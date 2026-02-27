Кристалина Георгиева: МВФ ще преразгледа новата програма за Украйна, ако мирните преговори са успешни

Новата 48-месечна програма за разширено финансиране (EFF) за Украйна на стойност около 8,1 милиарда долара (5,9 милиарда СПТ), одобрена от Изпълнителния съвет на Международния валутен фонд в петък вечерта, ще бъде преразгледана незабавно, ако мирните преговори са успешни. Това заяви днес управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева в прессъобщение на Фонда, публикувано на уебсайта му.
''Съгласно програмата властите се ангажират да се справят с дългогодишните пречки пред растежа, включително чрез борба с корупцията, насърчаване на формализирането на икономическата дейност, справяне с избягването на данъци и укриването на данъци, реформиране на енергийните пазари и укрепване на инфраструктурата на финансовия пазар“, заяви Георгиева.
Тя отбеляза, че благодарение на умелото разработване на политики, подкрепено от предишната програма EFF 2023 и изключителната финансова помощ от международни партньори, украинските власти са поддържали обща макроикономическа и финансова стабилност, постигнали са напредък в мобилизирането на вътрешни приходи, напреднали са в някои критични реформи и са преструктурирали търговския външен дълг.
''Икономиката се възстанови, инфлацията беше овладяна и резервните буфери бяха възстановени. Войната обаче се отрази негативно на икономическите и социалните условия, забавяйки растежа, а перспективите остават силно несигурни“, описа настоящото състояние на нещата ръководителят на МВФ.
Тя също така съобщи, че значителна група от акционерите на Фонда, включително Австрия, Белгия, Канада, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Испания, Швеция, Обединеното кралство и Съединените щати, потвърждават статута си на приоритетен кредитор на Фонда за дълга на Украйна и се ангажират да предоставят адекватна финансова подкрепа, за да гарантират способността на Украйна да изпълнява задълженията си по новата разширена програма EFF.
''Рисковете за споразумението за EFF са изключително високи. Успехът на програмата ще зависи не само от продължаващата подкрепа на международната общност, която ще помогне за затваряне на фискалните и външните финансови дефицити и възстановяване на устойчивостта на дълга, но и от непоколебимата решимост на властите да осъществят амбициозни структурни реформи и готовността им да предприемат допълнителни мерки, ако е необходимо“, заключва управляващият директор на МВФ.
От март 2023 г. е в сила четиригодишна програма EFF с МВФ за 15,6 милиарда долара, като следващият, 9-ти транш от нея в размер на 1,117 милиарда СПТ (1,6 милиарда долара) е планиран за декември 2026 г.
Първоначално настоящата програма предвиждаше общия размер на външното финансиране за Украйна с участието на международни партньори от 115 милиарда долара в основния вариант и 140 милиарда долара в отрицателния вариант, но с проточването на войната тези цифри бяха увеличени съответно до 153 милиарда долара и 165 милиарда долара.
По време на работата на мисията на МВФ в Киев от 3 до 10 септември 2025 г., министър-председателят на Украйна Юлия Свириденко, заедно с председателя на НБУ Андрей Пишни и министъра на финансите Сергий Марченко, официално се обърнаха към МВФ с искане за нова програма. Необходимостта от разглеждане на такава се дължи на факта, че войната, разгърната от Русия, се проточва, а настоящата програма EFF е планирана да приключи до март 2027 г.
Кристалина Георгиева: МВФ ще преразгледа новата програма за Украйна, ако мирните преговори са успешни
27 Февруари, 2026 21:45 404 19
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
21:47 27.02.2026
3 Яшар
Коментиран от #7
21:47 27.02.2026
4 Шопо
21:48 27.02.2026
5 усс.ран русофил
21:48 27.02.2026
6 Сталин
P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти
Коментиран от #12, #14, #19
21:48 27.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сталин
21:50 27.02.2026
9 Сатана Z
21:51 27.02.2026
10 Евгени от Алфапласт
21:51 27.02.2026
11 ако мирните преговори са успешни
21:52 27.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сталин
До коментар #12 от "Шопо":Точно това пише в Талмуда
Коментиран от #18
21:55 27.02.2026
14 Сатана Z
До коментар #6 от "Сталин":В Англия Inheritance tax за имоти над 325 000 £ ,а ако имота е завещан на деца или внуци е над 500 000 £.
21:56 27.02.2026
15 РЕАЛИСТ
21:56 27.02.2026
16 Ха Ха
21:57 27.02.2026
17 Изпълнителния съвет на Международния
21:59 27.02.2026
18 Паси
До коментар #13 от "Сталин":Талмудът е основен източник за законодателство, обичаи и морални ценности на юдаизма
21:59 27.02.2026
19 Нищо ново
До коментар #6 от "Сталин":Отдавна има данък наследство в България, нищо ново не казваш. Варира според общината. Например в София е 0,7% за близки роднини (извън права линия) и 5% за останалите при наследствен дял над 250 000 лв.
22:00 27.02.2026