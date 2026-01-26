Reuters: САЩ не са се отказали от плановете си за военно превземане на Гренландия

Съединените щати не са се отказали от плановете си за военно превземане на Гренландия, съобщава Reuters, позовавайки се на източници.

„Тези коментари посяват объркване и тревога във Вашингтон и сред съюзниците на САЩ. На Капитолийския хълм демократи и републиканци започнаха да изразяват загриженост – според два източника, запознати със ситуацията, администрацията изглежда отново предприема голяма военна операция, без първо да се консултира с Конгреса“, се казва в материала.

В същото време, според източници, законодателите са информирали държавния секретар Марко Рубио и висши служители на Белия дом за възможността за импийчмънт срещу Тръмп в случай на военна интервенция в Гренландия.

Въпреки известното облекчаване на напрежението около острова и дискусиите между президента на САЩ и генералния секретар на НАТО Марк Рюте за закупуването на острова, близки до администрацията увериха, че военното превземане на Гренландия никога не е било сериозно обмисляно.

Гренландия е част от Датското кралство. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обаче многократно е заявявал, че островът трябва да стане част от Съединените щати. Датските и гренландските власти предупредиха Вашингтон да не завзема острова, отбелязвайки, че очакват териториалната им цялост да бъде уважавана.

Тръмп обяви налагането от февруари на 10% мито върху Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия, което впоследствие ще се увеличи до 25% и ще остане в сила, докато САЩ не сключат сделка за закупуване на Гренландия.