Трагедия с фенове на ПАОК, седем човека загинаха в катастрофа

Седем души загинаха при тежка катастрофа в западната част на Румъния, след като микробус с фенове на ПАОК се сблъска челно с камион. Информацията беше потвърдена от гръцкото посолство, а трагедията разтърси футболното общество в Гърция.

Микробусът е превозвал общо 10 души и е пътувал от Гърция към Франция, където привържениците са възнамерявали да гледат мача от Лига Европа между ПАОК, където играе Кирил Десподов, и Олимпик Лион. При инцидента трима души са ранени и са настанени в болница в тежко състояние.

Според кадри от видеорегистратор, разпространени от румънски медии, превозното средство е предприело изпреварване и се е ударило челно в насрещно движещ се камион. Катастрофата е станала около 13:00 часа на път Е70 между Карансебеш и Лугож, като в нея са участвали още автоцистерна и лек автомобил.

От румънските служби съобщиха, че на място незабавно са били изпратени екипи за спешна помощ и специализирана техника. Аварийните хеликоптери обаче не са могли да се включат заради лошите метеорологични условия. Причините за трагичния инцидент се разследват.

Να ταξιδεύεις για την αγαπημένη σου ομάδα και να μη ξανά γυρίσεις σπίτι...

Τραγικό για άλλη μια φορά...

7 οπαδοί του ΠΑΟΚ, αιώνια τους η μνήμη🫸🫷#paokfc #PAOK pic.twitter.com/6FJsyRTiyS — Cav🅰️lariS🎸☮️ (@Cavalaris21) January 27, 2026