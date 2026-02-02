Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Румъния »
Кмет на село без питейна вода и канализация ходи на работа със собствен хеликоптер

Кмет на село без питейна вода и канализация ходи на работа със собствен хеликоптер

2 Февруари, 2026 07:33 1 376 7

  • румъния-
  • кмет-
  • село-
  • хеликоптер-
  • бребу ноу-
  • габриел бордя

Дворът на къщата на кмета не е одобрена площадка за кацане на хеликоптери и не фигурира в официалните регистри

Кмет на село без питейна вода и канализация ходи на работа със собствен хеликоптер - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на румънско село с под 200 жители, в което няма питейна вода и канализация, ходи на работа с хеликоптер на стойност 800 000 долара, съобщават телевизия Диджи 24 и новинарския сайт Хотнюз, цитирани от БТА.

Общо 166-те жители на село Бребу Ноу в окръг Караш-Северин нямат нито питейна вода, нито канализация. Кметът му обаче използва за служебни цели хеликоптер, купен за 800 000 долара от Австрия на името на фирма, която той и баща му притежават, посочва Диджи 24.

За ситуацията разказват журналисти от сайта Контекст, които са разговаряли с кмета Габриел Бордя. Той е разкрил пред изданието, че летателният апарат е негова собственост, че е запален по пилотажа и има свидетелство за правоуправление. Площадките, на които каца обаче, са незаконни и не са разрешени официално, отбелязват медиите.

Диджи 24 посочва, че село Бребу Ноу, където живеят 166 души, е едно от най-малките населени места в Румъния и не е свързано с водоснабдителната и канализационна мрежа.

Сайтът Хотнюз напомня, че Габриел Бордя е представител на Социалдемократическата партия, която е част от управляващата четирипартийна коалиция. Той е избран на местните избори през юни 2024 г., като това е вторият му мандат. Ръководил е кметството и в периода 2012-2016 г., а след това в продължение на осем години е бил съветник.

Кметът използва хеликоптер Robinson R44 Raven II, чиято пазарна цена е около 800 000 долара. Той разказва пред сайта Контекст, че често лети по маршрута Тимишоара-Гъръна. Репортери на сайта попадат на Бордя в момент, когато пилотира летателния апарат и каца в двора на собствената си къща.

Бордя изтъква, че лети законно. "Аз съм частен пилот, имам свидетелство за правоспособност, преминал съм обучение. Харесва ми да летя и пътувам с хеликоптера за удоволствие", казва кметът.

Проблемът обаче е кацането, отбелязва Хотнюз. Дворът на къщата на Бордя, където журналистите го виждат да каца, не е одобрена площадка за кацане на хеликоптери и не фигурира в официалните регистри.

"Не можеш да имаш летище вкъщи, не може да кацаш, където си искаш. Има строги правила, които произтичат от международното и европейско законодателство", коментира Силвиу Гогу, говорител на Националната служба за гражданска авиация.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОКО СИГУРНО

    9 0 Отговор
    Е умрял от завист.

    07:35 02.02.2026

  • 2 Бойко Българоубиец

    5 1 Отговор
    Има и по нагли от мене 😏

    07:41 02.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Владимир Путин, президент

    2 5 Отговор
    Със затаен дъх видях заглавието и помислих че е за Русия. Толкоз близко и родно всичко е описано.
    Кво става с Купянск епта, превзехме ли го тoварищи ?

    07:43 02.02.2026

  • 5 Смърфиета

    1 1 Отговор
    Кумонист, помните зверствата на Секруритате срещу румънските протестиращи които разстрелваха и заливаха със сярна киселина в общи трапове, за да предотвратят разпознаването им....

    07:45 02.02.2026

  • 6 Симеон

    2 0 Отговор
    В България е същото,само дето нямат хеликоптери,а само 4х4 и всичко е на гърба на народа,даже и чистенето при
    10 см.сняг!Прибират се едни пари,а работата си стои!

    07:49 02.02.2026

  • 7 име

    0 0 Отговор
    Много демократично, имаш си кетап за пилот, купил си си хеликоптер с лични пари и идва някъв хартиен плъх да ти обяснява, че според международното право, дето никъде го няма написано черно на бяло, не е законно да си кацаш в двора на собствената къща!

    07:55 02.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания