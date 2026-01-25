Републиканецът Тед Круз се присмя на тарифната политика на Тръмп и остро критикува вицето Ванс

Републиканският сенатор Тед Круз се присмя над тарифната политика на американския президент Доналд Тръмп и остро критикува вицепрезидента Джей Ди Ванс в разговор с донори, съобщава Axios, цитирайки две техни срещи от началото и средата на 2025 г.
Круз им казал, че след въвеждането на тарифите в началото на април 2025 г., той и група други сенатори са се обадили на Тръмп и са го призовали да подаде оставка. Американският президент, добави сенаторът, отговорил: „Върви по дяволите, Тед.“
Според Круз разговорът е бил дълъг и е продължил до полунощ. Разговорът „се развил зле“, като Тръмп крещял и ругал. След това сенаторът казал на президента: „Ако до ноември 2026 г. пенсионните спестявания на хората са намалели с 30% и цените в супермаркетите се повишат с 10-20%, ще имаме кървава баня в деня на изборите.“
„Ще загубите Камарата на представителите, ще загубите Сената и ще бъдете пращан за импийчмънт всяка седмица през следващите две години“, каза Круз в разговор с Тръмп.
Въпреки вътрешното напрежение, екипът на Круз официално твърди, че сенаторът остава „най-силният съюзник“ на Тръмп в Сената, съобщава Axios.
През 2016 г. Круз и Тръмп се сблъскаха по време на предварителните избори, според Daily Beast. Тръмп нарече Круз „Лъжещият Тед“ и нападна словесно семейството му.
55-годишният Круз сега обмисля нова президентска надпревара, стремейки се да стане по-традиционен наследник на политическото наследство на Тръмп в Републиканската партия. Пътят му обаче е усложнен от Ванс, който е смятан за явен фаворит за републиканската номинация, пише изданието.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Швейк
19:55 25.01.2026
2 Пенка
20:01 25.01.2026
3 Тед Круз
20:03 25.01.2026
4 Владотръпагата
20:05 25.01.2026
5 Скоро Тръмп
20:09 25.01.2026
6 ЧЪКИ
Коментиран от #7, #10
20:18 25.01.2026
7 Супер сравнение
До коментар #6 от "ЧЪКИ":Точно ,страшно грозен и жена му какво куче като нашите от махалата.
20:38 25.01.2026
8 Всички са един дол абсолютно
20:49 25.01.2026
9 ЗОРО
21:12 25.01.2026
10 Дивуй
До коментар #6 от "ЧЪКИ":Чъки има ли брада или си гледал друг филм? И на Чъки прилича оня пе@@@ Линдзи Греъм .
21:15 25.01.2026
11 ЗОРО
21:16 25.01.2026