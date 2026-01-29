Шокиращи подробности за зверската катастрофа, при която загинаха фенове на ПАОК

Шофьорът на гръцкия микробус с фенове на ПАОК (Солун), който катастрофира в Румъния във вторник, е употребил канабис, кокаин и алкохол. Това става ясно от токсикологичния анализ, извършен от съдебни лекари в Румъния, съобщи днес за Аджерпрес говорителката на прокуратурата към Съда в Лугож, Западна Румъния, където стана тежката катастрофа, предаде БТА.

При челен сблъсък между гръцкия микробус и ТИР на двулентов път край град Лугож във вторник (27 януари) загинаха седем души, включително 29-годишният шофьор, а трима бяха ранени. В микробуса с капацитет 8+1 пътували общо 10 гръцки граждани – фенове на футболния клуб ПАОК Солун. Те пътували към Франция, за да подкрепят любимия си отбор на мач от Лига Европа срещу Олимпик Лион.

Съдебни източници, участващи в разследването на катастрофата, заявиха за Аджерпрес по-рано, че в микробуса са били намерени „две пликчета с растително съдържание и едно с бяла субстанция“.

Прокурор Берта Константинеску от прокуратурата в Лугож, която се занимава със случая, съобщи днес, че токсикологичният анализ на кръвта на водача, направен в Института по съдебна медицина в Тимишоара, е потвърдил наличие канабис, кокаин и алкохол.

Случаят е поет от органите за криминално разследване на Общинската полиция в Лугож, отдел „Трафик“, под надзора на прокурора от Съда в Лугож. Води се разследване за престъпленията небрежност, довела до телесна повреда, и небрежност, довела до смърт, обясни прокурор Берта Константинеску, която е и говорителка на прокуратурата към Съда в Лугож.

Двама от ранените бяха изписани днес от Окръжната болница в Тимишоара и отпътуваха към Гърция със специален полет на гръцката служба за спешна медицинска помощ, съобщават осведомителните агенции на Румъния и Гърция – Аджерпрес и АНА-МПА. Гръцката агенция уточнява, че единият от пострадалите ще остане на лечение в болница в Солун, а другият е в по-добро състояние и вероятно няма да се нуждае от по-нататъшна хоспитализация. Третият ранен остава засега в болницата в Тимишоара.

Самолет С-130 с телата на загиналите отлетя от Тимишоара в 16:30 ч., съобщи гръцката агенция АНА-МПА. Преди полета митрополитът на района отслужи религиозна служба и постави по една бяла роза на всеки от ковчезите.

Очаква се на международното летище в Солун телата на загиналите да бъдат посрещнати от фенове на ПАОК.