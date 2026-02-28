Новини
Вижте някои любопитни мисли на големия актьор

28 февруари 1932 г.: В Крупан, Кралство Югославия, се ражда актьорът Джоко Росич - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Джоко Росич е сред големите български актьори, който участва в над 110 филма. Десетилетия наред играе редица неповторими роли. Дрезгавият му и чувствен глас няма как да се забрави от тези, които са го чували. Майка му е българка, а баща му е сърбин. През 1951 г. емигрира в България по политически причини.

Роден е на 28 февруари 1932 г. в Крупан, Кралство Югославия. Завършва икономика и школа по радиожурналистика в София (1961), след което работи 17 години като журналист. Снима се в български, унгарски и сръбски филми. Понякога е наричан „легендарният каубой“. Носител е на орден „Кирил и Методий“ първа степен.

Едни от най-известните филми, в които е участвал, са „Осмият“, „Езоп“, „Демонът на империята“, „Михаил Строгов“, „На всеки километър“, „Гоя“, „Антихрист“, „Баща ми бояджията“, „Иван Кондарев“, „Сватбите на Йоан Асен“, „Войната на таралежите“, „Камионът“, „Хан Аспарух“, „Време разделно“, „Под игото“, „Капитан Петко войвода“, „Зарево над Драва“ и др.

През февруари 2010 година получава наградата „Златен век“ на Министерството на културата за големите му заслуги и принос към българското кино. На днешната дата през 2014 г. Джоко Росич умира от рак в болница „Лозенец“ само няколко дни преди да навърши 82 години.

Вижте някои любопитни мисли на големия Джоко Росич:

  • Но така е с човека. Той никога не пораства. Само остарява. И цял живот гони своите детски желания, своите детски комплекси, своите детски любови …
  • Утрешният ден – нов и непреживян, той ти носи следващото удоволствие.
  • Хубавите неща рано или късно ще се случат. Историята на човечеството не познава безкрайни кризи. Има упадък, има стагнация, а после следва възходът. Това са обективни закони.
  • За какво му е на един мъж да прави каквото и да било в живота си, ако няма една жена до него, която да му каже: Браво, страшен си!
  • Когато една жена спре да навестява мислите ти, значи си се излекувал. Има загуби, които не се лекуват. Не е истина, че душата е безсмъртна. Всичко умира, остава само направеното, съграденото. Другото – престанеш ли да го мислиш и преживяваш – умряло е. Но пък тъгата е най-красивото, най-градивното свойство на душата.
  • Ако човек е сам на света, няма как да е щастлив, няма от какво да е щастлив. Човек трябва да изгради живота си така, че хората да не го мразят. Да не казват „този е никой“. Няма по-голямо щастие от това да си заобиколен от хора, които те обичат и уважават.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 4 Свела му памет

    37 1 Отговор
    Велик човек и артист!

    Коментиран от #6

    09:43 21.02.2025

  • 7 12340

    26 1 Отговор
    Гласът му още върви по рокрадио

    09:44 21.02.2025

  • 8 Силна личност

    28 1 Отговор
    Любим негов цитат беше за отношенията между мъжете и жените : "За какво му е на един мъж да прави каквото и да било в живота си, ако няма една жена до него, която да му каже: „Браво, страшен си“!". Мир на праха му!

    Коментиран от #10

    09:44 21.02.2025

  • 9 ИВАН

    27 0 Отговор
    Да, наистина е един от Големите български артисти - характерен и приятен глас, удоволствие е да го гледа човек.

    09:45 21.02.2025

  • 11 2 поколения израстнаха с Джоко

    11 0 Отговор
    много пушеше и пиеше . Когато пуснеха филм по кината с него и всички го гледаха . Български сърбин . Жена му умря малко преди него . Живя сам до дълбока старост . Има много сърби и македонци , албанци у нас . 90 не даваха много пари за киното . Тогава се е разболял . Но беше и по стар от другите по известни . Но в сърбия не е снимал . И в Италия не е .

    09:52 21.02.2025

  • 12 Радио Еднорог

    15 0 Отговор
    Още е известен.

    10:17 21.02.2025

  • 13 Идън

    19 0 Отговор
    Винаги настръхвам от този уникален басов глас...Изстрадал, откровен,мъдър и цветен човек - с голямо сърце и душа... Почивай в мир,легендо! Поклон!

    10:18 21.02.2025

  • 14 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

    11 0 Отговор
    готин човек.виждал съм го с бутилка уиски!Готин човек!

    10:37 21.02.2025

  • 15 Роден в НРБ

    13 0 Отговор
    Светла му памет. Велик човек.

    10:51 21.02.2025

  • 16 Поклон

    9 0 Отговор
    Голям! Вечна му памет!

    11:10 21.02.2025

  • 17 Булба67

    5 0 Отговор
    И в ,,Златният век" беше Голям!

    11:16 21.02.2025

  • 18 Баба Кина

    7 0 Отговор
    Царство му небесно, арен човек беше!

    11:24 21.02.2025

  • 19 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Големият Джоко Росич (лека му пръст) излезнА повече българин от повечето т.н.българдки актьори,които се продадоха за жълти стотинки след 10 ноемврийският преврат.

    01:23 28.02.2026