The Financial Times: Ласкателят Рюте нарекъл Тръмп "татко", за да спаси НАТО

Обръщението "татко" на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, с което той се обърна към американския президент Доналд Тръмп, имаше за цел да запази съюза единен, съобщава The Financial Times.
Рюте направи това изявление през лятото на 2025 г. по време на разговор с репортери на срещата на върха на алианса в Хага, коментирайки изказване на Тръмп за Иран и Израел, казвайки, че „по същество имаме две държави, които се борят толкова дълго и толкова упорито, че не разбират какво, по дяволите, правят“.
„Татко понякога трябва да използва силен език, за да го спре“, каза тогава генералният секретар на НАТО.
Двама души, които са преговаряли с генералния секретар, когато е бил министър-председател на Нидерландия, казаха, че Рюте винаги е използвал „индустриален чар“. „Ласкателство, изключителна лоялност и задкулисни усилия, за да спечели всички“, каза един от тях.
Тази черта беше очевидна и по време на лятната реч на Рюте, когато Тръмп поиска рязко увеличение на разходите за отбрана от европейските страни.
„Като генерален секретар на НАТО, основната му задача е да държи всички на една и съща вълна, което не е лесно. Ако Рюте трябва да ласкае, за да постигне резултат, който ще накара всички да кажат: „Слава Богу, всичко мина добре“, тогава точно това ще направи“, каза Робърт де Грут, бивш посланик на Нидерландия в ЕС и вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка.
Той каза, че Рюте „дълбоко се задълбочава в това, което мотивира събеседниците му“ и след това „изгражда действията си върху това“.
The Financial Times научи, че Тръмп и Рюте са преразгледали състоянието на американските военни в Гренландия.
След изявленията си това лято Рюте каза, че не е нарекъл американския президент „татко“, а е използвал думата „татко“, за да покаже, че страните членки на НАТО питат, като „малко дете“, дали САЩ ще останат в алианса.
Генералният секретар на НАТО обаче преди това обясни, че е използвал думата „татко“, когато е говорил за Тръмп, защото заслужава похвала.
По време на първия си мандат Тръмп поиска съюзниците от НАТО да харчат повече за отбрана. В новия си мандат Тръмп призова тази цифра да бъде увеличена до 5%. В началото на април държавният секретар на САЩ Марко Рубио увери, че САЩ ще останат член на НАТО, но алиансът трябва да стане по-жизнеспособен.
Тръмп многократно е заявявал намерението си да изтегли страната от НАТО, критикувайки съюзниците за недостатъчните разходи за отбрана. В началото на декември 2025 г. републиканският представител от Кентъки Томас Маси внесе законопроект за изтегляне на Съединените щати от алианса. Той твърди, че Съединените щати трябва да използват средствата, за да защитават собствената си страна, „а не социалистическите държави“.
