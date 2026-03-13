Радан Кънев: Членството в Съвета за мир поставя България в подчинено положение на Тръмп

13 Март, 2026 19:14 481 14

Темата за Съвета за мир не се разглежда в Европейския парламент, защото огромна част от държавите от Европейския съюз отказаха да се включат

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Големият проблем е, че Европа няма единна позиция за войната в Близкия изток. А по-големият проблем е, че тя не може да има единна позиция, защото външната политика на Европейския съюз се определя с единодушие от 27-те страни членки, с право на вето. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ евродепутатът Радан Кънев.

В подобна позиция се появяват различията между отделни европейски държави по отношение на Близкия изток, влияние има и вътрешната политика в отделните страни. В Европа има преобладаваща позиция, че в Близия изток става дума за една война без цели, а тогава тя не може да има и положителни резултати. Тя противоречи на международното право, но е и крайно неефективна – президентът Тръмп не уведоми предварително нито съюзниците си от Европа, не уведоми и Конгреса на САЩ. Това не е добро начало на една гигантска авантюра. Когато Америка нападне Иран, това е проблем на глобалната сигурност. Режимът в Иран е най-деспотичният и най-отблъскващият, но в момента не виждаме този режим да пада, заяви Кънев.

Европа в сегашния свят, в който правото на силата започва да става по-важно от самото право, не може да си позволи да продължи да прави външна политика по същия начин както досега – с единодушие на 27 държави. В момента пропастта между политиката, както я разбира Европа, и политиката, както я разбират САЩ, става твърде голяма. Преобладаващата позиция в Европа трябва да стане обща позиция, защото този съюз, както е създаден в началото, в момента не е налице, добави евродепутатът.

Отделянето на европейската икономика от енергийната зависимост от Русия се превръща във въпрос на сигурност, защото се видя, че Москва използва енергийните си ресурси като оръжие. Ако искаме да бимаме сигурност, трябва да изградим енергийната система така, че да не бъдем зависими от капризите на Кремъл, посочи Радан Кънев.

Той коментира и приетото днес в Народното събрание решение, с което депутатите задължиха служебното правителство да внесе в парламента проект на закон за ратифициране на присъединяването на България, като държава основател, към Устава на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Темата за Съвета за мир не се разглежда в Европейския парламент, защото огромна част от държавите от Европейския съюз отказаха да се включат, с различна степен на категоричност, освен две – Унгария и България. Подписът на бившия премиер Росен Желязков стои под конкретен документ, който все още никой не е благоволил да преведе на български. Мнозинството, което гласува в днешния ден - ГЕРБ, "Има такъв народ" и ДПС-Ново начало, и всички тези, които се скриха – МЕЧ, "Величие", АПС и част от БСП, не са чели документа на български, подчерта Кънев.

Това е еднолична професионална организация на Доналд Тръмп, в която той държи всички правомощия. Това е поставяне на държавата България в подчинено положение на един човек. Никой не може да приеме подобно унижение и за това този смехотворен документ не е преведен. По документи САЩ дори не са част от този Съвет за мир, част от него е само Тръмп. Става дума за една организация с напълно неясни цели, не е ясно защо България трябва да влезе. Да се напъваш да ратифицираш подобен документ е малко грозно. А и задължаването на кабинета от парламент да ратифицира подобен документ е правен абсурд, каза още евродепутатът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гейлорд кукорчу

    5 0 Отговор
    рамаданчи ше вечеряме ли ? специ пак е в бургаз при нефта

    19:16 13.03.2026

  • 3 истина ти казвам

    5 1 Отговор
    Президентска република! Един да краде а не 250 !

    19:18 13.03.2026

  • 4 безпартиен

    5 1 Отговор
    Да се дореди човек до държавна софра - мечта! Този си я сбъдна!

    19:19 13.03.2026

  • 5 …………

    1 3 Отговор
    Како радке рижко вкарва ли го на дълбоко

    19:20 13.03.2026

  • 6 ОПГ

    2 0 Отговор
    Главното Дп е харесва това. Ченгесарското управление на ДАржавата.

    19:20 13.03.2026

  • 7 Българин

    1 2 Отговор
    Всички сороси са за войната. За това вият на умряло, като разбраха че България се включва активно в борбата за Мир!

    Коментиран от #10

    19:21 13.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Град Козлодуй.

    2 0 Отговор
    Не е в подчинено положение а в наведено положение!

    19:28 13.03.2026

  • 10 !!!?

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    От кога Путлер и Тръмп са сороси...само те водят войни в момента !
    Тичай на психиатър да ти бие една зад врата...!

    19:31 13.03.2026

  • 11 Шиши и Meчо - "Д"-то на мафията!

    0 1 Отговор
    Дидо Фалито изглежда все по-отчаян. Конституцията е пределно ясна – само Министерският съвет може да внесе международен договор за ратификация в Народното събрание. Каквито и маневри да правят Пеевски и Борисов, ефектът ще бъде нулев.
    Все по-осезаемо Пеевски ще започне да усеща свиващите се граници на собственото си „можене“.
    Но какво друго може да се очаква от човек, който дори няма състуденти по право от ЮЗУ?
    Мъка. Мъка. Мъка.
    Магнитски като неотменима Фортуна. И за ги светна - има разделение на властите.
    НС не може да задължава МС в рамките на неговите пълномощия. Тоест ако МС реши да не го внася за ратификация, тук нещата спират.

    19:33 13.03.2026

  • 12 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?

    0 0 Отговор
    Когато пеевки ме помоли, аз изпълнявам !

    "Когато комунистът говори, той лъже; когато мълчи, той крие; когато има власт, той краде; когато губи власт, той разрушава." Маргарет Тачър
    Единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.

    Коментиран от #13

    19:34 13.03.2026

  • 13 Гаргамел

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?":

    Плешо ще прави сглобка с Бойко и фашистите от ппдб. Вече има благословията на Урсулът.

    19:36 13.03.2026

  • 14 Географски

    1 0 Отговор
    Сме в Европа,но с 2-те пр.асе.та в държава...та ,сме в истинска ко.чи.на..........частна прок.у.дату.ра,частно М.В.Рто.краде..не на биз...неси,полити..чески затвор...ници.......какво е това чудо....Северна Корея е по-добре..

    19:41 13.03.2026

