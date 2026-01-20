Иън Бремер: Тръмп вреди на страната си за поколения напред, безнаказаното отвличане на Мадуро увеличи апетита му

Доналд Тръмп вреди на страната за поколения напред, той превърна Съединените щати в основен източник на нестабилност. Това мнение изрази американският анализатор по външна политика и основател и президент на международната изследователска и консултантска фирма Eurasia Group, Иън Бремер, в интервю за ТАСС.

Експертът подчерта, че „лайтмотивът“ на прогнозата за 2026 г. е, че „най-големият източник на глобална нестабилност няма да бъде Китай, Русия, Иран или приблизително 60-те конфликта, бушуващи по планетата – повече от всякога след края на Втората световна война – а Съединените щати“.

„Външната политика на Тръмп не се основава на традиционни оси: съюзници срещу противници, демокрации срещу автокрации, стратегическа конкуренция срещу сътрудничество“, обясни анализаторът. „Това се основава на по-просто изчисление: способни ли сте да отвърнете с достатъчно сила, за да го нараните? Ако не и имате нещо, което той иска, тогава сте мишена. Ако е така, той ще сключи сделка.“

Бремер смята, че безнаказаното нападение над Каракас разпалва апетита на Тръмп и го тласка към „допълнителен натиск – било то в Куба, Колумбия, Никарагуа, Мексико или Гренландия“. Заплахите срещу последната „ясно показват, ако вече не е било ясно, че Европа вече е част от целта на Америка“.

„В противоположния край на спектъра е Китай“, подчерта анализаторът. „Когато Тръмп ескалира тарифите миналата година, Пекин отговори с ограничения за износ на редкоземни елементи и критични минерали, необходими за широк спектър от потребителски и военни продукти на 21-ви век. Тази очевидна уязвимост принуди Тръмп да отстъпи. Сега той е решен да поддържа разведряването и да сключи сделка на всяка цена.“

Бремер предупреждава, че действията на Тръмп причиняват дългосрочни щети на самите Съединени щати. „Съюзите, които той разрушава, няма да бъдат възстановени автоматично при следващия президент“, обясни източникът. „Ще е нужно цяло поколение, за да се възстанови доверието – ако това изобщо е възможно.“

„Така че 2026 г. е повратна година“, заключи експертът. „Не защото знаем как ще завърши, а защото ще започнем да виждаме какво ще се случи, когато страната, която е написала правилата, реши да не ги спазва.“

Анексирането на Гренландия от Съединените щати с военна сила би нанесло тежък удар на Северноатлантическия алианс, заяви пред ТАСС от Уанг Ивей, директор на Института за международни отношения и Центъра за европейски изследвания в Китайския университет Ренмин.

„Ако президентът на САЩ Доналд Тръмп анексира Гренландия със сила, това би било катастрофа за НАТО, защото нападение срещу една държава е нападение срещу всички държави от алианса“, каза политологът. „С други думи, САЩ биха били задължени да защитават Гренландия от нападение на САЩ.“

Експертът смята, че най-вероятното решение за Вашингтон е да превърне Гренландия в отвъдморска територия на САЩ, а не член на НАТО и неподчинена на датския суверенитет.

„По този начин САЩ ще могат да решават собствените си проблеми, без да предизвикват вътрешен конфликт в НАТО“, смята той.