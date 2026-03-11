Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Израел: Войната срещу Иран започна на 7 октомври 2023 г., не сме тласкали САЩ да започват операцията

11 Март, 2026 06:20, обновена 11 Март, 2026 06:29 1 033 18

  • исак херцог-
  • иран-
  • израел-
  • война-
  • сащ

Пийт Хегсет съкратил значително персонала в агенциите, натоварени с разследването на удара срещу девическо училище в иранския град Минаб

Израел: Войната срещу Иран започна на 7 октомври 2023 г., не сме тласкали САЩ да започват операцията - 1
Исак Херцог, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелският президент Исак Херцог заяви, че еврейската държава не е тласкала САЩ да проведат военна операция срещу Иран.

„Не, честно казано, това е решение на президента Тръмп“, каза Херцог в интервю за вестник „Билд“. „Той няма нужда Израел да го води никъде.“

Израелският президент отказа да прогнозира възможна крайна дата на военните операции срещу Иран. „Вярвам, че ако измерваме всичко само със скоростомера, няма да стигнем много далеч. Трябва да си поемем дълбоко въздух и да се съсредоточим върху крайния резултат“, отбеляза Херцог. Той също така свърза конфликта в ивицата Газа с американско-израелската военна операция срещу Иран. „Това е една взаимосвързана война. Тя започна на 7 октомври 2023 г. и според мен сега може би се приближаваме до последната ѝ глава, променяйки цялата конфигурация на Близкия изток“, заключи израелският президент.

По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио също заяви, че решението на американското ръководство да започне военна операция срещу Иран не е взето под натиск от Израел.

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет е съкратил значително през последната година персонала в агенциите, натоварени с разследването на обстоятелствата около удара срещу девическо училище в иранския град Минаб, предаде Politico, позовавайки се на свои източници.

Според тях агенцията на Пентагона, отговорна за разработването, анализа и прилагането на методи за защита на цивилното население във военно време, която преди това е наброявала приблизително 200 служители, е съкратена с 90%.

Друга агенция в рамките на Централното командване на САЩ (CENTCOM) също е намалена до само един на всеки 10 служители.

Както отбелязва вестникът, тези агенции „биха провеждали разследване на неотдавнашния удар срещу девическо училище в Иран“. Politico оценява, че съкращенията в тези агенции „са намалили способността на САЩ да защитават цивилното население по време на най-голямата въздушна кампания от десетилетия“.

На 28 февруари иранските власти съобщиха за въздушен удар на САЩ и Израел срещу начално девическо училище в южния град Минаб. Иран твърди, че са били убити 165 души – предимно ученици, заедно с родители и учители. Други 95 са били ранени.

На 7 март президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че нападението срещу училището е извършено от ирански сили. Той не предостави доказателства за това твърдение. На 9 март група сенатори от Демократическата партия на САЩ заявиха, че ударът може да е бил извършен от американски сили и поискаха Пентагонът да проведе щателно разследване.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Излишни

    28 0 Отговор
    обяснения и внушения !

    06:31 11.03.2026

  • 3 Никой

    29 0 Отговор
    Не ви вярва.обявен ви е джихат.веселия живот преключи

    Коментиран от #7

    06:32 11.03.2026

  • 4 Хохо Бохо

    25 0 Отговор
    Не сте го тласкали, Епщайн го тласна, а от там и целият краварник. Миналият век за подобен скандал се подаваха оставки и се сриваха кариери и е имало защо да се прави

    06:34 11.03.2026

  • 5 Кьоров

    25 0 Отговор
    Израел е държава с площ от около 20 770км² . Населението на страната надхвърля 10 милиона души.
    Иран е с площ 1 648 195 km². Населението ѝ е около 90 милиона души.
    Шансовете на ционистите клонят към нула.

    06:34 11.03.2026

  • 6 хехе

    27 0 Отговор
    мошетата са професонални лъжци.

    Коментиран от #16

    06:35 11.03.2026

  • 7 Шопо

    25 0 Отговор

    До коментар #3 от "Никой":

    След убийството на Хаменей 200 милиона Шиити живеят с мисълта да убиват Американци.

    06:37 11.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Не е нужнонда си велик Бункерсн стратег

    1 21 Отговор
    За да разбереш че иран ще бъде унищожен

    06:40 11.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Оня с мустачето

    13 0 Отговор
    Казах Ви, че бях прав…

    07:00 11.03.2026

  • 13 Хаха

    13 0 Отговор
    След това уточнение, вече няма съмнение....

    07:02 11.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Агент

    0 0 Отговор
    Те агенциите затова така се наричат, защото са пълни с агенти. На мосад, ми6 и цру.

    07:43 11.03.2026

  • 16 Моше

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "хехе":

    Мошетата не са лъжци, ... мошенници са.

    07:44 11.03.2026

  • 17 Абе

    2 0 Отговор
    Войната започна още тогава когато ви създадоха терористичната държава там

    07:45 11.03.2026

  • 18 АВ СТРИЕЦА....

    0 0 Отговор
    ....Е ВИНОВЕН ЗА ВСИЧКО.............

    07:47 11.03.2026

Новини по държави:
