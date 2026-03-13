Украински удари в тила на врага! Путин нареди спешни мерки защитата на критичната инфраструктура на Русия

Руският президент Владимир Путин обсъди със Съвета за сигурност на Руската федерация мерки за защита на критичната инфраструктура на Русия след засилените украински атаки, които засегнаха, наред с други цели, и голям военен завод, съобщи днес Кремъл, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

В началото на срещата Путин поиска от вицепремиера Александър Новак, министъра на транспорта Виталий Савелиев и министъра на строителството Ирек Файзулин да представят предложените мерки, като останалата част от заседанието беше закрита за медиите.

На 10 март Украйна заяви, че е използвала британски ракети „Сторм Шадоу“ за удари по завод, произвеждащ полупроводникови устройства и интегрирани микрочипове за ракети, в град Брянск, на малко над 100 километра от границата с Украйна.

След атаката, при която бяха убити шестима души, някои руски блогъри, коментиращи войната, изразиха недоумение, че такъв ключов обект за задоволяване на нуждите на Русия на бойното поле не е бил евакуиран през четирите години на войната и е работил в обсега на украинските ракети.

На 25 февруари украински дронове удариха химически завод в град Дорогобуж, собственост на производителя на торове „Акрон“, като по този начин прекъснаха около 5% от производството на торове в Русия точно преди кризата в доставките, предизвикана от американско-израелските атаки срещу Иран.

Руското министерство на отбраната заяви вчера, че Украйна е опитала да атакува помпена станция, експлоатирана от газовия гигант „Газпром“, която изнася природен газ чрез подводния газопровод „ТюркСтрийм“ (TurkStream) към европейски клиенти, но атаката е била осуетена.

На 2 март „Шесхарис“, голям петролен терминал на руското Черноморско крайбрежие, спря товаренето на петрол на танкери след украинска атака с дрон, при която бяха ранени петима души, бяха повредени 20 сгради и се запали горивен терминал.

На фона на засилените атаки Русия забави или изключи мобилния интернет в Москва и някои други големи градове р рамките на това, което Кремъл описа като мерки за сигурност. Въпреки че такива прекъсвания станаха често срещани в цяла Русия по време на войната в Украйна, Москва не е преживявала прекъсвания в такъв мащаб от началото на войната, като милиони хора загубиха достъп до популярни услуги като карти или приложения за повикване на таксита.