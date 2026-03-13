Полски гражданин е арестуван в Гърция по обвинение в шпионаж

Полски гражданин е бил арестуван в Гърция по обвинение в шпионаж, съобщава гръцката агенция АНА-МПА. Арестът е извършен на 12 март в Суда, на остров Крит, предаде БТА.
Според информация на полицейските власти 58-годишният мъж е живеел в кемпер в района на плажа Марати като е заснемал кораби, влизащи в намиращата се на острова военна база. Събраните от него материали са изпращани в Полша.
Полският гражданин е отхвърлил обвиненията. В мобилния му телефон, който е бил конфискуван, са открити снимки на военни кораби.
Полицията е иззела и други устройства, които ще бъдат анализирани. Базата Суда на остров Крит се използва от въоръжените сили на Гърция, САЩ и НАТО.
В края на февруари военноморската база беше поставена в състояние на повишена готовност. След заплахата на Иран да нанесе удари по американски обекти достъпът на неоторизиран персонал беше прекратен.
До 26 февруари в базата се намираше американският самолетоносач "Джералд Форд" (USS Gerald R Ford), който, след като презареди, се отправи към Източното Средиземноморие.
1 Поляците по
Коментиран от #5
09:55 13.03.2026
2 има много шпиони
09:57 13.03.2026
3 ужас
Коментиран от #6, #7, #8
09:59 13.03.2026
4 от какво
10:03 13.03.2026
5 имат продажно ръководство
До коментар #1 от "Поляците по":като нас
10:05 13.03.2026
6 То па, кво
До коментар #3 от "ужас":Да научат за нашата армия??
Ще избият по една ракия с женичките военни и всичко ще разбереш. Ама то па "силната" армия...
10:05 13.03.2026
7 Ха Ха
До коментар #3 от "ужас":Kъде се помещава българската армия ? - не знаех, че има такава. Все чужди държави ни пазят. След 1-та СВ, България скрито поддържаше и въоръжаваше армия, въпреки забраната от Съглашението, а сега доброволно "свалихме гащите". За какво ни е армия при Демокрацията? Къде пък сте вудели колониална държава с силна армия?
10:05 13.03.2026
8 Боруна Лом
До коментар #3 от "ужас":КЪДЕ ВИДЯ И ВЪОРЪЖЕНИЕ В БА!ГОЛИ СМЕ КАТО ГОЛ ОХЛЮВ 🐌🐌🐌!
10:08 13.03.2026
9 дядото
10:23 13.03.2026
10 хиена
11:08 13.03.2026