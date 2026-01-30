Новини
Русия атакува Украйна с балистична ракета „Искандер“ и над сто дрона – ден, след като Тръмп обяви спиране на ударите
  Тема: Украйна

Русия атакува Украйна с балистична ракета „Искандер“ и над сто дрона – ден, след като Тръмп обяви спиране на ударите

30 Януари, 2026 11:12 2 757 154

  • украйна-
  • искандер-
  • русия-
  • киев-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин

Вчера Тръмп заяви, че „лично“ е поискал от руския президент Владимир Путин да спре ударите срещу Киев и други украински градове „за една седмица“

Русия атакува Украйна с балистична ракета „Искандер“ и над сто дрона – ден, след като Тръмп обяви спиране на ударите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия изстреля тази нощ ракета и над сто дрона срещу Украйна, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от Франс прес – ден, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва е приела да спре ударите „за една седмица“, предаде БТА.

„За времето от 18 ч. на 29 януари и в нощта срещу 30 януари врагът изстреля балистична ракета „Искандер-М“, както и 111 дрона“, съобщиха украинските ВВС.

Атакувани са 15 локации в Украйна, като украинската ПВО е свалила 80 дрона.

Вчера Тръмп заяви, че „лично“ е поискал от руския президент Владимир Путин да спре ударите срещу Киев и други украински градове „за една седмица“ и увери, че руският президент „е приел да го направи“, докато Украйна преживява много студена вълна.

Белият дом не даде повече подробности за рамката на това изненадващо спиране на огъня, договорено преди срещата на руски и украински представители за директни преговори в ОАЕ в неделя.

Украинският президент Володимир Зеленски снощи заяви, че разчита на помощта на САЩ за спиране на руските атаки срещу енергийната система на Украйна за седмица.

Доналд Тръмп заяви, че е отправил искането заради „изключителния“ студ в Украйна, в момент, когато страната е изправена пред сериозни прекъсвания на електроснабдяването и отоплението заради руските удари срещу енергийната инфраструктура на съседната страна в продължение на седмици.

Според Хидрометеорологичната служба на Украйна от неделя до вторник „се прогнозира много студено време“ в източноевропейската страна, като се „очаква нощните температури да паднат от -20 до -27 градуса, а на места до -30 градуса“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    83 10 Отговор
    ЗАЩОТО НИКОЙ НЕ ПИТА ПУТИН ДАЛИ Е СЪГЛАСЕН!

    Коментиран от #9, #31, #35, #36, #96

    11:14 30.01.2026

  • 2 Роден в НРБ

    59 13 Отговор
    Браво, но защо само 100 дрона? Трябва както обикновено поне 1000. Моля ви се, дайте малко по сериозно вече.

    11:15 30.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    49 14 Отговор
    Уговорката е да не се удря Киев

    Коментиран от #27, #112

    11:16 30.01.2026

  • 6 Пуратино 🤥🤥

    20 46 Отговор
    Всеки път когато иzлъже za нещо му порастват токчетата

    Коментиран от #42

    11:16 30.01.2026

  • 7 456

    47 7 Отговор
    Тръмп си ги блещи каквото му дойде в момента . Зе иска, но какво каза инператора? Да чухте нещо подобно от Москва? Не ,че неможе да стане от добра воля....

    11:16 30.01.2026

  • 8 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    12 48 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?!мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!ТРЪГВАМЕ СИ!

    Коментиран от #104

    11:16 30.01.2026

  • 9 Европеец

    57 17 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Статията отново прави пропаганди внушения... Не съжалявам покраинците, защото тръгнаха да воюват с братята си и защото русофобията им взе акъла....

    11:16 30.01.2026

  • 10 татунчо 🍌

    61 12 Отговор
    Стига с тоя студ , да не би да е лято в Русия , че само на урките им е студено ?!

    Коментиран от #45, #57, #58

    11:17 30.01.2026

  • 11 Цвете

    11 41 Отговор
    НА ТОЗИ МРАКОБЕСЕН СТАРЕЦ ДОВЕРИЕТО ОТДАВНА ИЗЧЕЗНА .ХЕЛЗИНСКИЯТ СЪД ТРЯБВА ДА ОТЛИТА ЕЖЕДНЕВНИТЕ ЛЪЖИ НА ТОЗИ ЧОВЕК. НИКОГА НЕ ВЯРВАЙТЕ НА ГОЛИ ОБЕЩАНИЯ.🤡👎🤡

    11:17 30.01.2026

  • 12 СБО провал

    10 46 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    11:17 30.01.2026

  • 13 не може да бъде

    46 10 Отговор
    Ако температурите в Киев паднат до минус 30 градуса /каквато е прогнозата / поне за известно време няма да има никаква нужда руснаците да атакуват с ракети и дронове - генерал Зима ще свърши цялата работа!?

    Коментиран от #23

    11:17 30.01.2026

  • 14 RIP Сесесере 1920 1991💀

    12 38 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    Коментиран от #87

    11:17 30.01.2026

  • 15 Цвете

    2 9 Отговор
    ОТЧИТАНЕ. 🤡👎🤡

    11:17 30.01.2026

  • 16 И кво от това

    26 18 Отговор
    Украйна си атакува Русия с Хаймърси.....ама другарите мълчат като дуп....а.

    11:18 30.01.2026

  • 17 то при спиране на огъня как ще се

    32 4 Отговор
    открият военните . пълно е с пандизчии , футболни фенове , а ги изкартват смели елитни войници . на тоя студ са готови да предадат на врага локацията си . и така ги удрят яко . един бъзлив предател може да осветли до 200 бандеровски наемника и затворници . после ще плъзнат в европа . бандити . ще е кат в минеаполи . изкофели , инвалиди, насилени в укопа сред цивилните бедни европейци .

    11:18 30.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Искандера

    33 4 Отговор
    Голяма ЛОПАТА ли е или малка ЛОПАТА? А крива ЛОПАТА ли е или права ЛОПАТА или ЛОПАТА от смесен тип....? Дроновете е ясно, че са перални ,,ПЕРЛА 05,, вероятно...?

    Коментиран от #70

    11:18 30.01.2026

  • 21 Орк на тротинетка 🧌🛴

    11 30 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    11:18 30.01.2026

  • 22 К00ПЕЙКИте

    10 31 Отговор
    Свикнахте ли с еврото?защо поредна година никой немидва на Дунав??Нищо не обаждате.

    Коментиран от #47, #91

    11:19 30.01.2026

  • 23 Я пъ тоа

    8 22 Отговор

    До коментар #13 от "не може да бъде":

    То и руснаците мръзнат, Вервай ми....не гинат само от натовско оръжие.

    11:19 30.01.2026

  • 24 Мдаааа

    26 7 Отговор
    Изтреляли ... ама какво са целели... Граджанска ифраструктура или военни обекти...???

    Коментиран от #30

    11:19 30.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Сесесере2🤢🤮

    7 31 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    Коментиран от #48, #56, #97

    11:19 30.01.2026

  • 27 По точно

    19 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Енергийни обекти!

    11:20 30.01.2026

  • 28 руската мечка

    6 28 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #41

    11:20 30.01.2026

  • 29 Кривоверен алкаш

    23 2 Отговор
    Вижда се колко на сериозно Путин взема Тръмп...

    11:20 30.01.2026

  • 30 Последния Софиянец

    29 4 Отговор

    До коментар #24 от "Мдаааа":

    Ракета е ударила цех за оръжие в Харков.

    11:21 30.01.2026

  • 31 Как да питаш

    5 28 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    някой, който е изпратен в Девета Глуха. Путин никой не го бръсне за слива отдавна 🤣

    11:21 30.01.2026

  • 32 Обидени урсулки

    18 2 Отговор
    Мъкаааа

    11:22 30.01.2026

  • 33 Военните цели

    15 2 Отговор
    в натовския таран "Украина" не топлят цивилното население.

    Тръмп иска да иска.

    11:22 30.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Така де

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Не може Путин да изпълнява нареждания на пуделчето си Тръмп. Откъде накъде Тръмп има мнение действията на гуруто си Путин.

    11:22 30.01.2026

  • 36 Тръмп бил обявил че сприра ударите

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Ами той да не бомби по укра като не иска. Хахаха. Марини щуротии.

    11:22 30.01.2026

  • 37 Ха ха ха ха

    21 2 Отговор
    Кой е Тръмп, че да обяви спиране на ударите?

    11:23 30.01.2026

  • 38 Смех с ватенки

    5 19 Отговор
    Руснаците атакуват Покровск на коне.

    11:23 30.01.2026

  • 39 Някой

    22 1 Отговор
    Тръмп се е вживял в ролята на властелин на света. Мисли, че като е поискал нещо, то му се полага автоматично. Но явно руснаците не мислят така, а си гледат интерес. Дали САЩ щяха да прекратят ударите по инфраструктурни обекти на врага в входна ситуация? Твърдо не, убеден съм. Така че, защо руснаците да го правят?

    11:23 30.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    5 20 Отговор

    До коментар #28 от "руската мечка":

    Отряд Хартия прави хартиената мечка за смях в Купянск

    11:24 30.01.2026

  • 42 Някой

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пуратино 🤥🤥":

    Абр, Тръмп не е нисък. Той не ходи на токчета. А и за такъв пост ще ти резбата центовете от Посолството.

    11:24 30.01.2026

  • 43 Чуй чуй

    16 3 Отговор
    Белия байряк и ударите спират. Лесно е.

    11:25 30.01.2026

  • 44 Лопата Орешник

    13 1 Отговор
    Тоя Дончо кой го брои за жив бе?

    11:25 30.01.2026

  • 45 Недей така

    5 22 Отговор

    До коментар #10 от "татунчо 🍌":

    Студът е единствената надежда на русофила, който също разбра че патравата руска армия затъна и боксува безпомощно. Ей, такова падение за руската армия е нямало, да се радваш на студа, защото си неспособен да се справиш на бойното поле.

    Коментиран от #55

    11:25 30.01.2026

  • 46 Двуполов

    14 1 Отговор
    Мара голям го вади ама мек.

    Коментиран от #68

    11:25 30.01.2026

  • 47 Паветник

    11 3 Отговор

    До коментар #22 от "К00ПЕЙКИте":

    Стига маа......Стояне......ний с теб как свикнахме на твърдите членове, дай малко време на хората и ще свикнат с еврото...

    11:26 30.01.2026

  • 48 И Зелю ревеше за тези граници

    16 1 Отговор

    До коментар #26 от "Сесесере2🤢🤮":

    Хленчеше пред тръмп, че искал да се върне до тези граници. Тръмпито вика -нямаш карти, се

    11:26 30.01.2026

  • 49 Ха ха ха

    18 1 Отговор
    Тромпета бил обявил. На кого бе? Оная германката нарече открито Зеленски "къс лано"

    11:27 30.01.2026

  • 50 Коста

    8 1 Отговор
    Още е топло.

    11:27 30.01.2026

  • 51 Българин

    5 19 Отговор
    Азов прочистват остатъците от ватенки в Купянск.

    Коментиран от #83, #131

    11:28 30.01.2026

  • 52 Казах вече

    17 2 Отговор
    Зеля с наколенки в Кремъл, ток ще има, топло ще има и мир ще има.

    11:28 30.01.2026

  • 53 Тома

    19 2 Отговор
    Винаги се кефя когато бандеровци свалят руските ракети.Например от 5 ракети те свалят 20.

    11:28 30.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ами

    19 1 Отговор

    До коментар #45 от "Недей така":

    120 000 кв. км. + Крим нищо не значат нали?

    Коментиран от #82

    11:29 30.01.2026

  • 56 ФактЕсерето какво е

    8 1 Отговор

    До коментар #26 от "Сесесере2🤢🤮":

    Върна се и още има

    11:29 30.01.2026

  • 57 Всичко точно

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "татунчо 🍌":

    Укрите ги гърбят защото не слушат. Нека да им е гадно.

    11:30 30.01.2026

  • 58 Европеец

    20 2 Отговор

    До коментар #10 от "татунчо 🍌":

    Абсолютно прав си..... Току-що гледах в синоптик температурите в Киев е минус седем градуса, а Москва е минус 16 градуса.... Та толкова за студа... Както писах не съжалявам украинците....

    Коментиран от #150

    11:31 30.01.2026

  • 59 Лъжат

    14 1 Отговор
    Русите нямат ракети и дронове. От същия автор го знам.

    11:32 30.01.2026

  • 60 Бегай

    2 19 Отговор
    Платени дегенерати с по няколко профила злобеят срещу Украйна.
    Не сте човеци , да се радвате на чуждо нещастие.

    Коментиран от #84, #95, #119

    11:32 30.01.2026

  • 61 Хаха

    15 1 Отговор
    Кой е Тръмпоча, че да "обявява" нещо си за война, в която уж "не участва"...

    11:32 30.01.2026

  • 62 Соваж бейби

    12 4 Отговор
    Силната страна на Русия е зимата и Наполеон е видял голям зор заради студа,с Хитлер друга изнинада като цяло никой не е победил руснаците.Възможно е Тръмп да е направил капан на украинци и услуга на Русия да свърши по бързо работа нали се беше ядосал Русия да се размърда малко.Зеленото подписа за мините на Америка не са интересни повече,а и Тръмп води стратегии и войни на други места трябват му войниците.Не разбра ли най после Украйна че времето свърши трябва се предаде няма друга надежда!

    11:32 30.01.2026

  • 63 Пловдивчанин

    4 17 Отговор
    Какво още трябва да се случи, Тръмп да проумее, че си е ма работа с животни, когато говори с путин и обкръжението му ?

    11:33 30.01.2026

  • 64 Безспорни факти

    6 15 Отговор
    Има ли договор, споразумение или обещание от страна на кремълските фашисти, което не са нарушили.
    И не е само международно признатия терористи и yбиец Путлер, цялата им cбиpщина от opки и вapвapи са безскрупулни лъжци и yбийци !

    11:33 30.01.2026

  • 65 Призив

    13 4 Отговор
    Нашите амеби да отиват да помагат на укрите, да не плачат повече ха ха

    11:33 30.01.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ккк

    11 2 Отговор
    и аз искам Боката и Д-то да се махат ама никой не ме слуша та и там . то Тръмпи може да иска много неща

    11:35 30.01.2026

  • 68 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    3 10 Отговор

    До коментар #46 от "Двуполов":

    И ние приехме ЕВРОТО и сме много доволни.

    11:35 30.01.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Морски

    4 17 Отговор

    До коментар #20 от "Искандера":

    И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейкаджиите ще продължават да сънуват всеки ден орешници, искандери и превземането на Киев от руската мечка.🐻😂🐻😂🐻

    Коментиран от #72

    11:36 30.01.2026

  • 71 Оракула от Делфи

    6 13 Отговор
    Това показва красноречиво, че Тръмп нама никакъв контрол върху Диктатора Путин,
    по скоро Путин го върти на кука ,както си иска!
    Едиственно добре подкрепени , Украинските войски могат да са гаранция ,
    за успеха си!!!
    "Чужда ръка, гръб не чеши"!!!
    Браво на смелия Украински народ!!

    Коментиран от #115

    11:36 30.01.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Копейки,

    3 9 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    Коментиран от #77

    11:37 30.01.2026

  • 74 Руската пропаганда

    4 11 Отговор

    До коментар #72 от "Пропагандата":

    Има за цел глупаците.

    Коментиран от #78

    11:38 30.01.2026

  • 75 Дедо ви...

    11 0 Отговор
    Тръмп дали си спомня да е казвал таково нещо ...

    11:38 30.01.2026

  • 76 Българин

    7 1 Отговор
    Еми денят е минал, братушките са атакували през нощта!

    Коментиран от #85

    11:38 30.01.2026

  • 77 Така е тъ пейко

    6 2 Отговор

    До коментар #73 от "Копейки,":

    Затова работи, а не троли. Това тъ пейко е жалко занимание и показва падението и фашизма залял запада. Твоето е ясно.

    11:39 30.01.2026

  • 78 Така е

    11 2 Отговор

    До коментар #74 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    11:39 30.01.2026

  • 79 Ехеее

    4 10 Отговор
    колко ли са гладували руските граждани за да направят една такава ракетка Искандер.

    11:40 30.01.2026

  • 80 Обещанието

    7 2 Отговор
    не беше ли само за Кииф ?

    11:40 30.01.2026

  • 81 Путин:

    3 5 Отговор
    - Не съм разрешил на Краснов да ме пита разни работи!

    11:41 30.01.2026

  • 82 Нищо

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "Ами":

    не значат. Полза от територия няма, никаква.

    11:41 30.01.2026

  • 83 Ами

    8 1 Отговор

    До коментар #51 от "Българин":

    НЕЩО РУСНАЦИТЕ ОСВЕН ЧЕ СА ВЪВ КУПЯНСК, СА БЛИЗО И ДО ЛВОВ. АЙДЕ КАТО СИ НАТОВСКИ КИРТАК БЕГАЙ ПОМАГАЙ.

    11:42 30.01.2026

  • 84 Нечовек

    6 2 Отговор

    До коментар #60 от "Бегай":

    Радвам се на укро нещастието. Какво ще направиш ти, освен да оплакваш като дърта баба?

    11:43 30.01.2026

  • 85 Ха-ха

    3 10 Отговор

    До коментар #76 от "Българин":

    Те са стреляли без да питат Пусин. Даже и войниците вече не го смятат за нищо.!

    Коментиран от #88

    11:44 30.01.2026

  • 86 Модерен ляв

    7 2 Отговор
    Голяма мъка, голямо нещо. Укро рев и сополи. Да се посмееш от сърце.

    11:45 30.01.2026

  • 87 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "RIP Сесесере 1920 1991💀":

    За Британската империя кажи нещо, че от нея остана само остров и половина, а от Ссср- цяла Русия

    Коментиран от #129

    11:46 30.01.2026

  • 88 Супер

    5 3 Отговор

    До коментар #85 от "Ха-ха":

    Щом са стреляли по фашистите в Украйна, браво на тях!

    Коментиран от #98

    11:46 30.01.2026

  • 89 Абе

    4 2 Отговор
    Малко са.. Довечера повече

    11:46 30.01.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 центавос

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "К00ПЕЙКИте":

    ние и мухлясали ги изядохме,кат не ни плащат вече,дано пак омесят

    11:48 30.01.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Жбръц

    3 4 Отговор
    Путин спазва дадената дума! Някъде да е посочено,че са нанесени удари по самия киив? Но това се премълчава..Не посочват конкретно,къде са насочени ударите, да звучи различно..Ето,колко струва думата на Путин!

    11:49 30.01.2026

  • 94 Хаха

    2 0 Отговор
    Трампо трябва да спре да се бута там където не му е работа, нито пък обективно има някакъв интерес за САЩ.
    Какви за украинците на американците? Никакви. Нямат нищо общо помежду си.

    11:49 30.01.2026

  • 95 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 3 Отговор

    До коментар #60 от "Бегай":

    Пётр Поршенко"-" Техните деца ще стоят в мазетата... "
    Това помниш ли го?
    Кой сега ходи по голяма нужда в торбички?
    Правилно- киевляни..

    Коментиран от #101

    11:49 30.01.2026

  • 96 Нека да питат и Ким Чен Ун

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Боруна Лом
    467ОТГОВОР
    ЗАЩОТО НИКОЙ НЕ ПИТА ПУТИН ДАЛИ Е СЪГЛАСЕН!
    -;-
    Нека да питат и Ким Чен Ун.
    Та колко останаха сплотените гасударства зад Четвъртия райх!

    11:49 30.01.2026

  • 97 Върна се и то в Брюксел

    8 3 Отговор

    До коментар #26 от "Сесесере2🤢🤮":

    Народна Република България не стана 16 република на СССР, защото политиката на СССР беше да изравнява стандарта на живот в държавите от Световната социалистическа система и най-вече на тези от СИВ и Варшавския Договор.

    Народна Република България не стана безправна, обезоръжена и окупирана периферия на СССР, без собствена валута, без достатъчно за изхранване на българите селско стопанство, без развита тежка и лека промишленост, без производство на компютри, елки и дискови запаметяващи устройства за целия СИВ.

    Народна Република България не беше държава с нулев суверенитет.

    Затова пък антинародната Р България вече е държава с нулев суверенитет; окупирана от САЩ, Италия, нАТО (Турция); без тежка и лека индустрия, без самодостатъчно селско стопанство; без армия, без авиация, без сериозен военен флот; без производство на електроенергия за Балканския п-в (НРБ изнасяше ток в Турция и Гърция).

    И най-важното! Антинародната Република България е на 100% зависима и безправна 27 република на Европейския Съветски съюз със столица Брюксел! Изчезваща и жалка - подобие на държава.

    Радвайте се, зомбирани антикомунистчета!

    Русия създаде Обединената Сан-Стефанска България.

    Колективният запад разпокъса създадената от Русия Обединена Сан-Стефанска България, с площ от над 170000 кв. км. на пет части, на Берлинския конгрес през лятото на 1878г., а сегашният колективен запад закрива Р. България - жалкото днешно подобие на държава.

    Коментиран от #117

    11:50 30.01.2026

  • 98 Българин

    4 7 Отговор

    До коментар #88 от "Супер":

    Единствените фашисти в украйна са от руската армия.

    Коментиран от #103

    11:50 30.01.2026

  • 99 стоян георгиев

    6 3 Отговор
    Никакво спиране! Ще стоят на студено простите бандеровци! Мизерници!

    11:51 30.01.2026

  • 100 Не ядосвайте чичо Дончо

    3 6 Отговор
    Накрая ще измъкнат Мишока от бункера както направиха с авера му Мадуро

    11:51 30.01.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Софиянец

    5 2 Отговор
    Бандеровския позор край няма 😂😂😂

    11:52 30.01.2026

  • 103 Така е

    8 3 Отговор

    До коментар #98 от "Българин":

    Фашизма в Украйна руши църкви, паметници, гони свещеници, извършва тероризъм, събира хората насилствено от улицата за пушечно месо и залива всичко с лъжи и пропаганда!

    11:52 30.01.2026

  • 104 Козяк

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":

    Вървете на м @ й на@ та си

    11:53 30.01.2026

  • 105 Хахахаха

    2 3 Отговор
    Мирът ще дойде, когато кремълската хунта увисне на бе си ло то.

    Коментиран от #124

    11:53 30.01.2026

  • 106 Някой

    5 2 Отговор
    ДА КАЖЕ КЪДЕ ОТИДЕ ЛЕТИЩЕТО В КОНСТАНТИНОВА, ЗАЕДНО СЪС ВСИЧКИЯ НАТОВСКИ БОКЛУК.

    Коментиран от #110

    11:54 30.01.2026

  • 107 СтаМат МаГа

    5 3 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански ,а Тръмп може да си обявява каквото си поиска !

    Коментиран от #111, #130

    11:55 30.01.2026

  • 108 Исторически парк

    3 0 Отговор
    Путин отново матира Тръмп 😏

    11:55 30.01.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Луд с картечница

    1 1 Отговор

    До коментар #106 от "Някой":

    Пратиха ги на почивка с еднопосочен билет в Горите Тилилейски .

    11:56 30.01.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 бай Ставри

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Да и то е само защото на Зеленски му е студено, а на тъмно не може да си шмръкне качествено линията.

    11:57 30.01.2026

  • 113 С перчем и перушина

    1 0 Отговор
    Тръмп си е патологичен лъжец, бизнесмен според американските критерии, крадене, лъжене, можете, да казваш на черното бяло.

    11:58 30.01.2026

  • 114 Хаха

    3 2 Отговор
    Очаква се доста укри да ИЗПУКАТ от студа който ША ги държи една седмица. По студено от минус 20°. Путин ша икономиса ракетки.

    11:58 30.01.2026

  • 115 Врачката от кЪспичан

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "Оракула от Делфи":

    Що сЪ чешиш дет не тъ сАрби ???!

    Коментиран от #122

    12:00 30.01.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Хаха

    6 2 Отговор

    До коментар #97 от "Върна се и то в Брюксел":

    НРБ не познаваше жендър идеологията с еднополовите бракове, нямаше просяци по улиците, не познавахме наркотиците, хазарта, заложните къщи, бързите кредити, колекторските фирми със събирачите на заемите и други "демократични благини", като търговия с плът, зелени политики и т.н.!

    Коментиран от #134

    12:01 30.01.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Тиква

    5 1 Отговор

    До коментар #60 от "Бегай":

    Терористи убиват хората в крокус, трагедия в Турция, всички окрабандеровци се радват, показахте истинското лице на хиена,лицемери,сега изгасвай ток,пали дърво и под земя.

    12:03 30.01.2026

  • 120 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Ся последно не разбрах рижата Тръмп отново ли е агент Краснов и чея будет Одеса ?

    12:03 30.01.2026

  • 121 име

    3 1 Отговор
    Слаба работа, дано довечера да ги избомбят по-здраво.

    12:04 30.01.2026

  • 122 Оракула от Делфи

    2 1 Отговор

    До коментар #115 от "Врачката от кЪспичан":

    Ами като не ти харесва, не чети!!!
    Да не би, някой да те е "изнасилил"???

    Коментиран от #127

    12:04 30.01.2026

  • 123 Хмм

    3 2 Отговор
    спиране на ударите към Киев, но ако украинците са използвали дронове, това е реципрочен отговор, хвалят се украинците как с американски ракети палят руски рафинерии, но руснаците не трябвало, че било зима, не разбирам само руснаците ли издържат на студ, останалите не, Наполеон загубил войската заради зимата, Хитлер заради зимата, много нежни всичките

    12:05 30.01.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Кой какво

    1 1 Отговор
    Рижавия идиот говорил с кръволока и оня му обещал,тия съвсем са изтряскали,две дърти старчета на чиято съвест лежат 2 милиона жертви, млади хора

    12:06 30.01.2026

  • 126 Рижавия Ненормалник

    1 1 Отговор
    Забрави че говори
    Със още един Дърт Педофил .

    Педофил когато каже или ти обещае
    Нещо
    Значи че те лъже.

    А Когато Двама Педофили си говорят
    Познайте какво става .

    12:06 30.01.2026

  • 127 Алексбг

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "Оракула от Делфи":

    Суссс бре тюфф уеккк ,иди наХ Суу Каа вокзальная продажная !

    12:07 30.01.2026

  • 128 Пръцко

    1 1 Отговор
    КГБ-школованото жужи го прай луд тоя с ориндж перчема :)) Но скоро пак ще има - Навоевались, наигрались и купони, мизерия, а прогнилият запад пак ще ги спасява от глад тия орки... :))

    12:07 30.01.2026

  • 129 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ти пък сравни икономиките на въпросните държави и уважението с което се ползват по света (подсказка едните ги няма на олимпиадите)

    12:08 30.01.2026

  • 130 И Господ

    1 3 Отговор

    До коментар #107 от "СтаМат МаГа":

    Скоро че ги удари
    По Тиквите
    Бункерния и Рижавия.

    Смърта за такива Ненормални И Психично болни
    Индивиди

    Никога не е особено приятна

    Да питат Сталин.

    Коментиран от #137, #149

    12:09 30.01.2026

  • 131 Тиква

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Българин":

    Окраинска хиена,багаж гара куев и под земята.

    12:09 30.01.2026

  • 132 Хмм

    2 1 Отговор
    всички загрижени, много студено в Украйна, а в щатите не е ли студено, умират замръзнали в снега без бомбардировки, без ток, отопление и вода, а у нас климатът е точно като в украйна, в София в самия център без вода и отопление, в Камчатка 7 метра сняг

    12:10 30.01.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 НаРъБа

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "Хаха":

    Затова пък познаваше 3 фалита едни и същи пграничени марки стоки по магазините ако изобщо ги има , всички облечени като в матрицата с еднакви дрехи, чакане за перални печки телевизори коли апартаменти години наред проблеми за един виц срещу политиците И разбира се всичко е било прекрасно въпреки тези неща защото не е имало нито един протест явно хората са били щастливи... До толкова че в първия момент в който падна желязната завеса и можеше да се пътува по света милиони българи избягаха от "хубавото"

    Коментиран от #142, #145

    12:12 30.01.2026

  • 135 Без да пита никой

    3 0 Отговор
    Тръмп обяви спиране на ударите. Ку-куу....

    12:12 30.01.2026

  • 136 Маро колко пари изпрати на

    3 1 Отговор
    Укронацистите .....нали все ревеш за тях ???

    Коментиран от #139

    12:12 30.01.2026

  • 137 Отец Дионисий

    3 1 Отговор

    До коментар #130 от "И Господ":

    Ти па кво общо имаш с Господа наш ,бре небинарен многгополлоффф сатта нисст ?

    12:13 30.01.2026

  • 138 Вчера Тръмп заяви

    3 0 Отговор
    Ку-куууууу........

    12:14 30.01.2026

  • 139 Ааааааа не !

    1 0 Отговор

    До коментар #136 от "Маро колко пари изпрати на":

    Мичето си натиска дупето тук при фалшивите факти , че ако и духнат под коирука ще се чуди къде да ходи ?

    12:14 30.01.2026

  • 140 Ха ХаХа

    2 0 Отговор
    Кога Тръмп обяви спиране на огъня?

    12:15 30.01.2026

  • 141 Зеленски повярва на Тръмп

    1 0 Отговор
    Ку-куууууу........

    12:15 30.01.2026

  • 142 Психо Лог

    1 0 Отговор

    До коментар #134 от "НаРъБа":

    Кво ти пука нали скачаше за банани ,сега яхай 🍌 и му се наслади подобаващо след спечелената дългогодишна битка !

    12:15 30.01.2026

  • 143 Енергийно примирие

    1 0 Отговор
    Ку-куууууу........

    12:16 30.01.2026

  • 144 Пунта Мара -Атанасова

    1 0 Отговор

    До коментар #133 от "МАРО .....марооооо":

    Не си познал жребецо ,буйна добре и грижовно отгледана гора има там долу ,специално за ретро ценители .Ове йе класса !

    12:18 30.01.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 дЖилезку

    2 0 Отговор
    щял даде гаранции за сигурност на Украйна ...Ку-куууууу........

    12:20 30.01.2026

  • 148 Ха ХаХа

    1 0 Отговор
    Тъпи цензори Сър Джон

    12:20 30.01.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 А току що

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Европеец":

    Гледах по нашата БНТ показаха студа във Украйна. Дадоха някакви инсталаци покрити със 20 см лед. Не мяза на минус7, а по прилича на минус 27. ДАДОХА И НАРКОМАНА, ТРАКА МУ ЧЕНЕТО ША ИЗПАДНЕ.

    12:22 30.01.2026

  • 151 Кая Калас искала един голям

    1 0 Отговор
    страхотен пакет .....Ку-куууууу........

    12:22 30.01.2026

  • 152 На Пут

    0 1 Отговор
    Ка вярва ли се? Да питам Тръмп аз

    12:23 30.01.2026

  • 153 Членски внос от милиард за членовете

    1 0 Отговор
    ..Ку-куууууу........

    12:24 30.01.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

