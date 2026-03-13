Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Шефът на Пентагона: Нямаше глас, нямаше видео! Хаменей е вероятно тежко ранен и обезобразен

Шефът на Пентагона: Нямаше глас, нямаше видео! Хаменей е вероятно тежко ранен и обезобразен

13 Март, 2026 15:45 2 199 49

  • моджтаба хаменей-
  • иран-
  • пентагон-
  • израел-
  • пийт хегсет-
  • доналд тръмп-
  • персийски залив-
  • ормузки проток

САЩ се справят с атаките на Иран в Ормузкия проток и това е нещо, за което не е нужно да се тревожат, изтъкна още Пийт Хегсет

Шефът на Пентагона: Нямаше глас, нямаше видео! Хаменей е вероятно тежко ранен и обезобразен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е "ранен и вероятно обезобразен". Това заяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от "Индипендънт".

Хаменей е бил ранен в началото на войната, но не е ясно колко тежко. Вчера иранската държавна телевизия прочете изявление, за което твърди, че е от него, но той не е виждан публично, откакто бе избран да замени баща си, който беше убит при американско-израелски въздушни удари в началото на войната.

Американският министър на ожтбраната изтъкна: "Нямаше глас и нямаше видео. Беше писмено изявление, в което той призоваваше за единство. Очевидно убиването на десетки хиляди протестиращи е неговият вид общност. Иран има много камери и много гласови рекордери. Защо писмено изявление? Мисля, че знаете защо. Баща му е мъртъв, той е уплашен. Ранен е".

Хегсет подчерта, че иранският режим ще види само звездите и райетата на САЩ и Давидовата звезда на Израел, които той описва като "най-лошия си кошмар".

Отделно, министърът на отбраната посочи, че обемът на ракетите на Иран е намалял с 90%, а на дроновете му камикадзе - с 95%, през вчерашния ден. Иран няма способността да произвежда повече оръжия, добави той.

САЩ "се справят" с атаките на Иран в Ормузкия проток и това е нещо, за което не е нужно да се тревожат, изтъкна Хегсет.

"Техните производствени линии, техните военни заводи, техните центрове за отбранителни иновации са победени. Ръководството на Иран не е в по-добра форма. Отчаяни, те са се скрили, свивайки се - това правят плъховете", обобщи той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    54 9 Отговор
    А Биби къде е?

    Коментиран от #6, #22, #25

    15:46 13.03.2026

  • 2 Курти

    19 40 Отговор
    Бг копеите вият като сирени в Техеран вече пета година

    Коментиран от #38, #41

    15:47 13.03.2026

  • 3 Зеленски

    41 4 Отговор
    И Русия свърши ракетите.

    15:47 13.03.2026

  • 4 Българин

    51 9 Отговор
    И какво като е ранен и обезобразен? Важното е, че САЩ затънаха в Иран.

    Коментиран от #11

    15:49 13.03.2026

  • 5 Герак Митко

    25 5 Отговор
    Болезнени сънища.

    15:50 13.03.2026

  • 6 Биби ли?

    11 24 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ами денацифицира аятоласи.

    Коментиран от #31

    15:50 13.03.2026

  • 7 смех

    29 5 Отговор
    как педофили и умопобъркани психопати обладаха Америка? С помощта на ционистките хиени,ето така

    15:50 13.03.2026

  • 8 Обаче

    30 9 Отговор
    Шефът на Мосад и братът на Сатаняху са мъртви, а той се крие на самолета си, кръжейки из въздуха, докато народът му се крие като плъхове по дупките. За тях напишете статия!

    Коментиран от #13

    15:50 13.03.2026

  • 9 Червен кхмер

    7 16 Отговор
    Аз бях заложил до две седмици да отиде при баща си.Капитан Америка пак изпревари всички.

    15:51 13.03.2026

  • 10 Така

    24 3 Отговор
    "Ръководството на Иран не е в по-добра форма. Отчаяни, те са се скрили, свивайки се - това правят плъховете", обобщи той." А Нетаняху сигурно не се крие като плъх в бункера по време на ракетна атака?!

    15:51 13.03.2026

  • 11 хъхъ

    19 4 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Тръмп също е обезобразен, но го крие с 4 пласта оранжев грим.

    15:52 13.03.2026

  • 12 Евреите не прощават.Никога!

    8 12 Отговор
    Който разбрал, разбрал.

    Коментиран от #49

    15:52 13.03.2026

  • 13 Обаче

    7 12 Отговор

    До коментар #8 от "Обаче":

    Много си проZZZт.То умна кАпейка няма.

    Коментиран от #21

    15:52 13.03.2026

  • 14 Ззз

    14 3 Отговор
    А сатаняху и дръмп са се изпокрили и гледат отдалеч като мaзните плъxoве, които са.

    15:53 13.03.2026

  • 15 Лента.ру

    3 11 Отговор
    "В драматична ескалация на продължаващия конфликт в Близкия изток, върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменеи е в кома, след като е бил тежко ранен по време на координирани въздушни удари между САЩ и Израел на 28 февруари.
    Хаменей получи катастрофални наранявания при нападението, включително ампутация на единия крак и тежки увреждания на стомаха и черния дроб. Медицински източници посочват, че 55-годишният лидер остава в коматозно състояние, без официално потвърждение от иранските власти относно състоянието му."

    15:53 13.03.2026

  • 16 Дон Корлеоне

    2 10 Отговор
    Хаяско трепери в бункера.

    Коментиран от #18

    15:53 13.03.2026

  • 17 опааа

    19 4 Отговор
    Дека е ви е Бибито, бе, пет деня ни звук ни стон, да не отишъл при Хаменей да го пита как е?!

    Коментиран от #19, #24

    15:54 13.03.2026

  • 18 ма чакай бе

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дон Корлеоне":

    не го ли убихте него?

    15:54 13.03.2026

  • 19 е ми

    5 7 Отговор

    До коментар #17 от "опааа":

    чак пък 5 дена... 5 часа. Поне вчера беше на живо в ефир

    Коментиран от #29

    15:55 13.03.2026

  • 20 Град Козлодуй

    3 0 Отговор
    Може пък да се оправи човека.

    15:56 13.03.2026

  • 21 Да си копейка си е Божие наказание

    4 8 Отговор

    До коментар #13 от "Обаче":

    Няма две мнения.

    15:58 13.03.2026

  • 22 Стара чанта

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Биби е при майка ти, сду ан шебек !

    Коментиран от #35

    15:58 13.03.2026

  • 23 Дориана

    13 1 Отговор
    Защо са толкова наивни, ако не е той друг ще го замести, но Иран няма да смени режима и атаките ще продължат заедно с икономическата криза.

    Коментиран от #33

    15:58 13.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 вкъщи и на работа

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    жив и здрав както видяхме вчера в новините които си проспал.

    Коментиран от #34

    15:59 13.03.2026

  • 26 Гост

    12 1 Отговор
    А с Авраам Линкълн какво стана? Нещо и от там нито кадри, нито звук се чува?! Или пак са им преляли тоалетните?

    15:59 13.03.2026

  • 27 Зейфод Бийблброкс

    7 1 Отговор
    "Министерството на отбраната" Тръмп даде заповед да го преименуват в "Министерство на Войната". Точно и ясно, макар и полуофициално все още, но сайта от defence стана war...

    Коментиран от #30

    16:01 13.03.2026

  • 28 Питам за един приятел

    11 1 Отговор
    Дали един "тежко ранен и вероятно обезобразен" човек, който на всичко отгоре е изгубил баща си, майка си, жена си и единият си син в една варварска бомбардировка няма да поиска да обезобрази тези, които са му причинили това? Няма нужда да ми отговаряте, питайте Тръмп, той ще ви каже!

    16:01 13.03.2026

  • 29 Небензня

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "е ми":

    Мдааа...беше, ама биби ИИ....с по 6 пръста.....тук таковао инфо е форбидън

    16:04 13.03.2026

  • 30 Дърт Вейдър

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Зейфод Бийблброкс":

    Сигурно е фен на "Star wars". И понеже няма "Star defence"....

    16:04 13.03.2026

  • 31 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Биби ли?":

    Ама няма глас от Биби,няма и видео:)

    16:05 13.03.2026

  • 32 Баба ти

    10 1 Отговор
    Тия измамници жидоянки, защо не прогледнат в ютуб всички видеа от иранския ракетен обстрел на израйъъл, коментарите там - 99% са одобрителни и ругаещи ционистката страна. Светът иска отмъщение и наказания на светонтата сатанинска ненаситна на блуд десетоглава ламя.

    16:05 13.03.2026

  • 33 Гост

    10 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дориана":

    Те така са свикнали в САЩ, карат на Супергерои. Тръмп супергерой, Буш супергерой, Клинтън супр...нещо си там.. Няма нито един американец под 50 години, който да не е убеден, че Хитлер е убит от Брат Пит. Затова, ако не дай Боже, убият супергероя, звучи тъжна музика и филма свършва. Публиката се просълзява, после излиза следващото супергеройче някъде изпод масата, светват му очичките и ето на, имаме нов супер герой за слдващата серия. Същото се опитват да прилагат и към Иран, ама нещо пак не са доразбрали...

    16:05 13.03.2026

  • 34 Атина Палада

    8 2 Отговор

    До коментар #25 от "вкъщи и на работа":

    Ееех, Пепейците много лъжите:))) Изобщо Биби не се е появявал повече от седмица .Няма го нтомпо новините,нито някъде на срещи с други политици.Написаха ,че провел среща с Макрон.Нито снимка,нито видео,нито глас ...А при такива срещи се правят снимки и се предават по телевизиите..

    16:07 13.03.2026

  • 35 Здрасти

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Стара чанта":

    СЕЕЕКС ХАА ХА

    16:08 13.03.2026

  • 36 пиночет

    5 6 Отговор
    Този път терористите -палячовци аятоласи от Хизбула и Хамас в Иран и подкрепяни от Кремълските отрепки, ще бъдат занулени изцяло.

    Коментиран от #39

    16:08 13.03.2026

  • 37 Ами

    6 3 Отговор
    то и Биби не го е виждал никой на живо отдавна...

    16:09 13.03.2026

  • 38 Абе,

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Курти":

    Курти , заври си първите три букви и продължавай да си ровиш в тавата с фалшивото брашно...

    16:10 13.03.2026

  • 39 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #36 от "пиночет":

    Преди тях ,обаче трябва да се справят с хутите .:))Хутите са страшни за хамериканците ..

    Коментиран от #40

    16:11 13.03.2026

  • 40 пиночет

    3 4 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    Хутите са по -големи смотаняци и палячовци, даже и от руснаците

    Коментиран от #43

    16:12 13.03.2026

  • 41 9ти септември

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Курти":

    И ти ще виеш на мякой стълб

    16:12 13.03.2026

  • 42 А где Нетаняху

    6 2 Отговор
    Събраха ли му останките на жида?

    Коментиран от #45

    16:12 13.03.2026

  • 43 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #40 от "пиночет":

    Не знам дали хутите са палячовци,само знам,че хамериканците ядат голям к.ютек от тях..

    16:14 13.03.2026

  • 44 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    2 0 Отговор
    Последното нещо което ще видят чи.футите от Израел и тяхните под.метки ционистки от сащ ще бъде СВАСТИКАТА а над нея иранското знаме ...докато цяла Америка гори в пламъци а Израел е станал на пепел

    16:18 13.03.2026

  • 45 на работа в момента

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "А где Нетаняху":

    ГАдно ли ти стана ,че говори вчера в парламента им и беше на живо в новините?
    Като му потрябва свирчо да му го лапка - ще ти се обади. споко.

    16:24 13.03.2026

  • 46 Това

    1 0 Отговор
    НЕ СА ХОРА!
    ТОВА СА ЖИВОТНИ (с извинение към другите животни).
    Да се радват, че са осакатили човек!
    Убиха баща му, сестри, деца ....
    Американски гадове - Господ да ги накаже по-скоро, дано!

    16:26 13.03.2026

  • 47 бай Даньо

    0 0 Отговор
    Хегсет вероятно ще бъде първия осъден от демократите ... Американските президент е трудно да влезе в затвор ( демокрация какво да се прави!?) но виж от kaтилите около Никсън няколко ги пратиха при бай Ставри ...

    16:28 13.03.2026

  • 48 7855678

    0 0 Отговор
    По тъп от този няма ,къде вие самолетоносача

    16:28 13.03.2026

  • 49 Истина

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Евреите не прощават.Никога!":

    Който не умее да прощава и на него не му е простено

    16:28 13.03.2026