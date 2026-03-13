Германският канцлер отправи тежки критики към Тръмп

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че решението на САЩ за временна отмяна на санкциите върху руския петрол, което има за цел да бъдат смекчени ефектите на войната в Иран върху световните цени на петрола, е “погрешно“, отбелязва ДПА, предаде БТА.

“Да бъдат отменени санкциите в този момент, по каквато и да е причина, смятаме за грешка“, каза Мерц на съвместна пресконференция с премиера на Норвегия Юнас Гар Стьоре на норвежкия остров Андьоя.

Мерц подчерта, че Русия продължава да показва липса на желание за водене на преговори в посока край на войната в Украйна на фона на руската инвазия, започнала преди повече от 4 години.

“По тази причина ние трябва да увеличаваме натиска върху Москва и ще продължим да го правим“, добави той.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви в публикация в “Екс“, че мярката, която ще бъде в сила до 11 април, има за цел “да разшири глобалния обхват на съществуващи запаси“.

Мерц призна, че решението е изненадало други лидери на страните от Г-7, след като групата на седемте водещи индустриални нации е обсъдила опцията за временно отменяне на санкциите върху доставките на руски петрол и природен газ с американския президент Доналд Тръмп по-рано тази седмица.

“Шестима от членовете на Г-7 имаха много ясна позиция, че това не е правилният сигнал, който трябва да изпратим. Тази сутрин разбрахме, че американското правителство в действителност е взело друго решение“, заяви германският канцлер.