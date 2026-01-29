Новини
Мнения »
По пътя на Вучич и Орбан: какво разбрахме от речта на Радев?

По пътя на Вучич и Орбан: какво разбрахме от речта на Радев?

29 Януари, 2026 19:01 593 31

  • румен радев-
  • възраждане-
  • бойко борисов-
  • делян пееевски-
  • герб-
  • продължаваме промяната

Президентът Радев може да мине с бланкетно изброяване на проблемите, но от политика Радев се очаква програма за справяне с корупцията и изгонването на олигархията

По пътя на Вучич и Орбан: какво разбрахме от речта на Радев? - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Радев дава за пример САЩ, Китай, Русия. Как ще съчетае тези възгледи със заявката си за "олигархията вън", която е неразделна част от модела в Русия, или за върховенство на правото, което Тръмп политизира?

В първата реч на Румен Радев, след като излезе от президентството, трудно се разбира доколко е автентичен. Той звучи като лайт вариант на Орбан, Тръмп и Вучич едновременно, с език на суверенизъм, в който Обединена Европа е проблем, силата е аргумент, а хегемоните САЩ, Китай и Русия са модели за подражание.

Радев, който напусна президентската институция на 23 януари, участва в Софийския икономически форум, на който е бил поканен още като държавен глава. В социалните мрежи симпатизанти го критикуваха, че не е бил по-остър към ЕС, а привърженици на европейския консенсус - че следва реториката на авторитарния популизъм.

САЩ, Китай и Русия за пример

Речта на Радев продължи двайсетина минути, а 2/3 от нея бяха посветени на Европа в окото на геополитиката и нейните слабости, последната третина - на българските съдбини. На финала обаче отбеляза ефективността на регионалните взаимодействия и съюзи, като сътрудничеството с Гърция по различни проекти по време на 9-годишния му мандат. "Очаквам тази ос да продължи към Румъния, защото тогава ще е с много по-голям обхват на стабилност и просперитет", каза той.

Преди да изтече 17-тата минута Радев, дотогава фокусиран върху проблемите на Европа, "прочетени" през американската Стратегия за национална сигурност, заговори за изгонването на българската олигархия от властта и за върховенството на правото. Структурните проблеми на България бяха декларативно изброени, наред с други като "реално разделение на властите", "работещо правосъдие", "демократични пазарни механизми". За бившия президент така ще "започнем наистина да се интегрираме в ЕС и в еврозоната” - а́ко и влизането там да е било прибързано и с "негативни социални и икономически последици".

Радев формулира проблемите на Европа по американски прочит и даже предложи решения: повече реализъм и да залага на икономиката, не на "идеологията" - така правели САЩ, Китай, Русия. За отечеството обаче не е такъв стратег. Дали защото олигархията е неразделна част от онези модели на "силна държава", които сочи за пример, или защото върховенството на правото е ценност на европейската демокрация, която той критикува? Загадка.

Ще "пресуши ли блатото" Радев?

Президентът Радев може да мине с бланкетно изброяване на проблемите. Но от политика Радев се очаква програма за справяне с корупцията и изгонването на олигархията.

В предизборната кампания за първия си президентски мандат през 2016 г. Доналд Тръмп обеща "Пресушаване на блатото" (Drain The Swamp) - борба с лобистите, корумпираните и вашингтонските политици, които продават влияние и услуги. Във втория мандат качи на самолета си най-богатите техномилиардери.

Как ще постъпи Радев? Бизнесът е гъвкав - особено когато зависи от държавата заради ресурса на обществените поръчки, разрешения, регулации, данъчни политики. За разлика от политиците, чийто рейтинг спада, когато се прехвърлят от един в друг политически лагер, за бизнеса важна е адаптацията към новите реалности. Затова към Румен Радев и бъдещата му партия ще се прилепят доста спонсори, а доскорошните им посредници в политиката ще станат излишни.

Върховенство на правото или тръмпистки ред?

Радев дава за пример САЩ, Китай, Русия, които "се ръководят от икономически ползи, а не от идеологически интереси". Как ще съчетае обаче тези възгледи със заявката си за "олигархията вън"? Особено след като с енергийните, а и не само, интереси на олигархична Русия са обвързани политици и бизнеси в България? Ами върховенството на правото с политизирането на съдебната система и погазване на граждански права, което е стилът на Тръмп, но и на българското статукво. Невъзможно, когато сочиш първоизточника за модел.

"Интересите вече не се крият зад ценностите, дневният ред се определя все повече от САЩ, Китай и Русия, ще има следващи конфликти и сблъсъци, които ще донаместват сферите на влияние", каза Радев в речта си, апотеоз на правото на силата.

Единственият път, когато спомена думата "демокрация", беше, за да каже, че Стратегията за национална сигурност на САЩ констатира, че в Европа има криза на демокрацията - освен "икономически упадък, културно обезличаване, политическа нестабилност и демографски разпад". Не коментира кризата на демокрацията в САЩ, където федералните агенти убиха двама американски граждани в рамките на 14 дни в Минеаполис.

Радев по пътя на Вучич и Орбан

Радев също така удобно подмени принципите на международното право в контекста на войната в Украйна с внушения за идеология, което може да е индикация и за объркване на незаконността с беззаконието. Според Радев "икономиката се превърна в една от първите жертви на идеологията, защото основните критерии при избор и доставка на енергийни суровини и ресурси вече не са икономическите ползи, а идеологическата коректност".

Освен че така омаловажи руската агресия, той продължи линията си на противопоставяне, макар и не така открито, на санкциите срещу Русия. ΕС налага санкции, защото е нападната суверенна държава и тази правна рамка съществува независимо от "ляво и дясно", "свободен пазар срещу държавен контрол" и други политически вярвания. Добре е европейският политик Радев, който така усърдно чете американски стратегии, да хвърли поглед на Договора за ЕС, където са изброени основните ценности: зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, правова държава и правата на човека, включително на малцинствата.

Но Радев не е първият в Европа, който се обръща към "тримата големи". Сърбия ще пази приятелството си с Китай, Русия и САЩ, обяви преди половин година сръбският президент Вучич. Сходна реторика има и унгарският премиер Виктор Орбан, който обича да се хвали, че от европейските държави Унгария поддържа най-добри отношения с Вашингтон, Пекин и Москва. Ако това е посоката за Радев, значи зачеркваме върховенството на правото, а олигархията остава.

Този текст изразява мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този път ще ви довършим!!!

    8 4 Отговор
    Герберастите не спират с лоенометите по Гюров и Ладев.

    19:04 29.01.2026

  • 2 Амии

    11 1 Отговор
    Сега всички проксита на Шиши и Боко, плюят, храчат и грачат срещу Радев! Ще се задавят от страх и злоба! Някои им обърка плановете и сметките, разбутва статуквото!

    19:04 29.01.2026

  • 3 Шопо

    11 0 Отговор
    Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав сега спора е за Одеса.

    Коментиран от #18

    19:06 29.01.2026

  • 4 Опа

    4 6 Отговор
    Служебните правителства са, за да организират избори. Но на Радев последното от петте му служебни правителства подписаха договор за 13 години с частната турска компания Боташ, по който България дължи 6 милиарда евро. Преди се опита да купи грипени вместо ф-16.

    19:06 29.01.2026

  • 5 Уса

    6 3 Отговор
    Радев е корав и няма да се огъне лесно на манипулациите и плюенето.Тръмп не се огъна и Орбан не се огъва.Когато 80% от хората са на твоя страна остават да лаят само кучетата.Само погледнете,какво ги правим пдрс ите в Минесота на пастет ги правим.Събират се по 50 човека и се мислят за милион...Няма да стане, ще има много фендер бендер

    19:08 29.01.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    2 6 Отговор
    Боташа се дъни постоянно. На края през април ще отиде за гъби, вместо на избори, а после в затвора.

    19:09 29.01.2026

  • 7 Избирател

    3 7 Отговор
    На следващите избори трябва мощтна подкрепа за ГЕРБ и ДПС-Ново начало. Иначе ще дойдат на власт Радев, ППДБ и Доган. Вече са се разбрали и затова Радев даде третия мандат на Доган, а днес от ППДБ мрънкаха срещу намаляването на избирателните секции в Турция, където гласуват предимно за Доган.

    19:09 29.01.2026

  • 8 Красимир Петров

    4 0 Отговор
    Дойче Зеле-Либерално джендърска медия

    19:10 29.01.2026

  • 9 Определено

    0 0 Отговор
    Отстрани се вижда по-ясно очевидното.

    19:10 29.01.2026

  • 10 Удри

    0 3 Отговор
    Радев е бита карта. Сега можеше да има висок резултат на изборите ако не беше пробутал в няколко служебни правителства продължаваме промяната и ако не беше правил далаверата с Боташ.

    19:11 29.01.2026

  • 11 Факт

    1 1 Отговор
    Руснаците няма да ни оставят да подишам,ама от прокситата им спасители!

    19:11 29.01.2026

  • 12 ?????

    4 1 Отговор
    И кое е лошото на пътя на Орбан?
    Че се грижи за държавата си и е добре приет от всички големи играчи по цял свят.
    Кой от наште т.н. политици може да се похвали с нещо такова?

    Коментиран от #17

    19:11 29.01.2026

  • 13 Нормално

    1 3 Отговор
    Гласуваш за Радев - получаваш Васил Божков, Иво Прокопиев, Георги Гергов и Доган.

    19:12 29.01.2026

  • 14 мдаа

    0 3 Отговор
    След последната изява се потвърди, че е поредната глобалистка марионетка. Директно каза, че цели да ви вкара първи в дигиталния концлагер. И като се има впредвид че неговото служебно правителство въведе фашистките зелени сертификати, всичко логично води до горното заключение - глобалистка марионетка.

    19:12 29.01.2026

  • 15 Гацо

    1 3 Отговор
    Радев е продажник, продаде ни на Турция за по 1 милион на ден!

    19:13 29.01.2026

  • 16 Няма как

    0 2 Отговор
    Орбан и Вучич са лидери. Радев е кукла на конци на мафията в България.

    19:13 29.01.2026

  • 17 Пешока

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "?????":

    Да бе,грижи се за народа, станаха най-бедните в Европа!

    19:14 29.01.2026

  • 18 въпроса

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Щом смяташ така за Одеса, а интересно е как последователно би отговорил: чий е Одесос?

    19:14 29.01.2026

  • 19 Хаха

    2 1 Отговор
    Радев да си гледа пауър поинта. И баща му навремето каза, че не става за политик.

    19:16 29.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 1 Отговор
    ЧОРАПА СИ ОСТАВА РУСКИ АГЕНТ ..................... НА КГБ , ЗА ТОВА ВЪРТИ И СУЧЕ И ГОВОРИ С НЕДОМЛЪВКИ .......................... И ТАКИВА ПОЛИТОЛОЗИ , КАТО ..................... АНДРО РАЙЧЕВ И СЛАВИ (МАЛКИЯ МРАЗ) ПРЕДВИЖДАТ .......................... ТАЙФУНИ , УРАГАНИ И ПОБЕДА НА ЧОРАПА ...................... ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ И ФАНТАЗИЙ .......................... ФАКТ !

    19:17 29.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Вашето мнение

    2 1 Отговор
    Щом дойче веле се опитва да ми обясни какво разбрах от речта на Радев, нещата за либерастията отиват на зле. Ппдблгбт+ се разпада.

    19:17 29.01.2026

  • 24 Жълтопаветен кърлеж

    1 1 Отговор
    Никой не иска да се коалира с ППДБ, освен Румен Радев и Ахмед Доган.

    19:20 29.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Спецназ

    1 1 Отговор
    Радев е проводник на американската ПОЛИТИКА,

    НО не и на американските ИНТЕРЕСИ в България!

    Който може да мисли- МОЖЕ!

    Затова занапред все по-често ще го сравняват с Орбан и Фицо,

    защото във всяко нещо ще включва ИНТЕРЕСИТЕ на България,
    а не както останалите безгръбначни евро П.ДАЛИ от ЕС!

    19:21 29.01.2026

  • 27 Христо Иванов

    1 0 Отговор
    Жълтопаветният планктон пак ще бъде излъган и употребен.

    19:21 29.01.2026

  • 28 Дас Хаген

    0 0 Отговор
    Още като прочетеш автора и разбираш какво им прилича статията!

    19:22 29.01.2026

  • 29 Даа

    0 0 Отговор
    На ППДБ и Доган им трябва ракета носител, която да ги върне обратно във властта. Пак ще има пудели с пачки и обръчи от фирми.

    19:24 29.01.2026

  • 30 Спецназ

    1 0 Отговор
    Имам въпрос:

    ЗАЩО Радев не може да е служебен Премиер?

    Все пак е изпълнявал по-висока длъжност от
    останалите последните години след РаятанаДелян беше следващия по власт!

    ФАКТ!

    19:25 29.01.2026

  • 31 DW - Пропаганден машинен

    0 0 Отговор
    Дано Радев стане премиер и потърси сметка на всички подривни чужди агенти, като DW, които манипулират, пропагандират и оперират на територията на държавата!

    19:26 29.01.2026