, тъмни очи, тъмна коса и лека брадичка. Сладур ❤️ Наркоманите не изглеждат така свежи и чаровни. Катогорично не е.

    23:00 27.02.2026

  • 64 Ами на Тюленово я

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Олелеееее":

    Няма на Педофиливо да е или каато Иво Свирчев снаха да стане у с. Пиидераасово

    23:02 27.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Зелената простакеса

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Зелената простакеса да си":

    Си го търси ежедневно. Като петрохански педофил си го търси

    23:05 27.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Банан

    1 1 Отговор
    Украинска еврейка

    23:08 27.02.2026

  • 69 да питам

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хахаха":

    верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?

    23:10 27.02.2026

  • 70 Представяте ли си извратеняци

    0 0 Отговор
    Каква гейска комуна е един самолетоносач? А? Само си представете какви извратенийки въртят

    Коментиран от #71

    23:12 27.02.2026

  • 71 Копейкин Костя

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Представяте ли си извратеняци":

    Абе, що на вас, рашибозука, само гейове са ви в главите??? 😀

    Коментиран от #73

    23:21 27.02.2026

  • 72 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Млати ватата и лакейте им до като шава.

    23:25 27.02.2026

  • 73 ......😂

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Копейкин Костя":

    Както винаги се получава крадеца вика дръжте крадеца. Най-върлите противници на ЛГБТ са всъщност скрити ЛГБТ. Това е психологическо състояние, научно доказано. 😂

    23:31 27.02.2026

