Новини
Свят »
Германия »
Германският канцлер отправи тежки критики към Тръмп

13 Март, 2026 16:54 1 571 13

  • петрол-
  • фридрих мерц-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • германия-
  • иран

Да бъдат отменени санкциите в този момент, по каквато и да е причина, смятаме за грешка, каза Мерц

Германският канцлер отправи тежки критики към Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че решението на САЩ за временна отмяна на санкциите върху руския петрол, което има за цел да бъдат смекчени ефектите на войната в Иран върху световните цени на петрола, е “погрешно“, отбелязва ДПА, предаде БТА.

“Да бъдат отменени санкциите в този момент, по каквато и да е причина, смятаме за грешка“, каза Мерц на съвместна пресконференция с премиера на Норвегия Юнас Гар Стьоре на норвежкия остров Андьоя.

Мерц подчерта, че Русия продължава да показва липса на желание за водене на преговори в посока край на войната в Украйна на фона на руската инвазия, започнала преди повече от 4 години.

“По тази причина ние трябва да увеличаваме натиска върху Москва и ще продължим да го правим“, добави той.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви в публикация в “Екс“, че мярката, която ще бъде в сила до 11 април, има за цел “да разшири глобалния обхват на съществуващи запаси“.

Мерц призна, че решението е изненадало други лидери на страните от Г-7, след като групата на седемте водещи индустриални нации е обсъдила опцията за временно отменяне на санкциите върху доставките на руски петрол и природен газ с американския президент Доналд Тръмп по-рано тази седмица.

“Шестима от членовете на Г-7 имаха много ясна позиция, че това не е правилният сигнал, който трябва да изпратим. Тази сутрин разбрахме, че американското правителство в действителност е взело друго решение“, заяви германският канцлер.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шизофрения

    15 5 Отговор
    Рижавия е шизофреник!

    16:56 13.03.2026

  • 2 А Магнитските

    15 1 Отговор
    "герои" го боготворят .

    16:56 13.03.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    5 12 Отговор
    Тръмп и путин - ОПГ!

    16:57 13.03.2026

  • 4 Съдията

    18 4 Отговор
    Кой пък го интересува какво мисли някакъв Запад(нал) политикан? Налягайте си парцалите, ЕС и Западна(ла) Европа са в миманса, никой не ги отразява.

    16:59 13.03.2026

  • 5 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    5 5 Отговор
    Предпочитам да съм В Окаян вид и бездомник от улиците на Атина отколкото да съм никой в България
    Веднъж ми се случи очаквам да ми се случи отново
    Предпочитам гърците от Атина Атиняните да ме овикват и мачкат по улиците на Атина отколкото да съм никой в България
    Това са естествените неща
    И без друго съм вече Жена и тяхна собственост на Атина

    17:00 13.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Глиста

    17 1 Отговор
    Тоя що не си гледа Белото

    17:01 13.03.2026

  • 8 зевзек

    15 1 Отговор
    ами то с борда за мир ще е същата работа, Тръмп ще си прави каквото си иска

    17:03 13.03.2026

  • 9 зевзек

    6 3 Отговор
    Тръмп и Путин - далавери за милиарди, иди ми, дойди ми, пускаме го петрола, спираме го, ще воюваме, няма да воюваме, и останалия свят гледа, мига, и преглъща

    17:07 13.03.2026

  • 10 Глупен-фюрер Мерц

    12 2 Отговор
    по-добре да обърне внимание на немската икономика, че днес в същия тоя сайт пише, че Порше съкращавали работна сила, печалбата им била паднала с 93%.

    17:10 13.03.2026

  • 11 Айде сега, да се бие

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "Tая шушу@миг@а":

    Бил се е дедо му с руснаците и тоя не смее.

    17:11 13.03.2026

  • 12 Точката

    7 1 Отговор
    Виж го тиии. Русия отказвала да капитулира и са готови да затрият себе си и света от инат. В прочем кога този е продумал думата МИР?

    17:29 13.03.2026

  • 13 Юрий

    2 0 Отговор
    Европейските лидери така и не разбраха че Тръмп води война срещу тях .
    Толкова са слепи горките и водят всички ни към пропаст. То не бяха зелени сделки , то не бяха субсидии за крадци , то не бяха пълни глупости до безкрай. Никой не му пука за Европа и сами си го направихме . Тези глупаци едно решение не могат да вземат. Какво да говорим за останалото.
    Срам и позор за всички нас .
    Преди десет години референдум за отмяна на смяна на времето. Още не могат да вземат решения. Света е 6 и 7 G интернет в Европа на център на град няма сигнал . Един билет за влак струва по скъпо отколкото автобус от София до Париж.
    Евро 6 , пълен Таш ак . Само регулации и задушават всичко. С това мислене само могат да се сравнят със самоунищожение.
    Европа е мъртва . От една страхотна идея се изроди в олигархия.

    17:58 13.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания