ГРУ: Русия очаква Украйна да капитулира без ток, готви удари по атомни електроцентрали
  Тема: Украйна

ГРУ: Русия очаква Украйна да капитулира без ток, готви удари по атомни електроцентрали

19 Януари, 2026 05:52, обновена 19 Януари, 2026 06:08 613 19

До 16 часа в денонощието без електричество в Киев, ситуацията варира в различните райони на столицата

ГРУ: Русия очаква Украйна да капитулира без ток, готви удари по атомни електроцентрали - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната съобщи, че Русия проучва варианти за удари по електропреносните подстанции, които поддържат работата на украинските атомни електроцентрали.

Разузнаването смята, че това е опит на руснаците да принудят Украйна да подпише неприемливи искания за капитулация, за да се прекрати войната.

ГРУ отбеляза, че чрез унищожаване или деактивиране на тези подстанции Русия се стреми да изключи блоковете на атомната електроцентрала от единната електропреносна мрежа на Украйна, оставяйки украинските цивилни напълно без ток и отопление.

Украйна има информация, че Русия планира да повреди украинските атомни електроцентрали, потвърди във вечерното си видео обръщение президентът Володимир Зеленски.

„Ако руснаците наистина бяха сериозни за прекратяване на войната, те щяха да се съсредоточат върху дипломацията, а не върху ракетни атаки, не върху прекъсвания на електрозахранването и дори не върху опити за повреждане на нашите атомни електроцентрали. Имаме информация за местата, където Русия е провеждала разузнаване за удари. Всичко ясно показва, че дипломацията определено не е приоритет за Русия“, каза украинският лидер.

Зеленски отбеляза, че Украйна държи Съединените щати информирани за ситуацията в Украйна, както и за продължаващите удари на Русия по украинската електропреносна мрежа.

Президентът добави, че "окупаторите атакуват съоръжения на Нафтогаз в различни региони на Украйна през цялата седмица". Той уточни, че последният удар е станал вчера и е бил насочен към производството на газ.

Жителите на украинската столица Киев преживяват приблизително 3 часа с ток и 10 часа без ток, като ситуацията варира в различните райони.

Това заяви на страницата си във Facebook изпълнителният директор на Yasno Сергий Коваленко, цитиран от УНИАН.

"Прекъсванията могат да продължат повече от 16 часа. Това е настоящата реалност“, добави той. Коваленко подчерта, че прекъсванията на електрозахранването, продължили повече от 16 часа, са причинени от руски удари по украинската енергийна инфраструктура. Той заяви, че е трудно да се каже дали ситуацията ще се подобри в близко бъдеще.

„Определено трябва да преживеем тези тежки студове – потреблението би трябвало да намалее със затоплянето. Ключовият фактор обаче е обстрелът на енергийната инфраструктура. Невъзможно е да се предвиди“, заключи Коваленко.

В нощта на 18 януари руснаците атакуваха с дронове енергийна инфраструктура в южната Одеска област. Олег Кипер, началник на Одеската областна военна администрация, съобщи, че ударите са причинили пожар в един от обектите ѝ.

На 17 януари те изстреляха управляеми бомби в покрайнините на Суми. Атаката доведе до пострадали, както и до щети на жилищни сгради, стопански постройки и превозни средства.

Началникът на градската военна администрация на Суми, Сергий Кривошеенко, съобщи, че електрозахранването на града е било прекъснато. Медицинската и друга критична инфраструктура работи нормално или с резервно захранване.


Украйна
Оценка 5 от 2 гласа.
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Българин

    2 1 Отговор
    Българите гледаме със страхопочитание и удоволствие, как Православна Русия унищожава враговете си!
    Всеки, който не се подчини на Русия, го чака гибел! Това, ние българите го знаем отлично!

    06:12 19.01.2026

  • 2 Военкор

    0 3 Отговор
    Масов мор на орки край Покровск и Добропиле.

    06:12 19.01.2026

  • 3 Тик- Ток

    7 0 Отговор
    Ама бандерите като бомбиха централите на Русия с помощта на НАТО не реваха ,сега укрите да стоят в копторите си на студено

    06:13 19.01.2026

  • 4 оня с коня

    2 0 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    06:14 19.01.2026

  • 5 зеления що се крие?

    2 0 Отговор
    зеления наркоман къде се крие? във полша ли е?

    06:15 19.01.2026

  • 6 голям смях

    4 0 Отговор
    окранците да сеоправят сами .Коалицията на Лаещите вещици замина за Гренландия.

    06:16 19.01.2026

  • 7 Антиватник

    1 0 Отговор
    България покръсти дивите орки,но те си останаха м@ймуни

    06:18 19.01.2026

  • 8 НАТО катастрофира

    2 0 Отговор
    Къщата от карти се разпадна и изчезна като лански сняг.
    Войната вътре в нато е неизбежна.

    06:19 19.01.2026

  • 9 Анонимен

    0 0 Отговор
    Толкова може!

    06:21 19.01.2026

  • 10 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Това е военна стратегия да накараш цивилните да се евакуират и така се намалят жертвите при по масиран удар

    06:21 19.01.2026

  • 11 Мишел

    2 0 Отговор
    Удари по ядрени обекти са нанасяли САЩ и Украйна. Руски удари по ядрени централи на Украйна няма да има. Ще бъдат ударени обслужващите ги подстанции по връзките с мрежата. Написали сте го.

    06:23 19.01.2026

  • 12 дядото

    2 0 Отговор
    а вие,ако не искахте война щяхте да изпълните още минските споразумения

    06:23 19.01.2026

  • 13 Зелена лъскава хлебарка с гумена

    0 0 Отговор
    Глава!
    Е ти какво искаш бе, 3 часа даже е добре.
    Имаш време да сготвиш една бака с манджа да си заредиш мобифона и да се изкъпеш за полета до Лас Вегас.Само там не си ходил! Няма да дразниш шефа да не намали времето на 5 минути ток за 24часа. Този ходи да снася на Сащ информация а пък те е снасят на Русия. Смешник!

    06:27 19.01.2026

  • 14 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    0 1 Отговор
    КРАЙHO BPEME БЕШЕ 😆
    ОСТАВЕТЕ СТОЛИЦАТА ИМ БЕЗ TOK, БЕ3 BOДА.
    ДА РАЗБЕРАT KAK CE ЧУВСТВАХА PУCHAЦИТЕ В ДOHБAC И ЛУГAHCK. 😡

    06:27 19.01.2026

  • 15 Факт

    0 0 Отговор
    Човекът не е добре! Бъдете внимателни!

    06:27 19.01.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Централите, не. Ще удари подстанциите и центеалите ще бъдат спряни. Украинките централи са строени от руснаците по време на Студената война и са способни да устоят на ядрена атака. Но подстанциите лесно могат да дадат фира.

    Коментиран от #17

    06:28 19.01.2026

  • 17 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    Те и подстанциите в Русия могат да дадат фира.

    06:30 19.01.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Руснаците ги тумбят яко. Чакайте орди украинци по 5 звездните хотели на морето.

    06:31 19.01.2026

  • 19 Аха ,

    0 0 Отговор
    ясно - значи сами ще си ги взривите и ще набедите Путин !

    06:32 19.01.2026

