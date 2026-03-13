Украински удари в тила на врага! Путин нареди спешни мерки защитата на критичната инфраструктура на Русия

Украински удари в тила на врага! Путин нареди спешни мерки защитата на критичната инфраструктура на Русия

13 Март, 2026 19:18

На 10 март Киев заяви, че е използвал британски ракети „Сторм Шадоу" за удари по завод, произвеждащ полупроводникови устройства и интегрирани микрочипове за ракети, в град Брянск, на малко над 100 километра от границата с Украйна

Украински удари в тила на врага! Путин нареди спешни мерки защитата на критичната инфраструктура на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин обсъди със Съвета за сигурност на Руската федерация мерки за защита на критичната инфраструктура на Русия след засилените украински атаки, които засегнаха, наред с други цели, и голям военен завод, съобщи днес Кремъл, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

В началото на срещата Путин поиска от вицепремиера Александър Новак, министъра на транспорта Виталий Савелиев и министъра на строителството Ирек Файзулин да представят предложените мерки, като останалата част от заседанието беше закрита за медиите.

На 10 март Украйна заяви, че е използвала британски ракети „Сторм Шадоу“ за удари по завод, произвеждащ полупроводникови устройства и интегрирани микрочипове за ракети, в град Брянск, на малко над 100 километра от границата с Украйна.

След атаката, при която бяха убити шестима души, някои руски блогъри, коментиращи войната, изразиха недоумение, че такъв ключов обект за задоволяване на нуждите на Русия на бойното поле не е бил евакуиран през четирите години на войната и е работил в обсега на украинските ракети.

На 25 февруари украински дронове удариха химически завод в град Дорогобуж, собственост на производителя на торове „Акрон“, като по този начин прекъснаха около 5% от производството на торове в Русия точно преди кризата в доставките, предизвикана от американско-израелските атаки срещу Иран.

Руското министерство на отбраната заяви вчера, че Украйна е опитала да атакува помпена станция, експлоатирана от газовия гигант „Газпром“, която изнася природен газ чрез подводния газопровод „ТюркСтрийм“ (TurkStream) към европейски клиенти, но атаката е била осуетена.

На 2 март „Шесхарис“, голям петролен терминал на руското Черноморско крайбрежие, спря товаренето на петрол на танкери след украинска атака с дрон, при която бяха ранени петима души, бяха повредени 20 сгради и се запали горивен терминал.

На фона на засилените атаки Русия забави или изключи мобилния интернет в Москва и някои други големи градове р рамките на това, което Кремъл описа като мерки за сигурност. Въпреки че такива прекъсвания станаха често срещани в цяла Русия по време на войната в Украйна, Москва не е преживявала прекъсвания в такъв мащаб от началото на войната, като милиони хора загубиха достъп до популярни услуги като карти или приложения за повикване на таксита.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 има нещо глило в Москва

    19 10 Отговор
    това не е нормално

    19:21 13.03.2026

  • 2 скучно и точка.

    21 12 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    19:23 13.03.2026

  • 3 Цензура!

    12 16 Отговор
    Ха сега дайте и руските удари. Нещо не ви минава пропагандата. В другите сайтове- по- независими ги писаха. Пхахаха.

    Коментиран от #16

    19:23 13.03.2026

  • 4 НА ПУТИН ГО СМУЧЕТЕ

    15 8 Отговор
    И не го мислете.

    Коментиран от #19, #29

    19:24 13.03.2026

  • 5 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    7 18 Отговор
    В продължение на години владимир путин култивираше образ на неудържима сила – яздеше коне, лови риба, играеше хокей, демонстрираше „неудържими“ оръжия и излъчваше аурата на най-силния човек в света. Мнозина повярваха в това.
    Когато росия започна нахлуването си в Украйна през 2022 г., светът очакваше бърз колапс. Дори Джо Байдън и много анализатори предсказаха, че Киев може да падне за дни. Представяха си как Володимир Зеленски ще бъде заловен и изправен пред путин.
    Но това не се случи. Докато паниката се разпространяваше по целия свят – и дори сред украинците – един човек остана спокоен: Зеленски.
    Той отказа да бяга, обедини народа си и доказа ключов момент: силата не е в образа, който проектираш, а в смелостта, която показваш в решителния момент.
    Може би Зеленски се е доверил на съдбата. Може би е прозрял този мит.
    Или може би просто е разбрал, че истинската сила не се нуждае от представяне.

    Коментиран от #8, #9, #28

    19:25 13.03.2026

  • 6 Най-великият Президент на 21 век

    7 17 Отговор
    Цял свят се възхищава на Президента Зеленски ! Той е новия символ на борбата за свобода и независимост от тиранията ! Показа на света, че цялата пара на Кремъл е в свирката.
    Цял свят ненавижда масовия убиец Путлер! Броят се на пръстите на едната ръка страните, които няма да го арестуват за престъпленията и зверствата, които е извършил и продължава да върши.
    Думите на Президента Зеленски ще се помнят векове!
    "Дори през непроницаемата тъмнина Украйна и цивилизованият свят ясно виждат тези терористични актове.
    Умишлени и цинични ракетни удари по гражданска критична инфраструктура. Не по военни съоръжения.
    Все още ли си мислите, че можете да ни уплашите, да ни пречупите, да ни накарате да отстъпим?
    Наистина ли нищо не разбрахте?
    Не разбрахте ли кои сме ние? За какво сме? За какво говорим?
    Четете по устните ми:
    Без газ или без вас? Без вас.
    Без вас или без светлината? Без вас.
    Без вода или без вас? Без вас.
    Без храна или без вас? Без вас.
    Студът, гладът, тъмнината и жаждата не са толкова страшни и смъртоносни за нас, колкото вашето „приятелство и братство“.
    Но историята ще постави всичко на мястото си.
    И ние ще сме с газ, осветление, вода и храна… и БЕЗ вас!“.

    Коментиран от #7

    19:25 13.03.2026

  • 7 Велик е

    12 4 Отговор

    До коментар #6 от "Най-великият Президент на 21 век":

    Свири на орган с орган. Велик шут!

    19:26 13.03.2026

  • 8 ТИОРИЯ НА ПРОПАГАНДАТА

    11 3 Отговор

    До коментар #5 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Най-важното е съобщенията да са кратки.

    19:27 13.03.2026

  • 9 Слава

    10 4 Отговор

    До коментар #5 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Бусовизацията! Слава ТКЦ.

    19:27 13.03.2026

  • 10 Историческа истина

    9 12 Отговор
    Кратка справка за успеха на войните, които РФ води от създаването си през 25 декември 1991 г. до сега.
    - Първата чеченска война (1994 - 1996)
    Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.
    - Втора чеченска война (1999 – 2003)
    Резултат: загубена. На власт идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец, всяка година Путин плащат милиарди дамък спокойствие на Кадиров; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
    - Карабах (1992-2023)
    Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
    - Сирия (2015-2024)
    Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
    - Венецуела: загубена. Режима на Мадуро е унищожен с 3 часова СВО изпълнена от САЩ. Милиарди инвестиции са безвъзвратно загубени.
    При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.
    Путин ще се запомни като един от най-жалките ръководители на Москва. При него мита за "вторая" бе напълно разбит, а смелите украинци, водени от безстрашния лидер на Свободния свят, Президент Зеленски, доказаха на цял свят, че силата на "вторая" е в свирката.

    19:27 13.03.2026

  • 11 Тц,тц,тц 😂😂😂

    4 8 Отговор
    Спешно нареди...😀Даже се изпоти😅Путин Спешният🤣

    19:27 13.03.2026

  • 12 Няма край путинското унижение

    6 11 Отговор
    Няма.

    19:29 13.03.2026

  • 13 🇺🇸 Бай ДОНЧО - тръмпа

    5 11 Отговор
    Джуджето Вагиноф да поема още украински ракети и да се свършва тази руска измет.

    19:29 13.03.2026

  • 14 Тодар Живков

    5 10 Отговор
    Им ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти.Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    19:31 13.03.2026

  • 15 Филянкишията

    8 5 Отговор
    Престанете да промивате мозъците и манипулирате хората! Пишете глупости, за които ви наредят отгоре. “Любимите” евроатлантици и Прасчо

    19:31 13.03.2026

  • 16 Специална Военна Опсерация

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "Цензура!":

    А, другаря Путин, беше казал, че ще ги хрупат като орехи...

    19:32 13.03.2026

  • 17 А МОЧАТА?

    5 6 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    19:33 13.03.2026

  • 18 ВСУшник😁

    9 10 Отговор
    Подпалиха му жалката империя.

    19:33 13.03.2026

  • 19 Специална Военна Опсерация

    6 7 Отговор

    До коментар #4 от "НА ПУТИН ГО СМУЧЕТЕ":

    Как се казва майката на Путин?
    А, брат му?
    Алберт Путин, май?

    19:33 13.03.2026

  • 20 Минавам само да кажа

    8 8 Отговор
    Русия е кенеФФ.

    19:34 13.03.2026

  • 21 Добреее

    2 4 Отговор
    Мисля си, че е време да пенсионират котарака юлеополди да дойде някой тип Тъмп. който да приключи войната за месец, ако ме и по- бързо. Тръмп показа как се прави, е какво чака, да действа по същия начим. Приключва зеления и компания, кето не е трудно и войнат а свършва. Другия вариант е пак по американски- унищпжава транспортната и енергийна инфраструктура, мостове, железопътни линии, електропреносни линии, може и централи и пак ще свърши войната. Ама Путин май е решил. че му е твъде много населението и е води някакво СВО с неясни цели. По американския метод, войната щеше да е свършила максимум за 2 месеца.

    Коментиран от #26

    19:34 13.03.2026

  • 22 НА ПУТИН МУ ГО СМУЧЕТЕ

    8 5 Отговор
    И не го мислете.

    Коментиран от #37

    19:35 13.03.2026

  • 23 Тимур

    4 7 Отговор
    Стара новина, но добра. Украинците съсипаха безценен за ракетната програма завод

    19:35 13.03.2026

  • 24 руската мечка

    3 5 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    19:37 13.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ха ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Добреее":

    Вагин не може, бе, човеко е неможач.

    Коментиран от #32

    19:38 13.03.2026

  • 27 Владо

    2 2 Отговор
    Сбърканаяците останаха без интернет.

    19:39 13.03.2026

  • 28 Специална Военна Опсерация

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Абе, прав си да подкрепяш украинците.
    Но не и Зеленски.
    И той е в играта, заедно с Путин.
    Знаеш, че Зеленски е евреин.
    А, Путин?
    А, "специалните пратени"?
    Те, какви са?
    Проучи , семейните им корени!
    Не е трудно !

    Коментиран от #39

    19:39 13.03.2026

  • 29 хаха 🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "НА ПУТИН ГО СМУЧЕТЕ":

    какво говориш🤣 как може така да се подиграваш с дядо Вовчик, човека е на преклонна възраст, нищо не му е останало за.... 🤣 🤣 🤣

    19:39 13.03.2026

  • 30 Тимур

    3 0 Отговор
    Факти е форум на чобани- копейки до един не спечелили зелена карта. Сори пичове,оставате си чобани

    Коментиран от #34

    19:40 13.03.2026

  • 31 Руский мир

    5 0 Отговор
    В Русия сложили бетонни бомбоубежища по улиците, но руснаците ги ползват за кенефи. При въздушна тревога влизаш вътре и всичко мирише на руский мир.

    19:41 13.03.2026

  • 32 Пригожин

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ха ха":

    Шойгу открадна парите.

    Коментиран от #40

    19:41 13.03.2026

  • 33 хаха

    1 0 Отговор
    Поради постоянните заплахи от дронове, комуникациите в Москва са блокирани, което нарушава работата на таксита, куриери и магазини. Руснаци купуват пейджъри. Wildberries съобщава, че продажбите от 6 до 10 март са се увеличили със 73% спрямо февруари, докато търсенето на радиостанции се е увеличило с 27%, а на стационарни телефони с 25% в целия град.

    Путлераска му недорасла работа!

    19:41 13.03.2026

  • 34 Кенеди

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Тимур":

    Има и копейки дето се обаждат от САЩ. САЩ затъна, откакто взеха да пускат копейки там.

    19:42 13.03.2026

  • 35 хаха

    2 0 Отговор
    13 март 2026 г., 11:45 ч.
    Технологии
    Руските градове предлагат инсталирането на таксофони с достъп до интернет
    Депутатът Антропенко: Възраждането на таксофоните е спешно необходимо в руските градове

    Хайде по магаретата путлераски пислямистчета и да ви няма! ХАХАХА

    19:42 13.03.2026

  • 36 Дон Корлеоне

    1 0 Отговор
    Хаяско е още жив благодарение на милоста на Запада.

    19:43 13.03.2026

  • 37 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 38 Яжте Хурката велики ватенки

    1 0 Отговор
    С Велико ПВО безаналогово.

    19:44 13.03.2026

  • 39 Руий

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Специална Военна Опсерация":

    Не страдам от Култ към личността. Нямам желани да целувам заницата на Зелески, както почитателите на Путин.

    19:44 13.03.2026

  • 40 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Пригожин":

    Джон Миършаймър ни каза да сме многоходови и загадъчни в Украйна и сега заради него ще постигнем целта си през 2058г. 😂

    19:44 13.03.2026

  • 41 стоян

    0 0 Отговор
    Другаре путинофили от една година путин не е казвал ,,всйо по план ,,- явно украинците му изметнаха плана и вече не е по план - завода в който сглобяваха китайския москвич го затворили - намалени продажби и три хиляди безработни

    19:44 13.03.2026

