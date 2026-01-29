Шокиращи подробности за зверската катастрофа, при която загинаха фенове на ПАОК

Шофьорът на гръцкия микробус с фенове на ПАОК (Солун), който катастрофира в Румъния във вторник, е употребил канабис, кокаин и алкохол. Това става ясно от токсикологичния анализ, извършен от съдебни лекари в Румъния, съобщи днес за Аджерпрес говорителката на прокуратурата към Съда в Лугож, Западна Румъния, където стана тежката катастрофа, предаде БТА.
При челен сблъсък между гръцкия микробус и ТИР на двулентов път край град Лугож във вторник (27 януари) загинаха седем души, включително 29-годишният шофьор, а трима бяха ранени. В микробуса с капацитет 8+1 пътували общо 10 гръцки граждани – фенове на футболния клуб ПАОК Солун. Те пътували към Франция, за да подкрепят любимия си отбор на мач от Лига Европа срещу Олимпик Лион.
Съдебни източници, участващи в разследването на катастрофата, заявиха за Аджерпрес по-рано, че в микробуса са били намерени „две пликчета с растително съдържание и едно с бяла субстанция“.
Прокурор Берта Константинеску от прокуратурата в Лугож, която се занимава със случая, съобщи днес, че токсикологичният анализ на кръвта на водача, направен в Института по съдебна медицина в Тимишоара, е потвърдил наличие канабис, кокаин и алкохол.
Случаят е поет от органите за криминално разследване на Общинската полиция в Лугож, отдел „Трафик“, под надзора на прокурора от Съда в Лугож. Води се разследване за престъпленията небрежност, довела до телесна повреда, и небрежност, довела до смърт, обясни прокурор Берта Константинеску, която е и говорителка на прокуратурата към Съда в Лугож.
Двама от ранените бяха изписани днес от Окръжната болница в Тимишоара и отпътуваха към Гърция със специален полет на гръцката служба за спешна медицинска помощ, съобщават осведомителните агенции на Румъния и Гърция – Аджерпрес и АНА-МПА. Гръцката агенция уточнява, че единият от пострадалите ще остане на лечение в болница в Солун, а другият е в по-добро състояние и вероятно няма да се нуждае от по-нататъшна хоспитализация. Третият ранен остава засега в болницата в Тимишоара.
Самолет С-130 с телата на загиналите отлетя от Тимишоара в 16:30 ч., съобщи гръцката агенция АНА-МПА. Преди полета митрополитът на района отслужи религиозна служба и постави по една бяла роза на всеки от ковчезите.
Очаква се на международното летище в Солун телата на загиналите да бъдат посрещнати от фенове на ПАОК.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ?????
Слава Богу че им е провървяло.
Видеото беше много страшно.
19:44 29.01.2026
2 СЕЛЯНИН
Блокирал му е мозъка на шофьора - изпържен от дрога и пиинье
Коментиран от #9
19:47 29.01.2026
3 Улави
19:47 29.01.2026
4 ДрайвингПлежър
Коментиран от #8
19:48 29.01.2026
5 Спецназ
влака те бие отстрани и те изхвърля,
отколкото челен удар в ТИР там влака е срещу теб!
19:48 29.01.2026
6 резултат
20:02 29.01.2026
7 дъра бъра
20:03 29.01.2026
8 тоя вози
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":фенове на ПАОК и може да е част от компанията, вероятно също употребила напитките.
20:06 29.01.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "СЕЛЯНИН":🚗Чел НЕ дочел🚗
Това за блокиралия асистент го пишеше в статията, като версия на пострадалите❗
Аз твърдях И ОЩЕ твърдя , че асистентът може да приложи усилия върху волана за връщане в лентата на движение❗
И няма нито ред в моите постове за БЛОКИРАЛА електроника❗
Колегата написа , че мигачът е работел, което освобождава функцията от въздействие❗
За всяко ПТП си има разследващи които излизат със заключение‼️
20:14 29.01.2026
10 Голям
20:15 29.01.2026
11 Ай стига
Ръгнали от Гърция до Франция с микробус за да гледат как едни ритнитопковци-милионери 90 гонят една топка с въздух....след,като могат същото това да гледат изтегнати на дивана у дома с чаша узо в ръка...
Какво дирили...намерили...
Гърция да обяви Нац.траур...
20:15 29.01.2026
12 Спецназ
М.ЙНАТА ИМ на новите технологии!
Не може ако си дал ляв мигач и искащ рязко да завиеш на дясно да се
спасиш и волана ти го натиска системата с хидравлика да си останеш наляво-
ТОВА Е УБИЙСТВО от новите технологии!
ФАКТ!
Коментиран от #14, #15, #17
20:21 29.01.2026
13 Какво
20:24 29.01.2026
14 Хипотетично
До коментар #12 от "Спецназ":много странно техническо решение, ако е така както предполагаш.
20:30 29.01.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Спецназ":Когато са заложени много пари на големи фирми, истината няма как да стигне до първа страница❗
20:30 29.01.2026
16 Квартал 95
20:31 29.01.2026
17 Я опитай пак...
До коментар #12 от "Спецназ":Канабис, алкохол и кокаин в кръвта на шофьора... я помисли отново... кой е виновен, новите технологии ли или идиота зад волана? Ако бяха новите технолофии те щяха да засекат, че е пил, че е надрусан със разширени зеници и нямаше въобще да запали... Новите технологии щяха да му кажат да оди да изтрезнява некъде и точка.
Коментиран от #18, #20
20:31 29.01.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Я опитай пак...":Опитвали сме го❗
Ангел Джамбзки-
пиян на мотика, с подменена проба го оправдаха❗
Иванчева-
подхвърлиха белязани пари, тя не ги е докоснала, но я осъдиха❗
Скрипал.... Навални ......
Нищо лично, нямам данни, не съм инстанция,
всеки има право на мнение🚗
20:45 29.01.2026
20 да ти кажа ...🤣🤣
До коментар #17 от "Я опитай пак...":не знам дали са технологиите, ама при тази комбинация от вещества, тоя ме съмнява дали бил би в състояние да намери от къде да се качи в микробуса, камо ли да го управлява адекватно..все ми се струва, че тука има намесата рено, защото ако е от асистента, просто не ги виждам ...ще плащат огромни обезщетения а ударът върху имиджа би бил фатален.. Между другото се вижда на записа как за част от секундата автомобила се опитва да мине в дясно, но веднага се връща в траекторията си на движение.. че дори и не прави опит да спре
20:53 29.01.2026
21 инж. Калинов
21:00 29.01.2026