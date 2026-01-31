Новини
Свят »
САЩ »
Влиза в сила частична бюджетна парализа на федералното правителство в САЩ

31 Януари, 2026 05:27, обновена 31 Януари, 2026 04:36 459 0

За намаляване на времетраенето й американският Сенат прие пакет от закони

Влиза в сила частична бюджетна парализа на федералното правителство в САЩ - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Американският Сенат прие днес пакет от закони за бюджетни разходи, който трябва да позволи предстоящата парализа на федералното правителство да бъде възможно най-краткотрайна, предаде Франс прес.

След часове на отлагане Сенатът прие пакета с 71 гласа "за" срещу 29 "против", но Камарата на представителите няма да може да се събере на заседание до понеделник, за да гласува по текстовете, което означава, че частичната бюджетна парализа ще влезе в сила в полунощ източноамериканско време днес (05:00 ч. по Гринуич), отбелязва Ройтерс.

Текстовете са резултат от споразумение между президента на САЩ Доналд Тръмп и демократите, които изискват реформи в имиграционната му политика след неотдавнашните събития в Минеаполис, предизвикали широк обществен отзвук.

Така няколко министерства ще останат без финансиране и ще трябва да пуснат част от служителите си в принудителна отпуска, както се случи между октомври и ноември миналата година, по време на предишното спиране на работата на правителството.

В контекста на операциите на Агенцията за имиграционен и митнически контрол (ICE) в Минеаполис, демократите отказват да приемат новия бюджет, предложен за Министерството на вътрешната сигурност, и изискват от правителството да приеме реформи в имиграционната агенция ICE, за която твърдят, че е излязла извън контрол.

"Единственото нещо, което може да забави страната ни, е поредното дълго и вредно спиране на работата на федералното правителство“, заяви президентът републиканец в социалната си мрежа "Трут Соушъл".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
