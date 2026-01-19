ГРУ: Русия очаква Украйна да капитулира без ток, готви удари по атомни електроцентрали

Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната съобщи, че Русия проучва варианти за удари по електропреносните подстанции, които поддържат работата на украинските атомни електроцентрали.

Разузнаването смята, че това е опит на руснаците да принудят Украйна да подпише неприемливи искания за капитулация, за да се прекрати войната.

ГРУ отбеляза, че чрез унищожаване или деактивиране на тези подстанции Русия се стреми да изключи блоковете на атомната електроцентрала от единната електропреносна мрежа на Украйна, оставяйки украинските цивилни напълно без ток и отопление.

Украйна има информация, че Русия планира да повреди украинските атомни електроцентрали, потвърди във вечерното си видео обръщение президентът Володимир Зеленски.

„Ако руснаците наистина бяха сериозни за прекратяване на войната, те щяха да се съсредоточат върху дипломацията, а не върху ракетни атаки, не върху прекъсвания на електрозахранването и дори не върху опити за повреждане на нашите атомни електроцентрали. Имаме информация за местата, където Русия е провеждала разузнаване за удари. Всичко ясно показва, че дипломацията определено не е приоритет за Русия“, каза украинският лидер.

Зеленски отбеляза, че Украйна държи Съединените щати информирани за ситуацията в Украйна, както и за продължаващите удари на Русия по украинската електропреносна мрежа.

Президентът добави, че "окупаторите атакуват съоръжения на Нафтогаз в различни региони на Украйна през цялата седмица". Той уточни, че последният удар е станал вчера и е бил насочен към производството на газ.

Жителите на украинската столица Киев преживяват приблизително 3 часа с ток и 10 часа без ток, като ситуацията варира в различните райони.

Това заяви на страницата си във Facebook изпълнителният директор на Yasno Сергий Коваленко, цитиран от УНИАН.

"Прекъсванията могат да продължат повече от 16 часа. Това е настоящата реалност“, добави той. Коваленко подчерта, че прекъсванията на електрозахранването, продължили повече от 16 часа, са причинени от руски удари по украинската енергийна инфраструктура. Той заяви, че е трудно да се каже дали ситуацията ще се подобри в близко бъдеще.

„Определено трябва да преживеем тези тежки студове – потреблението би трябвало да намалее със затоплянето. Ключовият фактор обаче е обстрелът на енергийната инфраструктура. Невъзможно е да се предвиди“, заключи Коваленко.

В нощта на 18 януари руснаците атакуваха с дронове енергийна инфраструктура в южната Одеска област. Олег Кипер, началник на Одеската областна военна администрация, съобщи, че ударите са причинили пожар в един от обектите ѝ.

На 17 януари те изстреляха управляеми бомби в покрайнините на Суми. Атаката доведе до пострадали, както и до щети на жилищни сгради, стопански постройки и превозни средства.

Началникът на градската военна администрация на Суми, Сергий Кривошеенко, съобщи, че електрозахранването на града е било прекъснато. Медицинската и друга критична инфраструктура работи нормално или с резервно захранване.