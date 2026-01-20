Битка за бъдещето на България! Обръщението на Румен Радев, в което обяви, че ще депозира оставката си като президент

Българският президент Румен Радев вчера вечерта се обърна към нацията "последно (телевизионно) обръщение", пише германското сп. "Шпигел". "Малко преди парламентарните избори приятелски настроеният към Русия държавен глава обяви, че подава оставка, за да може да участва в изборната надпревара. По думите на Радев вицепрезидентът Илияна Йотова временно ще поеме президентския пост", продължава "Шпигел".
Вторият петгодишен мандат на Радев и Йотова трябва да приключи през януари 2027 г. Първоначално двамата бяха избрани през 2016 г. като кандидати на социалистите. В качеството си на държавен глава Радев постоянно се застъпваше за борбата срещу корупцията и мафиотските практики, посочва "Шпигел". "Днешната политическа класа предаде надеждите на българите в компромиси с олигархията", цитира изданието думите на Радев от вчерашното му обръщение.
България въведе еврото в началото на годината, въпреки че остана без държавен бюджет за 2026 г. Миналогодишният бюджет бе удължен с три месеца заради политическата криза. Нужен е "нов обществен договор", подчерта Радев. Той обяви битката за бъдещето на Отечеството", пише още "Шпигел", като добавя, че Радев не е уточнил как възнамерява да се включи в предизборната кампания.
Според политолози една нова политическа сила около Радев ще измени значително партийния пейзаж в България, като влизането ѝ в парламента се смята за сигурно, но по-малките партии този път вероятно няма да успеят да преминат 4-процентната бариера, отбеляза германското издание.
Президентът на България обяви, че подава оставка преди предсрочните избори през следващите месеци, което задълбочава политическата нестабилност, обхванала тази държава член на ЕС и НАТО, пише френският в. "Монд". Балканската държава, която въведе еврото на 1 януари, отново потъна в нестабилност, след като в средата на декември консервативното правителство бе свалено от власт със серия от масови протести срещу корупцията, продължава изданието.
"Румен Радев, гласовит критик на правителството, който подкрепи протестите, миналата седмица обяви, че ще се произведат предсрочни избори – осмите за последните пет години, след като партиите не успяха да формират ново правителство", пише още "Монд".
Шейсет и две годишният Радев каза, че има силното желание да започне "битка за бъдещето на България". Той заяви, че "пагубният модел на управление" е причина за бедността, протестите и недоверието в институциите. "Ширят се спекулации, че Радев може да участва в изборите, понеже той заяви, че иска да "обедини всички" в борбата срещу корупцията. Оставката му бележи първия случай на държавен глава, който се оттегля от поста от края на комунизма", посочва френското издание.
"Монд" се спира и на някои подробности от биографията на Радев.
"Радев, бивш пилот и командир на Военновъздушните сили на България, който бе подкрепен от проруската социалистическа опозиция, беше избран за президент за първи път през 2016 г. Той изрази силна подкрепа за демонстрантите по време на масовите протести срещу корупцията през 2020 г. През 2021 г. Радев си осигури втори петгодишен мандат, като спечели близо 67% от гласовете на втори тур", пише "Монд".
"Често влизайки в противоречия с правителството, той изказа несъгласие с изпращането на военна помощ на разкъсваната от война Украйна. В интервю за Си Ен Ен миналата година той изрази разочарование от липсата на подкрепа сред съюзниците от ЕС за "усилията за мир" на Доналд Тръмп, както ги определи самият американски президент", продължава френският вестник.
Изданието цитира Първан Симеонов, основател на социологическа агенция "Мяра", според когото Радев е решил да подаде оставка и евентуално да участва в предстоящите парламентарни избори, понеже "има инерция, свързана с протестите". Анкета на института "Маркет линкс" сочи, че рейтингът на Радев в 44%. "Целта му е да бъде близо до мнозинството, за да не се налага да преговаря" прекалено много, каза Симеонов и добави, че ако Радев постигне силен резултат на изборите, това би могло да открие "изход от кризата".
"Лявоориентираният български президент Румен Радев обяви в понеделник, че подава оставка", извежда в заглавие британският в. "Гардиън".
"Радев заяви в телевизионно обръщение, че във вторник ще подаде официално оставка пред Конституционния съд. Съгласно Конституцията, настоящият вицепрезидент Илияна Йотова трябва да бъде потвърдена от парламента, за да заеме поста до края на мандата на правителството", пише британският вестник.
"Гардиън" поставя акцент върху въпроса дали Радев ще създаде нова политическа формация.
"Радев оповести решението си на фона на обществените очаквания, че ще формира нова политическа партия. Вчера Радев не спомена какви са плановете му. Неотдавна той заяви в отговор на журналистически въпрос, че е нужна партия, която "обединява всички демократи – леви и десни – независимо от принадлежността им или от това дали са политически активни, защото всички се нуждаем от честни избори и демократично, свободно развитие", добавя "Гардиън".
"България, която се присъедини към ЕС през 2007 г. и този месец прие еврото, е затънала в политическа безизходица и протести срещи корупцията от 2020 г. и през последните четири години произведе осем вота за парламент", пише изданието "Политико".
"От седмици се изказват предположения, че Радев, който спечели президентските избори през 2016 г. и бе преизбран за втори мандат през 2021 г., може да подаде оставка, за да се включи в надпреварата. За много българи той е единствената политическа константа на фона на постоянната смяна на правителствата", продължава "Политико". Последният премиер – Росен Желязков, подаде оставка през декември след седмици на антикорупционни протести срещу правителството си. Кабинетът на Желязков, който встъпи в длъжност през януари 2025 г., преживя шест вота на недоверие, преди да падне, отбелязва изданието.
"Радев вчера изрази скептицизъм относно решението на София да приеме еврото и зае позиции, които критиците му осмиват като прокремълски, включително наричайки подкрепата на ЕС за Украйна "обречена кауза", добавя "Политико".
1 Копейка
Коментиран от #12
09:50 20.01.2026
2 баце обръща палачинката
Коментиран от #27, #42
09:50 20.01.2026
3 Тя която...
09:52 20.01.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #28, #40
09:53 20.01.2026
5 честен ционист
09:55 20.01.2026
6 мечигьол
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Неа как, окупирани сме за дълго.
09:55 20.01.2026
7 Намери се пак спасител
09:55 20.01.2026
9 Боже мили
Коментиран от #13
09:57 20.01.2026
10 Путлер
09:57 20.01.2026
11 Тоа е слаб лидер
09:58 20.01.2026
12 Мурка
До коментар #1 от "Копейка":Наи малкото че ТУ ТУУУ сън го не лови постоянно чува часовника с КУ КУ ВИЧКАТА а на мен това МИ СЕ СТРУВА ЗАБАВНО иБАДЖИ МЕНТАТА ЯКО СЕ Е СПЕКЪЛ ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА МАГНИТНИЯТ
09:59 20.01.2026
13 О, той въведе
До коментар #9 от "Боже мили":По време на хремата т.н. "цифров идентификатор"!
Когото го питаха, защо: "Урсулите ми наредиха"!
Ама тебе кой те е избрал бе? Та кого слушаш?
Първото нещо, което шапкарите учат, е да се подчиняват... Е, тоя послушковец щял да ни спаси? Пази Боже!!!
Коментиран от #30
10:01 20.01.2026
14 Този
Да се готвим за кал и величие.
10:02 20.01.2026
15 Гого Мого
Даже не ми се и мисли как веднага всички започнаха да му се подмазват да ги вземе в "проекта" си, да ама мъдрите хора са казали че нов бардак със стари к...ви не се прави. Така че малко нещата поне за сега са популистки.
10:02 20.01.2026
17 Бихлюл
Коментиран от #33
10:03 20.01.2026
18 БЕЗ ИЗЛИШНИ НАДЕЖДИ
Коментиран от #31
10:03 20.01.2026
19 Анджо
Коментиран от #25
10:04 20.01.2026
21 Анджо
10:05 20.01.2026
22 Дааа,
10:06 20.01.2026
24 Магазини ОриБебе
10:09 20.01.2026
25 Е, като цял
До коментар #19 от "Анджо":Свят се управлява от илиоти, кви очакваш да има у нас? И те са същите. Не става, бате. Иска се радикална промяна. От единия "преход" 40 г., още не е свършил, отиваме в друг. Пак се мешат картите и ще ни хвърлят, където на големите им е удобно. Нас така и така никой нема да ни пита. С тоя горе или без него, все тая.... Само ще бичи голема заплата... Това е...
10:11 20.01.2026
26 бай Ставри
10:13 20.01.2026
27 Смехоран
До коментар #2 от "баце обръща палачинката":Мдаааа,и следва да видим как Баце ти ще опържи "политика"Радев.Хитрия Баце няма да си остави каруцата в калта.
Коментиран от #39
10:14 20.01.2026
28 Дапитам
До коментар #4 от "Последния Софиянец":На колко години си?Можеш ли да носиш оружие?Щот твоя президент ще иска при Вовата.А там лабаво нема.Всеки годен мъж е в окопите.
10:17 20.01.2026
29 Призив
Коментиран от #36
10:19 20.01.2026
30 По Конституция в България
До коментар #13 от "О, той въведе":Изпълнителната власт се упражнява от правителството, а законодателната-от Народното събрание. България не е президентска република.
10:20 20.01.2026
31 Надявайте
До коментар #18 от "БЕЗ ИЗЛИШНИ НАДЕЖДИ":Се тоя да не ни вкара в една кочина с Унгария, че нещо в Унгария нещата не вървят добре. Що ли?
10:20 20.01.2026
32 Критикуващите радев
10:20 20.01.2026
33 Зъл пес
До коментар #17 от "Бихлюл":Колко си наивен.Той отдавна е пред тях.
10:21 20.01.2026
35 Когато 3-та,
10:22 20.01.2026
36 Ами добре
До коментар #29 от "Призив":На мен пък не ми се живее с Моска,затова ще гласувам за Европа.А ти си ходи по руските окопи.
10:23 20.01.2026
38 Мунчо
10:24 20.01.2026
39 Астролог
До коментар #27 от "Смехоран":Сакскобурготски, Борисов и Радев са зодия Близнаци…
10:24 20.01.2026
40 Ядец
До коментар #4 от "Последния Софиянец":В клубът сме с двата крака. Не може да ни извади. Ще затънем още!
10:25 20.01.2026
41 Пешо
10:26 20.01.2026
42 ккк
До коментар #2 от "баце обръща палачинката":то не вярваше и на Пеевски и уж го беше поръчал ама то първи приятели излезнаха, щом до сега беше с Праасяаато да си седи при него на никой не е притрябвал , а що се отнася до администрация и други негови поддръжници там интереса клати феса
10:29 20.01.2026
45 коко- радовист
10:30 20.01.2026
46 Ти да видиш
10:32 20.01.2026