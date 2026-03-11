Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Началникът на иранската полиция: Всеки, който излезе на улицата, ще бъде третиран като враг

Началникът на иранската полиция: Всеки, който излезе на улицата, ще бъде третиран като враг

11 Март, 2026 07:07 1 970 36

  • иран-
  • ахмадреза радан-
  • техеран-
  • сащ-
  • израел-
  • бенямин нетаняху

Израелският премиер Нетаняху отново призова иранския народ да свали режима

Началникът на иранската полиция: Всеки, който излезе на улицата, ще бъде третиран като враг - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Началникът на иранската полиция Ахмадреза Радан изрази опасения, че антиправителствените демонстрации може да се възобновят, и предупреди, че всеки участник в подобни прояви ще бъде третиран като "враг", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Всеки, който излезе на улицата по внушение на врага, ще бъде третиран не като протестиращ, а като враг", посочи Радан по държавната телевизия. "Всички наши сили за сигурност държат пръста си на спусъка."

По-рано израелският премиер Бенамин Нетаняху се обърна към иранската общественост чрез публикация в Екс, в която обеща да засили натиска върху управляващите в Техеран, предаде ДПА.

В посланието си израелският лидер посочи, че САЩ и Израел ще действат "с още по-голяма сила срещу техеранските тирани", и добави, че Израел ще създаде необходимите условия за народа, за да може да вземе "съдбата си в свои ръце".

"Това е възможност, която идва веднъж в живота да отстраните режима на аятоласите и да се освободите", каза Нетаняху. "Аятоласите и техните хора бягат – но тези страхливци няма къде да се скрият."

Израел и САЩ водят "историческа освободителна война", каза той и призова иранците да бъдат готови и да се възползват, когато часът за това удари.

Израел многократно е определял смяната на политическия строй в Техеран като една от целите си и е призовавал народа да въстане и свали правителството си.

На този фон иранските въоръжени сили предприеха тази нощ нова вълна от атаки с ракети и дронове срещу Израел и държавите от Залива, предаде ДПА.

В Израел ракетите или бяха свалени, или паднаха на безлюдни места, посочи в ранните часове на днешния ден "Таймс ъф Израел". Иранската агенция Тасним, която е близка до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), определи обстрела като най-масираната вълна от атаки от началото на войната.

Саудитското Министерство на отбраната съобщи, че силите му са прехванали над различни части на кралството седем балистични ракети и седем дрона. В Кувейт Министерството на отбраната каза, че са прехванати четири безпилотни летателни апарата, а един се е разбил в необитаем район. Въздушна тревога имаше и в Бахрейн. По-рано КГИР съобщи, че една от мишените му тази нощ е била базата на Пети флот на САЩ в Бахрейн.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    10 23 Отговор
    Иранската диктатура е обречена.

    Коментиран от #20

    07:10 11.03.2026

  • 2 Реалността

    11 26 Отговор
    Няма потвърждение за унищожени американски бази или сринати израелски градове.

    Защо се появяват такива твърдения

    Иранските държавни медии често:
    • показват единични попадения като огромна победа
    • използват стари или неясни видеа
    • обявяват военни цели за “унищожени” без доказателства

    Коментиран от #11, #14, #17, #21

    07:10 11.03.2026

  • 3 Лицето на терора

    8 4 Отговор
    Всеки е враг на царя ако не е с него

    07:11 11.03.2026

  • 4 Стига с тоз иран Бе

    15 26 Отговор
    Цяла Русия е под обстрел
    По всички фронтове украйна напредва
    Ако САЩ не спасят Русия скоро ще я загубим

    Коментиран от #24

    07:12 11.03.2026

  • 5 Шекеларчетата на 0земпика

    14 6 Отговор
    са надулу гайдите още от тъмно, Медец ми капе на душата, като ги гледам как вият на умряло заради снощния погорм над тумора и3cpаeл.

    07:12 11.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    15 5 Отговор
    Там полицията работи както требе!!! Сичкото соросня - у казана!!!

    07:14 11.03.2026

  • 8 А защо Путин не помага на Брат си

    5 17 Отговор
    Явно няма обхват в Бункера
    Хи ху хах ху

    Коментиран от #9

    07:15 11.03.2026

  • 9 Или е с двама черни

    3 12 Отговор

    До коментар #8 от "А защо Путин не помага на Брат си":

    На масажж

    07:17 11.03.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    5 12 Отговор
    "....Нетаняху призова..."

    Чакай, стой, подождите.....
    Нали Нетаняху бил умрел според руската и иранска пропаганди ?

    Коментиран от #29

    07:17 11.03.2026

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    13 4 Отговор

    До коментар #2 от "Реалността":

    Свалете си розовите очила и ще видите Палатковите лагери в мазетата Щафетите по улиците Пожарите в Хайфа В Тел Авив липсват цели квартали

    07:17 11.03.2026

  • 12 Давид

    11 3 Отговор
    И ние действаме така. Който стане агент на Израел и САЩ и си работи срещу народа го екзекутират - случаят Петрохан е пресен пример

    07:18 11.03.2026

  • 13 O-краiнец

    8 2 Отговор
    Откапеняху жив ли е? 😂

    07:18 11.03.2026

  • 14 Иинтелект

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Реалността":

    Пишеш като Ai

    Коментиран от #18

    07:19 11.03.2026

  • 15 Силната

    2 7 Отговор
    русийка много помага на чалмите! И на мадуро много помогна!

    Коментиран от #23

    07:21 11.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ентелект

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Иинтелект":

    Много разбирате от тая прогнила западналя технология.

    07:22 11.03.2026

  • 19 Браво Марийке

    3 2 Отговор
    Добре че имат полиция

    07:22 11.03.2026

  • 20 Мухахаха

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    Тръмпата нема карти

    07:23 11.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Защо факти

    4 1 Отговор
    Проповядва измишльотини и слухове?

    07:24 11.03.2026

  • 23 И що да помага,като...

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Силната":

    ...цените на петрола автоматично скочиха и Путин потрива доволен ръце...!
    Коща кво каза-
    -единствен печеливш е Путин и Русия...!

    07:25 11.03.2026

  • 24 Високо оценявам...

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Стига с тоз иран Бе":

    ....брилянтната ти ирония👍👏!

    07:27 11.03.2026

  • 25 Снощи

    6 2 Отговор
    ...яко са ги бомбили,за това ривът.
    Трите американски В1В са изцвъркали общо 22 000 паунда бум-бум. Дислоцирани са още 4 самокета В1В

    07:27 11.03.2026

  • 26 Гого

    5 5 Отговор
    Ватенките хвърлят оръжията си и бягат презглава по целият фронт.Не знаят на кой свят са.

    07:27 11.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    Хахакнали са му профила, в казана в ада си е признал всичко

    07:33 11.03.2026

  • 30 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Удариха те тебе по празната "манерка" новините за цената на горивата и че ще плащаш на Путин, за да си караш колата, селски....

    07:34 11.03.2026

  • 31 За съжаление

    4 5 Отговор
    Ако сега иранците махнат айатоласите то Америка и Израел ще разпарчатосат Иран!!! Ще ги направят подчинени....както ес

    07:35 11.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хе хе...

    3 2 Отговор
    иcpahell сваля всички дронове и ракети и затова забрани да се снима на цялата си територия и при нарушение раздава по пет години затвор.
    Същата работа и с базата на 5ти флот. Стълбовете дим дето висяха три дни над базата бяха оптическа илюзия.
    Праведната пропаганда отново стана за смях...

    07:35 11.03.2026

  • 34 Е чакай ся!

    5 2 Отговор
    ,,Всеки, който излезе на улицата, ще бъде третиран като враг
    А този,който излезе на улицата,до кварталният магазин и той ли... ще бъде третиран като враг...?!?!

    07:37 11.03.2026

  • 35 Чалмите

    2 0 Отговор
    не обичат протести!

    07:41 11.03.2026

  • 36 Ъъъъ

    0 0 Отговор
    "Началникът на иранската полиция: Всеки, който излезе на улицата, ще бъде третиран като враг"

    Тези протести минаваха при дъртия аятолах. При новия, всеки протест ще бъд удавен в кръв. Времето на цветните революции си отиде с Али Хаменей!

    07:49 11.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания