Кремъл посочи, че чуждите доклади за руските загуби в Украйна не са достоверни

Кремъл заяви, че публикуваните оценки за загубите на руската армия в Украйна не бива да се приемат като достоверни. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира анализ на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), според който Русия е загубила до 1,2 млн. души от февруари 2022 г., включително около 325 хил. убити, съобщава Би Би Си, предава News.bg.
„Не мисля, че подобни доклади могат и трябва да се възприемат като надеждна информация“, каза Песков. Той посочи, че единственият орган, упълномощен да предоставя данни за загубите по време на „специалната военна операция“, е Министерството на отбраната на Русия. Според него обществото трябва да се ориентира единствено по информацията от ведомството.
В същото време руското министерство на отбраната не публикува официални данни за загубите на армията. Междувременно Руската служба на Би Би Си и Медиазона съобщиха, че по открити източници са идентифицирани над 165 хиляди имена на руски военнослужещи, загинали по време на пълномащабното нахлуване в Украйна.
1 Щегаджия
Коментиран от #36
13:52 28.01.2026
2 Атина Палада
13:53 28.01.2026
3 Атина Палада
Коментиран от #10
13:53 28.01.2026
4 Бахур
А то още повече смЕх
13:54 28.01.2026
5 Плешива първопричина
13:55 28.01.2026
6 Кобзон
13:56 28.01.2026
7 Кривоверен алкаш
13:58 28.01.2026
8 Гост
Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), според който Русия е загубила до 1,2 млн. души от февруари 2022 г., включително около 325 хил. убити...
Иначе, мното достоверно го казват западните пропагандисти. Ако гледаме само убитите става дума за повече от два пъти разлика, при общите загуби разликата става 7 пъти от 165 хил. до 1,2 млн...
Коментиран от #16
13:59 28.01.2026
9 Владимир Путин, президент
14:01 28.01.2026
11 Кухоглава копейка
14:03 28.01.2026
12 Шопо
14:04 28.01.2026
13 гру гайтанджиева
До коментар #10 от "Атина Палада":Искам една фотосесийка на Путин и Герасимов в Покровск и Купянск.
14:04 28.01.2026
14 Омазана ватенка
До коментар #10 от "Атина Палада":Стотици хиляди млади руснаци се родиха при Путин, живяха при Путин и умряха в Донбас за Путин.
Коментиран от #15, #23, #34
14:05 28.01.2026
15 Атина Палада
До коментар #14 от "Омазана ватенка":Установи се,че няма по-просто живот.о от руснака !!!
14:06 28.01.2026
16 Владимир Путин, президент
До коментар #8 от "Гост":"...над 165 хиляди имена на руски военнослужещи, загинали...."
Дори наистина да са толкова "оптимистично" малко, това пак е една невероятна цифра, брутално разминаваща се с постигнатите нулеви резултати.
Почне ли нещо руснак да прави, пиши го бегало.....
14:06 28.01.2026
17 Няма край руският позор
14:06 28.01.2026
18 ПЕСКОВ:
Коментиран от #26
14:07 28.01.2026
19 Кална ватенка
14:07 28.01.2026
20 Йоската Кобзон
До коментар #10 от "Атина Палада":Броячката е при мен.
14:07 28.01.2026
22 да ама не
14:09 28.01.2026
23 Много мрат тези ватенки
До коментар #14 от "Омазана ватенка":Не ги жалете. Те са свикнали на това. Дано от всяко руско семейсто да има по един при Христос и Аллах!
14:09 28.01.2026
24 мдаааа
14:10 28.01.2026
25 Къде е редовната руска армия от 350 хил.
14:10 28.01.2026
26 Евгений Пригожин, готвача
До коментар #18 от "ПЕСКОВ:":"...Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 доброволци..."
Това е верния отговор на месечните жертви !!!
Не всички от тях са убити, примерно 30 000 стават инвалиди първа група с придружител, което за Русия е още по-лошо, понеже трява ги издържа доживот.
Доналд наскоро озвучи вярната цифра - 5000 руснака седмично. Някой смее ли да нарече Американския Президент лъжец ?
Коментиран от #32
14:12 28.01.2026
27 Отец Дионисий
14:13 28.01.2026
28 Гост
Коментиран от #33, #41
14:13 28.01.2026
29 Страшно мрат тия укро хохляти
Слава на Руската Освободителна Войска в Донбас
СЛАВА
14:14 28.01.2026
30 нннн
Коментиран от #40
14:14 28.01.2026
31 Силиций
Същото заявяват и от Киев за публикуваните загуби на украинската армия.
Най-много се лъже на лов,риболов и война.
От всички "заявявания" обаче черните забрадки и шалове не стават по-малко.
14:17 28.01.2026
32 Ами да
До коментар #26 от "Евгений Пригожин, готвача":горе долу толкова. Индиректно и самите руснаци го признават, защото всеки месец ако отиват на фронта нови 50хил. руснаци, както твърди Путин, данните на САЩ за загиналите се потвърждават.
14:19 28.01.2026
33 Доналд Тръмп, Президентът
До коментар #28 от "Гост":"... не е важно, че от Украйна не остана камък въху камък..."
Мабой......само те питам нещо.
Kви са украинците и Украйна на мен Американския Президент и на Америка. Защо майн гот, трябва да се кахъря и притеснявам за тях ?
Why ? 😁
14:19 28.01.2026
34 Владимир Путин, президент
До коментар #14 от "Омазана ватенка":"...Стотици хиляди млади руснаци се родиха при Путин, живяха при Путин и умряха в Донбас за Путин...."
Нещо повече....
По мое време умират и Ленин, Сталин, Хрущов, Горбачев, Елцин и Юрий Гагарин. Гръмва Чернобил.
Аз съм истинско Бедствие 😆
14:23 28.01.2026
35 койдазнай
14:26 28.01.2026
36 Загубите на Русия са 5123 до 2022 03.03
До коментар #1 от "Щегаджия":Сега са максимум 5867 макс!!!
Даже може и да са намалели
Коментиран от #38
14:26 28.01.2026
37 Българин
14:29 28.01.2026
38 Кална ватенка
До коментар #36 от "Загубите на Русия са 5123 до 2022 03.03":Сигурно някоя ватенка е възкръснала, та са намалели.
14:30 28.01.2026
39 Напалм за орките
ВСУ ликвидират руснаци попаднали в "kill-zone" в района на Гуляйполе, Запорожка област.
Анихилейшън
14:33 28.01.2026
40 Размяната на тела
До коментар #30 от "нннн":е далеч под бройката загинали украинци признати официално. Руснаците напредват бавно, но те събират труповете и от двете страни.
Коментиран от #44
14:35 28.01.2026
41 Герги
До коментар #28 от "Гост":Лудият си ТИ...да аплодираш завоевателната политика на Кремъл,основана на...по силният....човек,ТИ не си добре,можеш ли въобще да го асимилираш...
14:38 28.01.2026
42 РИА Новости
Коментиран от #46
14:41 28.01.2026
43 Анджо
14:43 28.01.2026
44 Не е така
До коментар #40 от "Размяната на тела":Масово убитите руснаци веднага се изгарят на място в мобилни крематориуми. После щаба решава каква част и кога да обяви за убити, колко да обяви за изчезнали. Това прикриване на данни от руснаците и кога точно са убити е свързано не само с манипулиране на общественото настроение, но и с обезщетенията, които трябва да дават на руските семейства.
14:44 28.01.2026
45 Каква е логиката
14:44 28.01.2026
46 Анджо
До коментар #42 от "РИА Новости":😂😂👍 демек живеят духовен живот.
Коментиран от #49
14:46 28.01.2026
47 Хахахаха
14:47 28.01.2026
48 руски емигрант
от путиновата клика като Навални.
14:48 28.01.2026
49 Анджо
До коментар #46 от "Анджо":Духовенството се развива .🦹🧞😜
14:50 28.01.2026
50 Димитрий Плеснов
Коментиран от #51
14:58 28.01.2026
51 Разбира се ,
До коментар #50 от "Димитрий Плеснов":Даже и близначките родиха близнаци !👍
15:01 28.01.2026
52 Въш.кар.ис.тан
Коментиран от #54
15:01 28.01.2026
53 Констатация
Коментиран от #55, #57
15:01 28.01.2026
54 в булгуристан..
До коментар #52 от "Въш.кар.ис.тан":Пък с кеф яко кльопат 0тгавнатьсите напеефтьски0
15:08 28.01.2026
55 констатация 2..
До коментар #53 от "Констатация":Я кажи колко кила си изкушал от жлътото въвweцето напеефтьски0
15:12 28.01.2026
56 Да , така е
При още 50-60 000 украински загуби фронтът ще се разпадне .
15:17 28.01.2026
57 Ха-ха
До коментар #53 от "Констатация":Той ги каза всеки месец по 60 000 руски войници дават живота си за оцеляването на Русия.!
15:20 28.01.2026
58 Историк
15:22 28.01.2026