Кремъл посочи, че чуждите доклади за руските загуби в Украйна не са достоверни

Кремъл заяви, че публикуваните оценки за загубите на руската армия в Украйна не бива да се приемат като достоверни. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира анализ на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), според който Русия е загубила до 1,2 млн. души от февруари 2022 г., включително около 325 хил. убити, съобщава Би Би Си, предава News.bg.

„Не мисля, че подобни доклади могат и трябва да се възприемат като надеждна информация“, каза Песков. Той посочи, че единственият орган, упълномощен да предоставя данни за загубите по време на „специалната военна операция“, е Министерството на отбраната на Русия. Според него обществото трябва да се ориентира единствено по информацията от ведомството.

В същото време руското министерство на отбраната не публикува официални данни за загубите на армията. Междувременно Руската служба на Би Би Си и Медиазона съобщиха, че по открити източници са идентифицирани над 165 хиляди имена на руски военнослужещи, загинали по време на пълномащабното нахлуване в Украйна.