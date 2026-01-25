Новини
Нетаняху попречил на израелския президент Херцог да присъства на подписване на Хартата на Съвета за мир в Давос

25 Януари, 2026 05:19, обновена 25 Януари, 2026 05:24 500 0

Премиерът също не се появил на събитието заради издадената срещу него заповед за арест от Международния наказателен съд

Нетаняху попречил на израелския президент Херцог да присъства на подписване на Хартата на Съвета за мир в Давос - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е попречил на израелския президент Исак Херцог да присъства на церемонията по подписване на Хартата на Съвета за мир в Давос, съобщи Канал 12 на израелската телевизия.

Според негови източници Белият дом е изпратил на Нетаняху покана, в която се посочва, че премиерът, президентът или друг представител може да участва в церемонията. Самият Нетаняху не е могъл да присъства на Давос поради действаща заповед за арест от Международния наказателен съд за участието му във военни престъпления в ивицата Газа.

Според Канал 12, служители на администрацията на Вашингтон два пъти са се обърнали към Израел с надеждата да видят Херцог, който по това време е бил на Световния икономически форум в Давос, на церемонията по подписване на Хартата в отсъствието на Нетаняху. Двете страни са водили напрегнати дискусии, като Нетаняху е настоявал, че поканата от президента на САЩ Доналд Тръмп е адресирана лично до него и в крайна сметка ефективно е блокирал участието на Херцог в церемонията, съобщава каналът.

В резултат на това Израел изобщо не беше представен на церемонията по подписването на устава на Съвета за мир, чиято първа мисия е разрешаването на конфликта в ивицата Газа и следвоенното възстановяване на този палестински анклав. Според Канал 12, настоящата ситуация „е създала напрежение“ между кабинетите на премиера и президента в Израел и между кабинета на Нетаняху и Белия дом.

На 22 януари представители на 19 държави подписаха устава на Съвета за мир, създаден като част от мирното уреждане в ивицата Газа, в кулоарите на форума в Давос. Тръмп обяви, че и други държави са се присъединили към организацията. Съветът за мир е сформиран, за да управлява Газа, но се очаква той да участва и в предотвратяването и разрешаването на конфликти в други региони.


