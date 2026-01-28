Новини
Кремъл посочи, че чуждите доклади за руските загуби в Украйна не са достоверни
Кремъл посочи, че чуждите доклади за руските загуби в Украйна не са достоверни

28 Януари, 2026 13:51 1 161 58

Песков подчерта, че единственият достоверен източник е Министерството на отбраната

Кремъл посочи, че чуждите доклади за руските загуби в Украйна не са достоверни - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви, че публикуваните оценки за загубите на руската армия в Украйна не бива да се приемат като достоверни. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира анализ на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), според който Русия е загубила до 1,2 млн. души от февруари 2022 г., включително около 325 хил. убити, съобщава Би Би Си, предава News.bg.

„Не мисля, че подобни доклади могат и трябва да се възприемат като надеждна информация“, каза Песков. Той посочи, че единственият орган, упълномощен да предоставя данни за загубите по време на „специалната военна операция“, е Министерството на отбраната на Русия. Според него обществото трябва да се ориентира единствено по информацията от ведомството.

В същото време руското министерство на отбраната не публикува официални данни за загубите на армията. Междувременно Руската служба на Би Би Си и Медиазона съобщиха, че по открити източници са идентифицирани над 165 хиляди имена на руски военнослужещи, загинали по време на пълномащабното нахлуване в Украйна.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Щегаджия

    24 23 Отговор
    единственият достоверен източник било министерството на отбраната. Ти да видиш!

    Коментиран от #36

    13:52 28.01.2026

  • 2 Атина Палада

    17 27 Отговор
    До последния руснак

    13:53 28.01.2026

  • 3 Атина Палада

    19 28 Отговор
    1 милион братушки станаха по-добри .

    Коментиран от #10

    13:53 28.01.2026

  • 4 Бахур

    13 20 Отговор
    Куги станат за смЕх у цел свет колко са недъгави вадат мустака снегорин да замазва положението .
    А то още повече смЕх

    13:54 28.01.2026

  • 5 Плешива първопричина

    6 18 Отговор
    Достоверната цифра е 5000 подобрени рашиста, както каза кожугетов.

    13:55 28.01.2026

  • 6 Кобзон

    9 22 Отговор
    Баш са си верни , аз такъв концерт до сега не съм пранил . Ще напълня и Копа Кабана с 2,5 милиона както върви

    13:56 28.01.2026

  • 7 Кривоверен алкаш

    10 13 Отговор
    Министерството на отбраната е достоверно,така е,,,,въпроса е колко достоверно ще кажат че са жертвите от Кремъл...

    13:58 28.01.2026

  • 8 Гост

    16 5 Отговор
    Би Би Си и Медиазона съобщиха, че по открити източници са идентифицирани над 165 хиляди имена на руски военнослужещи, загинали....

    Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), според който Русия е загубила до 1,2 млн. души от февруари 2022 г., включително около 325 хил. убити...

    Иначе, мното достоверно го казват западните пропагандисти. Ако гледаме само убитите става дума за повече от два пъти разлика, при общите загуби разликата става 7 пъти от 165 хил. до 1,2 млн...

    Коментиран от #16

    13:59 28.01.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    5 16 Отговор
    Докладите на чуждите разузнавания са абсолютно лъжливи, подвеждащи и неверни !!! 1млн контрактници са подпшсали договори по собствено желание, съвсем доброволно и са починали подчертавам да се знае - от Строго естествени причини 😁

    14:01 28.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кухоглава копейка

    13 8 Отговор
    крайцера Москва изплува пред Одеса.

    14:03 28.01.2026

  • 12 Шопо

    9 0 Отговор
    Войната е бизнес, печеливш бизнес.

    14:04 28.01.2026

  • 13 гру гайтанджиева

    9 11 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Искам една фотосесийка на Путин и Герасимов в Покровск и Купянск.

    14:04 28.01.2026

  • 14 Омазана ватенка

    11 14 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Стотици хиляди млади руснаци се родиха при Путин, живяха при Путин и умряха в Донбас за Путин.

    Коментиран от #15, #23, #34

    14:05 28.01.2026

  • 15 Атина Палада

    9 11 Отговор

    До коментар #14 от "Омазана ватенка":

    Установи се,че няма по-просто живот.о от руснака !!!

    14:06 28.01.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    8 12 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    "...над 165 хиляди имена на руски военнослужещи, загинали...."

    Дори наистина да са толкова "оптимистично" малко, това пак е една невероятна цифра, брутално разминаваща се с постигнатите нулеви резултати.
    Почне ли нещо руснак да прави, пиши го бегало.....

    14:06 28.01.2026

  • 17 Няма край руският позор

    6 9 Отговор
    Няма.

    14:06 28.01.2026

  • 18 ПЕСКОВ:

    8 7 Отговор
    " Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 доброволци, които заминават за фронта в Украйна. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват доброволно и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война."

    Коментиран от #26

    14:07 28.01.2026

  • 19 Кална ватенка

    6 7 Отговор
    Единственият орган, упълномощен да предоставя данни за загубите по време на „специалната военна операция“, е Министерството на отбраната на Русия??? С тази разлика, че в Министерството на отбраната данни няма.

    14:07 28.01.2026

  • 20 Йоската Кобзон

    6 7 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Броячката е при мен.

    14:07 28.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 да ама не

    7 4 Отговор
    Няма как да имаш в началото на войнта 250 000 фронтоваци, да мобилизираш 300 000 и в момента да имаш 800 000 фронтоваци. След загуба на 1 200 000. Контрактниците по максимална оценка не са повече от 300-400 000. Което ще рече че загубите са с поне 550 000 по-малко от посочените.

    14:09 28.01.2026

  • 23 Много мрат тези ватенки

    6 12 Отговор

    До коментар #14 от "Омазана ватенка":

    Не ги жалете. Те са свикнали на това. Дано от всяко руско семейсто да има по един при Христос и Аллах!

    14:09 28.01.2026

  • 24 мдаааа

    1 3 Отговор
    Я дайте вашите "доклади" ...

    14:10 28.01.2026

  • 25 Къде е редовната руска армия от 350 хил.

    4 7 Отговор
    Ами при Кобзон разбира се.

    14:10 28.01.2026

  • 26 Евгений Пригожин, готвача

    7 6 Отговор

    До коментар #18 от "ПЕСКОВ:":

    "...Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 доброволци..."

    Това е верния отговор на месечните жертви !!!
    Не всички от тях са убити, примерно 30 000 стават инвалиди първа група с придружител, което за Русия е още по-лошо, понеже трява ги издържа доживот.
    Доналд наскоро озвучи вярната цифра - 5000 руснака седмично. Някой смее ли да нарече Американския Президент лъжец ?

    Коментиран от #32

    14:12 28.01.2026

  • 27 Отец Дионисий

    3 4 Отговор
    Трепането на орки е дело богоугодно.

    14:13 28.01.2026

  • 28 Гост

    9 8 Отговор
    След четири години все още не разбирам овчата радост на евроатлантиците от броя на жертвите. Да броят убити руснаци и да се радват на броя им, за тях се превърна в "първа радост на света". Вече дори не е важно, че от Украйна не остана камък въху камът, че дори в столицата няма ток по 23 часа от 24, има ли убити руснаци, всичко е наред. Без ток, без отопление и без вода се преживява, налице ли са достатъчно трупове. Тази евроатлантическа лудост охотно се възприе дори от самите украинци - някакъв дбл оня ден беше изчислил, че 50 хиляди убити руснаци на месец напълно задоволяват кръвожадния му вкус... С други дум, готови са да подменят самото си същесгтвуване за смърт. Направо култ към смъртта! Очаквам скоро да започнат сами да развяват собствените си мъртвите. Все пак, украинци, руснаци, грузинци, естонци, няма значение, важното е смърт да има!

    Коментиран от #33, #41

    14:13 28.01.2026

  • 29 Страшно мрат тия укро хохляти

    9 4 Отговор
    Няма ги жалете изобщо Трепне до крак на тия нагли човекоподобни примати. Те са свикнали на това от 4 години насам Дано от всяко долно гнусно усрайно семейсто да има не по един а по 4 при Исус Христос и Аллах!
    Слава на Руската Освободителна Войска в Донбас

    СЛАВА

    14:14 28.01.2026

  • 30 нннн

    7 2 Отговор
    И двете страни послъгват, но е факт, че при размяна тела на загинали, съотношението е.1 : 30.

    Коментиран от #40

    14:14 28.01.2026

  • 31 Силиций

    0 0 Отговор
    "Кремъл заяви, че публикуваните оценки за загубите на руската армия в Украйна не бива да се приемат като достоверни."
    Същото заявяват и от Киев за публикуваните загуби на украинската армия.
    Най-много се лъже на лов,риболов и война.
    От всички "заявявания" обаче черните забрадки и шалове не стават по-малко.

    14:17 28.01.2026

  • 32 Ами да

    5 4 Отговор

    До коментар #26 от "Евгений Пригожин, готвача":

    горе долу толкова. Индиректно и самите руснаци го признават, защото всеки месец ако отиват на фронта нови 50хил. руснаци, както твърди Путин, данните на САЩ за загиналите се потвърждават.

    14:19 28.01.2026

  • 33 Доналд Тръмп, Президентът

    4 4 Отговор

    До коментар #28 от "Гост":

    "... не е важно, че от Украйна не остана камък въху камък..."

    Мабой......само те питам нещо.
    Kви са украинците и Украйна на мен Американския Президент и на Америка. Защо майн гот, трябва да се кахъря и притеснявам за тях ?
    Why ? 😁

    14:19 28.01.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "Омазана ватенка":

    "...Стотици хиляди млади руснаци се родиха при Путин, живяха при Путин и умряха в Донбас за Путин...."

    Нещо повече....
    По мое време умират и Ленин, Сталин, Хрущов, Горбачев, Елцин и Юрий Гагарин. Гръмва Чернобил.
    Аз съм истинско Бедствие 😆

    14:23 28.01.2026

  • 35 койдазнай

    4 1 Отговор
    Чуждие данни са неверни, а нашите са секретни!

    14:26 28.01.2026

  • 36 Загубите на Русия са 5123 до 2022 03.03

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Щегаджия":

    Сега са максимум 5867 макс!!!
    Даже може и да са намалели

    Коментиран от #38

    14:26 28.01.2026

  • 37 Българин

    1 1 Отговор
    Истината е, че само за 4 години, руската армия, по заповед на Путин унищожи около 15% от населението на Украйна.

    14:29 28.01.2026

  • 38 Кална ватенка

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "Загубите на Русия са 5123 до 2022 03.03":

    Сигурно някоя ватенка е възкръснала, та са намалели.

    14:30 28.01.2026

  • 39 Напалм за орките

    5 2 Отговор
    Тотална денацифиакция на руски нашественици в района на Гуляйполе, Запорожка област.
    ВСУ ликвидират руснаци попаднали в "kill-zone" в района на Гуляйполе, Запорожка област.
    Анихилейшън

    14:33 28.01.2026

  • 40 Размяната на тела

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "нннн":

    е далеч под бройката загинали украинци признати официално. Руснаците напредват бавно, но те събират труповете и от двете страни.

    Коментиран от #44

    14:35 28.01.2026

  • 41 Герги

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Гост":

    Лудият си ТИ...да аплодираш завоевателната политика на Кремъл,основана на...по силният....човек,ТИ не си добре,можеш ли въобще да го асимилираш...

    14:38 28.01.2026

  • 42 РИА Новости

    8 1 Отговор
    Нямаме никакви убити ,ей ги всички живи ,здрави и пеят при Кобзон , а Вагнер им свирят.

    Коментиран от #46

    14:41 28.01.2026

  • 43 Анджо

    2 1 Отговор
    Лъжат разбира се, те руските войници са безсмъртни, как така обявяват такива голямо цифри, руските войници ги пази руската православна църква и те за това не ги е страх от смъртта, КГБ държи контрола.

    14:43 28.01.2026

  • 44 Не е така

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Размяната на тела":

    Масово убитите руснаци веднага се изгарят на място в мобилни крематориуми. После щаба решава каква част и кога да обяви за убити, колко да обяви за изчезнали. Това прикриване на данни от руснаците и кога точно са убити е свързано не само с манипулиране на общественото настроение, но и с обезщетенията, които трябва да дават на руските семейства.

    14:44 28.01.2026

  • 45 Каква е логиката

    4 1 Отговор
    за по-малкото руски жертви, дайте да я видим? По принцип нападащия дава 2-3 пъти повече жертви. Поради дроновете, "Стингър"-ите и "Джавелин"-ите няма поддържаща щурмова авиация, хеликоптери, БМП и танковете са малко. Украинската пехота се защитава в окопи, укрепления, блиндажи, прави, отпочинали и с картечница. нападателят бяга с автомата нагоре по баира (укрепленията се правят по върховете), заляга, става, минава през минни полета, изморен е и не се цели добре. И едните и другите са от един етнос, добре са въоръжени. Нападателите не познават добре терена и стават жертва на засади, минни полета, в къщи и стените помагат. Исторически примери са Термопилите и връх Шипка. Едните са нашественици, а другите защитават Родината си. Вярата в Путин не помага особено.

    14:44 28.01.2026

  • 46 Анджо

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "РИА Новости":

    😂😂👍 демек живеят духовен живот.

    Коментиран от #49

    14:46 28.01.2026

  • 47 Хахахаха

    4 1 Отговор
    Само че кремъл забравя, че руските загуби ги потвърждават и руските блогъри които пишат за войната и даже се намират на фронта. Така, че всъщност загубите са потвърдени.

    14:47 28.01.2026

  • 48 руски емигрант

    4 0 Отговор
    Разбира се че руските загуби във войната не са достоверни защото не отчитат убитите десиденти
    от путиновата клика като Навални.

    14:48 28.01.2026

  • 49 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Анджо":

    Духовенството се развива .🦹🧞😜

    14:50 28.01.2026

  • 50 Димитрий Плеснов

    4 1 Отговор
    Няма руски загуби на фронта, даже имаме естествен прираст. Вчера Володя роди близнаци от командира на отряда.

    Коментиран от #51

    14:58 28.01.2026

  • 51 Разбира се ,

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Димитрий Плеснов":

    Даже и близначките родиха близнаци !👍

    15:01 28.01.2026

  • 52 Въш.кар.ис.тан

    3 2 Отговор
    Руските фаш.истки св.ине са най- устойчивите на куршуми фаши.стки сви.не е целия свят.

    Коментиран от #54

    15:01 28.01.2026

  • 53 Констатация

    5 2 Отговор
    """"Кремъл посочи, че чуждите доклади за руските загуби в Украйна не са достоверни""""""" --------- Ами покажи вашите данни, бе, Песочник! Разсей съмненията...

    Коментиран от #55, #57

    15:01 28.01.2026

  • 54 в булгуристан..

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Въш.кар.ис.тан":

    Пък с кеф яко кльопат 0тгавнатьсите напеефтьски0

    15:08 28.01.2026

  • 55 констатация 2..

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Констатация":

    Я кажи колко кила си изкушал от жлътото въвweцето напеефтьски0

    15:12 28.01.2026

  • 56 Да , така е

    1 0 Отговор
    165 хиляди е много достоверно . Като имаме в предвид загубите Украйна/Русия 7...8...10 към 1 по различни източници , и западни такива .
    При още 50-60 000 украински загуби фронтът ще се разпадне .

    15:17 28.01.2026

  • 57 Ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Констатация":

    Той ги каза всеки месец по 60 000 руски войници дават живота си за оцеляването на Русия.!

    15:20 28.01.2026

  • 58 Историк

    1 0 Отговор
    Какво е казал Сталин - Защо да пращаме срещу немците танкове, като имаме толкова много хора ! И пращал руски войници. Резултата се видя накрая - 33 милиона убити руснаци и 6 милиона германци. Същата тактика и сега в Украйна, Путин праща руски войници срещу украинската артилерия, за да си хабят боеприпасите.

    15:22 28.01.2026

