Кристалина Георгиева: МВФ ще преразгледа новата програма за Украйна, ако мирните преговори са успешни

Новата 48-месечна програма за разширено финансиране (EFF) за Украйна на стойност около 8,1 милиарда долара (5,9 милиарда СПТ), одобрена от Изпълнителния съвет на Международния валутен фонд в петък вечерта, ще бъде преразгледана незабавно, ако мирните преговори са успешни. Това заяви днес управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева в прессъобщение на Фонда, публикувано на уебсайта му.



''Съгласно програмата властите се ангажират да се справят с дългогодишните пречки пред растежа, включително чрез борба с корупцията, насърчаване на формализирането на икономическата дейност, справяне с избягването на данъци и укриването на данъци, реформиране на енергийните пазари и укрепване на инфраструктурата на финансовия пазар“, заяви Георгиева.



Тя отбеляза, че благодарение на умелото разработване на политики, подкрепено от предишната програма EFF 2023 и изключителната финансова помощ от международни партньори, украинските власти са поддържали обща макроикономическа и финансова стабилност, постигнали са напредък в мобилизирането на вътрешни приходи, напреднали са в някои критични реформи и са преструктурирали търговския външен дълг.



''Икономиката се възстанови, инфлацията беше овладяна и резервните буфери бяха възстановени. Войната обаче се отрази негативно на икономическите и социалните условия, забавяйки растежа, а перспективите остават силно несигурни“, описа настоящото състояние на нещата ръководителят на МВФ.



Тя също така съобщи, че значителна група от акционерите на Фонда, включително Австрия, Белгия, Канада, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Испания, Швеция, Обединеното кралство и Съединените щати, потвърждават статута си на приоритетен кредитор на Фонда за дълга на Украйна и се ангажират да предоставят адекватна финансова подкрепа, за да гарантират способността на Украйна да изпълнява задълженията си по новата разширена програма EFF.



''Рисковете за споразумението за EFF са изключително високи. Успехът на програмата ще зависи не само от продължаващата подкрепа на международната общност, която ще помогне за затваряне на фискалните и външните финансови дефицити и възстановяване на устойчивостта на дълга, но и от непоколебимата решимост на властите да осъществят амбициозни структурни реформи и готовността им да предприемат допълнителни мерки, ако е необходимо“, заключва управляващият директор на МВФ.



От март 2023 г. е в сила четиригодишна програма EFF с МВФ за 15,6 милиарда долара, като следващият, 9-ти транш от нея в размер на 1,117 милиарда СПТ (1,6 милиарда долара) е планиран за декември 2026 г.



Първоначално настоящата програма предвиждаше общия размер на външното финансиране за Украйна с участието на международни партньори от 115 милиарда долара в основния вариант и 140 милиарда долара в отрицателния вариант, но с проточването на войната тези цифри бяха увеличени съответно до 153 милиарда долара и 165 милиарда долара.



По време на работата на мисията на МВФ в Киев от 3 до 10 септември 2025 г., министър-председателят на Украйна Юлия Свириденко, заедно с председателя на НБУ Андрей Пишни и министъра на финансите Сергий Марченко, официално се обърнаха към МВФ с искане за нова програма. Необходимостта от разглеждане на такава се дължи на факта, че войната, разгърната от Русия, се проточва, а настоящата програма EFF е планирана да приключи до март 2027 г.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 Оценка 5 от 1 гласа.