Еманюел Макрон: Това е лоша изненада

27 Февруари, 2026 21:15 1 510 11

  • еманюел макрон-
  • франция-
  • меркосур-
  • европейски съюз-
  • фермери-
  • мита

Франция е от страните в ЕС, които остро се противопоставят на споразумението, тъй като е неблагоприятно за френските фермери

Еманюел Макрон: Това е лоша изненада - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Никога няма да защитавам споразумение, което е благосклонно към това, което внасяме и рестриктивно към това, което произвеждаме.

Това заяви френският президент Еманюел Макрон за решението на ЕК за продължаване на временното прилагане на търговското споразумение с Меркосур, пренебрегвайки съдебния преглед, започнат от членовете на Европейския парламент, който спря процеса на ратификация на сделката.

Ще бъдем категорични да спазваме гаранциите, които сме осигурили, за да защитим нашите земеделски стопани и французите, подчерта той. В речта си Макрон разкритикува остро решението на Европейската комисия като изтъкна, че решението е "едностранно". Той припомни, че не всички държави членки на Европейския съюз са ратифицирали споразумението. Решението на Брюксел за него е лоша изненада.

Франция е от страните в ЕС, които остро се противопоставят на споразумението, тъй като е неблагоприятно за френските фермери.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    12 2 Отговор
    България трепне в очакване на първите 100 000 тона слънчогледово семе на пристанището в Бургас изпратено ни от Аржентина да си печем семки и люпим след изборите

    Коментиран от #6

    21:22 27.02.2026

  • 2 Чичо Ганчо

    7 2 Отговор
    Пък ний сме силни и непоклатими поддръжници на градския живот!
    На нас селско стопанство ни не требе!

    21:23 27.02.2026

  • 3 Хи хи хи

    11 2 Отговор
    Прочетох заглавието
    "Еманюел Макрон: Това е лоша изненада"
    и веднага си помислих, че баба му е тряснала пак един тукат и му е избила още няколко зъба

    21:23 27.02.2026

  • 4 Дупничанин

    5 1 Отговор
    Дедо му пак че го пердаши.

    21:24 27.02.2026

  • 6 Сталин

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    А сега яжте отровно олио от Аржентина,след отровното олио от Украйна

    21:29 27.02.2026

  • 7 Соваж бейби

    6 2 Отговор
    Макарончо ако има шанс да изкара мандата си жив и здрав до края ,дано си е намерил някой къще в Америка се покрие защото тук не го виждам с спокойно бъдеще и разходка по улиците.

    Коментиран от #9

    21:30 27.02.2026

  • 8 Заека

    1 1 Отговор
    Гладен съм.

    21:32 27.02.2026

  • 9 Антикомуне

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Соваж бейби":

    Стоите си в гетото на Париж, Макрон не го мислете. Той до Лидъл не ходи.

    21:34 27.02.2026

  • 11 Харакири

    1 0 Отговор
    Ще изчезне и това, което е останало от българското земеделие и животновъдство. Ние сме съгласни с всичко, което е срещу националните ни интереси. Важното е господарите да са доволни. Макрон е прав.

    21:55 27.02.2026

Новини по държави:
