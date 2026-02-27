"Еманюел Макрон: Това е лоша изненада"

Никога няма да защитавам споразумение, което е благосклонно към това, което внасяме и рестриктивно към това, което произвеждаме.

Това заяви френският президент Еманюел Макрон за решението на ЕК за продължаване на временното прилагане на търговското споразумение с Меркосур, пренебрегвайки съдебния преглед, започнат от членовете на Европейския парламент, който спря процеса на ратификация на сделката.

Ще бъдем категорични да спазваме гаранциите, които сме осигурили, за да защитим нашите земеделски стопани и французите, подчерта той. В речта си Макрон разкритикува остро решението на Европейската комисия като изтъкна, че решението е "едностранно". Той припомни, че не всички държави членки на Европейския съюз са ратифицирали споразумението. Решението на Брюксел за него е лоша изненада.

Франция е от страните в ЕС, които остро се противопоставят на споразумението, тъй като е неблагоприятно за френските фермери.