Войната се пренася в Европа? Какви бойни сили са разположени в Източното Средиземноморие?

10 Март, 2026 22:43

Най-големият самолетоносач на САЩ - "Джералд Форд" - акостира в базата Суда Бей на гръцкия остров Крит преди две седмици, след което продължи към източната част на Средиземно море, придружаван от бойни кораби, въоръжени с ракети

Западни държави увеличиха военното си присъствие в Източното Средиземноморие на фона на ескалацията около войната с Иран, като основен фокус е защитата на Кипър след удар с произведен в Иран дрон по британска военна база на острова на 2 март, обобщава "Ройтерс"

Военното струпване включва сили на САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Гърция, Италия, Испания, Нидерландия и Турция.

Най-голямата военна сила в района остава американската. Най-големият самолетоносач на САЩ - "Джералд Форд" - акостира в базата Суда Бей на гръцкия остров Крит преди две седмици, след което продължи към източната част на Средиземно море, придружаван от бойни кораби, въоръжени с ракети.

Великобритания изпрати хеликоптери Wildcat, оборудвани със системи за борба с дронове. Лондон разположи и допълнителни изтребители F-35B в базата си в Кипър, където вече са базирани самолети Typhoon FGR4. Очаква се към региона да се присъедини и разрушителят HMS Dragon.

Франция изпрати своя самолетоносач "Шарл дьо Гол" придружаван от около дузина военни кораби. Корабът се намираше край Крит и се насочва към Кипър, докато френска фрегата вече е акостирала в базата Суда.

Германия също изпрати фрегатата "Нордхайн-Вестфален", която пристигна в района на Кипър на 8 март.

Гърция разположи новата си фрегата "Кимон" и фрегатата "Псара", оборудвана със системата за борба с дронове Centauros. Атина изпрати и четири изтребителя F-16 Viper в западната част на Кипър, както и система за противовъздушна отбрана Patriot на остров Карпатос, за да защити района около източен Крит.

Италия разположи фрегатата "Мертиненьо" в рамките на координирана мисия със съюзници от Европейския съюз. Корабът беше в Суда Бей и се очаква да се насочи към Кипър.

Испания изпрати една от най-модерните си фрегати - "Кристобал Колон", която също е акостирала в Суда Бей.

Нидерландия подготвя изпращането на фрегатата за противовъздушна отбрана "Евертсен".

От своя страна Турция разположи шест изтребителя F-16 и системи за противовъздушна отбрана в северната част на Кипър - в самопровъзгласилата се Севернокипърска турска република, призната единствено от Анкара.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха на база нови оценки, че около половината от балистичните ракети, изстреляни от Иран срещу Израел по време на сегашния конфликт, са били оборудвани с бойни глави с касетъчни боеприпаси, предаде израелската новинарска агенция ТПС, цитирана от БТА.

Касетъчните бойни глави се разпадат във въздуха и разпръскват десетки експлозивни по-малки боеприпаси върху широка площ. Израелски представители казват, че тези малки експлозиви могат да се разпространят в радиус от приблизително 10 километра, което създава риск за цивилното население и увеличава потенциала за разрушения в населени райони.

Израелските сили за отбрана съобщават, че техните системи за противовъздушна отбрана са прехванали много от идващите ракети, включително такива с касетъчни бойни глави, но подчертават, че тези системи не са напълно безпогрешни. Според военни представители прехващането им до голяма степен е било ефективно, въпреки че естеството на касетъчните боеприпаси ги прави по-трудни за неутрализиране.

Според израелското военно командване на вътрешния фронт иранските ракетни атаки по време на войната са били насочени както към населени места в Израел, така и към военни бази и стратегическа инфраструктура.

През последните дни изстрелванията от страна на Иран обикновено са били от една или няколко ракети наведнъж, а не от големи координирани залпове. Израелски представители смятат, че това може да показва затруднения при организирането на по-мащабни атаки.

Двама души загинаха вчера, след като касетъчен боеприпас удари строителна площадка в централната част на Израел. Друг човек е бил тежко ранен при отделен удар в същия регион, а на няколко други места при попадения са били причинени материални щети.

Касетъчната бомба е оръжие, което разпръсква десетки или стотици по-малки експлозиви върху широка площ и е предназначено да поразява множество цели едновременно. Критиците посочват, че тези суббоеприпаси не могат надеждно да разграничат военни от цивилни обекти и често не се взривяват при удара, оставяйки неизбухнали боеприпаси, които могат да причиняват смъртта на цивилни дори години по-късно.

Макар че касетъчните боеприпаси са забранени от Конвенцията по касетъчните боеприпаси от 2008 г., няколко държави, включително САЩ, Русия, Китай, Израел и Иран, никога не са ратифицирали договора и не са страна по него.

При иранските ракетни обстрели досега са загинали 13 израелци.


Кипър
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Афганистанец със сандали

    20 0 Отговор
    оранжевия лала изпадна в истерия преди малко
    написал в някакъв чак истерично иранците да си приберат мините

    22:48 10.03.2026

  • 3 Пич

    16 1 Отговор
    Еий......гле гле гле..... какви Аслани...!? ИЧ ги не е страх тяя, паркирАли са току под Иран...!!! Язък, къде им виках - телевизионни войници !!! Па и бизнес ориентирани - правят реклама на Памперс!!!

    22:48 10.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    На летище София има 500 американски войници ,20 самолета,20 комплекса Пейтриът и НАСАМС.

    22:49 10.03.2026

  • 5 Фактолог

    17 10 Отговор
    Когато ракета бъде изстреляна от Иран, колко препятствият има на пътя ѝ към Израел?

    1. Американски военни кораби в Персийския залив
    2. Израелски радари в Азербайджан
    3. Израелски радари в Туркменистан
    4. Системи за противовъздушна отбрана на американски бази в Ирак
    5. Системи за противовъздушна отбрана на американската база в Сирия
    6. Американски радари в Саудитска Арабия
    7. Радари в Катар
    8. Радари в Ирак
    9. Радари в Кувейт
    10. Радари в ОАЕ
    11. Радари в Бахрейн
    12. Британски радар в Оман
    13. Радарни системи на НАТО в Турция
    14. Йорданска противовъздушна отбрана
    15. Американски изтребители в небето над Йордания
    16. Американски изтребители в небето над Израел
    17. Британски изтребители в небето над Йордания
    18. Британски изтребители в Израел
    19. Френски изтребители в небето над Йордания
    20. Френски изтребители в небето над Израел
    21. Противовъздушна отбрана на американски кораби в Червено море
    22. Американски кораби в Средиземно море
    23. Британски въздушни бази в регион

    След навлизане в израелското въздушно пространство:

    24. Най-съвременен американски радар TPY-2
    25. Най-съвременна американска система за противоракетна отбрана THAAD
    26. Израелска система за противоракетна отбрана Hetz (Стрела 1 и 2)
    27. Прашката на Давид
    28. Железен купол

    Всъщност, иранските ракети проникват в най-голямата, най-скъпата, най-модерната и гъста система за противовъздушна и противоракетна отбрана в света и въпреки това поразяват и унищожав

    Коментиран от #10, #16

    22:51 10.03.2026

  • 6 Европейските лидериПудели

    18 0 Отговор
    да бяха стояли неутрално. Не да се бутат м/у шамарите и да приемат краварски бази на свой терен.

    22:52 10.03.2026

  • 7 ха ха хааа

    16 0 Отговор
    Диванните партизани ше ни спасяват ... 🤭

    22:52 10.03.2026

  • 8 Тръмперор

    17 1 Отговор
    Не случайно нашите Ф16 тренираха над летище София. Никога не се прави учение над столицата и най-гъсто населения град освен ако той не е част от тренировъчния сценарий. Въпросът е каква атака отразяваха нашите пилоти и дали не отиграха атака над американските цистерни...

    Коментиран от #21, #26, #52

    22:52 10.03.2026

  • 9 Звездоброец

    14 0 Отговор
    А- ууу! Ще пазим Кипър ! Мислите ли, че нормален човек ще повярва !? Да вземем да пратим шкембе войвода с гумените лодки ...тях поне ракетите няма да ги нацелват . А где сатаняху ? А где кая?

    22:52 10.03.2026

  • 10 Гевгир

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "Фактолог":

    И въпреки всичко по официална информация от САЩ 14% не бяха прехванти и поразиха целите.

    Коментиран от #13, #17

    22:54 10.03.2026

  • 11 Кухоглава копейка

    1 9 Отговор
    Ще се мриееее.

    22:55 10.03.2026

  • 12 12340

    11 0 Отговор
    Българското участие е пропуснато--лодка еднодръвка,въоръжена с черешов топ и две вувузели...

    Коментиран от #50

    22:56 10.03.2026

  • 13 Вим Дизел

    0 9 Отговор

    До коментар #10 от "Гевгир":

    14,15,16..... Аятоласите са разгромени.

    22:57 10.03.2026

  • 14 Добре дошли в ада

    10 5 Отговор
    Честито!
    Ормузкия пролив в персийския залив вече е миниран от Иран с 2 до 5 хиляди мини.
    Петролът отново е 100 долара за барел!
    На психопатът педофил в белия дом отново му е лошо.
    На квачките в Брюксел им е още по-лошо. Петрол в Европа до една година няма да има по никакъв начин освен ако не целуват ръка на Господ Бог Путин!
    Коалиция Епщайн вече няма горива даже за летящите си кашони, нямат нито радари нито боеприпаси , а иранските ракети се сипят вече като дъжд на главите им.
    Добре дошли в ада!

    Коментиран от #19, #23, #31

    22:58 10.03.2026

  • 15 Копейка

    0 10 Отговор
    На нас тук какъв ни е кяра?

    Коментиран от #18

    22:58 10.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ахах

    12 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гевгир":

    Аз не разбирам, какво спечелиха сащ до момента?

    Коментиран от #35, #40

    22:59 10.03.2026

  • 18 Знаеш ли

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Копейка":

    Какво е световна карта?

    Коментиран от #27

    23:00 10.03.2026

  • 19 Кухоглава копейка

    3 6 Отговор

    До коментар #14 от "Добре дошли в ада":

    Ще е се мриеееееее

    Коментиран от #32

    23:00 10.03.2026

  • 20 Курти

    5 9 Отговор
    Бг копеите са по големи фанатици и от аятоласите

    Коментиран от #25

    23:01 10.03.2026

  • 21 Висящият от колесник

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тръмперор":

    те американците знаят какво са ни продали
    и надали разчитат на нас да ги пазим
    а и сигурно щом не паднаха значи са ги пилотирали крави

    Коментиран от #38

    23:03 10.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тц,тц,тц 😂😂😂УжасТ

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Добре дошли в ада":

    2010 година барела стигна до 150 $ за барел и горивата по 2,50 лева за литър.Доходите ни бяха 4,5пъти по-ниски от сега.

    Коментиран от #30, #49

    23:05 10.03.2026

  • 24 еха

    8 0 Отговор
    заради едни педофили ще стане Трета световна война. Значи не са само педофили, масови убийци са.

    23:05 10.03.2026

  • 25 К ПЕЙКИ с чалми

    2 7 Отговор

    До коментар #20 от "Курти":

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #34

    23:06 10.03.2026

  • 26 Ко каза, ко?

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тръмперор":

    А добър ден!

    23:06 10.03.2026

  • 27 Йес Акинг

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Знаеш ли":

    там кравите са виолетови

    23:06 10.03.2026

  • 28 Тов. Членин

    0 5 Отговор
    Таваришчи , не виждам повост за радост ... Освен за дрътите петольчки.. 🤔

    23:08 10.03.2026

  • 29 Име

    2 0 Отговор
    Приятни сънища!

    23:09 10.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Смех с копейки

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "Добре дошли в ада":

    Днес в небето хвърчаха няколко еф-ки.Нещо си се поуплашил сигурно.,чалмата си загубил.Пък може да си мръднал нещо🤣🤣 Или си омешал ракията с медикаментите😁

    23:09 10.03.2026

  • 32 Цончо плюнката 💦☔

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Кухоглава копейка":

    Za Левъъъ ша плуйм до смрттт 💦💦

    23:10 10.03.2026

  • 33 Биби

    1 5 Отговор
    Най обичам миризмата на пърлени чалми рано сутрин

    Коментиран от #37

    23:10 10.03.2026

  • 34 Паветник

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    Само днес съм отсмукал осем близалки! Я, чакай чакай, да се уригна че е егати кефа като ме лъхне на мляко...

    23:10 10.03.2026

  • 35 Демо версия крадец = демокрад

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ахах":

    ние българите като най умната нация в света ще им отговорим математически
    хикс+игрек и + специалния знак Й
    или ХУ(Й)

    23:11 10.03.2026

  • 36 Бегай при Путин бре😂

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "Айде бе":

    Или ще караш електрокар.Ток има

    23:12 10.03.2026

  • 37 Я гле...

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Биби":

    В Ада имате ли Жеесеми бе, Биби...?!

    23:12 10.03.2026

  • 38 Звездоброец

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Висящият от колесник":

    Готин Ник ! Поздравления! Само се чудя как успяваш да пишеш. ...,сетих се ...вързан си с колана за колесника ..а отдолу стрелят козари с калашници и по джапанки . Ай дано да успееш...

    Коментиран от #43

    23:13 10.03.2026

  • 39 Дзак

    2 0 Отговор
    Не е ли Абрахам Линкълн най-големият самолетоносач?

    Коментиран от #41, #46

    23:14 10.03.2026

  • 40 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ахах":

    В интерес на истината , не САЩ започнаха тази война. Те водеха преговори с Иран в Женева, когато Израел нападна пръв и уби аятолаха. САЩ са на подчинение и изпълняват , каквото евреите кажат. Тези дни някакъв капацитет писа, че САЩ са просто една финансова пирамида, зависима от еврейските финансови институции, които я поддържат над водата, но изоставят ли я , САЩ се давят и нищо не може да ги спаси.

    Коментиран от #44

    23:16 10.03.2026

  • 41 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Дзак":

    Сменяват ги! Иранците като опухат някой с ракетата, и друг става най голям!

    23:16 10.03.2026

  • 42 ППВ - полово преносими войни

    2 0 Отговор
    Големите "бойни сили". Всички пратили по едно корабче с инструкции при първата появила се ракетка на хоризонта, всичко да си бега дома. Иначе изброени държавите, тържествено патетичто, само някаква героична музичка при представянето липсваше. На никой не му се мре за коалицията на педофилите, които единствено развъждат по света полово преносими войни, демек заради перверзията и зависимостите на задоеанския елит, да мрат другите

    23:20 10.03.2026

  • 43 Висящият от колесник

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Звездоброец":

    аз не пиша а говоря на смартфоното с който съм заклещил колесника да не се прибира
    че колегите поданици на свещената крава изпаднаха от съседния

    Коментиран от #45

    23:20 10.03.2026

  • 44 Ама дали

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "РЕАЛИСТ":

    Да ти кажа по-добре ще е въпросните еврейски финансови институции да изоставят Обора. По-добре ще е за самите кравари. Тогава Обора ще се разпадне на множество малки оборчета, всеки ще се спасява поединично и много бързо ще се оправят. Няма да имат идеология на която да робуват и няма да изнасят демокрация. Даже за период от няколко десетилетия, оборчетата ще изпитат такава свобода и независимост, каквато никога не са имали. И живота там ще стане по-спокоен

    23:26 10.03.2026

  • 45 Звездоброец

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Висящият от колесник":

    Браво ! Значи си се измъкнал жив и здрав . Сега за Рамщайн ли летите или за София ?

    23:33 10.03.2026

  • 46 не бе .

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Дзак":

    Бил е Президент ... 🤭😁

    23:33 10.03.2026

  • 47 Всичките накуп

    4 0 Отговор
    Каква по-добра мишена. Един залп.

    23:36 10.03.2026

  • 48 УдоМача

    2 0 Отговор
    Каквито има по-добре да бегат далече! ;)

    23:38 10.03.2026

  • 49 Айде бе

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тц,тц,тц 😂😂😂УжасТ":

    Бензин скоро няма да има на никаква цена каквито и доходи да имаш бе кух

    23:46 10.03.2026

  • 50 Предимството да

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "12340":

    нямаш армия-няма какво да ти унищожават и избиват. А от нас винаги ще има по-силни. Да се трепят те, за честта да се наричат наши господари. Разликата между мъдреца и героя: Мъдрецът никога не влиза в ситуация от която може да излезе герой.

    23:48 10.03.2026

  • 51 Соваж бейби

    0 1 Отговор
    Може би е за всеки случай ,не са сигурни Турция коя страна ще вземе .Иранците са гола вода а и нямат и какво да хвърли освен чалми и джапанки та да стигне до Европа.

    23:59 10.03.2026

  • 52 Не знам дали

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тръмперор":

    Иран ще атакува нашето летище, но тези ефки, като нищо може да се сурнат. Безумие е бойни самолети, въоръжени и заредени с тонове керосин, да тренират на гражданско летище. Да не стане: ,,Ний го чакахме от брато, а пък то дойде от НАТО".

    00:00 11.03.2026