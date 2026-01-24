Новини
The ​​New York Times: Москва празнува заради конфликта на САЩ с Европа, но Тръмп ще опита да надмине Путин

24 Януари, 2026 03:29, обновена 24 Януари, 2026 03:41 567 5

  • тръмп-
  • путин-
  • русия-
  • сащ-
  • европа-
  • гренландия

САЩ казват: „Ние сме с вас и ще направим същото като вас", смята Фиона Хил, бивш шеф в Съвета за национална сигурност на Белия дом

The ​​New York Times: Москва празнува заради конфликта на САЩ с Европа, но Тръмп ще опита да надмине Путин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Москва празнува тези дни, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши НАТО с „кръстоносен поход“ за завземане на Гренландия, пише The ​​New York Times.

Според анализатори, "възходът на меркантилен Вашингтон, притежаващ неограничена власт, представлява предизвикателства и за руския президент Владимир Путин, който е свикнал да играе тази роля".

„Този ​​момент е изпълнен както с обещания, така и с опасности за Путин. Ще бъде трудно за него, както ще бъде и за всички останали“, каза Фиона Хил, която ръководеше руските и европейските въпроси в Съвета за национална сигурност на Белия дом по време на първата администрация на Тръмп.

Отбелязва се, че Путин от години печели геополитическо предимство, като агресивно използва руската сила в глобалните дела и поема големи военни и разузнавателни рискове. Този подход на американския президент е от полза за руския лидер, стига да се разбират, но в противен случай заплашва да ограничи влиянието му, тъй като глобалната военна и икономическа мощ на Вашингтон надминава тази на Русия. Хил каза:

„По същество Съединените щати казват: „Ние сме с вас и ще направим същото като вас.“ Това бележи нова реалност за Путин. Проблемът за него може би е, че Тръмп ще се опита да го надмине.“

Тя твърди, че в продължение на близо 20 години Путин се е стремил да сложи край на „еднополюсния свят“, доминиран от Вашингтон. Но в една глобална арена без правила, където всяка държава се стреми да увеличи максимално властта си, Съединените щати до голяма степен надделяват над Русия. Силата, която Тръмп демонстрира над американските технологични милиардери, които имат огромно влияние по целия свят, не може да се сравни с тази на Путин. Нито пък е сравнимо влиянието на Тръмп върху световната търговия.

„Това е един вид „внимавайте какво си пожелавате“, отбеляза Хил.

Анализаторите казват, че руският лидер изглежда е решен да пожъне ползите от обновените връзки със Съединените щати при Тръмп, без да жертва основните си искания относно Украйна. За да постигне това, той е трябвало да отстъпи, когато Тръмп е сблъсквал руските интереси другаде.

„От гледна точка на Москва ситуацията е двусмислена. Да, добре е да се види напрежението между Съединените щати и Европа и разпадането на трансатлантическия съюз, към който Русия се стреми от десетилетия. „Но трябва да има известна загриженост относно това как Съединените щати ще разположат собствената си армия, собствената си икономическа мощ по света на места, където Русия има интереси“, каза Томас Греъм, който ръководеше политиката за Русия в Съвета за национална сигурност на Белия дом при президента Джордж У. Буш.

Както съобщи The Atlantic, противопоставянето на Тръмп с Европа относно Гренландия даде на Путин много поводи за злорадство. Изданието отбеляза, че желанието на Тръмп да поеме контрола над острова е отклонило вниманието на Европа от войната на Русия срещу Украйна, принуждавайки Дания и нейните съюзници да използват военните си ресурси, за да защитават Гренландия от Съединените щати, вместо да се защитават от руската заплаха.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кви

    5 0 Отговор
    Брътвежи...

    03:46 24.01.2026

  • 2 соро сои ден

    2 0 Отговор
    рев ли чувам

    03:52 24.01.2026

  • 3 САЩ

    2 1 Отговор
    разцепиха СССР. Бяха големи приятели и с Горбачов.

    Коментиран от #4

    03:55 24.01.2026

  • 4 Мурка

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "САЩ":

    и Колелото на живота се върти

    04:14 24.01.2026

  • 5 Таз фиона,

    0 0 Отговор
    Очевидно е типична западна гугутка, сложена на висок пост, незнайно защо! Тая разбира от Русия толкова, колкото ескимос от плажно масло!

    04:27 24.01.2026