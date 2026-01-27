Новини
Трагедия с фенове на ПАОК, седем човека загинаха в катастрофа

27 Януари, 2026 20:59 459 1

Информацията беше потвърдена от гръцкото посолство, а трагедията разтърси футболното общество в Гърция

Трагедия с фенове на ПАОК, седем човека загинаха в катастрофа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Седем души загинаха при тежка катастрофа в западната част на Румъния, след като микробус с фенове на ПАОК се сблъска челно с камион. Информацията беше потвърдена от гръцкото посолство, а трагедията разтърси футболното общество в Гърция.

Микробусът е превозвал общо 10 души и е пътувал от Гърция към Франция, където привържениците са възнамерявали да гледат мача от Лига Европа между ПАОК, където играе Кирил Десподов, и Олимпик Лион. При инцидента трима души са ранени и са настанени в болница в тежко състояние.

Според кадри от видеорегистратор, разпространени от румънски медии, превозното средство е предприело изпреварване и се е ударило челно в насрещно движещ се камион. Катастрофата е станала около 13:00 часа на път Е70 между Карансебеш и Лугож, като в нея са участвали още автоцистерна и лек автомобил.

От румънските служби съобщиха, че на място незабавно са били изпратени екипи за спешна помощ и специализирана техника. Аварийните хеликоптери обаче не са могли да се включат заради лошите метеорологични условия. Причините за трагичния инцидент се разследват.


