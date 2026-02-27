Володимир Зеленски: Подкрепям военната операция срещу режима в Техеран

Президентът на Украйна Володимир Зеленски изрази подкрепата си за операцията срещу режима в Иран, който се стреми да атакува други страни и лишава собственото си население от права. Но същевременно той подчерта, че е по-добре ситуацията да се разреши по дипломатически път.
Държавният глава заяви това в интервю за Sky News, поместено в Telegram канала на президентската канцелария и цитирано от "Укринформ".
"Мисля, че хората в Иран търсят помощ срещу настоящия режим, който открито иска да атакува други страни и причинява много щети. Този режим е на власт от много години. Хората нямат права. Хора изчезват. Хора биват убивани и екзекутирани с хиляди. Бих подкрепил операция срещу режима, а не срещу народа. Това е голяма разлика", каза държавният глава.
Той отбеляза, че САЩ и иранският режим в момента водят преговори, добавяйки, че този път е по-добър от войната.
"Но не съм сигурен, че настоящият режим искрено споделя тази идея. Не съм сигурен. Но ще видим", каза Зеленски.
Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че Иран възобновява ядрената си програма въпреки унищожаването на съответните съоръжения в резултат на американските бомбардировки през юни миналата година. Той подчерта, че неговият първи приоритет е дипломацията, но добави, че няма да позволи на Иран да се сдобие с ядрени оръжия.
Министърът на външните работи на Оман Бадр ал-Бусаиди смята, че САЩ и Иран са постигнали "значителен напредък" в четвъртък в Женева в преговорите за ядрената програма на Иран. Американската страна обаче не е коментирала хода на преговорите, което показва липса на значителни постижения.
Според съобщения в медиите, командирът на Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър е информирал президента на САЩ в четвъртък за военните варианти за действия срещу Иран. Сред разглежданите варианти е ограничен удар по пускови установки за балистични ракети и ядрени съоръжения като предупреждение, за да се принуди Техеран да се съгласи с исканията на Вашингтон. Обсъжда се и мащабна операция, включваща удари по голям брой цели за дълъг период от време.
В началото на януари иранските сили за сигурност брутално потушиха масови протести в страната, довели, според различни източници, до десетки хиляди смъртни случаи.
През февруари в Иран се възобновиха антиправителствените протести с участието на студенти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #31, #63
22:16 27.02.2026
2 Ей това вече е шизофрения наа 200
22:17 27.02.2026
3 Хахаха
Коментиран от #69
22:17 27.02.2026
4 Наркозеления
Коментиран от #18
22:18 27.02.2026
5 Сталин
Коментиран от #33, #49
22:18 27.02.2026
6 Помоли САЩ
22:19 27.02.2026
7 И българите подкрипяме СВО
Но пък то едно управление имаме, дето и то самото не се харесва и се карат вътре ГЕРБ, ППДБ, ДПС, СДС, БСП , ИТН, ОДС, АПС, Воля, и други тутурутки. Така че тежко му на Зеленски с подкрепата от тия. Народът е с Русия!
22:19 27.02.2026
9 Отреазвяващ
22:20 27.02.2026
10 Георги
22:20 27.02.2026
11 Шопо
22:21 27.02.2026
12 Той
22:24 27.02.2026
13 Зелената простакеса да си
Коментиран от #66
22:25 27.02.2026
14 ЦИРК
Иначе: "Но същевременно той подчерта, че е по-добре ситуацията да се разреши по дипломатически път." И къде бля 2022 като имаше огромен шанс да спаси собствения си народ и страна по дипломатически път ? А да там е друго забравих че в Украйна всички говореха как само по военен път ще се постигне мир.
22:26 27.02.2026
15 Зеленият
22:26 27.02.2026
16 За Зекника естествено
22:28 27.02.2026
17 Ами и ние тъй
22:29 27.02.2026
18 Много ми хареса
До коментар #4 от "Наркозеления":но трябваше да сложиш и бели плетени обувки.😂🤣😂😂😂😂🤣🤣🤣😥😥🤣🤣🤣
22:29 27.02.2026
19 Чичака
прекинат на две .
Утепа сумати ора за бадева .
Коги го закопат че е на скришно место ,оти че го препикават редовно .
22:29 27.02.2026
20 Иванов
22:30 27.02.2026
21 КЪВ Е ТОЯ ТУРБО ТЪПАНАР
22:30 27.02.2026
22 Зеленият миризлив пор
22:31 27.02.2026
23 ВВП
22:31 27.02.2026
24 3468
22:31 27.02.2026
25 ВВП
22:32 27.02.2026
26 Истинско нацистко атланте
22:32 27.02.2026
27 Ти да видиш
22:32 27.02.2026
28 ВВП
22:32 27.02.2026
29 Некой
22:33 27.02.2026
31 Румен Решетников
До коментар #1 от "Сталин":Явно си специалист по въпроса.
Нека позная-започнал си с "Кале " , нали? 😀
22:34 27.02.2026
32 Ту-туууууу
22:35 27.02.2026
33 Копейкин Костя
До коментар #5 от "Сталин":Владимир Ленин вече е записан като такъв, ватенка!
Не се напъвай, че ще спукаш някоя вена...
22:36 27.02.2026
34 Сега по важното е
22:37 27.02.2026
36 Кефя се как
Давайте друзя русотрътки-национални предатели служещи на чужда държава да залагаме.
Дали великата чалма в Иран ще оцелее или ще избяга в Русия
Коментиран от #39, #45
22:40 27.02.2026
37 Дон Дони
Коментиран от #42
22:40 27.02.2026
38 Нормално
До коментар #30 от "ус.ран русофил":освен пропаганда друго не остана в русийката. така беще до 1989 г. така е от 2000 г. до ден днешен.
Чакаме вече 100 години Запада да се разпадне, ама все Русия се разпада.
Коментиран от #50
22:41 27.02.2026
40 Рускиня
Коментиран от #58
22:42 27.02.2026
41 Тома
Коментиран от #52
22:42 27.02.2026
42 Дони-Бонбони
До коментар #37 от "Дон Дони":Донката ги мачка за по няколко часа. Виж Путлер вече четвърта година затъва още и още. Само русоробитемаймуни още не са схванали че Русия си заминава
Коментиран от #51
22:43 27.02.2026
43 Копейки
Коментиран от #46
22:44 27.02.2026
44 Хубавото е единствено
22:45 27.02.2026
45 хахаха
До коментар #36 от "Кефя се как":стига си писал такива неща, че само ще разлаеш копейките.
Ама те само знаят да джафкат, зъби нямат. Като руската мечка, досущ
22:45 27.02.2026
46 Тихо ей ус.ран атлантически педофил
До коментар #43 от "Копейки":Все на обратно с дупарата нали?
Коментиран от #56
22:46 27.02.2026
47 Хахаха!🎺🥳😀
22:47 27.02.2026
48 Даас Хаген
22:47 27.02.2026
49 Зеления
До коментар #5 от "Сталин":ще остане в историята като един млад актьор, който на майтап стана президент и успя да унизи Русия, да я направи за смях и позор пред целия свят и да я постави в такава позорна и окаяна ситуация на фалит, в каквато никога не е била в цялата си история.
22:48 27.02.2026
50 пропаганда а ?
До коментар #38 от "Нормално":Кви коли правят за 10 000 евро ..... а атлантик Ганю прави пръдни
Коментиран от #53
22:49 27.02.2026
52 ахахах
До коментар #41 от "Тома":в Русия хич не ги влачат. Даже там като кажат думата "война" и направо в санаториум в Сибир. В Украйна има разследвания за корупция при това в условията на война. Ей така се бори страната да стане нормална развита европейска държава. В Русия властта е самата корупция, а вожда раздава парчетата. Там разследване няма за корупция, направо скачат през джамовете, но не защото са крали (което е ясно), а защото вожда е казал, че сега трябва да дават повече на него
22:50 27.02.2026
54 Браво!
Коментиран от #57
22:51 27.02.2026
55 Олеееее.....
Коментиран от #60
22:53 27.02.2026
56 личи си
До коментар #46 от "Тихо ей ус.ран атлантически педофил":че си русоробнасамагон
22:55 27.02.2026
58 и във всяка
До коментар #40 от "Рускиня":рускиня българска тръба
22:56 27.02.2026
59 Баба ВУНА
22:57 27.02.2026
60 Олелеееее
До коментар #55 от "Олеееее.....":маймунитекопейки се разкрякали и взели да раздават морал. Копейкин си купу за три години къща и имот на тюленово с парите от субсидията, а гласуващите за него какво си купиха?
Коментиран от #61, #64
22:58 27.02.2026
61 ахахах
До коментар #60 от "Олелеееее":ба, нищо не са си взели. Поне акъл да бяха.
Ма без него по-добре се живее
22:59 27.02.2026
62 Само педофили и извратеняци
22:59 27.02.2026
63 Бялата Златка
До коментар #1 от "Сталин":Много е готин Зеленски. Има нещо испанско в него, тъмни очи, тъмна коса и лека брадичка. Сладур ❤️ Наркоманите не изглеждат така свежи и чаровни. Катогорично не е.
23:00 27.02.2026
64 Ами на Тюленово я
До коментар #60 от "Олелеееее":Няма на Педофиливо да е или каато Иво Свирчев снаха да стане у с. Пиидераасово
23:02 27.02.2026
66 Зелената простакеса
До коментар #13 от "Зелената простакеса да си":Си го търси ежедневно. Като петрохански педофил си го търси
23:05 27.02.2026
68 Банан
23:08 27.02.2026
69 да питам
До коментар #3 от "Хахаха":верно ли Русия няма нито един самолетоносач, имала един ама бил дефектен и го нарязали на скрап ?
23:10 27.02.2026
70 Представяте ли си извратеняци
Коментиран от #71
23:12 27.02.2026
71 Копейкин Костя
До коментар #70 от "Представяте ли си извратеняци":Абе, що на вас, рашибозука, само гейове са ви в главите??? 😀
Коментиран от #73
23:21 27.02.2026
72 Последния Софиянец
23:25 27.02.2026
73 ......😂
До коментар #71 от "Копейкин Костя":Както винаги се получава крадеца вика дръжте крадеца. Най-върлите противници на ЛГБТ са всъщност скрити ЛГБТ. Това е психологическо състояние, научно доказано. 😂
23:31 27.02.2026