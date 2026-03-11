Израелски удар в Бейрут уби четирима ръководители на сунитската групировка Ал-Джамаа ал-Исламия

Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко четирима членове на ръководството на радикалната сунитска групировка Ал-Джамаа ал-Исламия бяха убити при нападение на израелските военновъздушни сили над Бейрут, съобщи Ал Хадат.

Все още няма данни за ранените при атаката.

Ударът е насочен към няколко етажа от жилищна сграда в квартал Айшат Бакар, където се е намирал офисът на ислямистите.

Ал-Джамаа ал-Исламия се смята за съюзник на шиитската организация Хизбула и участва в операции срещу Израел.