Войната се пренася в Европа? Какви бойни сили са разположени в Източното Средиземноморие?

Западни държави увеличиха военното си присъствие в Източното Средиземноморие на фона на ескалацията около войната с Иран, като основен фокус е защитата на Кипър след удар с произведен в Иран дрон по британска военна база на острова на 2 март, обобщава "Ройтерс"
Военното струпване включва сили на САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Гърция, Италия, Испания, Нидерландия и Турция.
Най-голямата военна сила в района остава американската. Най-големият самолетоносач на САЩ - "Джералд Форд" - акостира в базата Суда Бей на гръцкия остров Крит преди две седмици, след което продължи към източната част на Средиземно море, придружаван от бойни кораби, въоръжени с ракети.
Великобритания изпрати хеликоптери Wildcat, оборудвани със системи за борба с дронове. Лондон разположи и допълнителни изтребители F-35B в базата си в Кипър, където вече са базирани самолети Typhoon FGR4. Очаква се към региона да се присъедини и разрушителят HMS Dragon.
Франция изпрати своя самолетоносач "Шарл дьо Гол" придружаван от около дузина военни кораби. Корабът се намираше край Крит и се насочва към Кипър, докато френска фрегата вече е акостирала в базата Суда.
Германия също изпрати фрегатата "Нордхайн-Вестфален", която пристигна в района на Кипър на 8 март.
Гърция разположи новата си фрегата "Кимон" и фрегатата "Псара", оборудвана със системата за борба с дронове Centauros. Атина изпрати и четири изтребителя F-16 Viper в западната част на Кипър, както и система за противовъздушна отбрана Patriot на остров Карпатос, за да защити района около източен Крит.
Италия разположи фрегатата "Мертиненьо" в рамките на координирана мисия със съюзници от Европейския съюз. Корабът беше в Суда Бей и се очаква да се насочи към Кипър.
Испания изпрати една от най-модерните си фрегати - "Кристобал Колон", която също е акостирала в Суда Бей.
Нидерландия подготвя изпращането на фрегатата за противовъздушна отбрана "Евертсен".
От своя страна Турция разположи шест изтребителя F-16 и системи за противовъздушна отбрана в северната част на Кипър - в самопровъзгласилата се Севернокипърска турска република, призната единствено от Анкара.
Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха на база нови оценки, че около половината от балистичните ракети, изстреляни от Иран срещу Израел по време на сегашния конфликт, са били оборудвани с бойни глави с касетъчни боеприпаси, предаде израелската новинарска агенция ТПС, цитирана от БТА.
Касетъчните бойни глави се разпадат във въздуха и разпръскват десетки експлозивни по-малки боеприпаси върху широка площ. Израелски представители казват, че тези малки експлозиви могат да се разпространят в радиус от приблизително 10 километра, което създава риск за цивилното население и увеличава потенциала за разрушения в населени райони.
Израелските сили за отбрана съобщават, че техните системи за противовъздушна отбрана са прехванали много от идващите ракети, включително такива с касетъчни бойни глави, но подчертават, че тези системи не са напълно безпогрешни. Според военни представители прехващането им до голяма степен е било ефективно, въпреки че естеството на касетъчните боеприпаси ги прави по-трудни за неутрализиране.
Според израелското военно командване на вътрешния фронт иранските ракетни атаки по време на войната са били насочени както към населени места в Израел, така и към военни бази и стратегическа инфраструктура.
През последните дни изстрелванията от страна на Иран обикновено са били от една или няколко ракети наведнъж, а не от големи координирани залпове. Израелски представители смятат, че това може да показва затруднения при организирането на по-мащабни атаки.
Двама души загинаха вчера, след като касетъчен боеприпас удари строителна площадка в централната част на Израел. Друг човек е бил тежко ранен при отделен удар в същия регион, а на няколко други места при попадения са били причинени материални щети.
Касетъчната бомба е оръжие, което разпръсква десетки или стотици по-малки експлозиви върху широка площ и е предназначено да поразява множество цели едновременно. Критиците посочват, че тези суббоеприпаси не могат надеждно да разграничат военни от цивилни обекти и често не се взривяват при удара, оставяйки неизбухнали боеприпаси, които могат да причиняват смъртта на цивилни дори години по-късно.
Макар че касетъчните боеприпаси са забранени от Конвенцията по касетъчните боеприпаси от 2008 г., няколко държави, включително САЩ, Русия, Китай, Израел и Иран, никога не са ратифицирали договора и не са страна по него.
При иранските ракетни обстрели досега са загинали 13 израелци.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Афганистанец със сандали
написал в някакъв чак истерично иранците да си приберат мините
22:48 10.03.2026
3 Пич
22:48 10.03.2026
4 Последния Софиянец
22:49 10.03.2026
5 Фактолог
1. Американски военни кораби в Персийския залив
2. Израелски радари в Азербайджан
3. Израелски радари в Туркменистан
4. Системи за противовъздушна отбрана на американски бази в Ирак
5. Системи за противовъздушна отбрана на американската база в Сирия
6. Американски радари в Саудитска Арабия
7. Радари в Катар
8. Радари в Ирак
9. Радари в Кувейт
10. Радари в ОАЕ
11. Радари в Бахрейн
12. Британски радар в Оман
13. Радарни системи на НАТО в Турция
14. Йорданска противовъздушна отбрана
15. Американски изтребители в небето над Йордания
16. Американски изтребители в небето над Израел
17. Британски изтребители в небето над Йордания
18. Британски изтребители в Израел
19. Френски изтребители в небето над Йордания
20. Френски изтребители в небето над Израел
21. Противовъздушна отбрана на американски кораби в Червено море
22. Американски кораби в Средиземно море
23. Британски въздушни бази в регион
След навлизане в израелското въздушно пространство:
24. Най-съвременен американски радар TPY-2
25. Най-съвременна американска система за противоракетна отбрана THAAD
26. Израелска система за противоракетна отбрана Hetz (Стрела 1 и 2)
27. Прашката на Давид
28. Железен купол
Всъщност, иранските ракети проникват в най-голямата, най-скъпата, най-модерната и гъста система за противовъздушна и противоракетна отбрана в света и въпреки това поразяват и унищожав
Коментиран от #10, #16
22:51 10.03.2026
6 Европейските лидериПудели
22:52 10.03.2026
7 ха ха хааа
22:52 10.03.2026
8 Тръмперор
Коментиран от #21, #26, #52
22:52 10.03.2026
9 Звездоброец
22:52 10.03.2026
10 Гевгир
До коментар #5 от "Фактолог":И въпреки всичко по официална информация от САЩ 14% не бяха прехванти и поразиха целите.
Коментиран от #13, #17
22:54 10.03.2026
11 Кухоглава копейка
22:55 10.03.2026
12 12340
Коментиран от #50
22:56 10.03.2026
13 Вим Дизел
До коментар #10 от "Гевгир":14,15,16..... Аятоласите са разгромени.
22:57 10.03.2026
14 Добре дошли в ада
Ормузкия пролив в персийския залив вече е миниран от Иран с 2 до 5 хиляди мини.
Петролът отново е 100 долара за барел!
На психопатът педофил в белия дом отново му е лошо.
На квачките в Брюксел им е още по-лошо. Петрол в Европа до една година няма да има по никакъв начин освен ако не целуват ръка на Господ Бог Путин!
Коалиция Епщайн вече няма горива даже за летящите си кашони, нямат нито радари нито боеприпаси , а иранските ракети се сипят вече като дъжд на главите им.
Добре дошли в ада!
Коментиран от #19, #23, #31
22:58 10.03.2026
15 Копейка
Коментиран от #18
22:58 10.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ахах
До коментар #10 от "Гевгир":Аз не разбирам, какво спечелиха сащ до момента?
Коментиран от #35, #40
22:59 10.03.2026
18 Знаеш ли
До коментар #15 от "Копейка":Какво е световна карта?
Коментиран от #27
23:00 10.03.2026
19 Кухоглава копейка
До коментар #14 от "Добре дошли в ада":Ще е се мриеееееее
Коментиран от #32
23:00 10.03.2026
20 Курти
Коментиран от #25
23:01 10.03.2026
21 Висящият от колесник
До коментар #8 от "Тръмперор":те американците знаят какво са ни продали
и надали разчитат на нас да ги пазим
а и сигурно щом не паднаха значи са ги пилотирали крави
Коментиран от #38
23:03 10.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тц,тц,тц 😂😂😂УжасТ
До коментар #14 от "Добре дошли в ада":2010 година барела стигна до 150 $ за барел и горивата по 2,50 лева за литър.Доходите ни бяха 4,5пъти по-ниски от сега.
Коментиран от #30, #49
23:05 10.03.2026
24 еха
23:05 10.03.2026
25 К ПЕЙКИ с чалми
До коментар #20 от "Курти":Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
Коментиран от #34
23:06 10.03.2026
26 Ко каза, ко?
До коментар #8 от "Тръмперор":А добър ден!
23:06 10.03.2026
27 Йес Акинг
До коментар #18 от "Знаеш ли":там кравите са виолетови
23:06 10.03.2026
28 Тов. Членин
23:08 10.03.2026
29 Име
23:09 10.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Смех с копейки
До коментар #14 от "Добре дошли в ада":Днес в небето хвърчаха няколко еф-ки.Нещо си се поуплашил сигурно.,чалмата си загубил.Пък може да си мръднал нещо🤣🤣 Или си омешал ракията с медикаментите😁
23:09 10.03.2026
32 Цончо плюнката 💦☔
До коментар #19 от "Кухоглава копейка":Za Левъъъ ша плуйм до смрттт 💦💦
23:10 10.03.2026
33 Биби
Коментиран от #37
23:10 10.03.2026
34 Паветник
До коментар #25 от "К ПЕЙКИ с чалми":Само днес съм отсмукал осем близалки! Я, чакай чакай, да се уригна че е егати кефа като ме лъхне на мляко...
23:10 10.03.2026
35 Демо версия крадец = демокрад
До коментар #17 от "Ахах":ние българите като най умната нация в света ще им отговорим математически
хикс+игрек и + специалния знак Й
или ХУ(Й)
23:11 10.03.2026
36 Бегай при Путин бре😂
До коментар #30 от "Айде бе":Или ще караш електрокар.Ток има
23:12 10.03.2026
37 Я гле...
До коментар #33 от "Биби":В Ада имате ли Жеесеми бе, Биби...?!
23:12 10.03.2026
38 Звездоброец
До коментар #21 от "Висящият от колесник":Готин Ник ! Поздравления! Само се чудя как успяваш да пишеш. ...,сетих се ...вързан си с колана за колесника ..а отдолу стрелят козари с калашници и по джапанки . Ай дано да успееш...
Коментиран от #43
23:13 10.03.2026
39 Дзак
Коментиран от #41, #46
23:14 10.03.2026
40 РЕАЛИСТ
До коментар #17 от "Ахах":В интерес на истината , не САЩ започнаха тази война. Те водеха преговори с Иран в Женева, когато Израел нападна пръв и уби аятолаха. САЩ са на подчинение и изпълняват , каквото евреите кажат. Тези дни някакъв капацитет писа, че САЩ са просто една финансова пирамида, зависима от еврейските финансови институции, които я поддържат над водата, но изоставят ли я , САЩ се давят и нищо не може да ги спаси.
Коментиран от #44
23:16 10.03.2026
41 Абе
До коментар #39 от "Дзак":Сменяват ги! Иранците като опухат някой с ракетата, и друг става най голям!
23:16 10.03.2026
42 ППВ - полово преносими войни
23:20 10.03.2026
43 Висящият от колесник
До коментар #38 от "Звездоброец":аз не пиша а говоря на смартфоното с който съм заклещил колесника да не се прибира
че колегите поданици на свещената крава изпаднаха от съседния
Коментиран от #45
23:20 10.03.2026
44 Ама дали
До коментар #40 от "РЕАЛИСТ":Да ти кажа по-добре ще е въпросните еврейски финансови институции да изоставят Обора. По-добре ще е за самите кравари. Тогава Обора ще се разпадне на множество малки оборчета, всеки ще се спасява поединично и много бързо ще се оправят. Няма да имат идеология на която да робуват и няма да изнасят демокрация. Даже за период от няколко десетилетия, оборчетата ще изпитат такава свобода и независимост, каквато никога не са имали. И живота там ще стане по-спокоен
23:26 10.03.2026
45 Звездоброец
До коментар #43 от "Висящият от колесник":Браво ! Значи си се измъкнал жив и здрав . Сега за Рамщайн ли летите или за София ?
23:33 10.03.2026
46 не бе .
До коментар #39 от "Дзак":Бил е Президент ... 🤭😁
23:33 10.03.2026
47 Всичките накуп
23:36 10.03.2026
48 УдоМача
23:38 10.03.2026
49 Айде бе
До коментар #23 от "Тц,тц,тц 😂😂😂УжасТ":Бензин скоро няма да има на никаква цена каквито и доходи да имаш бе кух
23:46 10.03.2026
50 Предимството да
До коментар #12 от "12340":нямаш армия-няма какво да ти унищожават и избиват. А от нас винаги ще има по-силни. Да се трепят те, за честта да се наричат наши господари. Разликата между мъдреца и героя: Мъдрецът никога не влиза в ситуация от която може да излезе герой.
23:48 10.03.2026
51 Соваж бейби
23:59 10.03.2026
52 Не знам дали
До коментар #8 от "Тръмперор":Иран ще атакува нашето летище, но тези ефки, като нищо може да се сурнат. Безумие е бойни самолети, въоръжени и заредени с тонове керосин, да тренират на гражданско летище. Да не стане: ,,Ний го чакахме от брато, а пък то дойде от НАТО".
00:00 11.03.2026