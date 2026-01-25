Републиканецът Тед Круз се присмя на тарифната политика на Тръмп и остро критикува вицето Ванс

Републиканският сенатор Тед Круз се присмя над тарифната политика на американския президент Доналд Тръмп и остро критикува вицепрезидента Джей Ди Ванс в разговор с донори, съобщава Axios, цитирайки две техни срещи от началото и средата на 2025 г.

Круз им казал, че след въвеждането на тарифите в началото на април 2025 г., той и група други сенатори са се обадили на Тръмп и са го призовали да подаде оставка. Американският президент, добави сенаторът, отговорил: „Върви по дяволите, Тед.“

Според Круз разговорът е бил дълъг и е продължил до полунощ. Разговорът „се развил зле“, като Тръмп крещял и ругал. След това сенаторът казал на президента: „Ако до ноември 2026 г. пенсионните спестявания на хората са намалели с 30% и цените в супермаркетите се повишат с 10-20%, ще имаме кървава баня в деня на изборите.“

„Ще загубите Камарата на представителите, ще загубите Сената и ще бъдете пращан за импийчмънт всяка седмица през следващите две години“, каза Круз в разговор с Тръмп.

Въпреки вътрешното напрежение, екипът на Круз официално твърди, че сенаторът остава „най-силният съюзник“ на Тръмп в Сената, съобщава Axios.

През 2016 г. Круз и Тръмп се сблъскаха по време на предварителните избори, според Daily Beast. Тръмп нарече Круз „Лъжещият Тед“ и нападна словесно семейството му.

55-годишният Круз сега обмисля нова президентска надпревара, стремейки се да стане по-традиционен наследник на политическото наследство на Тръмп в Републиканската партия. Пътят му обаче е усложнен от Ванс, който е смятан за явен фаворит за републиканската номинация, пише изданието.