Доналд Тръмп: Не съм доволен! Очаквам нови преговори с Иран още днес

Доналд Тръмп: Не съм доволен! Очаквам нови преговори с Иран още днес

27 Февруари, 2026 21:07, обновена 27 Февруари, 2026 21:27

Тръмп заяви пред журналисти преди да отпътува за щата Тексас, че иска да постигне споразумение с Иран, като отново подчерта, че Техеран не може да притежава ядрено оръжие

Анатоли Стайков

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че не е доволен от Иран, но че днес се очакват нови разговори относно ядрената програма на Техеран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп заяви пред журналисти преди да отпътува за щата Тексас, че иска да постигне споразумение с Иран, като отново подчерта, че Техеран не може да притежава ядрено оръжие.

Преговорите по ядрената програма на Техеран продължиха тази седмица на фона на мащабно струпване на американски военни сили в региона. Тръмп каза, че не желае да използва военна сила срещу Иран, но понякога това се налага.

Посредникът в преговорния процес - Оман - изпрати своя външен министър във Вашингтон днес, за да обсъди въпроса с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, каза за Ройтерс запознат източник.

Външното министерство на Полша призова днес гражданите на страната да напуснат незабавно Иран, Израел и Ливан заради напрегнатата обстановка в Близкия изток, предаде Ройтерс, като се позова на публикация на министерството в мрежата "Екс".

"Ситуацията в Близкия изток е нестабилна. Опасността от ескалация е висока! Въздушното пространство може да бъде затворено за граждански полети. Отпътуването по въздуха може да е невъзможно или значително затруднено", съобщи ведомството в три отделни поста - за полските граждани в Иран, в Израел и в Ливан.

Италианското външно министерство призова днес италианските граждани да напуснат Иран и ги посъветва да бъдат изключително внимателни в целия Близък изток предвид трайно нестабилната ситуация със сигурността, предаде Ройтерс.

"Приканваме италианците (намиращи се в Иран) за туризъм или чието присъствие там не е крайно наложително, да отпътуват", посочи в изявление министерството, като отбеляза, че пътуването до Ирак или Ливан също е силно непрепоръчително.

Министерството посъветва италианските граждани в Израел да са максимално предпазливи и бдителни.

Правителствата на няколко страни вече издадоха сходни предупреждение през последните дни. Великобритания съобщи днес, че временно изтегля персонала си от Иран и затваря посолството си във връзка с нарастващото напрежение в региона.

САЩ изпратиха значителни военни сили в Близкия изток преди възможен удар по Иран на фона на продължаващите преговори между двете страни за ядрените амбиции на Техеран, без признаци за постигнат пробив.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мда

    9 15 Отговор
    Ще има бомбене на чалми.

    Коментиран от #14, #20, #21

    21:09 27.02.2026

  • 2 Налудник

    23 2 Отговор
    А защо Техеран да не може да притежава ядрено оръжие? А Тел Авив може ли?

    Коментиран от #5, #10, #38, #58

    21:11 27.02.2026

  • 3 Сатана Z

    19 4 Отговор
    Самолетоносачът Джералд Форд предизвика еко катастрофа в Средиземно море изсипвайки тонове фекалии във водите му.5000 Американски матроси оставят своят въглероден и кафяв отпечатък далеч от Обора.
    Yankee - go home

    Коментиран от #18

    21:12 27.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Не може

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Налудник":

    Тел авив избира президент на САЩ ,а не Техеран

    21:13 27.02.2026

  • 6 стоян георгиев

    16 4 Отговор
    Рижата к..ва нищо няма да постигне с иран.абсолютно нищо!

    Коментиран от #17

    21:13 27.02.2026

  • 7 Разправят че Американците

    9 1 Отговор
    Са се качили до Луната?

    Коментиран от #34, #50

    21:14 27.02.2026

  • 8 Сатана Z

    8 3 Отговор
    Снимката е показателна кой командва парада.

    21:15 27.02.2026

  • 9 А50

    9 3 Отговор
    Дончо бърза, че тоалетните на самолетоносача преливат и кафявото петно демаскира позичията му. А миризмата е отблъснала придружаващите кораби на безопасно разстояние и е отслабено ПВО прикритието. Някой каза, че смелите рейнджери са хвърлили мая в тоалетната и всичко е втасало, какво ли не прави човек, за да се прибере във вкъщи и да си прибере командировачните.

    Коментиран от #13

    21:16 27.02.2026

  • 10 Тимур

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Налудник":

    Че се луд е ясно. Не може защото има международен договор, който урежда неразпространението на ядрено оръжие. Ще рече, че се прие освен притежаващите други вече да не произвеждат и притежават ,за да не се избием. Години наред притежанието му спомага за обоздаване на военни мераци

    Коментиран от #31

    21:16 27.02.2026

  • 11 Сталин

    11 1 Отговор
    Джъмбо пак е ходил да смуче шлонга на Сатаняху

    21:17 27.02.2026

  • 12 Сталин

    12 1 Отговор
    Тръмп е най добрият президент който Израел някога са имали

    Коментиран от #36

    21:18 27.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Да ама

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "мда":

    Ще има и миризма на прегоряло кравешки.

    21:18 27.02.2026

  • 15 Първанов

    1 1 Отговор
    Има две страни,които се молят сащ да ударят. Това са Русия и Китай.

    Коментиран от #41

    21:19 27.02.2026

  • 16 Сталин

    9 1 Отговор
    Дъмбо да каже как изгубиха разузнавателен дрон за 220 милиона над Ормузкия пролив миналата седмица,докато слухтят над Иран

    Коментиран от #37

    21:19 27.02.2026

  • 17 Как тавариш

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Пу ткин вече 4 година в Украйна яде фекалиите с великата ви роска армия хахах

    21:20 27.02.2026

  • 18 Тимур

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Марш в овчарника

    21:21 27.02.2026

  • 19 А50

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Тимур":

    Кое му е смешното, то е трагично за хегемона. Ocpaха света

    21:22 27.02.2026

  • 20 Хохо Бохо

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "мда":

    Ще има и кравешко печено в огромни размери. Иран не е Ирак, макар, че на краварите едва ли им е ясно. Основните разлики освен последната буквичка е релефа и размера.В Авганистан яко се о а коха, с Иран ша са исе рат

    Коментиран от #26, #28

    21:22 27.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Свети Путин Спасител български

    4 3 Отговор
    Боже помилвай ни. Моля се да не ни ударят ракетите. Много съм притеснен и от вчера на антидепресанти. Анастасия Гешева и канал народна сила постояно повтарят как сме мишени. Вече много взех да се панирам. Да се молим свети мъченик великият лидер Путин да помилва милата ни татковина и да се договори с аятолаха. Моля се на Господ Бог Путин за пореден път да ни спаси от смъртта нас и дечицата ни

    Коментиран от #32

    21:22 27.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ЗОРО

    12 2 Отговор
    Незаконната държава Израел има двеста ядрени бойни глави в нарушение на договора за неразпространение на ядреното оръжие, но целия запад се прави на ощипан по въпроса и това с цел да може тази терористична държава да тормози целия Близък Изток!

    Коментиран от #27

    21:23 27.02.2026

  • 25 Заека

    2 0 Отговор
    Гладен съм.

    21:23 27.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ооо

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Хохо Бохо":

    Грабвай лъка и заминавай да помагаш на Иран, или на теб ти иска повече да пук лясаш в Русия?

    21:28 27.02.2026

  • 29 Свети Путин Спасител Български

    0 4 Отговор
    Боже помилвай ни. Моля се да не ни ударят ракетите. Много съм притеснен и от вчера на антидепресанти. Анастасия Гешева и канал народна сила постояно повтарят как сме мишени. Вече много взех да се панирам. Да се молим свети мъченик великият лидер Путин да помилва милата ни татковина и да се договори с аятолаха. Моля се на Господ Бог Путин за пореден път да ни спаси от смъртта нас и дечицата ни

    21:28 27.02.2026

  • 30 На килограм

    0 5 Отговор

    До коментар #21 от "Сталин":

    Споко пич Чалма ще има и за тебе С петолъчка И чаршаф тоже

    Коментиран от #35

    21:29 27.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 КАКА ПУТИН

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Свети Путин Спасител български":

    Ще стане .
    Ще стане .

    Малко още трябва да се постараеш

    21:31 27.02.2026

  • 33 Пепи Волгата

    2 4 Отговор
    Изобщо не ми дреме за Русия и, Украйна, Иран и другите, важното е, че аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче

    Коментиран от #39

    21:31 27.02.2026

  • 34 Армстронг Нийл

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Разправят че Американците":

    И гордо се вее америчкия флаг на лунния вятър...

    Холивууд Пикчърс Ентъртеймънт

    21:32 27.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Така де

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    И Русия също!

    21:33 27.02.2026

  • 37 Хус от Кус

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    Не бях аз... Не бях...

    21:34 27.02.2026

  • 38 Шопо

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Налудник":

    Иран имат ядрено оръжие купили са го от Русия

    21:35 27.02.2026

  • 39 Сталин

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Пепи Волгата":

    Заради ей такива заплати инфлацията в България е 100%

    21:35 27.02.2026

  • 40 Пепи Волгата

    2 0 Отговор
    Жив и здрав да съм ,в края на годината ще съм с 300000 еврака напред

    21:36 27.02.2026

  • 41 Си Дзинпин

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Първанов":

    Даааааа и ойде Тайван у ряката...

    21:37 27.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор
    Айде оранжевото момче се уплаши от Иран,не е къто Венецуела

    Коментиран от #55

    21:38 27.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Психясалият рижав козел

    2 1 Отговор
    Съвсем се е смахнал. Няма ли кой да го отстреля и да му приключи драмите и мъките

    21:38 27.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Самолетоносачът го хвана рядкото щастие

    3 0 Отговор
    След като американският самолетоносач се окъка замазаха положението с преговори! Сега янките тупат топката докато самолетоносачът се бункерова с памперси!

    Коментиран от #56

    21:40 27.02.2026

  • 49 Биби криминал

    4 1 Отговор
    Каквито и преговори да има , решението е взето от евреите, които държат на каишка патока Доналд ,с досиетата на Епщайн

    21:40 27.02.2026

  • 50 да питам

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Разправят че Американците":

    верно ли най-новата руска космическа станция катастрофира на луната ?

    21:40 27.02.2026

  • 51 Като му пръснат ануса

    3 0 Отговор
    Ще е съвсем доволен

    21:41 27.02.2026

  • 52 Зеленко Белоносков

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ъъъъъ":

    А пък аз се събуждам с мисълта, че целият свят ми е длъжен!
    И си е така...

    21:41 27.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Пепи Волгата

    3 0 Отговор
    Още един два мандата в Европарламента ми стигат,хубава пачка правя в момента

    21:41 27.02.2026

  • 55 да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Костадин Костадинов":

    А верно ли Пуся ще спаси приятелите си Мадуро, Мигел и Аятолаха ?

    Коментиран от #60

    21:42 27.02.2026

  • 56 Костадин Костадинов

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Самолетоносачът го хвана рядкото щастие":

    Розовите пантерки няма да те разберат. Пропагандата от САЩ е убилаъъъ сичкуту българско

    Коментиран от #59

    21:43 27.02.2026

  • 57 Президентът на Съединените щати

    0 0 Отговор
    Трябва да го пишат Психопата от Съединените щати

    21:43 27.02.2026

  • 58 Жоро

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Налудник":

    Защото едните са психично болни терористи,които не може да им се има доверие!И затова трябва да бъдат поставени на масто!

    21:43 27.02.2026

  • 59 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Костадин Костадинов":

    И ние сме розови пантери 🥳

    Коментиран от #61

    21:43 27.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    Знам

    21:44 27.02.2026

  • 62 ЦИРК

    1 0 Отговор
    Е те Иран ако искаха ядренна бомба, можеха просто да дадат една площадка на Северна Корея да си направи военна база. И никой нищо нямаше да може да им направи, освен още санкци ама то пука им че им дреме и на двете държави за санкциите.

    Истината е че Израел иска от САЩ да сменят политическите лидери в Иран. Другото е малко шум тип "Страшните оръжия на Садам".

    21:51 27.02.2026

  • 63 ЦИРК

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ъъъъъ":

    Е не е далеч от истината все пак последните 50 години почти всеки президент на САЩ има подобни мисли. А и как да е различно ако не угодиш на президента на САЩ обикновенно ти забиват някоя друга бомба в предния и най-вече задния двор. И ако пак откажеш я те отвлекът я ти разпердушинят държавата и народа. Как да им откажеш на САЩ, са изключителна нация доминираща на планетата ?

    21:57 27.02.2026

  • 64 Курти

    2 0 Отговор
    Абе копеи активизирайте се.Нещо спите

    21:59 27.02.2026