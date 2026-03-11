Новини
Израелски удар в Бейрут уби четирима ръководители на сунитската групировка Ал-Джамаа ал-Исламия

11 Март, 2026 06:34

Радикалите се смятат за съюзник на Хизбула и участват в операции срещу Израел

Най-малко четирима членове на ръководството на радикалната сунитска групировка Ал-Джамаа ал-Исламия бяха убити при нападение на израелските военновъздушни сили над Бейрут, съобщи Ал Хадат.

Все още няма данни за ранените при атаката.

Ударът е насочен към няколко етажа от жилищна сграда в квартал Айшат Бакар, където се е намирал офисът на ислямистите.

Ал-Джамаа ал-Исламия се смята за съюзник на шиитската организация Хизбула и участва в операции срещу Израел.


  • 1 хехе

    8 1 Отговор
    де го Биби Сатаняху при Хаменей ли е?

    06:43 11.03.2026

  • 2 И Путин скърби

    2 7 Отговор
    Цялата терористична организация е гроб

    06:45 11.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Цяла Русия гори

    4 7 Отговор
    Вие за Иран все говорите

    06:47 11.03.2026

  • 5 Много

    2 0 Отговор
    групировки,много нещо в този близък изток.

    06:55 11.03.2026

  • 6 Войн

    5 0 Отговор
    Иран поздравява ,,гостите,,от САЩ и Израел,с песента спри не си отивай...

    07:00 11.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дизел е марка джинси

    1 0 Отговор
    Всички американски ракети са към Иран.
    Рашкия една атака дори не може да направи. Определения за руски донбасс не може да превземе една Пдеса на 10км от Крим не може да вземе.

    07:23 11.03.2026