Ламин Ямал обръща нова страница: Край на връзките с по-възрастни дами

Младата футболна сензация на Барселона - Ламин Ямал, реши категорично да прекрати романтичните си отношения с по-възрастни жени. В откровено интервю за журналиста Шави Хойос, 18-годишният талант сподели, че вече предпочита да се фокусира изцяло върху собственото си развитие и професионалния си път.

„Дамите, които са по-големи от мен, често са прекалено емоционални и имат склонност да държат всичко под контрол. В този етап от живота си искам да мисля за себе си и за футболната си кариера“, разкри Ямал, с което сложи точка на спекулациите около личния си живот.

Младият нападател коментира и раздялата си с 25-годишната певица Ники Никол, която предизвика вълна от слухове в социалните мрежи.

„Вече не сме заедно, но причината не е изневяра. Никога не съм ѝ изневерявал. Просто решихме да поемем по различни пътища – това е цялата истина. Всичко, което се пише в момента, не отразява реалността на нашата връзка“, категоричен бе Ямал.