Reuters: САЩ не са се отказали от плановете си за военно превземане на Гренландия

26 Януари, 2026 06:14, обновена 26 Януари, 2026 06:21

  • тръмп-
  • гренландия-
  • военна интервенция-
  • сащ-
  • импийчмънт

Законодателите са информирали Рубио и Белия дом за възможността за импийчмънт срещу Тръмп в случай на военна интервенция на острова

Reuters: САЩ не са се отказали от плановете си за военно превземане на Гренландия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати не са се отказали от плановете си за военно превземане на Гренландия, съобщава Reuters, позовавайки се на източници.

„Тези коментари посяват объркване и тревога във Вашингтон и сред съюзниците на САЩ. На Капитолийския хълм демократи и републиканци започнаха да изразяват загриженост – според два източника, запознати със ситуацията, администрацията изглежда отново предприема голяма военна операция, без първо да се консултира с Конгреса“, се казва в материала.

В същото време, според източници, законодателите са информирали държавния секретар Марко Рубио и висши служители на Белия дом за възможността за импийчмънт срещу Тръмп в случай на военна интервенция в Гренландия.

Въпреки известното облекчаване на напрежението около острова и дискусиите между президента на САЩ и генералния секретар на НАТО Марк Рюте за закупуването на острова, близки до администрацията увериха, че военното превземане на Гренландия никога не е било сериозно обмисляно.

Гренландия е част от Датското кралство. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обаче многократно е заявявал, че островът трябва да стане част от Съединените щати. Датските и гренландските власти предупредиха Вашингтон да не завзема острова, отбелязвайки, че очакват териториалната им цялост да бъде уважавана.

Тръмп обяви налагането от февруари на 10% мито върху Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия, което впоследствие ще се увеличи до 25% и ще остане в сила, докато САЩ не сключат сделка за закупуване на Гренландия.


САЩ


  • 1 Мурка

    8 2 Отговор
    има нещо Гнило в датската държава--както е казал гражданинът ХАМЛЕТ

    Коментиран от #5

    06:23 26.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Ще дойдат когато най малко ги очаквате.

    06:25 26.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хехе

    7 1 Отговор
    ние ще изпратим пасито с трабанчето и тагарев като главнокомандващ да бранят белите мечки

    06:27 26.01.2026

  • 5 Фетачийз

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    Сиренето им мирише на крака.

    06:33 26.01.2026

  • 6 Коста

    7 0 Отговор
    Какъв импийчмънт бе другари? На дядо Тчръмп трябва паметник да направите! Поза - лудият с картечницата.

    06:34 26.01.2026

  • 7 Краснов

    3 4 Отговор
    Краснов изпълнява руските планове за разбиване на Европа.

    06:36 26.01.2026

  • 8 Дядо Дон

    1 4 Отговор
    На оранжевия няма да му стигне времето. През юни навършва 80 години, грози го импийчмънт, има признаци на старческа немощ. Не може да се каже оглупяване, защото оранжевият дядо никога не е бил умен.

    06:40 26.01.2026