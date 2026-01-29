По пътя на Вучич и Орбан: какво разбрахме от речта на Радев?

Радев дава за пример САЩ, Китай, Русия. Как ще съчетае тези възгледи със заявката си за "олигархията вън", която е неразделна част от модела в Русия, или за върховенство на правото, което Тръмп политизира?
В първата реч на Румен Радев, след като излезе от президентството, трудно се разбира доколко е автентичен. Той звучи като лайт вариант на Орбан, Тръмп и Вучич едновременно, с език на суверенизъм, в който Обединена Европа е проблем, силата е аргумент, а хегемоните САЩ, Китай и Русия са модели за подражание.
Радев, който напусна президентската институция на 23 януари, участва в Софийския икономически форум, на който е бил поканен още като държавен глава. В социалните мрежи симпатизанти го критикуваха, че не е бил по-остър към ЕС, а привърженици на европейския консенсус - че следва реториката на авторитарния популизъм.
САЩ, Китай и Русия за пример
Речта на Радев продължи двайсетина минути, а 2/3 от нея бяха посветени на Европа в окото на геополитиката и нейните слабости, последната третина - на българските съдбини. На финала обаче отбеляза ефективността на регионалните взаимодействия и съюзи, като сътрудничеството с Гърция по различни проекти по време на 9-годишния му мандат. "Очаквам тази ос да продължи към Румъния, защото тогава ще е с много по-голям обхват на стабилност и просперитет", каза той.
Преди да изтече 17-тата минута Радев, дотогава фокусиран върху проблемите на Европа, "прочетени" през американската Стратегия за национална сигурност, заговори за изгонването на българската олигархия от властта и за върховенството на правото. Структурните проблеми на България бяха декларативно изброени, наред с други като "реално разделение на властите", "работещо правосъдие", "демократични пазарни механизми". За бившия президент така ще "започнем наистина да се интегрираме в ЕС и в еврозоната” - а́ко и влизането там да е било прибързано и с "негативни социални и икономически последици".
Радев формулира проблемите на Европа по американски прочит и даже предложи решения: повече реализъм и да залага на икономиката, не на "идеологията" - така правели САЩ, Китай, Русия. За отечеството обаче не е такъв стратег. Дали защото олигархията е неразделна част от онези модели на "силна държава", които сочи за пример, или защото върховенството на правото е ценност на европейската демокрация, която той критикува? Загадка.
Ще "пресуши ли блатото" Радев?
Президентът Радев може да мине с бланкетно изброяване на проблемите. Но от политика Радев се очаква програма за справяне с корупцията и изгонването на олигархията.
В предизборната кампания за първия си президентски мандат през 2016 г. Доналд Тръмп обеща "Пресушаване на блатото" (Drain The Swamp) - борба с лобистите, корумпираните и вашингтонските политици, които продават влияние и услуги. Във втория мандат качи на самолета си най-богатите техномилиардери.
Как ще постъпи Радев? Бизнесът е гъвкав - особено когато зависи от държавата заради ресурса на обществените поръчки, разрешения, регулации, данъчни политики. За разлика от политиците, чийто рейтинг спада, когато се прехвърлят от един в друг политически лагер, за бизнеса важна е адаптацията към новите реалности. Затова към Румен Радев и бъдещата му партия ще се прилепят доста спонсори, а доскорошните им посредници в политиката ще станат излишни.
Върховенство на правото или тръмпистки ред?
Радев дава за пример САЩ, Китай, Русия, които "се ръководят от икономически ползи, а не от идеологически интереси". Как ще съчетае обаче тези възгледи със заявката си за "олигархията вън"? Особено след като с енергийните, а и не само, интереси на олигархична Русия са обвързани политици и бизнеси в България? Ами върховенството на правото с политизирането на съдебната система и погазване на граждански права, което е стилът на Тръмп, но и на българското статукво. Невъзможно, когато сочиш първоизточника за модел.
"Интересите вече не се крият зад ценностите, дневният ред се определя все повече от САЩ, Китай и Русия, ще има следващи конфликти и сблъсъци, които ще донаместват сферите на влияние", каза Радев в речта си, апотеоз на правото на силата.
Единственият път, когато спомена думата "демокрация", беше, за да каже, че Стратегията за национална сигурност на САЩ констатира, че в Европа има криза на демокрацията - освен "икономически упадък, културно обезличаване, политическа нестабилност и демографски разпад". Не коментира кризата на демокрацията в САЩ, където федералните агенти убиха двама американски граждани в рамките на 14 дни в Минеаполис.
Радев по пътя на Вучич и Орбан
Радев също така удобно подмени принципите на международното право в контекста на войната в Украйна с внушения за идеология, което може да е индикация и за объркване на незаконността с беззаконието. Според Радев "икономиката се превърна в една от първите жертви на идеологията, защото основните критерии при избор и доставка на енергийни суровини и ресурси вече не са икономическите ползи, а идеологическата коректност".
Освен че така омаловажи руската агресия, той продължи линията си на противопоставяне, макар и не така открито, на санкциите срещу Русия. ΕС налага санкции, защото е нападната суверенна държава и тази правна рамка съществува независимо от "ляво и дясно", "свободен пазар срещу държавен контрол" и други политически вярвания. Добре е европейският политик Радев, който така усърдно чете американски стратегии, да хвърли поглед на Договора за ЕС, където са изброени основните ценности: зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, правова държава и правата на човека, включително на малцинствата.
Но Радев не е първият в Европа, който се обръща към "тримата големи". Сърбия ще пази приятелството си с Китай, Русия и САЩ, обяви преди половин година сръбският президент Вучич. Сходна реторика има и унгарският премиер Виктор Орбан, който обича да се хвали, че от европейските държави Унгария поддържа най-добри отношения с Вашингтон, Пекин и Москва. Ако това е посоката за Радев, значи зачеркваме върховенството на правото, а олигархията остава.
Този текст изразява мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
1 Този път ще ви довършим!!!
19:04 29.01.2026
2 Амии
19:04 29.01.2026
3 Шопо
Коментиран от #18
19:06 29.01.2026
4 Опа
19:06 29.01.2026
5 Уса
19:08 29.01.2026
6 Данко Харсъзина
19:09 29.01.2026
7 Избирател
19:09 29.01.2026
8 Красимир Петров
19:10 29.01.2026
9 Определено
19:10 29.01.2026
10 Удри
19:11 29.01.2026
11 Факт
19:11 29.01.2026
12 ?????
Че се грижи за държавата си и е добре приет от всички големи играчи по цял свят.
Кой от наште т.н. политици може да се похвали с нещо такова?
Коментиран от #17
19:11 29.01.2026
13 Нормално
19:12 29.01.2026
14 мдаа
19:12 29.01.2026
15 Гацо
19:13 29.01.2026
16 Няма как
19:13 29.01.2026
17 Пешока
До коментар #12 от "?????":Да бе,грижи се за народа, станаха най-бедните в Европа!
19:14 29.01.2026
18 въпроса
До коментар #3 от "Шопо":Щом смяташ така за Одеса, а интересно е как последователно би отговорил: чий е Одесос?
19:14 29.01.2026
19 Хаха
19:16 29.01.2026
21 ЕДГАР КЕЙСИ
19:17 29.01.2026
23 Вашето мнение
19:17 29.01.2026
24 Жълтопаветен кърлеж
19:20 29.01.2026
26 Спецназ
НО не и на американските ИНТЕРЕСИ в България!
Който може да мисли- МОЖЕ!
Затова занапред все по-често ще го сравняват с Орбан и Фицо,
защото във всяко нещо ще включва ИНТЕРЕСИТЕ на България,
а не както останалите безгръбначни евро П.ДАЛИ от ЕС!
19:21 29.01.2026
27 Христо Иванов
19:21 29.01.2026
28 Дас Хаген
19:22 29.01.2026
29 Даа
19:24 29.01.2026
30 Спецназ
ЗАЩО Радев не може да е служебен Премиер?
Все пак е изпълнявал по-висока длъжност от
останалите последните години след РаятанаДелян беше следващия по власт!
ФАКТ!
19:25 29.01.2026
31 DW - Пропаганден машинен
19:26 29.01.2026