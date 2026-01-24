Новини
The Financial Times: Ласкателят Рюте нарекъл Тръмп "татко", за да спаси НАТО

24 Януари, 2026 08:37

Подобен бил неговият стил и по време на премиерския му мандат в Нидерландия, твърдят преговаряли с него

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Обръщението "татко" на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, с което той се обърна към американския президент Доналд Тръмп, имаше за цел да запази съюза единен, съобщава The Financial Times.

Рюте направи това изявление през лятото на 2025 г. по време на разговор с репортери на срещата на върха на алианса в Хага, коментирайки изказване на Тръмп за Иран и Израел, казвайки, че „по същество имаме две държави, които се борят толкова дълго и толкова упорито, че не разбират какво, по дяволите, правят“.

„Татко понякога трябва да използва силен език, за да го спре“, каза тогава генералният секретар на НАТО.

Двама души, които са преговаряли с генералния секретар, когато е бил министър-председател на Нидерландия, казаха, че Рюте винаги е използвал „индустриален чар“. „Ласкателство, изключителна лоялност и задкулисни усилия, за да спечели всички“, каза един от тях.

Тази черта беше очевидна и по време на лятната реч на Рюте, когато Тръмп поиска рязко увеличение на разходите за отбрана от европейските страни.

„Като генерален секретар на НАТО, основната му задача е да държи всички на една и съща вълна, което не е лесно. Ако Рюте трябва да ласкае, за да постигне резултат, който ще накара всички да кажат: „Слава Богу, всичко мина добре“, тогава точно това ще направи“, каза Робърт де Грут, бивш посланик на Нидерландия в ЕС и вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка.

Той каза, че Рюте „дълбоко се задълбочава в това, което мотивира събеседниците му“ и след това „изгражда действията си върху това“.

The Financial Times научи, че Тръмп и Рюте са преразгледали състоянието на американските военни в Гренландия.

След изявленията си това лято Рюте каза, че не е нарекъл американския президент „татко“, а е използвал думата „татко“, за да покаже, че страните членки на НАТО питат, като „малко дете“, дали САЩ ще останат в алианса.

Генералният секретар на НАТО обаче преди това обясни, че е използвал думата „татко“, когато е говорил за Тръмп, защото заслужава похвала.

По време на първия си мандат Тръмп поиска съюзниците от НАТО да харчат повече за отбрана. В новия си мандат Тръмп призова тази цифра да бъде увеличена до 5%. В началото на април държавният секретар на САЩ Марко Рубио увери, че САЩ ще останат член на НАТО, но алиансът трябва да стане по-жизнеспособен.

Тръмп многократно е заявявал намерението си да изтегли страната от НАТО, критикувайки съюзниците за недостатъчните разходи за отбрана. В началото на декември 2025 г. републиканският представител от Кентъки Томас Маси внесе законопроект за изтегляне на Съединените щати от алианса. Той твърди, че Съединените щати трябва да използват средствата, за да защитават собствената си страна, „а не социалистическите държави“.


  • 1 РЮТЕТО ЗНАЕ

    31 0 Отговор
    Как да ласкае мъжете.

    08:49 24.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 МЕЛАНИЯ

    27 0 Отговор
    На останалите срещи с тоя Рюте ЩЕ ПРИСЪСТВАМ И АЗ.

    Коментиран от #9

    08:50 24.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 БЪЛГАРСКИТЕ АТЛАНТИ

    25 0 Отговор
    Купували смазка и тренирали навеждане.

    08:52 24.01.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    7 26 Отговор
    Бих нарекъл Тръмп и майко, само да спре Украйна и да ми осигури няква видимост за пабеда !!!

    Коментиран от #29

    08:52 24.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 КОПИЙКА

    8 11 Отговор
    От амбасито казаха, че няма много да боли.

    08:53 24.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ТЕЖКА АНОМАЛИЯ Е ВОЕНЕН СЪЮЗ

    24 1 Отговор
    да бъде воден от такъв пе......

    08:55 24.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 То е ясно Дончо Тъпото се

    10 3 Отговор
    Хваща лесно
    Хахахаха

    08:58 24.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ТЪЖНО ДА СИ АТЛАНТ

    12 1 Отговор
    И всеки ден да получаваш подобни новини.

    08:59 24.01.2026

  • 16 ЗЯЩО БЕ КОПИЙКА

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "Лелее":

    Сигурно Путин е пуснал тази статия във FT

    09:00 24.01.2026

  • 17 Егати жалките напъни

    14 0 Отговор
    на британската газета!!!
    По-жалки са и от самия Рюте!

    09:00 24.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Срам

    8 0 Отговор
    Срам,срам,срам.....

    09:02 24.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 РЮТЕТО Е ТРЯБВАЛО ДА ВЗЕМЕ

    11 1 Отговор
    И Кая Калас на срещата. Да помага в ласкаенето.

    09:03 24.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 А МЕЖДУВРЕМЕННО

    4 0 Отговор
    Скот Бесент: Трябва да позволим на канадската провинция Алберта да се присъедини към САЩ

    09:04 24.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Със съпруга си

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    играете ли си на "тати и палавника"?

    09:06 24.01.2026

  • 30 тиквенсониада

    8 0 Отговор
    А дали чичо Дончо би искал да има син , който да е отявлено обратен ? При това НАТРАПЕН син ?

    09:08 24.01.2026

  • 31 Клюкар

    12 1 Отговор
    Рюте е лизач по душа и ориентация.
    Цялото ръководство на европа и нато е от недъгави охлюви

    09:10 24.01.2026

  • 32 Пийпинг ТОМ

    6 0 Отговор
    Европата продължава да се излага и да копае дъното. Падението продължава. Докъде ли ще се стигне ?

    09:10 24.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Леле , леле...

    9 0 Отговор
    До къде стигнаха. Един психопат ласкае друг. И тези били най-важните в най-опасната, военна организация в света? Нищо вече не може да ни спаси.

    09:12 24.01.2026

  • 35 Хайде

    6 0 Отговор
    на прайда за татенца.

    09:13 24.01.2026

  • 36 Какви смешници има

    6 0 Отговор
    в Европа и какви смешници я управляват.
    И ние сме в това число така че не се радвайте.

    09:14 24.01.2026

  • 37 я уточнете

    5 0 Отговор
    татко или татенце??? има голямо значение…

    Коментиран от #43

    09:16 24.01.2026

  • 38 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Казано е" Ласкателството се възнаграждава". Гъзолизецът Рюте иначе ката ден громи Русия, ама е по нисък от тревата пред началника. Дребни душици европейски.

    09:17 24.01.2026

  • 39 Разбрахме обаче

    10 0 Отговор
    че чаровния Рюте спасил НАТО с ласкателства!!!

    Толкова за НАТО:):) И за журналистиката!:):)

    Иначе Рюте е провален политик от Нидерландия, колкото и да ни го поднася FT опакован с панделка!

    09:17 24.01.2026

  • 40 Гошо

    4 0 Отговор
    Ами Рюте е женен за мъж! Това обяснява всичко!

    09:18 24.01.2026

  • 41 Утман

    3 0 Отговор
    А мъжки ласки имало ли е? Може и бузки да е разтворил.

    09:18 24.01.2026

  • 42 Майката на Рютко

    2 0 Отговор
    Е заченала от бай Дончо Митото!
    Татееееее

    09:20 24.01.2026

  • 43 Мама

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "я уточнете":

    Така ясно ли е?

    09:22 24.01.2026

  • 44 Махараминдри Баба

    3 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    09:23 24.01.2026

  • 45 Махараминдри Баба

    2 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    09:23 24.01.2026

  • 46 Махараминдри Баба

    2 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    09:23 24.01.2026

  • 47 Тръмп

    2 0 Отговор
    Па знам ли, дали не съм срещал майка му на времето? Как да ги помня всички!
    Но пък и той е високичък като мен!

    09:28 24.01.2026

  • 48 В психиатрията и

    5 0 Отговор
    Зеленото клоунче се върти и подскача на маймуна, за да развлича тия двамата и едни баби Яги, пернати и самовлюбени, намиращи се от другата страна на психиатрията. Ама едни пък други наистина, уж на игра, но умират.
    Тоа планета отиде. Един огромен психодиспансер.

    09:32 24.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ежко

    3 0 Отговор
    Хора които не са "пробили" със способности,а с нагаждане и ласкателства управляват НАТО!После защо било така или онака!

    09:38 24.01.2026

  • 52 Рюте

    7 0 Отговор
    И "френска" ще правя, само и само да спася натото от лошите руснаци, че нещо ни попиляват.. Нали затова сме желаещи мъже с Макрон и Стармър..

    09:45 24.01.2026

  • 53 НЕ ТОВА НЕ Е

    5 0 Отговор
    ИСТИНА. ДА СЕ МАЗНИШ НА ЕДИН ДЯДО ИКУФКАЛ ДА СЕ УНИЖАВАТ И ТОЯ И УРСУЛИ РАЗНИ ТАМ. ЕЙЙЙЙ ЕВРОПА БКЛА МАЙКА НА СВЕТА ПОЧТИ ВСИЧКО ОТ ТУК Е ТРЪГНАЛО. И ДОБРО В ПОВЕЧЕТО СИ И ЛОШО. НАЙ СИЛНИЯТ КОНТИНЕНТ ГО ПРЕВЪРНАХТЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЕДНИ КОИТО Е НА ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ КИЛОМЕТРА ОТ ТУК. ТОВА НЯМА ДА ВИ СЕ ПРОСТИ. ПОЛОВИН ВЕК И ПОВЕЧЕ САМО ПЪЛНИХТЕ КАСИЧКИТЕ СИ. Да идват други и да оправят тази зависимост.

    Коментиран от #56

    10:02 24.01.2026

  • 54 НАТО Е МАТО

    5 0 Отговор
    ОТ ТАКИВА СМОТАНЯЦИ , ...КАКВО ОЧАКВАТЕ

    10:05 24.01.2026

  • 55 Ние си имаме

    4 0 Отговор
    своя дума - бащице! Ей, побългари се светът!

    10:06 24.01.2026

  • 56 Еми като са толкова

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "НЕ ТОВА НЕ Е":

    некадърни с друго да убеждават? Тези "лидери" са най-големите двойкари в нещастния съюз. Ама това е демокрацията, такива само са на власт до пълното съсипване на всичко...

    10:16 24.01.2026

  • 57 СТИГА БЕ

    1 0 Отговор
    ПОДАРЯВАЙТЕ МУ НА ЧОВЕКА ГРЕНЛАНДИЯ,... иначе баай нато, както СЕНТО, СЕАТО...

    10:18 24.01.2026

  • 58 Как да му каже

    0 0 Отговор
    Не е точно за това, а защото Тръмп им ... майката на цялото НАТО.

    10:27 24.01.2026