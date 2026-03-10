Новини
Защо печалбата на "Фолксваген" се срина почти наполовина

Защо печалбата на "Фолксваген" се срина почти наполовина

10 Март, 2026

В концерна очакват продажбите да продължат да спадат и през 2026 година, доходността обаче трябва да се възстанови до над 5%, посочва АРД

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

През 2025 печалбата на "Фолксваген" е спаднала рязко - почти наполовина. Компанията планира до 2030 да съкрати в Германия около 50 000 работни места. С какви проблеми се бори най-големият автомобилен концерн в Европа?

2025 година не беше добра за германския концерн "Фолксваген" (VW): печалбата му се е сринала с 44 процента след облагането с данъци – от 12,4 милиарда евро през 2024 година до 6,9 милиарда евро през 2025, съобщи най-големият автомобилен производител в Европа. Дивидентът ще бъде 5,26 евро на привилегирована акция, което е със 17% по-малко от предходната година, посочва обществената медия АРД.

Оперативната печалба също се е понижила наполовина - до около 8,9 милиарда евро. Оборотът е останал непроменен на ниво 322 милиарда евро. Финансовият директор Арно Антлиц заяви, че годината е била белязана от геополитически напрежения, мита и силна конкуренция. Преструктурирането на компанията показва напредък, а нетният паричен поток е по-добър от очакваното.

Съкращения на работни места и по-ниски заплати за мениджърите

"Фолксваген" ще продължи да намалява разходите, включително и чрез съкращаването на работни места. "До 2030 година в Германия ще бъдат съкратени общо около 50 000 работни места – в цялата група VW", съобщи Оливер Блуме от борда на директорите в писмо до акционерите. В края на 2024 ръководството вече беше договорило със синдикатите съкращаване на 35 000 работни места до 2030 година предимно в основната марка "Фолксваген".

Мерките за икономии засягат дори шефа на концерна: общото възнаграждение за Блуме, включващо разходите за социално осигуряване, е спаднало през миналата година до 7,42 милиона евро – от 10,35 милиона евро година по-рано.

Всички членове на Управителния съвет са се съгласили на по-ниски заплати във връзка с програмата за икономии, възлизаща на милиарди евро. За Блум това означава около половин милион евро по-нисък доход. Това се дължи до голяма степен на по-ниските бонуси, изплащани през миналата година, уточнява АРД.

Проблеми в САЩ и Китай оказват натиск

През 2025 продажбите са спаднали с 0,5 процента – до малко под девет милиона автомобила от всички марки на концерна. В Европа има лек ръст на продажбите, който обаче не може да компенсира спада в Китай и Северна Америка.

За важния американски пазар най-голямо бреме е митническата политика на американския президент Доналд Тръмп. Към това се прибавят и по-трудните условия за електромобилите: Тръмп промени наред с другото правилата за емисиите и премахна субсидиите за електромобили, в резултат на което американските автомобилни гиганти трябваше да отпишат десетки милиарди.

Затова и планираният нов завод за електрически пикапи на марката Scout на концерна "Фолксваген" се сблъсква с проблеми.

Кризисна година за "Порше"

Концернът е особено засегнат от проблемите на "Порше", който страда от срива на продажбите в Китай, повишените мита в САЩ и погрешната преценка за темпа на преминаване към електромобилност. Тъй като феновете на спортните автомобили са привързани към двигателите с вътрешно горене, "Порше" отново се фокусира по-силно върху модели с конвенционални, вредни за климата двигатели.

Както съобщи компанията майка VW, оперативният резултат на "Порше" за 2025 възлиза на 90 милиона евро, след като през предходната година той беше 5,3 милиарда евро. Заедно с финансовите услуги компанията от Щутгарт е реализирала 413 милиона евро – при печалба от 5,6 милиарда евро през 2024 година.

Според прогнозите оперативната печалба трябваше да бъде около половин милиард евро, включително финансовите услуги.

В концерна очакват продажбите да продължат да спадат и през 2026 година. Доходността обаче трябва да се възстанови до над 5%, посочва АРД.

2026 трябва да е по-добра за VW

През настоящата година се очаква оперативната печалба преди лихви и данъци да се възстанови до 4,0-5,5%. Анализаторът от "Дойче банк" Тим Рокоса вижда възможности за „Фолксваген", особено в напоследък недобре развиващия се бизнес в Китай. Изграждането там на "втори Волфсбург" – по силата на стратегията "в Китай за Китай" - е единственият обещаващ път, смята той.

Чрез местните вериги за доставки "Фолксваген" може да спечели важно предимство по отношение на разходите спрямо западните си конкуренти.

Според Рокоса, цитиран от АРД, инвеститорите в момента оценяват неутрално стратегията на "Фолксваген" за Китай - или дори отрицателно. Следователно един неин успех би могъл да даде тласък на цената на акциите, се казва още в публикацията на АРД.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зарекъл

    6 0 Отговор
    Съм се от двадесетина години, някой ден да си купя Фолксваген! Но както тръгна за Фолксваген, все с Мерцедес се прибираю!

    23:28 10.03.2026

  • 2 Никой

    4 0 Отговор
    Хората са си купили автомобили.

    Никой не е вече богат толкова - да сменя.

    23:42 10.03.2026

  • 3 Бай ОНЯ

    2 0 Отговор
    Трябва да съм съвсем изперкал за да си купя от Фолксваген поредния пернишки Голф. Те друго не се научиха да правят.

    Коментиран от #5

    23:43 10.03.2026

  • 4 Жоро

    1 0 Отговор
    Ма вкарвайте повече мигранти,че няма кой да ви работи в затворените заводи!

    23:49 10.03.2026

  • 5 Еее, не така

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бай ОНЯ":

    Поредния Гоуф, ама я с чуплив двигател, я с чуплива скоростна, и най-важното, пълен с лъскави телевизори. Даже някои имат и супер кампютри сложени, да лъжат по прегледите колко са икономични и евро 6, 7 или 8

    23:51 10.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Перник

    0 0 Отговор
    Щото нема винкели !

    23:57 10.03.2026

  • 9 ЕСССР

    0 0 Отговор
    Голям успех на Другарката Урсула, таз година половин загуба, догодина цяла!
    Да живей плановата Санкционерка, ура!

    00:01 11.03.2026

  • 10 Ха сега де...

    0 0 Отговор
    На печалба наполовина или на загуба наполовина? Защото всички бият камбаната за "загуби" преди още да са спечелили, но припяват как вече били "загубили" защото по план е трябвало да бъдат на печалба до някаква си дата. Да им имам проблемите.

    00:02 11.03.2026

  • 11 Бергщайгер

    0 0 Отговор
    Щото стратегията качество над количество се оказа непечаливша за повечето производители на автомобили. Читавите VW бяха до 2002 някъде.

    00:03 11.03.2026

