Републиканецът Тед Круз се присмя на тарифната политика на Тръмп и остро критикува вицето Ванс

25 Януари, 2026 19:41, обновена 25 Януари, 2026 19:53 1 554 11

„Върви по дяволите, Тед", отвърнал президентът, когато група сенатори поискали оставката му

Републиканецът Тед Круз се присмя на тарифната политика на Тръмп и остро критикува вицето Ванс - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Републиканският сенатор Тед Круз се присмя над тарифната политика на американския президент Доналд Тръмп и остро критикува вицепрезидента Джей Ди Ванс в разговор с донори, съобщава Axios, цитирайки две техни срещи от началото и средата на 2025 г.

Круз им казал, че след въвеждането на тарифите в началото на април 2025 г., той и група други сенатори са се обадили на Тръмп и са го призовали да подаде оставка. Американският президент, добави сенаторът, отговорил: „Върви по дяволите, Тед.“

Според Круз разговорът е бил дълъг и е продължил до полунощ. Разговорът „се развил зле“, като Тръмп крещял и ругал. След това сенаторът казал на президента: „Ако до ноември 2026 г. пенсионните спестявания на хората са намалели с 30% и цените в супермаркетите се повишат с 10-20%, ще имаме кървава баня в деня на изборите.“

„Ще загубите Камарата на представителите, ще загубите Сената и ще бъдете пращан за импийчмънт всяка седмица през следващите две години“, каза Круз в разговор с Тръмп.

Въпреки вътрешното напрежение, екипът на Круз официално твърди, че сенаторът остава „най-силният съюзник“ на Тръмп в Сената, съобщава Axios.

През 2016 г. Круз и Тръмп се сблъскаха по време на предварителните избори, според Daily Beast. Тръмп нарече Круз „Лъжещият Тед“ и нападна словесно семейството му.

55-годишният Круз сега обмисля нова президентска надпревара, стремейки се да стане по-традиционен наследник на политическото наследство на Тръмп в Републиканската партия. Пътят му обаче е усложнен от Ванс, който е смятан за явен фаворит за републиканската номинация, пише изданието.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Швейк

    11 4 Отговор
    Ама другарят Краснов за подигравка ли е ?

    19:55 25.01.2026

  • 2 Пенка

    4 3 Отговор
    Ама да сложат един ценоразпис на статуята на Свободата, не да държи книга.

    20:01 25.01.2026

  • 3 Тед Круз

    16 1 Отговор
    Е класи над пишлемето Ванс. Не може и сравнение да става. Но по интересно е какъв селташки език използва Тръмп. Покъртително е

    20:03 25.01.2026

  • 4 Владотръпагата

    6 2 Отговор
    Фашзмат в действие в москва и вашинктон

    20:05 25.01.2026

  • 5 Скоро Тръмп

    10 0 Отговор
    Ще лежи в затвора със мадуро

    20:09 25.01.2026

  • 6 ЧЪКИ

    7 0 Отговор
    Най-накрая се сетих на кой ми прилича ванс! Уголемена версия на куклата ЧЪКИ от филмите на ужасите

    Коментиран от #7, #10

    20:18 25.01.2026

  • 7 Супер сравнение

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "ЧЪКИ":

    Точно ,страшно грозен и жена му какво куче като нашите от махалата.

    20:38 25.01.2026

  • 8 Всички са един дол абсолютно

    2 0 Отговор
    безпринципни корумпирани същества. И демократи и републиканци. Грабене на народа и преразпределяне на средствата по възможно най порочният начин. Мачкане на хората, въоръжаване и толериране на олигархията. Срив на социалните системи, срив на здравеопазването, REITs компании със скрити собственици, пране на пари и всичко порочно за което се сетите. Крайно десният Тед Круз ама въобще не му пука за написаното в статията относно пенсионните спестявания на хората и цените в супермаркетите ....тази статия е безмислена

    20:49 25.01.2026

  • 9 ЗОРО

    0 0 Отговор
    Тед Круз е същия сеее л яя к като с л я яя к а Тръм!

    21:12 25.01.2026

  • 10 Дивуй

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ЧЪКИ":

    Чъки има ли брада или си гледал друг филм? И на Чъки прилича оня пе@@@ Линдзи Греъм .

    21:15 25.01.2026

  • 11 ЗОРО

    0 0 Отговор
    Фашизмът се задава с пълна сила! Живеем в мрачни времена! Дано американския народ намери сили и изрине гнилоча, който ги управлява!

    21:16 25.01.2026