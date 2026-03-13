Сърбия купи китайски хиперзвукови ракети. Хърватия предупреди за заплаха на Балканите

Сърбия потвърди, че наскоро е закупила китайски балистични ракети въздух-земя CM-400AKG за своите военновъздушни сили, като президентът Александър Вучич заяви, че страната се превръща в "първия европейски оператор на оръжието", предаде Ройтерс. Съобщението беше направено късно вчера по сръбската държавна телевизия РТС, дни след като първите изображения на ракетите, монтирани на сръбски самолет, изтекоха онлайн. Вучич уточни, че военновъздушните сили на страната са адаптирали своите изтребители МиГ-29 за носене на CM-400AKG, предаде БТА.
Произведената от китайската компания "Чайна Аероспейс Сайънс енд Индъстри Корпорейшън" (China Aerospace Science and Industry Corporation – CASIC) свръхзвукова балистична ракета въздух-земя с обхват до 400 км може да носи 150 кг взривна бойна глава или 200 кг проникваща бойна глава, отбелязва Ройтерс. Първото ѝ бойно приложение е било по време на индийско-пакистанския конфликт през 2025 г.
Сърбия е отделила около 2,6 процента от БВП за военни разходи тази година и вече е закупила от Китай зенитно-ракетната система FK-3 и бойни дронове CH-92A, отбелязва Ройтерс. В същото време страната е поръчала 12 нови изтребителя "Рафал" (Rafale) от френската компания "Дасо" (Dassault), както и хеликоптери и товарни самолети от "Еърбъс" (Airbus).
Хърватия – член на ЕС и НАТО и враг на Сърбия по време на войните в бивша Юголсавия през 90-те години на миналия век, критикува сръбската покупка на ракетите като заплаха за регионалната стабилност, опит за промяна на военния баланс и знак за нарастваща надпревара във въоръжаването на Балканите, съобщи още Ройтерс.
Сръбският президент Александър Вучич заяви пред РТС, че Загреб е "основната логистична подкрепа за унищожаването на Сърбия през последната година и половина". Той обвини Хърватия в опити да доминира и да унижи Сърбия, както и в стартиране на "фалшивата афера Сараевско сафари".
Вучич коментира още, че в Хърватия са били изненадани от способностите на сръбските военновъздушни сили, след като са видели хиперзвуковите ракети CM-400AKG.
"Това са ракети въздух-земя, които поразяват цели на земята на разстояние до 200 и до 400 километра. Те са ужасно скъпи и ефективни, а ние получихме малка отстъпка", заяви сръбският президент, цитиран от регионалната телевизия Ен1.
Вучич подчерта, че Сърбия ще продължи да поддържа "честни и добри отношения с НАТО", включително чрез бъдещи учения, но няма намерение да се присъединява към алианса. Той добави, че страната се готви за възможна атака от Албания, Хърватия и Косово, като тези държави формират военен съюз, който е "насочен директно срещу Сърбия". Вучич увери гражданите, че страната има "достатъчно сили за ясно възпиращо послание" и "по-силна армия от всички страни от бивша Югославия".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Демократ
Коментиран от #5, #6, #7
14:02 13.03.2026
2 Кухоглава копейка
Коментиран от #32
14:03 13.03.2026
3 Ивелин Михайлов
14:03 13.03.2026
4 Трол
14:04 13.03.2026
5 Германец
До коментар #1 от "Демократ":само да ти кажа, че нито ние, нито някой друг натовец ще си жертва живота за такава крадлива шайка като вашия злобен народец ;)
14:04 13.03.2026
6 Исторически парк
До коментар #1 от "Демократ":колко опазиха близкия изток ли бе демокрад ахахахахах
Коментиран от #10
14:05 13.03.2026
7 фдгдгфдгфдгдф
До коментар #1 от "Демократ":като почне войната ще видиш, че никой няма да те пази
14:05 13.03.2026
8 военен
Коментиран от #13
14:07 13.03.2026
9 икономист
14:08 13.03.2026
10 Ха ха
До коментар #6 от "Исторически парк":То и ти там отиваш след 19 април .
Коментиран от #12
14:09 13.03.2026
11 Кукумяууу
14:09 13.03.2026
12 исторически парк
До коментар #10 от "Ха ха":а ти отиваш в белене
Коментиран от #15, #17, #20, #22
14:10 13.03.2026
13 Едва ли
До коментар #8 от "военен":Чак пък Кинжали. Кинжалите се изстрелват от МИГ 31, който се движи с много висока скорост. Самият самолет едва ли може да се удържи в границите на Сърбия при тази скорост.
14:11 13.03.2026
14 Атина Палада
Коментиран от #33
14:12 13.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Велики
Коментиран от #19, #25
14:14 13.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 сърбите ги
14:16 13.03.2026
19 Атина Палада
До коментар #16 от "Велики":Ние сме най умните ,щом купуваме антики от хамериканците за музея:)
Коментиран от #21
14:16 13.03.2026
20 Смех с копейки
До коментар #12 от "исторически парк":Белене още сънуват
😅😅😅😅
Коментиран от #27
14:18 13.03.2026
21 Ще купуваш.
До коментар #19 от "Атина Палада":И песни ще пееш! Ясен ли съм?!
Коментиран от #23
14:19 13.03.2026
22 ВРЪЩАЙ
До коментар #12 от "исторически парк":ПАРИТЕ!НАРКОМАН.
14:20 13.03.2026
23 Атина Палада
До коментар #21 от "Ще купуваш.":Затова казах,че сме най умните на Балканите:))))
14:22 13.03.2026
24 Да ви кажа нещо
14:22 13.03.2026
25 Абсолютно точен коментар
До коментар #16 от "Велики":Така е, те успяха да задминат и албанците и косоварите по тъпотия.
14:24 13.03.2026
26 Мдаа
14:24 13.03.2026
27 Мнение
До коментар #20 от "Смех с копейки":Знаеш ли как ще ти изстине педоханската усмивчица?!
Белене ще ти се види като курорт!
14:27 13.03.2026
28 Имавреме
14:27 13.03.2026
29 Лопата с чип
А ние нарязахме нашите, защото така ни заповяда господаря!
14:32 13.03.2026
30 ....
14:32 13.03.2026
31 Тервел
Коментиран от #34, #41
14:33 13.03.2026
32 Че си кухоглава
До коментар #2 от "Кухоглава копейка":кухоглава си, ама май си шекелка
14:34 13.03.2026
33 Коко
До коментар #14 от "Атина Палада":Е , нас ли питаш?
Питай великия боко,личният слуга на шишко!
14:34 13.03.2026
34 Абе паважник утепан
До коментар #31 от "Тервел":Нали ако всички станат агенти на говeдатa, мало умните шекелджии няма да има срещу кого да виете на умряло, че да ви подхвърлят дребни парици за тролене.
14:35 13.03.2026
35 Вучич съсипва сърбите
Коментиран от #43
14:35 13.03.2026
36 az СВО Победа 80
Малка балканска държава извън НАТО, разполага с ударни средства с хиперзвукова скорост, с каквито никой в НАТО не разполага????
Коментиран от #39, #42
14:35 13.03.2026
37 Цецко
Коментиран от #38
14:36 13.03.2026
38 Трябва да обясни
До коментар #37 от "Цецко":На народа си, защо от 20 години България и Хърватска са в Европа, а те не. Трябва му някаква пропаганда.
14:38 13.03.2026
39 Хермес
До коментар #36 от "az СВО Победа 80":И кво сърбите ракети ли ще ядат ? То и Северна Корея има ядрени ракети, но отиди да видиш как живеят хората там .
Коментиран от #44
14:39 13.03.2026
40 az СВО Победа 80
Коментиран от #45
14:39 13.03.2026
41 Лопата с чип
До коментар #31 от "Тервел":Хайде бе отворен г@з, отивай да ги гониш,какво чакаш.
Всички сте много силни пред компа, ама ако тресне персиеца летището , ще оакани до ушите от страх.
Хората си пазят родината- ти би ли отишъл в окопа, за твоята?
14:39 13.03.2026
42 Копейка
До коментар #36 от "az СВО Победа 80":А на нас тук какъв ни е кяра?
14:40 13.03.2026
43 Умников
До коментар #35 от "Вучич съсипва сърбите":А ти , още ли вярваш , че Сърбия иска да влезе ЕС?
Я кажи, а Турция от колко години е кандидат за ЕС?
Не ми отговаряй, че отговорът ти , и теб ще притесни!
14:42 13.03.2026
44 Атина Палада
До коментар #39 от "Хермес":А в България поне ракети да имаше да ядете,ами и това нЕмате:)
14:42 13.03.2026
45 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #40 от "az СВО Победа 80":То пък НАТО щеше да се съобрази с Костов 🤣.
14:42 13.03.2026
46 Граовец
14:46 13.03.2026
47 ефрейтор
14:47 13.03.2026