Медведев предупреди: „Златният купол“ подкопава стратегическата стабилност между Русия и САЩ

26 Януари, 2026 07:14 1 148 9

  • дмитрий медведев-
  • русия-
  • сащ-
  • златен купол

Според бившия руски президент проектът за нова противовъздушна отбрана и сигналите за възобновяване на ядрени опити застрашават бъдещия стратегически диалог

Медведев предупреди: „Златният купол“ подкопава стратегическата стабилност между Русия и САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Руския съвет за сигурност Дмитрий Медведев определи предложената американска система за противовъздушна отбрана „Златен купол“ като крайно провокативна, тъй като, по думите му, тя нарушава принципа за неразривната взаимовръзка между стратегическите нападателни и отбранителни оръжия, предава News.bg.

В интервю за руския вестник „Коммерсант“ Медведев коментира и перспективите за подновяване на договора „Нов СТАРТ“ за съкращаване и ограничаване на стратегическите настъпателни въоръжения, подписан между Русия и Съединените щати през 2010 г., чийто срок изтича в началото на февруари тази година.

Той обърна внимание и на изявления от страна на американски представители, че Вашингтон може да възобнови пълномащабните ядрени изпитания. Според Медведев подобна стъпка би усложнила сериозно всеки опит за възстановяване на пълноценен стратегически диалог между двете ядрени сили.

По думите му, макар да има определени позитивни сигнали от страна на САЩ по отношение на стратегическите преговори, те засега са недостатъчни. Медведев подчерта, че Русия ще реагира навреме и решително на всяка нова заплаха за своята сигурност, като предупреди, че наред с традиционните стратегически оръжия се разработват и нови, изключително мощни видове въоръжение.


Русия
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николай

    3 2 Отговор
    Срутване на далекопроводни стълбове доведе до прекъсване на електрозахранването във военното градче Североморск в Мурманска област, където се намира главната военноморска база на руския Северен флот, съобщават руски медии. Заради аварията, военните кораби са включени към аварийни генератори.

    „Работим в координация със Североморската електроцентрала и Северния флот. За да се освободи електричество, уличното осветление е изключено и корабите са превключени на автономно захранване“, обяви кметът Владимир Евменков в събота. Той също така призова жителите да „намалят потреблението на електроенергия в апартаментите си максимално“ по време на ремонтните дейности. Спиране на електрозахранването е имало и в главния град Мурманск, съобщи областният губернатор Андрей Чибис, свиквайки заседание на екипа за реагиране при извънредни ситуации. Той нареди на региона да обяви състояние на повишена готовност за извънредни ситуации. Губернаторът обяви, че поради „сериозни повреди по пет електропреносни стълба“ електрозахранването няма да бъде възстановено поне 24 часа. Той помоли жителите да „проявят разбиране“ към трудностите и, ако е възможно, да ограничат използването на електрически уреди и оборудване. Поради прекъсването на електрозахранването и в двата града има прекъсвания на отоплението и топлата вода. От оператора „Россети“ съобщи, че снеговалеж, поривисти ветрове и замръзване на проводниците и конструкциите са причинили срутването на далекопроводните стълбове.

    07:25 26.01.2026

  • 2 Николай

    5 3 Отговор
    Те нямат ток, газ и отопление за населението предупреждават...

    07:27 26.01.2026

  • 3 Накратко

    10 6 Отговор
    С други думи ,кремълския алкохолик иска САЩ да нямат ефективна защита срещу евентуално нападение.
    Всъщност истината е,че Русия няма финансова и техническа възможност да направи подобна система ,а това е унизително...

    Коментиран от #7

    07:27 26.01.2026

  • 4 „Златният купол“ подкопава

    8 5 Отговор
    „Златният купол“ подкопава стратегическата стабилност между Русия и САЩ. Само "златният" стаканчик с водка, прави розов деня на алкохолика, но още не се е разсънил и до първия "екс" карлика ще бълва "врели, некипели".

    07:28 26.01.2026

  • 5 много

    6 5 Отговор
    ясно е че е и орешника подкопава некои договорки, но поне правят един орешник на година а и копринен купол не могат да сглобят, защото едно е пътя на коприната съвсем друго да имаш визия за киев за три дня, па то стана 4 года

    07:34 26.01.2026

  • 6 ЗЛАТЕН КОНДОМ

    6 1 Отговор
    Спряха ли вече бунтовете в америка.

    07:41 26.01.2026

  • 7 Мишел

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Накратко":

    Всъщност САЩ нямат и не са в състояние да построят "Златен купол".
    Преди години САЩ искаха да осъществят подобна програма за космическа отбрана на САЩ "Междузвездни войни". Някой да е виждал нещо осъществено от нея?

    07:46 26.01.2026

  • 8 Наглостта и цинизма

    1 1 Отговор
    на Монголоидната орда нямат граници. Вече е повече от сигурно. Докато я има Русия, няма да има мир. Докато Путинова Русия се опитва да възстановява миналото, мракобесието ще тегне като сянка над Европа.

    08:16 26.01.2026

  • 9 Медведев

    0 0 Отговор
    Небето по целия свят трябва да е свободно за руски ракети! Накърняват се правата на Великорусия за износ на смъpт!

    08:32 26.01.2026

Новини по държави:
