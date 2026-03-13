Вземете 50% отстъпка за хостинг от

НАТО свали още една иранска балистична ракета, изстреляна към Турция

НАТО свали още една иранска балистична ракета, изстреляна към Турция

13 Март, 2026 12:14, обновена 13 Март, 2026 12:54

Министерството на националната отбрана на Турция обяви, че балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла в турското въздушно пространство, е била свалена

НАТО свали още една иранска балистична ракета, изстреляна към Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Още една ракета, изстреляна от Иран, е унищожена, съобщиха турските медии.

Министерството на националната отбрана на Турция обяви, че балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла в турското въздушно пространство, е била неутрализирана от елементи на противовъздушната и противоракетната отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие, предаде Haberler.com.

Това е трета иранска балистична ракета, свалена над Турция, след като САЩ и Израел започнаха военни операции срещу Иран. Техеран атакува американски военни бази в Близкия изток, но до момента отрича да е атакувала Турция.

В изявлението, цитирано от турските медии, се подчертава, че решително и без колебание се предприемат всички необходими мерки срещу всякакви заплахи, насочени към територията и въздушното пространство на Турция. „Водят се разговори със съответната държава, за да бъде изяснен инцидентът във всичките му аспекти", се посочва още в разпространения текст.

На 4 март балистична ракета, изстреляна от Иран, която беше засечена да се насочва към турското въздушно пространство след преминаване през иракско и сирийско въздушно пространство, беше неутрализирана от елементи на противовъздушната и противоракетната отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие. Фрагменти от ракетата паднаха в празно поле в Хатай.

На 9 март друга балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла в турското въздушно пространство, беше неутрализирана от елементи на противовъздушната и противоракетната отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие. Някои фрагменти от ракетата паднаха в празни полета край Газиантеп, припомнят турските медии.

Непровокираните с нищо атаки на Иран спрямо Кипър и Турция предизвикват сериозна загриженост, каза вчера служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пред журналисти. Той и гръцкият му колега Никос Дендиас, който е на посещение в България, направиха съвместно изявление след срещата им. Дендиас е в България по покана на Запрянов. Много съм благодарен на министър Дендиас, че молбата ми Гърция да помогне в засилването на охраната на въздушното пространство на България намери много бърз отклик, каза Запрянов и благодари и на гръцкото правителство.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 до медия цвък облъчвейшън

    19 10 Отговор
    В Чифутия що не ги свалят.Станаха на швейцарско сирене.

    Коментиран от #8, #52

    12:16 13.03.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 22 Отговор
    АРЕ на бас , че с такъв другар като РФ не ти трябват варагове?!

    Коментиран от #32

    12:16 13.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бащата на някаква Саяна

    5 12 Отговор
    В Иран ще стане ханъма

    Коментиран от #14, #36

    12:17 13.03.2026

  • 8 Смешни са

    7 15 Отговор

    До коментар #3 от "до медия цвък облъчвейшън":

    мит руските гладни кокошки. Много обичат да се самозалъгват. Накарая свършват с купони.

    Коментиран от #13

    12:18 13.03.2026

  • 9 ОТЛИЧНА ТАКТИКА

    6 6 Отговор
    ПРИНУЖДАВАЩА КАПИТАЛИСТИТЕ ДА НЕ ЗНАЯТ ОТДЕ ША ИМ ДОЙДЕ И ДА РАЗМИВАТ ПВО ТО ИМ НА ХИИИИИИИИИИЛЯДИ КМ. ПЛОЩ

    12:18 13.03.2026

  • 10 Красен

    22 3 Отговор
    Много съмнителни станаха тия балистични ракети към Турция , които все натото хваща !

    12:19 13.03.2026

  • 11 не е иранска

    29 3 Отговор
    не е иранска балистична ракета а е израелска ч-ифутите искат турция да вкара в война с иран само че турците не са като тях

    Коментиран от #27

    12:19 13.03.2026

  • 12 Забележете

    23 4 Отговор
    Свалена е от пво-то на нато(демек краварското), а не от турското пво. Това ще рече, че турците знаят накъде фърчи ракетата и са преценили че не си заслужава да си хабят пво-то. Докато краварите са преценили, че тази ракета може да порази някоя тяхна цистерна, на някое гражданско летище, глупаво дадено на краварите от Наведените вождове

    Коментиран от #17

    12:19 13.03.2026

  • 13 Марче , ти ли си

    9 5 Отговор

    До коментар #8 от "Смешни са":

    поредния козляк смешник , дето се радва на две банички ?!

    12:20 13.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Само това

    3 9 Отговор
    им остава на чалмите - да стрелят на поразия, да но предизвикват паника и съюзниците да се откажат!

    Нямат карти!

    Коментиран от #20

    12:21 13.03.2026

  • 16 над Турция ги хващат

    10 2 Отговор
    Ама защо не могат да ги хванат към самолетоносачите ?
    Иранските ВМС нанесоха няколко удара и частично извадиха от строя американския самолетоносач Ейбрахам Линкълн...

    Коментиран от #19, #23

    12:22 13.03.2026

  • 17 Ми то турското ПВО

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Забележете":

    е интегрирано в НАТОВСКОТО бе, мозг!

    Да та в аналитика!

    12:23 13.03.2026

  • 18 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 3 Отговор
    Предпочитам да съм в Окаян вид и бездомник от улиците на Атина отколкото да съм никой в България
    Веднъж се случи очаквам да се случи и втори път
    Предпочитам гърците от Атина Атиняните да ме овикват и мачкат по улиците на Атина отколкото да съм никой в България това са естествените неща
    И без друго вече съм Жена и тяхна собственост на Атина

    12:24 13.03.2026

  • 19 Дрън дрън.

    1 8 Отговор

    До коментар #16 от "над Турция ги хващат":

    А.Линкълн си е в Оманския залив и стреля със самолети.

    Коментиран от #31

    12:24 13.03.2026

  • 20 555

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Само това":

    "...и съюзниците да се откажат!" ----- Турция не участва, от какво да се отказва?

    12:24 13.03.2026

  • 21 вчера един Форд удариха

    10 1 Отговор
    Па се оказа че и един Линкълн ударили . Днес един самолет цистерна си замина . И още няколко бойни самолета.
    А медиите пишат че и ракетоносец е бил ударен..
    Тез чипове за перални много лоши бе .

    12:24 13.03.2026

  • 22 Ццц

    2 0 Отговор
    Ама май си търсим пак проксита? На негрите не им ли се ходи в Иран?

    12:25 13.03.2026

  • 23 Ми щото земята е кръгла

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "над Турция ги хващат":

    А не плоска и като кръгла земя радарите на корабите имат зона която засичат нисколетящи ракети и обикновенно като се засече ракета имат секунди да я неутрализират и може да не е достатъчно времето след което кораба става подводен риф за рибите

    12:27 13.03.2026

  • 24 Или за Румъния констанца

    4 1 Отговор
    Или за София е летяла

    12:27 13.03.2026

  • 25 Файърфлай

    6 0 Отговор
    И най- накрая турците ще ги думнат тия,които изстрелват ракетите.Всеки случай не са аятоласите.Туция и Иран ги свързва здрава ислямска Дружба и общ омразен враг.

    12:28 13.03.2026

  • 26 Траянов

    10 0 Отговор
    Тази ракета е била цел София летище , където са краварските самолети. Бог да пази България .

    Коментиран от #28

    12:28 13.03.2026

  • 27 Ердоган

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "не е иранска":

    Това да не ти С 400.

    12:29 13.03.2026

  • 28 Тц,тц,тц 😂😂😂

    0 5 Отговор

    До коментар #26 от "Траянов":

    Ще погинат сумати путинофили 😂

    12:30 13.03.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    3 3 Отговор
    НАТО свали една ракета.
    Колко жалки и елементарни са тия НАТУ....
    Русия нощес свали 176 дрона и ракети, верно нема казвам колко не свали, ама Ставрополска и Кубанска области горят с хубав пламък. Както се казва - Пабеда за нами, таварищи 😁

    12:30 13.03.2026

  • 30 Туман

    3 0 Отговор
    Сатанистката измет от Исраел си каза директно, че Турция е следващия Иран

    12:32 13.03.2026

  • 31 да бе брат

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Дрън дрън.":

    Стреля с дървени налъми .
    То и свалени самолети няма . И на другия самолетоносач нищо му няма .
    И загинали няма ....

    12:32 13.03.2026

  • 32 Кво пък

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Другое си е ако имаме за другар някоя държава - секта, която се опитва да запали ядрена война в Европа и Азия. Такава държава е достойна за наш другар.

    12:32 13.03.2026

  • 33 А дали е така?

    5 0 Отговор
    Щото ми се струва, че тая ракета идва не от Иран, а от израел?

    Коментиран от #38

    12:33 13.03.2026

  • 34 Омазана ватенка

    1 2 Отговор
    Путин поискал от чичо Дончо Пейтриът.

    12:33 13.03.2026

  • 35 Дон Корлеоне

    2 1 Отговор
    Хаяско трепери като лист в бункера.

    12:35 13.03.2026

  • 36 Мартин Картофски

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бащата на някаква Саяна":

    Адвокатчето на турчето-шофьор от фирмата на Лиляна Павлова? Ти ли си?

    12:35 13.03.2026

  • 37 "Владимир Путин, президент"

    4 2 Отговор
    Хи хи хи
    Иранците са направили на не.таняхуй пластична операция, сега e в Йерусалим в една
    небеизвестна черква и го чакат да възкръсне

    Коментиран от #43, #49, #54, #55

    12:36 13.03.2026

  • 38 Оти-

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "А дали е така?":

    толкова разбираш...222

    12:44 13.03.2026

  • 39 НАТО свали още една иранска балистична

    1 0 Отговор
    НАТО свали още една иранска балистична ракета, изстреляна към Турция
    НАТО ПАК СЕ ПРЕСТАРА. ЧАЛМИТЕ СИ ИМАТ СВОИ ЧАЛМАЛИЙСКИ ПРОБЛЕМИ. ДА СИ ГИ РЕШАВАТ САМИ. А КАРЛИК ПАТОМ ЩЯ ИМ ПАЦЯЛУЕ КО РАНА.

    12:44 13.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Тома

    0 2 Отговор
    Турците много ясно казаха че ракети от страна на Иран не се изстрелват.Евреите го правят защото са гадно племе

    Коментиран от #46

    12:46 13.03.2026

  • 42 ка Путинчетата в кома

    2 2 Отговор
    Още един път да настъпят мотиката и Турция може да тръгне по земя. А Турската армия не е като педИРуската...

    12:47 13.03.2026

  • 43 ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от ""Владимир Путин, президент"":

    Мечтаеш ли или не си гледал ковините вчера?

    12:48 13.03.2026

  • 44 мдаа

    0 1 Отговор
    Съюзниците така разкаляха терена, че сега ще направят и невъзможното да вкарат НАТО във войната. Това означава Трета световна, защото Русия, Китай и Северна Корея вече открито ще се включат на страната на Иран. Надявам се на здравия разум на турците и последната част от дописката дават основание за такава надежда.

    12:48 13.03.2026

  • 45 дядо дръмпи вразумява

    1 0 Отговор
    в момента нато е в бойна готовност....не се препоръчва на просиянци или иранци да виждат нато в реално действие........

    12:49 13.03.2026

  • 46 лъжеш

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Тома":

    Точно обратното каьаха. Дори показаха траекториире. Това са БАЛЕСТИЧНИ ракети. Много са ви плоски лъжите

    12:49 13.03.2026

  • 47 Уса

    0 1 Отговор
    Каквито и пиари да правят натото си остава комедиина сбирщина,ако не е САЩ

    12:51 13.03.2026

  • 48 000

    0 2 Отговор
    А дали ракетата не е ционистка?

    Коментиран от #50

    12:51 13.03.2026

  • 49 БЪРКАШ КОПЕЙКА, НЕТАНЯХУ Е ЖИВ!

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от ""Владимир Путин, президент"":

    НО ЧАЛМИТЕ СА ПАПРАСИЛИ КАРЛИКА, СКОЛЬКЯ НАЕМ ЩЯ БУДЯТЬ ДА ИМ ВОЗМЯТЬ ДЛЯ АЯТОЛАХА АКА ГА ПРОСНАТ ДО ЛЬОНИНА ВОТ.

    12:51 13.03.2026

  • 50 не не е

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "000":

    И трите се доказа че са чалмарски.

    Коментиран от #53

    12:53 13.03.2026

  • 51 русия е ислям

    1 0 Отговор
    Трябва да се активира член 5 и тези ислямо-терористични държави като иран и русия да бъдат прегазени и смазани за броени часове

    12:55 13.03.2026

  • 52 сляповидно руско ПВО

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "до медия цвък облъчвейшън":

    Парчетата на Аятоласите и треските от руското ПВО не ти харесват коментара

    12:57 13.03.2026

  • 53 000

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "не не е":

    Как се доказаха?

    12:58 13.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 България и българите мразят русия

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от ""Владимир Путин, президент"":

    Руслямистите НЕгодници сте по-отчаяни и отчайващи от всякога !

    13:01 13.03.2026

