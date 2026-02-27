Доналд Тръмп: Не съм доволен! Очаквам нови преговори с Иран още днес

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че не е доволен от Иран, но че днес се очакват нови разговори относно ядрената програма на Техеран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Тръмп заяви пред журналисти преди да отпътува за щата Тексас, че иска да постигне споразумение с Иран, като отново подчерта, че Техеран не може да притежава ядрено оръжие.
Преговорите по ядрената програма на Техеран продължиха тази седмица на фона на мащабно струпване на американски военни сили в региона. Тръмп каза, че не желае да използва военна сила срещу Иран, но понякога това се налага.
Посредникът в преговорния процес - Оман - изпрати своя външен министър във Вашингтон днес, за да обсъди въпроса с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, каза за Ройтерс запознат източник.
Външното министерство на Полша призова днес гражданите на страната да напуснат незабавно Иран, Израел и Ливан заради напрегнатата обстановка в Близкия изток, предаде Ройтерс, като се позова на публикация на министерството в мрежата "Екс".
"Ситуацията в Близкия изток е нестабилна. Опасността от ескалация е висока! Въздушното пространство може да бъде затворено за граждански полети. Отпътуването по въздуха може да е невъзможно или значително затруднено", съобщи ведомството в три отделни поста - за полските граждани в Иран, в Израел и в Ливан.
Италианското външно министерство призова днес италианските граждани да напуснат Иран и ги посъветва да бъдат изключително внимателни в целия Близък изток предвид трайно нестабилната ситуация със сигурността, предаде Ройтерс.
"Приканваме италианците (намиращи се в Иран) за туризъм или чието присъствие там не е крайно наложително, да отпътуват", посочи в изявление министерството, като отбеляза, че пътуването до Ирак или Ливан също е силно непрепоръчително.
Министерството посъветва италианските граждани в Израел да са максимално предпазливи и бдителни.
Правителствата на няколко страни вече издадоха сходни предупреждение през последните дни. Великобритания съобщи днес, че временно изтегля персонала си от Иран и затваря посолството си във връзка с нарастващото напрежение в региона.
САЩ изпратиха значителни военни сили в Близкия изток преди възможен удар по Иран на фона на продължаващите преговори между двете страни за ядрените амбиции на Техеран, без признаци за постигнат пробив.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мда
Коментиран от #14, #20, #21
21:09 27.02.2026
2 Налудник
Коментиран от #5, #10, #38, #58
21:11 27.02.2026
3 Сатана Z
Yankee - go home
Коментиран от #18
21:12 27.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Не може
До коментар #2 от "Налудник":Тел авив избира президент на САЩ ,а не Техеран
21:13 27.02.2026
6 стоян георгиев
Коментиран от #17
21:13 27.02.2026
7 Разправят че Американците
Коментиран от #34, #50
21:14 27.02.2026
8 Сатана Z
21:15 27.02.2026
9 А50
Коментиран от #13
21:16 27.02.2026
10 Тимур
До коментар #2 от "Налудник":Че се луд е ясно. Не може защото има международен договор, който урежда неразпространението на ядрено оръжие. Ще рече, че се прие освен притежаващите други вече да не произвеждат и притежават ,за да не се избием. Години наред притежанието му спомага за обоздаване на военни мераци
Коментиран от #31
21:16 27.02.2026
11 Сталин
21:17 27.02.2026
12 Сталин
Коментиран от #36
21:18 27.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Да ама
До коментар #1 от "мда":Ще има и миризма на прегоряло кравешки.
21:18 27.02.2026
15 Първанов
Коментиран от #41
21:19 27.02.2026
16 Сталин
Коментиран от #37
21:19 27.02.2026
17 Как тавариш
До коментар #6 от "стоян георгиев":Пу ткин вече 4 година в Украйна яде фекалиите с великата ви роска армия хахах
21:20 27.02.2026
18 Тимур
До коментар #3 от "Сатана Z":Марш в овчарника
21:21 27.02.2026
19 А50
До коментар #13 от "Тимур":Кое му е смешното, то е трагично за хегемона. Ocpaха света
21:22 27.02.2026
20 Хохо Бохо
До коментар #1 от "мда":Ще има и кравешко печено в огромни размери. Иран не е Ирак, макар, че на краварите едва ли им е ясно. Основните разлики освен последната буквичка е релефа и размера.В Авганистан яко се о а коха, с Иран ша са исе рат
Коментиран от #26, #28
21:22 27.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Свети Путин Спасител български
Коментиран от #32
21:22 27.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ЗОРО
Коментиран от #27
21:23 27.02.2026
25 Заека
21:23 27.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ооо
До коментар #20 от "Хохо Бохо":Грабвай лъка и заминавай да помагаш на Иран, или на теб ти иска повече да пук лясаш в Русия?
21:28 27.02.2026
29 Свети Путин Спасител Български
21:28 27.02.2026
30 На килограм
До коментар #21 от "Сталин":Споко пич Чалма ще има и за тебе С петолъчка И чаршаф тоже
Коментиран от #35
21:29 27.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 КАКА ПУТИН
До коментар #22 от "Свети Путин Спасител български":Ще стане .
Ще стане .
Малко още трябва да се постараеш
21:31 27.02.2026
33 Пепи Волгата
Коментиран от #39
21:31 27.02.2026
34 Армстронг Нийл
До коментар #7 от "Разправят че Американците":И гордо се вее америчкия флаг на лунния вятър...
Холивууд Пикчърс Ентъртеймънт
21:32 27.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Така де
До коментар #12 от "Сталин":И Русия също!
21:33 27.02.2026
37 Хус от Кус
До коментар #16 от "Сталин":Не бях аз... Не бях...
21:34 27.02.2026
38 Шопо
До коментар #2 от "Налудник":Иран имат ядрено оръжие купили са го от Русия
21:35 27.02.2026
39 Сталин
До коментар #33 от "Пепи Волгата":Заради ей такива заплати инфлацията в България е 100%
21:35 27.02.2026
40 Пепи Волгата
21:36 27.02.2026
41 Си Дзинпин
До коментар #15 от "Първанов":Даааааа и ойде Тайван у ряката...
21:37 27.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Костадин Костадинов
Коментиран от #55
21:38 27.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Психясалият рижав козел
21:38 27.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Самолетоносачът го хвана рядкото щастие
Коментиран от #56
21:40 27.02.2026
49 Биби криминал
21:40 27.02.2026
50 да питам
До коментар #7 от "Разправят че Американците":верно ли най-новата руска космическа станция катастрофира на луната ?
21:40 27.02.2026
51 Като му пръснат ануса
21:41 27.02.2026
52 Зеленко Белоносков
До коментар #42 от "Ъъъъъ":А пък аз се събуждам с мисълта, че целият свят ми е длъжен!
И си е така...
21:41 27.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Пепи Волгата
21:41 27.02.2026
55 да питам
До коментар #43 от "Костадин Костадинов":А верно ли Пуся ще спаси приятелите си Мадуро, Мигел и Аятолаха ?
Коментиран от #60
21:42 27.02.2026
56 Костадин Костадинов
До коментар #48 от "Самолетоносачът го хвана рядкото щастие":Розовите пантерки няма да те разберат. Пропагандата от САЩ е убилаъъъ сичкуту българско
Коментиран от #59
21:43 27.02.2026
57 Президентът на Съединените щати
21:43 27.02.2026
58 Жоро
До коментар #2 от "Налудник":Защото едните са психично болни терористи,които не може да им се има доверие!И затова трябва да бъдат поставени на масто!
21:43 27.02.2026
59 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #56 от "Костадин Костадинов":И ние сме розови пантери 🥳
Коментиран от #61
21:43 27.02.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Костадин Костадинов
До коментар #59 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":Знам
21:44 27.02.2026
62 ЦИРК
Истината е че Израел иска от САЩ да сменят политическите лидери в Иран. Другото е малко шум тип "Страшните оръжия на Садам".
21:51 27.02.2026
63 ЦИРК
До коментар #42 от "Ъъъъъ":Е не е далеч от истината все пак последните 50 години почти всеки президент на САЩ има подобни мисли. А и как да е различно ако не угодиш на президента на САЩ обикновенно ти забиват някоя друга бомба в предния и най-вече задния двор. И ако пак откажеш я те отвлекът я ти разпердушинят държавата и народа. Как да им откажеш на САЩ, са изключителна нация доминираща на планетата ?
21:57 27.02.2026
64 Курти
21:59 27.02.2026