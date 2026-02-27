Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ламин Ямал обръща нова страница: Край на връзките с по-възрастни дами

27 Февруари, 2026 23:08 480 2

  • ламин ямал-
  • барселона-
  • връзки-
  • по-възрастни жени-
  • ники никол-
  • раздяла-
  • футбол-
  • личен живот-
  • спортна кариера

Талантът на Барселона говори за раздялата си с певица Ники Никол

Ламин Ямал обръща нова страница: Край на връзките с по-възрастни дами - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Младата футболна сензация на Барселона - Ламин Ямал, реши категорично да прекрати романтичните си отношения с по-възрастни жени. В откровено интервю за журналиста Шави Хойос, 18-годишният талант сподели, че вече предпочита да се фокусира изцяло върху собственото си развитие и професионалния си път.

„Дамите, които са по-големи от мен, често са прекалено емоционални и имат склонност да държат всичко под контрол. В този етап от живота си искам да мисля за себе си и за футболната си кариера“, разкри Ямал, с което сложи точка на спекулациите около личния си живот.

Младият нападател коментира и раздялата си с 25-годишната певица Ники Никол, която предизвика вълна от слухове в социалните мрежи.

„Вече не сме заедно, но причината не е изневяра. Никога не съм ѝ изневерявал. Просто решихме да поемем по различни пътища – това е цялата истина. Всичко, което се пише в момента, не отразява реалността на нашата връзка“, категоричен бе Ямал.


  • 1 Ами да, по-добре

    1 0 Отговор
    с 12 до 15 годишни, отколкото с 20 годишни... то му е в кръвта на този...

    23:11 27.02.2026

  • 2 Баба Дешка

    0 0 Отговор
    Е как тъй ба Чадо....

    23:20 27.02.2026

