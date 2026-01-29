Новини
Шокиращи подробности за зверската катастрофа, при която загинаха фенове на ПАОК

Шокиращи подробности за зверската катастрофа, при която загинаха фенове на ПАОК

29 Януари, 2026 19:41 2 002 21

Шофьорът на катастрофиралия в Румъния микробус с фенове на ПАОК е употребил канабис, кокаин и алкохол

Шокиращи подробности за зверската катастрофа, при която загинаха фенове на ПАОК - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьорът на гръцкия микробус с фенове на ПАОК (Солун), който катастрофира в Румъния във вторник, е употребил канабис, кокаин и алкохол. Това става ясно от токсикологичния анализ, извършен от съдебни лекари в Румъния, съобщи днес за Аджерпрес говорителката на прокуратурата към Съда в Лугож, Западна Румъния, където стана тежката катастрофа, предаде БТА.

При челен сблъсък между гръцкия микробус и ТИР на двулентов път край град Лугож във вторник (27 януари) загинаха седем души, включително 29-годишният шофьор, а трима бяха ранени. В микробуса с капацитет 8+1 пътували общо 10 гръцки граждани – фенове на футболния клуб ПАОК Солун. Те пътували към Франция, за да подкрепят любимия си отбор на мач от Лига Европа срещу Олимпик Лион.

Съдебни източници, участващи в разследването на катастрофата, заявиха за Аджерпрес по-рано, че в микробуса са били намерени „две пликчета с растително съдържание и едно с бяла субстанция“.

Прокурор Берта Константинеску от прокуратурата в Лугож, която се занимава със случая, съобщи днес, че токсикологичният анализ на кръвта на водача, направен в Института по съдебна медицина в Тимишоара, е потвърдил наличие канабис, кокаин и алкохол.

Случаят е поет от органите за криминално разследване на Общинската полиция в Лугож, отдел „Трафик“, под надзора на прокурора от Съда в Лугож. Води се разследване за престъпленията небрежност, довела до телесна повреда, и небрежност, довела до смърт, обясни прокурор Берта Константинеску, която е и говорителка на прокуратурата към Съда в Лугож.

Двама от ранените бяха изписани днес от Окръжната болница в Тимишоара и отпътуваха към Гърция със специален полет на гръцката служба за спешна медицинска помощ, съобщават осведомителните агенции на Румъния и Гърция – Аджерпрес и АНА-МПА. Гръцката агенция уточнява, че единият от пострадалите ще остане на лечение в болница в Солун, а другият е в по-добро състояние и вероятно няма да се нуждае от по-нататъшна хоспитализация. Третият ранен остава засега в болницата в Тимишоара.

Самолет С-130 с телата на загиналите отлетя от Тимишоара в 16:30 ч., съобщи гръцката агенция АНА-МПА. Преди полета митрополитът на района отслужи религиозна служба и постави по една бяла роза на всеки от ковчезите.

Очаква се на международното летище в Солун телата на загиналите да бъдат посрещнати от фенове на ПАОК.


  • 1 ?????

    19 0 Отговор
    Не очаквах че има оживели.
    Слава Богу че им е провървяло.
    Видеото беше много страшно.

    19:44 29.01.2026

  • 2 СЕЛЯНИН

    32 3 Отговор
    Тук един капацитет, обясняваше на аудиторията, как асистента бил блокирал...
    Блокирал му е мозъка на шофьора - изпържен от дрога и пиинье

    Коментиран от #9

    19:47 29.01.2026

  • 3 Улави

    17 0 Отговор
    Тея са улави бе! Да се качат да ги вози такъв. Имам един колега при когото не се качвам да ме вози защото всяка вечер удря по няколко уискита и сутрин смърди на бъчва. Как не ги е страх колеги от неговата група незнам.

    19:47 29.01.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    18 4 Отговор
    И кво - умре опорката че видиш ли само бъ;лгарските шофьори били пияни и друсани и състезатели - оказва се, че всички шофьори са еднакви!

    Коментиран от #8

    19:48 29.01.2026

  • 5 Спецназ

    8 1 Отговор
    По-добре удар с влак,
    влака те бие отстрани и те изхвърля,

    отколкото челен удар в ТИР там влака е срещу теб!

    19:48 29.01.2026

  • 6 резултат

    7 2 Отговор
    Шофьорът, употребил канабис, кокаин и алкохол, подобрил драстично уменията си за преценка на пътните обстоятелства..

    20:02 29.01.2026

  • 7 дъра бъра

    4 2 Отговор
    Аман от камикадзета .

    20:03 29.01.2026

  • 8 тоя вози

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    фенове на ПАОК и може да е част от компанията, вероятно също употребила напитките.

    20:06 29.01.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "СЕЛЯНИН":

    🚗Чел НЕ дочел🚗
    Това за блокиралия асистент го пишеше в статията, като версия на пострадалите❗
    Аз твърдях И ОЩЕ твърдя , че асистентът може да приложи усилия върху волана за връщане в лентата на движение❗
    И няма нито ред в моите постове за БЛОКИРАЛА електроника❗
    Колегата написа , че мигачът е работел, което освобождава функцията от въздействие❗
    За всяко ПТП си има разследващи които излизат със заключение‼️

    20:14 29.01.2026

  • 10 Голям

    12 2 Отговор
    Аз считам, че това е добра новина, това, че не са убили някое семейство с деца в насрещнодвижещият се автомобил... явно футболните лумпени навсякъде по света са едни и същи утрепки, не изпитвам никакво съчуствие, за такива безсъвестни 60клуци, жалко единствено, че в България са абсолютно същите футболни плевели.

    20:15 29.01.2026

  • 11 Ай стига

    6 1 Отговор
    ...с тези ненормални и бе!
    Ръгнали от Гърция до Франция с микробус за да гледат как едни ритнитопковци-милионери 90 гонят една топка с въздух....след,като могат същото това да гледат изтегнати на дивана у дома с чаша узо в ръка...
    Какво дирили...намерили...
    Гърция да обяви Нац.траур...

    20:15 29.01.2026

  • 12 Спецназ

    5 3 Отговор
    АКО катастрофата е в следствие на "НОВИТЕ" технологии за стабилизиране?

    М.ЙНАТА ИМ на новите технологии!

    Не може ако си дал ляв мигач и искащ рязко да завиеш на дясно да се
    спасиш и волана ти го натиска системата с хидравлика да си останеш наляво-

    ТОВА Е УБИЙСТВО от новите технологии!

    ФАКТ!

    Коментиран от #14, #15, #17

    20:21 29.01.2026

  • 13 Какво

    3 0 Отговор
    Са очаквали, като са се поверили на шофьор с дрога, марихуана, пиене???

    20:24 29.01.2026

  • 14 Хипотетично

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Спецназ":

    много странно техническо решение, ако е така както предполагаш.

    20:30 29.01.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Спецназ":

    Когато са заложени много пари на големи фирми, истината няма как да стигне до първа страница❗

    20:30 29.01.2026

  • 16 Квартал 95

    2 1 Отговор
    Да не е шофирал Зеленото, че нещо се губи тези дни? Той обича купона и мъжките компании..

    20:31 29.01.2026

  • 17 Я опитай пак...

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Спецназ":

    Канабис, алкохол и кокаин в кръвта на шофьора... я помисли отново... кой е виновен, новите технологии ли или идиота зад волана? Ако бяха новите технолофии те щяха да засекат, че е пил, че е надрусан със разширени зеници и нямаше въобще да запали... Новите технологии щяха да му кажат да оди да изтрезнява некъде и точка.

    Коментиран от #18, #20

    20:31 29.01.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Я опитай пак...":

    Опитвали сме го❗
    Ангел Джамбзки-
    пиян на мотика, с подменена проба го оправдаха❗
    Иванчева-
    подхвърлиха белязани пари, тя не ги е докоснала, но я осъдиха❗
    Скрипал.... Навални ......
    Нищо лично, нямам данни, не съм инстанция,
    всеки има право на мнение🚗

    20:45 29.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 да ти кажа ...🤣🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Я опитай пак...":

    не знам дали са технологиите, ама при тази комбинация от вещества, тоя ме съмнява дали бил би в състояние да намери от къде да се качи в микробуса, камо ли да го управлява адекватно..все ми се струва, че тука има намесата рено, защото ако е от асистента, просто не ги виждам ...ще плащат огромни обезщетения а ударът върху имиджа би бил фатален.. Между другото се вижда на записа как за част от секундата автомобила се опитва да мине в дясно, но веднага се връща в траекторията си на движение.. че дори и не прави опит да спре

    20:53 29.01.2026

  • 21 инж. Калинов

    0 0 Отговор
    От видеорегистратора на предната пловдивска цистерна се вижда ясно неадекватното поведение на водача на буса. Халюцинациите от веществата и забавените му реакции не са му позволили да прецени добре разстоянието до насрещния камион.

    21:00 29.01.2026

