Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Кристалина Георгиева: МВФ ще преразгледа новата програма за Украйна, ако мирните преговори са успешни
  Тема: Украйна

Кристалина Георгиева: МВФ ще преразгледа новата програма за Украйна, ако мирните преговори са успешни

27 Февруари, 2026 21:45 404 19

  • кристалина георгиева-
  • украйна-
  • международен валутен фонд-
  • володимир зеленски

От март 2023 г. е в сила четиригодишна програма EFF с МВФ за 15,6 милиарда долара, като следващият, 9-ти транш от нея в размер на 1,117 милиарда е планиран за декември 2026 г.

Кристалина Георгиева: МВФ ще преразгледа новата програма за Украйна, ако мирните преговори са успешни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Новата 48-месечна програма за разширено финансиране (EFF) за Украйна на стойност около 8,1 милиарда долара (5,9 милиарда СПТ), одобрена от Изпълнителния съвет на Международния валутен фонд в петък вечерта, ще бъде преразгледана незабавно, ако мирните преговори са успешни. Това заяви днес управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева в прессъобщение на Фонда, публикувано на уебсайта му.

''Съгласно програмата властите се ангажират да се справят с дългогодишните пречки пред растежа, включително чрез борба с корупцията, насърчаване на формализирането на икономическата дейност, справяне с избягването на данъци и укриването на данъци, реформиране на енергийните пазари и укрепване на инфраструктурата на финансовия пазар“, заяви Георгиева.

Тя отбеляза, че благодарение на умелото разработване на политики, подкрепено от предишната програма EFF 2023 и изключителната финансова помощ от международни партньори, украинските власти са поддържали обща макроикономическа и финансова стабилност, постигнали са напредък в мобилизирането на вътрешни приходи, напреднали са в някои критични реформи и са преструктурирали търговския външен дълг.

''Икономиката се възстанови, инфлацията беше овладяна и резервните буфери бяха възстановени. Войната обаче се отрази негативно на икономическите и социалните условия, забавяйки растежа, а перспективите остават силно несигурни“, описа настоящото състояние на нещата ръководителят на МВФ.

Тя също така съобщи, че значителна група от акционерите на Фонда, включително Австрия, Белгия, Канада, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Испания, Швеция, Обединеното кралство и Съединените щати, потвърждават статута си на приоритетен кредитор на Фонда за дълга на Украйна и се ангажират да предоставят адекватна финансова подкрепа, за да гарантират способността на Украйна да изпълнява задълженията си по новата разширена програма EFF.

''Рисковете за споразумението за EFF са изключително високи. Успехът на програмата ще зависи не само от продължаващата подкрепа на международната общност, която ще помогне за затваряне на фискалните и външните финансови дефицити и възстановяване на устойчивостта на дълга, но и от непоколебимата решимост на властите да осъществят амбициозни структурни реформи и готовността им да предприемат допълнителни мерки, ако е необходимо“, заключва управляващият директор на МВФ.

От март 2023 г. е в сила четиригодишна програма EFF с МВФ за 15,6 милиарда долара, като следващият, 9-ти транш от нея в размер на 1,117 милиарда СПТ (1,6 милиарда долара) е планиран за декември 2026 г.

Първоначално настоящата програма предвиждаше общия размер на външното финансиране за Украйна с участието на международни партньори от 115 милиарда долара в основния вариант и 140 милиарда долара в отрицателния вариант, но с проточването на войната тези цифри бяха увеличени съответно до 153 милиарда долара и 165 милиарда долара.

По време на работата на мисията на МВФ в Киев от 3 до 10 септември 2025 г., министър-председателят на Украйна Юлия Свириденко, заедно с председателя на НБУ Андрей Пишни и министъра на финансите Сергий Марченко, официално се обърнаха към МВФ с искане за нова програма. Необходимостта от разглеждане на такава се дължи на факта, че войната, разгърната от Русия, се проточва, а настоящата програма EFF е планирана да приключи до март 2027 г.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    5 2 Отговор
    Хахаха......и тези се редят на опашката , която ще канибализира Украйна !!! Епщайни....... това е сатанистката идеология !!!

    21:47 27.02.2026

  • 3 Яшар

    4 0 Отговор
    Тая подмолната как предаде бройки ...хи хи и двамата станаха за голям резил

    Коментиран от #7

    21:47 27.02.2026

  • 4 Шопо

    7 0 Отговор
    Вземи от парите на България и ги дай на Украйна

    21:48 27.02.2026

  • 5 усс.ран русофил

    1 3 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    21:48 27.02.2026

  • 6 Сталин

    9 1 Отговор
    Това което управляващите не ви казват за МВФ е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    Коментиран от #12, #14, #19

    21:48 27.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сталин

    8 1 Отговор
    Няма да се плашите Пилота и пепейците ще теглят още 100 милиарда заем и ще ги подарим на укрите да имат пари кока

    21:50 27.02.2026

  • 9 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Украйна трябва да плаща репарации на Русия.Всичко останало е ала бала.

    21:51 27.02.2026

  • 10 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Зарад това бабе промениха изискванията за възраст при заемане на пост. Смятай каква европодлога е.

    21:51 27.02.2026

  • 11 ако мирните преговори са успешни

    4 1 Отговор
    Тогава ще си отваряш човката Кристалино ! Сега само вятър миризлив правиш. А и сякаш някой го е еня кви бръмбари имаш в главата. Нали в Еврозоната "даже ще падат цените" а гъсскооо ?

    21:52 27.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сталин

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    Точно това пише в Талмуда

    Коментиран от #18

    21:55 27.02.2026

  • 14 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    В Англия Inheritance tax за имоти над 325 000 £ ,а ако имота е завещан на деца или внуци е над 500 000 £.

    21:56 27.02.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Значи Украйна ще взима заем след заем, но според Урсула е изпълнила всички критерии за влизане в ЕС до две години. Кой ще плаща тези пари? Ами пчеличките от ЕС , като нас.

    21:56 27.02.2026

  • 16 Ха Ха

    2 0 Отговор
    Вие от това МВФ събрахте ли си вересиите от Аржентина?

    21:57 27.02.2026

  • 17 Изпълнителния съвет на Международния

    0 0 Отговор
    валутен фонд ей тъй се събирал в петък сабалян и казал че ще плаща? Олеееее.....1,117 милиарда планирани за декември 2026 г. Така ли? Не думай но ще го чакаме тоя декември да видим дали ще я има Украйна ? И от март 2023 г. (четиригодишна програма) 15,6 милиарда долара. Даже видиш ли и това значи и 2027 ....хахахаха

    21:59 27.02.2026

  • 18 Паси

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Талмудът е основен източник за законодателство, обичаи и морални ценности на юдаизма

    21:59 27.02.2026

  • 19 Нищо ново

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Отдавна има данък наследство в България, нищо ново не казваш. Варира според общината. Например в София е 0,7% за близки роднини (извън права линия) и 5% за останалите при наследствен дял над 250 000 лв.

    22:00 27.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания