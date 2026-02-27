За край на кървавите сблъсъци! Саудитска Арабия и Катар се опитват да посредничат между Афганистан и Пакистан

Саудитска Арабия и Катар засилват дипломатическите си контакти, за да сложат край на кървавите сблъсъци между Пакистан и Афганистан, съобщи Франс прес, като се позова на източник, близък до преговорите, пише БТА.

Днес Пакистан бомбардира няколко големи афганистански града, сред които столицата Кабул, след като пакистанското правителство обяви "открита война" на талибанските власти в отговор на афганистанска офанзива, започнала ден по-рано.

"Саудитска Арабия, в координация с Катар, се стреми да намали напрежението между Пакистан и Афганистан" с цел "да успокои обстановката и да предотврати ескалацията ѝ", заяви източникът, близък до преговорите.

"Рияд и Доха поддържат контакти на най-високо равнище с двете страни и се надяваме, че тази конфронтация ще приключи възможно най-скоро", отбеляза същият източник.

Според Доха афганистанският министър на външните работи Маулави Амир Хан Мутаки се е обадил днес на главния преговарящ от Катар Мохамед ал Хулаифи. Саудитският външен министър принц Файсал бен Фархан също е разговарял по телефона с пакистанския си колега Ишак Дар, според съобщение на Рияд.

Пакистан и Афганистан бяха близки в продължение на дълго време, но между тях започнаха спорадични сблъсъци, откакто талибанските лидери възвърнаха контрола над Кабул през август 2021 г. Исламабад обвинява афганистанските власти, че укриват въоръжени групи, които извършват атаки на пакистанска територия, което Афганистан отрича. Отговорността за повечето от тези враждебни действия е поета от движението на пакистанските талибани „Техрик е Талибан Пакистан“ (ТТП), което се придържа към същата идеология като афганистанските талибани.

След сраженията през октомври, които отнеха живота на 70 души от двете страни, общата им граница е като цяло затворена.

Краткото примирие, потвърдено на 19 октомври миналата година, беше обявено за невалидно девет дни по-късно от Исламабад, който обвини Афганистан за атентати, извършени от ТТП.