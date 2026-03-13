Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Сърбия купи китайски хиперзвукови ракети. Хърватия предупреди за заплаха на Балканите

13 Март, 2026 14:00

Хърватия критикува сръбската покупка на ракетите като заплаха за регионалната стабилност и опит за промяна на военния баланс

Сърбия потвърди, че наскоро е закупила китайски балистични ракети въздух-земя CM-400AKG за своите военновъздушни сили, като президентът Александър Вучич заяви, че страната се превръща в "първия европейски оператор на оръжието", предаде Ройтерс. Съобщението беше направено късно вчера по сръбската държавна телевизия РТС, дни след като първите изображения на ракетите, монтирани на сръбски самолет, изтекоха онлайн. Вучич уточни, че военновъздушните сили на страната са адаптирали своите изтребители МиГ-29 за носене на CM-400AKG, предаде БТА.

Произведената от китайската компания "Чайна Аероспейс Сайънс енд Индъстри Корпорейшън" (China Aerospace Science and Industry Corporation – CASIC) свръхзвукова балистична ракета въздух-земя с обхват до 400 км може да носи 150 кг взривна бойна глава или 200 кг проникваща бойна глава, отбелязва Ройтерс. Първото ѝ бойно приложение е било по време на индийско-пакистанския конфликт през 2025 г.

Сърбия е отделила около 2,6 процента от БВП за военни разходи тази година и вече е закупила от Китай зенитно-ракетната система FK-3 и бойни дронове CH-92A, отбелязва Ройтерс. В същото време страната е поръчала 12 нови изтребителя "Рафал" (Rafale) от френската компания "Дасо" (Dassault), както и хеликоптери и товарни самолети от "Еърбъс" (Airbus).

Хърватия – член на ЕС и НАТО и враг на Сърбия по време на войните в бивша Юголсавия през 90-те години на миналия век, критикува сръбската покупка на ракетите като заплаха за регионалната стабилност, опит за промяна на военния баланс и знак за нарастваща надпревара във въоръжаването на Балканите, съобщи още Ройтерс.

Сръбският президент Александър Вучич заяви пред РТС, че Загреб е "основната логистична подкрепа за унищожаването на Сърбия през последната година и половина". Той обвини Хърватия в опити да доминира и да унижи Сърбия, както и в стартиране на "фалшивата афера Сараевско сафари".

Вучич коментира още, че в Хърватия са били изненадани от способностите на сръбските военновъздушни сили, след като са видели хиперзвуковите ракети CM-400AKG.

"Това са ракети въздух-земя, които поразяват цели на земята на разстояние до 200 и до 400 километра. Те са ужасно скъпи и ефективни, а ние получихме малка отстъпка", заяви сръбският президент, цитиран от регионалната телевизия Ен1.

Вучич подчерта, че Сърбия ще продължи да поддържа "честни и добри отношения с НАТО", включително чрез бъдещи учения, но няма намерение да се присъединява към алианса. Той добави, че страната се готви за възможна атака от Албания, Хърватия и Косово, като тези държави формират военен съюз, който е "насочен директно срещу Сърбия". Вучич увери гражданите, че страната има "достатъчно сили за ясно възпиращо послание" и "по-силна армия от всички страни от бивша Югославия".


