"Началникът на иранската полиция: Всеки, който излезе на улицата, ще бъде третиран като враг"

Началникът на иранската полиция Ахмадреза Радан изрази опасения, че антиправителствените демонстрации може да се възобновят, и предупреди, че всеки участник в подобни прояви ще бъде третиран като "враг", предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Всеки, който излезе на улицата по внушение на врага, ще бъде третиран не като протестиращ, а като враг", посочи Радан по държавната телевизия. "Всички наши сили за сигурност държат пръста си на спусъка."
По-рано израелският премиер Бенамин Нетаняху се обърна към иранската общественост чрез публикация в Екс, в която обеща да засили натиска върху управляващите в Техеран, предаде ДПА.
В посланието си израелският лидер посочи, че САЩ и Израел ще действат "с още по-голяма сила срещу техеранските тирани", и добави, че Израел ще създаде необходимите условия за народа, за да може да вземе "съдбата си в свои ръце".
"Това е възможност, която идва веднъж в живота да отстраните режима на аятоласите и да се освободите", каза Нетаняху. "Аятоласите и техните хора бягат – но тези страхливци няма къде да се скрият."
Израел и САЩ водят "историческа освободителна война", каза той и призова иранците да бъдат готови и да се възползват, когато часът за това удари.
Израел многократно е определял смяната на политическия строй в Техеран като една от целите си и е призовавал народа да въстане и свали правителството си.
На този фон иранските въоръжени сили предприеха тази нощ нова вълна от атаки с ракети и дронове срещу Израел и държавите от Залива, предаде ДПА.
В Израел ракетите или бяха свалени, или паднаха на безлюдни места, посочи в ранните часове на днешния ден "Таймс ъф Израел". Иранската агенция Тасним, която е близка до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), определи обстрела като най-масираната вълна от атаки от началото на войната.
Саудитското Министерство на отбраната съобщи, че силите му са прехванали над различни части на кралството седем балистични ракети и седем дрона. В Кувейт Министерството на отбраната каза, че са прехванати четири безпилотни летателни апарата, а един се е разбил в необитаем район. Въздушна тревога имаше и в Бахрейн. По-рано КГИР съобщи, че една от мишените му тази нощ е била базата на Пети флот на САЩ в Бахрейн.
1 Тити
Коментиран от #20
07:10 11.03.2026
2 Реалността
Защо се появяват такива твърдения
Иранските държавни медии често:
• показват единични попадения като огромна победа
• използват стари или неясни видеа
• обявяват военни цели за “унищожени” без доказателства
Коментиран от #11, #14, #17, #21
07:10 11.03.2026
3 Лицето на терора
07:11 11.03.2026
4 Стига с тоз иран Бе
По всички фронтове украйна напредва
Ако САЩ не спасят Русия скоро ще я загубим
Коментиран от #24
07:12 11.03.2026
5 Шекеларчетата на 0земпика
07:12 11.03.2026
7 Пич
07:14 11.03.2026
8 А защо Путин не помага на Брат си
Хи ху хах ху
Коментиран от #9
07:15 11.03.2026
9 Или е с двама черни
До коментар #8 от "А защо Путин не помага на Брат си":На масажж
07:17 11.03.2026
10 Владимир Путин, президент
Чакай, стой, подождите.....
Нали Нетаняху бил умрел според руската и иранска пропаганди ?
Коментиран от #29
07:17 11.03.2026
11 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #2 от "Реалността":Свалете си розовите очила и ще видите Палатковите лагери в мазетата Щафетите по улиците Пожарите в Хайфа В Тел Авив липсват цели квартали
07:17 11.03.2026
12 Давид
07:18 11.03.2026
13 O-краiнец
07:18 11.03.2026
14 Иинтелект
До коментар #2 от "Реалността":Пишеш като Ai
Коментиран от #18
07:19 11.03.2026
15 Силната
Коментиран от #23
07:21 11.03.2026
18 Ентелект
До коментар #14 от "Иинтелект":Много разбирате от тая прогнила западналя технология.
07:22 11.03.2026
19 Браво Марийке
07:22 11.03.2026
20 Мухахаха
До коментар #1 от "Тити":Тръмпата нема карти
07:23 11.03.2026
22 Защо факти
07:24 11.03.2026
23 И що да помага,като...
До коментар #15 от "Силната":...цените на петрола автоматично скочиха и Путин потрива доволен ръце...!
Коща кво каза-
-единствен печеливш е Путин и Русия...!
07:25 11.03.2026
24 Високо оценявам...
До коментар #4 от "Стига с тоз иран Бе":....брилянтната ти ирония👍👏!
07:27 11.03.2026
25 Снощи
Трите американски В1В са изцвъркали общо 22 000 паунда бум-бум. Дислоцирани са още 4 самокета В1В
07:27 11.03.2026
26 Гого
07:27 11.03.2026
29 Хаха
До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":Хахакнали са му профила, в казана в ада си е признал всичко
07:33 11.03.2026
30 Хаха
До коментар #28 от "Механик":Удариха те тебе по празната "манерка" новините за цената на горивата и че ще плащаш на Путин, за да си караш колата, селски....
07:34 11.03.2026
31 За съжаление
07:35 11.03.2026
33 Хе хе...
Същата работа и с базата на 5ти флот. Стълбовете дим дето висяха три дни над базата бяха оптическа илюзия.
Праведната пропаганда отново стана за смях...
07:35 11.03.2026
34 Е чакай ся!
А този,който излезе на улицата,до кварталният магазин и той ли... ще бъде третиран като враг...?!?!
07:37 11.03.2026
35 Чалмите
07:41 11.03.2026
36 Ъъъъ
Тези протести минаваха при дъртия аятолах. При новия, всеки протест ще бъд удавен в кръв. Времето на цветните революции си отиде с Али Хаменей!
07:49 11.03.2026