Доналд Тръмп: Не съм доволен! Очаквам нови преговори с Иран още днес

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че не е доволен от Иран, но че днес се очакват нови разговори относно ядрената програма на Техеран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп заяви пред журналисти преди да отпътува за щата Тексас, че иска да постигне споразумение с Иран, като отново подчерта, че Техеран не може да притежава ядрено оръжие.

Преговорите по ядрената програма на Техеран продължиха тази седмица на фона на мащабно струпване на американски военни сили в региона. Тръмп каза, че не желае да използва военна сила срещу Иран, но понякога това се налага.

Посредникът в преговорния процес - Оман - изпрати своя външен министър във Вашингтон днес, за да обсъди въпроса с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, каза за Ройтерс запознат източник.

Външното министерство на Полша призова днес гражданите на страната да напуснат незабавно Иран, Израел и Ливан заради напрегнатата обстановка в Близкия изток, предаде Ройтерс, като се позова на публикация на министерството в мрежата "Екс".

"Ситуацията в Близкия изток е нестабилна. Опасността от ескалация е висока! Въздушното пространство може да бъде затворено за граждански полети. Отпътуването по въздуха може да е невъзможно или значително затруднено", съобщи ведомството в три отделни поста - за полските граждани в Иран, в Израел и в Ливан.

Италианското външно министерство призова днес италианските граждани да напуснат Иран и ги посъветва да бъдат изключително внимателни в целия Близък изток предвид трайно нестабилната ситуация със сигурността, предаде Ройтерс.

"Приканваме италианците (намиращи се в Иран) за туризъм или чието присъствие там не е крайно наложително, да отпътуват", посочи в изявление министерството, като отбеляза, че пътуването до Ирак или Ливан също е силно непрепоръчително.

Министерството посъветва италианските граждани в Израел да са максимално предпазливи и бдителни.

Правителствата на няколко страни вече издадоха сходни предупреждение през последните дни. Великобритания съобщи днес, че временно изтегля персонала си от Иран и затваря посолството си във връзка с нарастващото напрежение в региона.

САЩ изпратиха значителни военни сили в Близкия изток преди възможен удар по Иран на фона на продължаващите преговори между двете страни за ядрените амбиции на Техеран, без признаци за постигнат пробив.