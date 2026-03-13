НАТО свали още една иранска балистична ракета, изстреляна към Турция

Още една ракета, изстреляна от Иран, е унищожена, съобщиха турските медии.

Министерството на националната отбрана на Турция обяви, че балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла в турското въздушно пространство, е била неутрализирана от елементи на противовъздушната и противоракетната отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие, предаде Haberler.com.

Това е трета иранска балистична ракета, свалена над Турция, след като САЩ и Израел започнаха военни операции срещу Иран. Техеран атакува американски военни бази в Близкия изток, но до момента отрича да е атакувала Турция.

В изявлението, цитирано от турските медии, се подчертава, че решително и без колебание се предприемат всички необходими мерки срещу всякакви заплахи, насочени към територията и въздушното пространство на Турция. „Водят се разговори със съответната държава, за да бъде изяснен инцидентът във всичките му аспекти", се посочва още в разпространения текст.

На 4 март балистична ракета, изстреляна от Иран, която беше засечена да се насочва към турското въздушно пространство след преминаване през иракско и сирийско въздушно пространство, беше неутрализирана от елементи на противовъздушната и противоракетната отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие. Фрагменти от ракетата паднаха в празно поле в Хатай.

На 9 март друга балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла в турското въздушно пространство, беше неутрализирана от елементи на противовъздушната и противоракетната отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие. Някои фрагменти от ракетата паднаха в празни полета край Газиантеп, припомнят турските медии.

Непровокираните с нищо атаки на Иран спрямо Кипър и Турция предизвикват сериозна загриженост, каза вчера служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пред журналисти. Той и гръцкият му колега Никос Дендиас, който е на посещение в България, направиха съвместно изявление след срещата им. Дендиас е в България по покана на Запрянов. Много съм благодарен на министър Дендиас, че молбата ми Гърция да помогне в засилването на охраната на въздушното пространство на България намери много бърз отклик, каза Запрянов и благодари и на гръцкото правителство.