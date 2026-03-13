Шефът на Пентагона: Нямаше глас, нямаше видео! Хаменей е вероятно тежко ранен и обезобразен

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е "ранен и вероятно обезобразен". Това заяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от "Индипендънт".

Хаменей е бил ранен в началото на войната, но не е ясно колко тежко. Вчера иранската държавна телевизия прочете изявление, за което твърди, че е от него, но той не е виждан публично, откакто бе избран да замени баща си, който беше убит при американско-израелски въздушни удари в началото на войната.

Американският министър на ожтбраната изтъкна: "Нямаше глас и нямаше видео. Беше писмено изявление, в което той призоваваше за единство. Очевидно убиването на десетки хиляди протестиращи е неговият вид общност. Иран има много камери и много гласови рекордери. Защо писмено изявление? Мисля, че знаете защо. Баща му е мъртъв, той е уплашен. Ранен е".

Хегсет подчерта, че иранският режим ще види само звездите и райетата на САЩ и Давидовата звезда на Израел, които той описва като "най-лошия си кошмар".

Отделно, министърът на отбраната посочи, че обемът на ракетите на Иран е намалял с 90%, а на дроновете му камикадзе - с 95%, през вчерашния ден. Иран няма способността да произвежда повече оръжия, добави той.

САЩ "се справят" с атаките на Иран в Ормузкия проток и това е нещо, за което не е нужно да се тревожат, изтъкна Хегсет.

"Техните производствени линии, техните военни заводи, техните центрове за отбранителни иновации са победени. Ръководството на Иран не е в по-добра форма. Отчаяни, те са се скрили, свивайки се - това правят плъховете", обобщи той.