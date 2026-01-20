Новини
Битка за бъдещето на България! Обръщението на Румен Радев, в което обяви, че ще депозира оставката си като президент

20 Януари, 2026 09:48 1 459 46

България, която се присъедини към ЕС през 2007 г. и този месец прие еврото, е затънала в политическа безизходица и протести срещи корупцията от 2020 г. и през последните четири години произведе осем вота за парламент

Българският президент Румен Радев вчера вечерта се обърна към нацията "последно (телевизионно) обръщение", пише германското сп. "Шпигел". "Малко преди парламентарните избори приятелски настроеният към Русия държавен глава обяви, че подава оставка, за да може да участва в изборната надпревара. По думите на Радев вицепрезидентът Илияна Йотова временно ще поеме президентския пост", продължава "Шпигел".

Вторият петгодишен мандат на Радев и Йотова трябва да приключи през януари 2027 г. Първоначално двамата бяха избрани през 2016 г. като кандидати на социалистите. В качеството си на държавен глава Радев постоянно се застъпваше за борбата срещу корупцията и мафиотските практики, посочва "Шпигел". "Днешната политическа класа предаде надеждите на българите в компромиси с олигархията", цитира изданието думите на Радев от вчерашното му обръщение.

България въведе еврото в началото на годината, въпреки че остана без държавен бюджет за 2026 г. Миналогодишният бюджет бе удължен с три месеца заради политическата криза. Нужен е "нов обществен договор", подчерта Радев. Той обяви битката за бъдещето на Отечеството", пише още "Шпигел", като добавя, че Радев не е уточнил как възнамерява да се включи в предизборната кампания.

Според политолози една нова политическа сила около Радев ще измени значително партийния пейзаж в България, като влизането ѝ в парламента се смята за сигурно, но по-малките партии този път вероятно няма да успеят да преминат 4-процентната бариера, отбеляза германското издание.

Президентът на България обяви, че подава оставка преди предсрочните избори през следващите месеци, което задълбочава политическата нестабилност, обхванала тази държава член на ЕС и НАТО, пише френският в. "Монд". Балканската държава, която въведе еврото на 1 януари, отново потъна в нестабилност, след като в средата на декември консервативното правителство бе свалено от власт със серия от масови протести срещу корупцията, продължава изданието.

"Румен Радев, гласовит критик на правителството, който подкрепи протестите, миналата седмица обяви, че ще се произведат предсрочни избори – осмите за последните пет години, след като партиите не успяха да формират ново правителство", пише още "Монд".

Шейсет и две годишният Радев каза, че има силното желание да започне "битка за бъдещето на България". Той заяви, че "пагубният модел на управление" е причина за бедността, протестите и недоверието в институциите. "Ширят се спекулации, че Радев може да участва в изборите, понеже той заяви, че иска да "обедини всички" в борбата срещу корупцията. Оставката му бележи първия случай на държавен глава, който се оттегля от поста от края на комунизма", посочва френското издание.

"Монд" се спира и на някои подробности от биографията на Радев.

"Радев, бивш пилот и командир на Военновъздушните сили на България, който бе подкрепен от проруската социалистическа опозиция, беше избран за президент за първи път през 2016 г. Той изрази силна подкрепа за демонстрантите по време на масовите протести срещу корупцията през 2020 г. През 2021 г. Радев си осигури втори петгодишен мандат, като спечели близо 67% от гласовете на втори тур", пише "Монд".

"Често влизайки в противоречия с правителството, той изказа несъгласие с изпращането на военна помощ на разкъсваната от война Украйна. В интервю за Си Ен Ен миналата година той изрази разочарование от липсата на подкрепа сред съюзниците от ЕС за "усилията за мир" на Доналд Тръмп, както ги определи самият американски президент", продължава френският вестник.

Изданието цитира Първан Симеонов, основател на социологическа агенция "Мяра", според когото Радев е решил да подаде оставка и евентуално да участва в предстоящите парламентарни избори, понеже "има инерция, свързана с протестите". Анкета на института "Маркет линкс" сочи, че рейтингът на Радев в 44%. "Целта му е да бъде близо до мнозинството, за да не се налага да преговаря" прекалено много, каза Симеонов и добави, че ако Радев постигне силен резултат на изборите, това би могло да открие "изход от кризата".

"Лявоориентираният български президент Румен Радев обяви в понеделник, че подава оставка", извежда в заглавие британският в. "Гардиън".

"Радев заяви в телевизионно обръщение, че във вторник ще подаде официално оставка пред Конституционния съд. Съгласно Конституцията, настоящият вицепрезидент Илияна Йотова трябва да бъде потвърдена от парламента, за да заеме поста до края на мандата на правителството", пише британският вестник.

"Гардиън" поставя акцент върху въпроса дали Радев ще създаде нова политическа формация.

"Радев оповести решението си на фона на обществените очаквания, че ще формира нова политическа партия. Вчера Радев не спомена какви са плановете му. Неотдавна той заяви в отговор на журналистически въпрос, че е нужна партия, която "обединява всички демократи – леви и десни – независимо от принадлежността им или от това дали са политически активни, защото всички се нуждаем от честни избори и демократично, свободно развитие", добавя "Гардиън".

"България, която се присъедини към ЕС през 2007 г. и този месец прие еврото, е затънала в политическа безизходица и протести срещи корупцията от 2020 г. и през последните четири години произведе осем вота за парламент", пише изданието "Политико".

"От седмици се изказват предположения, че Радев, който спечели президентските избори през 2016 г. и бе преизбран за втори мандат през 2021 г., може да подаде оставка, за да се включи в надпреварата. За много българи той е единствената политическа константа на фона на постоянната смяна на правителствата", продължава "Политико". Последният премиер – Росен Желязков, подаде оставка през декември след седмици на антикорупционни протести срещу правителството си. Кабинетът на Желязков, който встъпи в длъжност през януари 2025 г., преживя шест вота на недоверие, преди да падне, отбелязва изданието.

"Радев вчера изрази скептицизъм относно решението на София да приеме еврото и зае позиции, които критиците му осмиват като прокремълски, включително наричайки подкрепата на ЕС за Украйна "обречена кауза", добавя "Политико".


  • 1 Копейка

    10 5 Отговор
    На нас тук какъв ни е кяра?

    Коментиран от #12

    09:50 20.01.2026

  • 2 баце обръща палачинката

    18 6 Отговор
    Радев ми е приятел вярвам повече на него отколкото кокорчовците.

    Коментиран от #27, #42

    09:50 20.01.2026

  • 3 Тя която...

    16 9 Отговор
    Бог да пази България! И този ли не се наплюска?!?

    09:52 20.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    23 21 Отговор
    Надявам се Радев да ни извади от Клуба на губещите Урсули.

    Коментиран от #6, #28, #40

    09:53 20.01.2026

  • 5 честен ционист

    9 13 Отговор
    МЕЧ + Възраждане + Величие = «Единая Болгария»

    09:55 20.01.2026

  • 6 мечигьол

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Неа как, окупирани сме за дълго.

    09:55 20.01.2026

  • 7 Намери се пак спасител

    17 3 Отговор
    да оправя сбърканото племе!

    09:55 20.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Боже мили

    14 7 Отговор
    От 1989 година насам само месии се раждат в политическото родилно и всеки един спасява България и след всеки един се озоваваме на следващото дъно. Този е поредният . Имам повече доверие на бай Рибан,човека поне отгледал хиляди овце за България,а този.....кажете поне едно нещо което е направил през тези години за България

    Коментиран от #13

    09:57 20.01.2026

  • 10 Путлер

    5 11 Отговор
    На мен пък в бункера си ми е добре, никаква оставка

    09:57 20.01.2026

  • 11 Тоа е слаб лидер

    9 7 Отговор
    До вчера се кланяше на урсула, днеска щял да ни извади от кризите? Някога, когато учеше във военното, имахме лаф: "Само най-некадърните стават военни"! Тогава, в НРБ така беше!

    09:58 20.01.2026

  • 12 Мурка

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Копейка":

    Наи малкото че ТУ ТУУУ сън го не лови постоянно чува часовника с КУ КУ ВИЧКАТА а на мен това МИ СЕ СТРУВА ЗАБАВНО иБАДЖИ МЕНТАТА ЯКО СЕ Е СПЕКЪЛ ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА МАГНИТНИЯТ

    09:59 20.01.2026

  • 13 О, той въведе

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Боже мили":

    По време на хремата т.н. "цифров идентификатор"!
    Когото го питаха, защо: "Урсулите ми наредиха"!
    Ама тебе кой те е избрал бе? Та кого слушаш?
    Първото нещо, което шапкарите учат, е да се подчиняват... Е, тоя послушковец щял да ни спаси? Пази Боже!!!

    Коментиран от #30

    10:01 20.01.2026

  • 14 Този

    8 4 Отговор
    Битка за обръщането на БГ.Още един от ГРУ влиза и всички медии,социолози и пр.вкл.тролове ги пренасочват да пеят за него.
    Да се готвим за кал и величие.

    10:02 20.01.2026

  • 15 Гого Мого

    10 3 Отговор
    До тук добре за Радев, обаче едно е да си президент, който почти нищо не прави освен да говори, а съвсем друго е да си в парламента и правителството.
    Даже не ми се и мисли как веднага всички започнаха да му се подмазват да ги вземе в "проекта" си, да ама мъдрите хора са казали че нов бардак със стари к...ви не се прави. Така че малко нещата поне за сега са популистки.

    10:02 20.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бихлюл

    7 5 Отговор
    Позивната му в Америката е била "Моисей", още тогава го е видяла съдбата и е начертала планове за него. Вярвам, че ще имаме истински човек в негово лице, който няма да се даде на Лукавия и да тръгне по стъпките на тия преди него.

    Коментиран от #33

    10:03 20.01.2026

  • 18 БЕЗ ИЗЛИШНИ НАДЕЖДИ

    7 5 Отговор
    И ентусиазъм. Що ще стане поживьом УВИДИМ надеждата за нещо хубаво умира последна после на терминала. И в капитал ПОДМАЗВАЧА ТУУУЛУП казва имам доверие повече на Радев отколко на ппдб. За шиша нищо не казва. Страх тресе зайчарника. А дано после и занданника.

    Коментиран от #31

    10:03 20.01.2026

  • 19 Анджо

    9 6 Отговор
    Когато много се надяваш нищо не става. 9 години без време и щом и на тоя му лепнаха прякор КЕШ си помислите за какво иде реч. Даже благодари на жена си , че си живее живота с него. Тоя е пълен лицемер.

    Коментиран от #25

    10:04 20.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Анджо

    4 4 Отговор
    Сега ще и купи луксозна кола за благодарност.

    10:05 20.01.2026

  • 22 Дааа,

    7 5 Отговор
    Поредния бoлшeвишku изтъpcak в действие. Боко, Шиши, БОТАШков..... ?!

    10:06 20.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Магазини ОриБебе

    2 0 Отговор
    Яшааа пилотчето ми , бен сана атъджам

    10:09 20.01.2026

  • 25 Е, като цял

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Анджо":

    Свят се управлява от илиоти, кви очакваш да има у нас? И те са същите. Не става, бате. Иска се радикална промяна. От единия "преход" 40 г., още не е свършил, отиваме в друг. Пак се мешат картите и ще ни хвърлят, където на големите им е удобно. Нас така и така никой нема да ни пита. С тоя горе или без него, все тая.... Само ще бичи голема заплата... Това е...

    10:11 20.01.2026

  • 26 бай Ставри

    4 1 Отговор
    Какво бъдеще бе ! Битката винаги е за кокала !

    10:13 20.01.2026

  • 27 Смехоран

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "баце обръща палачинката":

    Мдаааа,и следва да видим как Баце ти ще опържи "политика"Радев.Хитрия Баце няма да си остави каруцата в калта.

    Коментиран от #39

    10:14 20.01.2026

  • 28 Дапитам

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    На колко години си?Можеш ли да носиш оружие?Щот твоя президент ще иска при Вовата.А там лабаво нема.Всеки годен мъж е в окопите.

    10:17 20.01.2026

  • 29 Призив

    0 5 Отговор
    Всички ще гласуваме за Радев. макар, че не е идеален. Отказа референдума преди 1.5 години, поддържа идеята за Трите морета. Въпреки това победа му желаем, защото е най-малкото зло.

    Коментиран от #36

    10:19 20.01.2026

  • 30 По Конституция в България

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "О, той въведе":

    Изпълнителната власт се упражнява от правителството, а законодателната-от Народното събрание. България не е президентска република.

    10:20 20.01.2026

  • 31 Надявайте

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "БЕЗ ИЗЛИШНИ НАДЕЖДИ":

    Се тоя да не ни вкара в една кочина с Унгария, че нещо в Унгария нещата не вървят добре. Що ли?

    10:20 20.01.2026

  • 32 Критикуващите радев

    2 1 Отговор
    Не предлагат никаква алтернатива която да помогне България да излезе от последното място в ЕС . Ясно е че Радев не е светия но просто човек трябва да избере по малкото зло пред тези които ни закопават десетилетия

    10:20 20.01.2026

  • 33 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Бихлюл":

    Колко си наивен.Той отдавна е пред тях.

    10:21 20.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Когато 3-та,

    4 1 Отговор
    Рижия, Си и Путин зраскат по салфетката, нас къде да ни бутнат, тоя няма изобщо да е там и да има думата за каквото и да е! Рижия вече показа, как се действа от сега нататък! Немаш ли армия и оръжия, никой не те уважава. Ще те прегазят, като презрял домат на германски аутобан! 😀

    10:22 20.01.2026

  • 36 Ами добре

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Призив":

    На мен пък не ми се живее с Моска,затова ще гласувам за Европа.А ти си ходи по руските окопи.

    10:23 20.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мунчо

    0 3 Отговор
    Мисля, че Радев няма да прави никаква партия. Всички събитния се развиха след посещението на Сиарто и срещата на 4 очи с Радев, а правителството падна след посещението на агент Смит и среща пак на 4 очи с баце и президента. Та ми се струва, че Радев е нагласен за голям пост може би или в Нато или в ЕС, който не търпи отлагане. Да не забравяме че той е натовски генерал, три-морец, обучаван в САЩ. А колкото до про-руската връзка, това са сънища на жълтопаветниците.

    10:24 20.01.2026

  • 39 Астролог

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Смехоран":

    Сакскобурготски, Борисов и Радев са зодия Близнаци…

    10:24 20.01.2026

  • 40 Ядец

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    В клубът сме с двата крака. Не може да ни извади. Ще затънем още!

    10:25 20.01.2026

  • 41 Пешо

    4 0 Отговор
    Поредния чифутски цирк (вече 37 години) и подигравка с българското търпение!

    10:26 20.01.2026

  • 42 ккк

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "баце обръща палачинката":

    то не вярваше и на Пеевски и уж го беше поръчал ама то първи приятели излезнаха, щом до сега беше с Праасяаато да си седи при него на никой не е притрябвал , а що се отнася до администрация и други негови поддръжници там интереса клати феса

    10:29 20.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 коко- радовист

    1 0 Отговор
    Битката за Задунайская губерния започва!

    10:30 20.01.2026

  • 46 Ти да видиш

    0 0 Отговор
    Ако бъдещето ни е свързано с Радев, мога да кажа само едно: "Бог да пази България".

    10:32 20.01.2026