Медведев предупреди: „Златният купол“ подкопава стратегическата стабилност между Русия и САЩ

Заместник-председателят на Руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев определи предложената американска система за противовъздушна отбрана „Златен купол“ като крайно провокативна, тъй като, по думите му, тя нарушава принципа за неразривната взаимовръзка между стратегическите нападателни и отбранителни оръжия, предава News.bg.
В интервю за руския вестник „Коммерсант“ Медведев коментира и перспективите за подновяване на договора „Нов СТАРТ“ за съкращаване и ограничаване на стратегическите настъпателни въоръжения, подписан между Русия и Съединените щати през 2010 г., чийто срок изтича в началото на февруари тази година.
Той обърна внимание и на изявления от страна на американски представители, че Вашингтон може да възобнови пълномащабните ядрени изпитания. Според Медведев подобна стъпка би усложнила сериозно всеки опит за възстановяване на пълноценен стратегически диалог между двете ядрени сили.
По думите му, макар да има определени позитивни сигнали от страна на САЩ по отношение на стратегическите преговори, те засега са недостатъчни. Медведев подчерта, че Русия ще реагира навреме и решително на всяка нова заплаха за своята сигурност, като предупреди, че наред с традиционните стратегически оръжия се разработват и нови, изключително мощни видове въоръжение.
1 Николай
07:25 26.01.2026
2 Николай
07:27 26.01.2026
3 Накратко
Всъщност истината е,че Русия няма финансова и техническа възможност да направи подобна система ,а това е унизително...
07:27 26.01.2026
4 „Златният купол“ подкопава
07:28 26.01.2026
5 много
07:34 26.01.2026
6 ЗЛАТЕН КОНДОМ
07:41 26.01.2026
7 Мишел
До коментар #3 от "Накратко":Всъщност САЩ нямат и не са в състояние да построят "Златен купол".
Преди години САЩ искаха да осъществят подобна програма за космическа отбрана на САЩ "Междузвездни войни". Някой да е виждал нещо осъществено от нея?
07:46 26.01.2026
8 Наглостта и цинизма
08:16 26.01.2026
9 Медведев
08:32 26.01.2026