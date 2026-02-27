Володимир Зеленски: Подкрепям военната операция срещу режима в Техеран

Президентът на Украйна Володимир Зеленски изрази подкрепата си за операцията срещу режима в Иран, който се стреми да атакува други страни и лишава собственото си население от права. Но същевременно той подчерта, че е по-добре ситуацията да се разреши по дипломатически път.

Държавният глава заяви това в интервю за Sky News, поместено в Telegram канала на президентската канцелария и цитирано от "Укринформ".

"Мисля, че хората в Иран търсят помощ срещу настоящия режим, който открито иска да атакува други страни и причинява много щети. Този режим е на власт от много години. Хората нямат права. Хора изчезват. Хора биват убивани и екзекутирани с хиляди. Бих подкрепил операция срещу режима, а не срещу народа. Това е голяма разлика", каза държавният глава.

Той отбеляза, че САЩ и иранският режим в момента водят преговори, добавяйки, че този път е по-добър от войната.

"Но не съм сигурен, че настоящият режим искрено споделя тази идея. Не съм сигурен. Но ще видим", каза Зеленски.

Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че Иран възобновява ядрената си програма въпреки унищожаването на съответните съоръжения в резултат на американските бомбардировки през юни миналата година. Той подчерта, че неговият първи приоритет е дипломацията, но добави, че няма да позволи на Иран да се сдобие с ядрени оръжия.

Министърът на външните работи на Оман Бадр ал-Бусаиди смята, че САЩ и Иран са постигнали "значителен напредък" в четвъртък в Женева в преговорите за ядрената програма на Иран. Американската страна обаче не е коментирала хода на преговорите, което показва липса на значителни постижения.

Според съобщения в медиите, командирът на Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър е информирал президента на САЩ в четвъртък за военните варианти за действия срещу Иран. Сред разглежданите варианти е ограничен удар по пускови установки за балистични ракети и ядрени съоръжения като предупреждение, за да се принуди Техеран да се съгласи с исканията на Вашингтон. Обсъжда се и мащабна операция, включваща удари по голям брой цели за дълъг период от време.

В началото на януари иранските сили за сигурност брутално потушиха масови протести в страната, довели, според различни източници, до десетки хиляди смъртни случаи.

През февруари в Иран се възобновиха антиправителствените протести с участието на студенти.