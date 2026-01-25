Нетаняху попречил на израелския президент Херцог да присъства на подписване на Хартата на Съвета за мир в Давос

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е попречил на израелския президент Исак Херцог да присъства на церемонията по подписване на Хартата на Съвета за мир в Давос, съобщи Канал 12 на израелската телевизия.

Според негови източници Белият дом е изпратил на Нетаняху покана, в която се посочва, че премиерът, президентът или друг представител може да участва в церемонията. Самият Нетаняху не е могъл да присъства на Давос поради действаща заповед за арест от Международния наказателен съд за участието му във военни престъпления в ивицата Газа.

Според Канал 12, служители на администрацията на Вашингтон два пъти са се обърнали към Израел с надеждата да видят Херцог, който по това време е бил на Световния икономически форум в Давос, на церемонията по подписване на Хартата в отсъствието на Нетаняху. Двете страни са водили напрегнати дискусии, като Нетаняху е настоявал, че поканата от президента на САЩ Доналд Тръмп е адресирана лично до него и в крайна сметка ефективно е блокирал участието на Херцог в церемонията, съобщава каналът.

В резултат на това Израел изобщо не беше представен на церемонията по подписването на устава на Съвета за мир, чиято първа мисия е разрешаването на конфликта в ивицата Газа и следвоенното възстановяване на този палестински анклав. Според Канал 12, настоящата ситуация „е създала напрежение“ между кабинетите на премиера и президента в Израел и между кабинета на Нетаняху и Белия дом.

На 22 януари представители на 19 държави подписаха устава на Съвета за мир, създаден като част от мирното уреждане в ивицата Газа, в кулоарите на форума в Давос. Тръмп обяви, че и други държави са се присъединили към организацията. Съветът за мир е сформиран, за да управлява Газа, но се очаква той да участва и в предотвратяването и разрешаването на конфликти в други региони.