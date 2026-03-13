Новини
Полски гражданин е арестуван в Гърция по обвинение в шпионаж

13 Март, 2026 09:54

В мобилния му телефон, който е бил конфискуван, са открити снимки на военни кораби

Полски гражданин е арестуван в Гърция по обвинение в шпионаж - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полски гражданин е бил арестуван в Гърция по обвинение в шпионаж, съобщава гръцката агенция АНА-МПА. Арестът е извършен на 12 март в Суда, на остров Крит, предаде БТА.

Според информация на полицейските власти 58-годишният мъж е живеел в кемпер в района на плажа Марати като е заснемал кораби, влизащи в намиращата се на острова военна база. Събраните от него материали са изпращани в Полша.

Полският гражданин е отхвърлил обвиненията. В мобилния му телефон, който е бил конфискуван, са открити снимки на военни кораби.

Полицията е иззела и други устройства, които ще бъдат анализирани. Базата Суда на остров Крит се използва от въоръжените сили на Гърция, САЩ и НАТО.

В края на февруари военноморската база беше поставена в състояние на повишена готовност. След заплахата на Иран да нанесе удари по американски обекти достъпът на неоторизиран персонал беше прекратен.

До 26 февруари в базата се намираше американският самолетоносач "Джералд Форд" (USS Gerald R Ford), който, след като презареди, се отправи към Източното Средиземноморие.


Гърция
  • 1 Поляците по

    4 3 Отговор
    Рождение са си бЕндеровци...

    Коментиран от #5

    09:55 13.03.2026

  • 2 има много шпиони

    2 1 Отговор
    наглед дребна информация се плаща добре . тук има база, там склад, там някакви антени, снимки , какво има на ученията, кой е генерала .

    09:57 13.03.2026

  • 3 ужас

    4 3 Отговор
    Ако се опасявате, че работотата ви е безсмислена, имайте предвид, че има руски агенти, които шпионират въоръжаването на българската армия ;)

    Коментиран от #6, #7, #8

    09:59 13.03.2026

  • 4 от какво

    2 0 Отговор
    ги е страх гърците

    10:03 13.03.2026

  • 5 имат продажно ръководство

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Поляците по":

    като нас

    10:05 13.03.2026

  • 6 То па, кво

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "ужас":

    Да научат за нашата армия??
    Ще избият по една ракия с женичките военни и всичко ще разбереш. Ама то па "силната" армия...

    10:05 13.03.2026

  • 7 Ха Ха

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "ужас":

    Kъде се помещава българската армия ? - не знаех, че има такава. Все чужди държави ни пазят. След 1-та СВ, България скрито поддържаше и въоръжаваше армия, въпреки забраната от Съглашението, а сега доброволно "свалихме гащите". За какво ни е армия при Демокрацията? Къде пък сте вудели колониална държава с силна армия?

    10:05 13.03.2026

  • 8 Боруна Лом

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "ужас":

    КЪДЕ ВИДЯ И ВЪОРЪЖЕНИЕ В БА!ГОЛИ СМЕ КАТО ГОЛ ОХЛЮВ 🐌🐌🐌!

    10:08 13.03.2026

  • 9 дядото

    3 0 Отговор
    голяма работа сме - то ес,то нато,а се шпионират като отявлени врагове

    10:23 13.03.2026

  • 10 хиена

    0 0 Отговор
    в действие....

    11:08 13.03.2026

