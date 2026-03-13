Германският канцлер отправи тежки критики към Тръмп

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че решението на САЩ за временна отмяна на санкциите върху руския петрол, което има за цел да бъдат смекчени ефектите на войната в Иран върху световните цени на петрола, е “погрешно“, отбелязва ДПА, предаде БТА.
“Да бъдат отменени санкциите в този момент, по каквато и да е причина, смятаме за грешка“, каза Мерц на съвместна пресконференция с премиера на Норвегия Юнас Гар Стьоре на норвежкия остров Андьоя.
Мерц подчерта, че Русия продължава да показва липса на желание за водене на преговори в посока край на войната в Украйна на фона на руската инвазия, започнала преди повече от 4 години.
“По тази причина ние трябва да увеличаваме натиска върху Москва и ще продължим да го правим“, добави той.
Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви в публикация в “Екс“, че мярката, която ще бъде в сила до 11 април, има за цел “да разшири глобалния обхват на съществуващи запаси“.
Мерц призна, че решението е изненадало други лидери на страните от Г-7, след като групата на седемте водещи индустриални нации е обсъдила опцията за временно отменяне на санкциите върху доставките на руски петрол и природен газ с американския президент Доналд Тръмп по-рано тази седмица.
“Шестима от членовете на Г-7 имаха много ясна позиция, че това не е правилният сигнал, който трябва да изпратим. Тази сутрин разбрахме, че американското правителство в действителност е взело друго решение“, заяви германският канцлер.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шизофрения
16:56 13.03.2026
2 А Магнитските
16:56 13.03.2026
3 Ганя Путинофила
16:57 13.03.2026
4 Съдията
16:59 13.03.2026
5 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Веднъж ми се случи очаквам да ми се случи отново
Предпочитам гърците от Атина Атиняните да ме овикват и мачкат по улиците на Атина отколкото да съм никой в България
Това са естествените неща
И без друго съм вече Жена и тяхна собственост на Атина
17:00 13.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Глиста
17:01 13.03.2026
8 зевзек
17:03 13.03.2026
9 зевзек
17:07 13.03.2026
10 Глупен-фюрер Мерц
17:10 13.03.2026
11 Айде сега, да се бие
До коментар #6 от "Tая шушу@миг@а":Бил се е дедо му с руснаците и тоя не смее.
17:11 13.03.2026
12 Точката
17:29 13.03.2026
13 Юрий
Толкова са слепи горките и водят всички ни към пропаст. То не бяха зелени сделки , то не бяха субсидии за крадци , то не бяха пълни глупости до безкрай. Никой не му пука за Европа и сами си го направихме . Тези глупаци едно решение не могат да вземат. Какво да говорим за останалото.
Срам и позор за всички нас .
Преди десет години референдум за отмяна на смяна на времето. Още не могат да вземат решения. Света е 6 и 7 G интернет в Европа на център на град няма сигнал . Един билет за влак струва по скъпо отколкото автобус от София до Париж.
Евро 6 , пълен Таш ак . Само регулации и задушават всичко. С това мислене само могат да се сравнят със самоунищожение.
Европа е мъртва . От една страхотна идея се изроди в олигархия.
17:58 13.03.2026