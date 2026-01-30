Русия атакува Украйна с балистична ракета „Искандер“ и над сто дрона – ден, след като Тръмп обяви спиране на ударите

Русия изстреля тази нощ ракета и над сто дрона срещу Украйна, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от Франс прес – ден, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва е приела да спре ударите „за една седмица“, предаде БТА.
„За времето от 18 ч. на 29 януари и в нощта срещу 30 януари врагът изстреля балистична ракета „Искандер-М“, както и 111 дрона“, съобщиха украинските ВВС.
Атакувани са 15 локации в Украйна, като украинската ПВО е свалила 80 дрона.
Вчера Тръмп заяви, че „лично“ е поискал от руския президент Владимир Путин да спре ударите срещу Киев и други украински градове „за една седмица“ и увери, че руският президент „е приел да го направи“, докато Украйна преживява много студена вълна.
Белият дом не даде повече подробности за рамката на това изненадващо спиране на огъня, договорено преди срещата на руски и украински представители за директни преговори в ОАЕ в неделя.
Украинският президент Володимир Зеленски снощи заяви, че разчита на помощта на САЩ за спиране на руските атаки срещу енергийната система на Украйна за седмица.
Доналд Тръмп заяви, че е отправил искането заради „изключителния“ студ в Украйна, в момент, когато страната е изправена пред сериозни прекъсвания на електроснабдяването и отоплението заради руските удари срещу енергийната инфраструктура на съседната страна в продължение на седмици.
Според Хидрометеорологичната служба на Украйна от неделя до вторник „се прогнозира много студено време“ в източноевропейската страна, като се „очаква нощните температури да паднат от -20 до -27 градуса, а на места до -30 градуса“.
1 Боруна Лом
Коментиран от #9, #31, #35, #36, #96
11:14 30.01.2026
2 Роден в НРБ
11:15 30.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Последния Софиянец
Коментиран от #27, #112
11:16 30.01.2026
6 Пуратино 🤥🤥
Коментиран от #42
11:16 30.01.2026
7 456
11:16 30.01.2026
8 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
Коментиран от #104
11:16 30.01.2026
9 Европеец
До коментар #1 от "Боруна Лом":Статията отново прави пропаганди внушения... Не съжалявам покраинците, защото тръгнаха да воюват с братята си и защото русофобията им взе акъла....
11:16 30.01.2026
10 татунчо 🍌
Коментиран от #45, #57, #58
11:17 30.01.2026
11 Цвете
11:17 30.01.2026
12 СБО провал
11:17 30.01.2026
13 не може да бъде
Коментиран от #23
11:17 30.01.2026
14 RIP Сесесере 1920 1991💀
Коментиран от #87
11:17 30.01.2026
15 Цвете
11:17 30.01.2026
16 И кво от това
11:18 30.01.2026
17 то при спиране на огъня как ще се
11:18 30.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Искандера
Коментиран от #70
11:18 30.01.2026
21 Орк на тротинетка 🧌🛴
11:18 30.01.2026
22 К00ПЕЙКИте
Коментиран от #47, #91
11:19 30.01.2026
23 Я пъ тоа
До коментар #13 от "не може да бъде":То и руснаците мръзнат, Вервай ми....не гинат само от натовско оръжие.
11:19 30.01.2026
24 Мдаааа
Коментиран от #30
11:19 30.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Сесесере2🤢🤮
Коментиран от #48, #56, #97
11:19 30.01.2026
27 По точно
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Енергийни обекти!
11:20 30.01.2026
28 руската мечка
Коментиран от #41
11:20 30.01.2026
29 Кривоверен алкаш
11:20 30.01.2026
30 Последния Софиянец
До коментар #24 от "Мдаааа":Ракета е ударила цех за оръжие в Харков.
11:21 30.01.2026
31 Как да питаш
До коментар #1 от "Боруна Лом":някой, който е изпратен в Девета Глуха. Путин никой не го бръсне за слива отдавна 🤣
11:21 30.01.2026
32 Обидени урсулки
11:22 30.01.2026
33 Военните цели
Тръмп иска да иска.
11:22 30.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Така де
До коментар #1 от "Боруна Лом":Не може Путин да изпълнява нареждания на пуделчето си Тръмп. Откъде накъде Тръмп има мнение действията на гуруто си Путин.
11:22 30.01.2026
36 Тръмп бил обявил че сприра ударите
До коментар #1 от "Боруна Лом":Ами той да не бомби по укра като не иска. Хахаха. Марини щуротии.
11:22 30.01.2026
37 Ха ха ха ха
11:23 30.01.2026
38 Смех с ватенки
11:23 30.01.2026
39 Някой
11:23 30.01.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ
До коментар #28 от "руската мечка":Отряд Хартия прави хартиената мечка за смях в Купянск
11:24 30.01.2026
42 Някой
До коментар #6 от "Пуратино 🤥🤥":Абр, Тръмп не е нисък. Той не ходи на токчета. А и за такъв пост ще ти резбата центовете от Посолството.
11:24 30.01.2026
43 Чуй чуй
11:25 30.01.2026
44 Лопата Орешник
11:25 30.01.2026
45 Недей така
До коментар #10 от "татунчо 🍌":Студът е единствената надежда на русофила, който също разбра че патравата руска армия затъна и боксува безпомощно. Ей, такова падение за руската армия е нямало, да се радваш на студа, защото си неспособен да се справиш на бойното поле.
Коментиран от #55
11:25 30.01.2026
46 Двуполов
Коментиран от #68
11:25 30.01.2026
47 Паветник
До коментар #22 от "К00ПЕЙКИте":Стига маа......Стояне......ний с теб как свикнахме на твърдите членове, дай малко време на хората и ще свикнат с еврото...
11:26 30.01.2026
48 И Зелю ревеше за тези граници
До коментар #26 от "Сесесере2🤢🤮":Хленчеше пред тръмп, че искал да се върне до тези граници. Тръмпито вика -нямаш карти, се
11:26 30.01.2026
49 Ха ха ха
11:27 30.01.2026
50 Коста
11:27 30.01.2026
51 Българин
Коментиран от #83, #131
11:28 30.01.2026
52 Казах вече
11:28 30.01.2026
53 Тома
11:28 30.01.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ами
До коментар #45 от "Недей така":120 000 кв. км. + Крим нищо не значат нали?
Коментиран от #82
11:29 30.01.2026
56 ФактЕсерето какво е
До коментар #26 от "Сесесере2🤢🤮":Върна се и още има
11:29 30.01.2026
57 Всичко точно
До коментар #10 от "татунчо 🍌":Укрите ги гърбят защото не слушат. Нека да им е гадно.
11:30 30.01.2026
58 Европеец
До коментар #10 от "татунчо 🍌":Абсолютно прав си..... Току-що гледах в синоптик температурите в Киев е минус седем градуса, а Москва е минус 16 градуса.... Та толкова за студа... Както писах не съжалявам украинците....
Коментиран от #150
11:31 30.01.2026
59 Лъжат
11:32 30.01.2026
60 Бегай
Не сте човеци , да се радвате на чуждо нещастие.
Коментиран от #84, #95, #119
11:32 30.01.2026
61 Хаха
11:32 30.01.2026
62 Соваж бейби
11:32 30.01.2026
63 Пловдивчанин
11:33 30.01.2026
64 Безспорни факти
И не е само международно признатия терористи и yбиец Путлер, цялата им cбиpщина от opки и вapвapи са безскрупулни лъжци и yбийци !
11:33 30.01.2026
65 Призив
11:33 30.01.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 ккк
11:35 30.01.2026
68 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #46 от "Двуполов":И ние приехме ЕВРОТО и сме много доволни.
11:35 30.01.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Морски
До коментар #20 от "Искандера":И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейкаджиите ще продължават да сънуват всеки ден орешници, искандери и превземането на Киев от руската мечка.🐻😂🐻😂🐻
Коментиран от #72
11:36 30.01.2026
71 Оракула от Делфи
по скоро Путин го върти на кука ,както си иска!
Едиственно добре подкрепени , Украинските войски могат да са гаранция ,
за успеха си!!!
"Чужда ръка, гръб не чеши"!!!
Браво на смелия Украински народ!!
Коментиран от #115
11:36 30.01.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Копейки,
Коментиран от #77
11:37 30.01.2026
74 Руската пропаганда
До коментар #72 от "Пропагандата":Има за цел глупаците.
Коментиран от #78
11:38 30.01.2026
75 Дедо ви...
11:38 30.01.2026
76 Българин
Коментиран от #85
11:38 30.01.2026
77 Така е тъ пейко
До коментар #73 от "Копейки,":Затова работи, а не троли. Това тъ пейко е жалко занимание и показва падението и фашизма залял запада. Твоето е ясно.
11:39 30.01.2026
78 Така е
До коментар #74 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
11:39 30.01.2026
79 Ехеее
11:40 30.01.2026
80 Обещанието
11:40 30.01.2026
81 Путин:
11:41 30.01.2026
82 Нищо
До коментар #55 от "Ами":не значат. Полза от територия няма, никаква.
11:41 30.01.2026
83 Ами
До коментар #51 от "Българин":НЕЩО РУСНАЦИТЕ ОСВЕН ЧЕ СА ВЪВ КУПЯНСК, СА БЛИЗО И ДО ЛВОВ. АЙДЕ КАТО СИ НАТОВСКИ КИРТАК БЕГАЙ ПОМАГАЙ.
11:42 30.01.2026
84 Нечовек
До коментар #60 от "Бегай":Радвам се на укро нещастието. Какво ще направиш ти, освен да оплакваш като дърта баба?
11:43 30.01.2026
85 Ха-ха
До коментар #76 от "Българин":Те са стреляли без да питат Пусин. Даже и войниците вече не го смятат за нищо.!
Коментиран от #88
11:44 30.01.2026
86 Модерен ляв
11:45 30.01.2026
87 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "RIP Сесесере 1920 1991💀":За Британската империя кажи нещо, че от нея остана само остров и половина, а от Ссср- цяла Русия
Коментиран от #129
11:46 30.01.2026
88 Супер
До коментар #85 от "Ха-ха":Щом са стреляли по фашистите в Украйна, браво на тях!
Коментиран от #98
11:46 30.01.2026
89 Абе
11:46 30.01.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 центавос
До коментар #22 от "К00ПЕЙКИте":ние и мухлясали ги изядохме,кат не ни плащат вече,дано пак омесят
11:48 30.01.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Жбръц
11:49 30.01.2026
94 Хаха
Какви за украинците на американците? Никакви. Нямат нищо общо помежду си.
11:49 30.01.2026
95 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #60 от "Бегай":Пётр Поршенко"-" Техните деца ще стоят в мазетата... "
Това помниш ли го?
Кой сега ходи по голяма нужда в торбички?
Правилно- киевляни..
Коментиран от #101
11:49 30.01.2026
96 Нека да питат и Ким Чен Ун
До коментар #1 от "Боруна Лом":Боруна Лом
467ОТГОВОР
ЗАЩОТО НИКОЙ НЕ ПИТА ПУТИН ДАЛИ Е СЪГЛАСЕН!
-;-
Нека да питат и Ким Чен Ун.
Та колко останаха сплотените гасударства зад Четвъртия райх!
11:49 30.01.2026
97 Върна се и то в Брюксел
До коментар #26 от "Сесесере2🤢🤮":Народна Република България не стана 16 република на СССР, защото политиката на СССР беше да изравнява стандарта на живот в държавите от Световната социалистическа система и най-вече на тези от СИВ и Варшавския Договор.
Народна Република България не стана безправна, обезоръжена и окупирана периферия на СССР, без собствена валута, без достатъчно за изхранване на българите селско стопанство, без развита тежка и лека промишленост, без производство на компютри, елки и дискови запаметяващи устройства за целия СИВ.
Народна Република България не беше държава с нулев суверенитет.
Затова пък антинародната Р България вече е държава с нулев суверенитет; окупирана от САЩ, Италия, нАТО (Турция); без тежка и лека индустрия, без самодостатъчно селско стопанство; без армия, без авиация, без сериозен военен флот; без производство на електроенергия за Балканския п-в (НРБ изнасяше ток в Турция и Гърция).
И най-важното! Антинародната Република България е на 100% зависима и безправна 27 република на Европейския Съветски съюз със столица Брюксел! Изчезваща и жалка - подобие на държава.
Радвайте се, зомбирани антикомунистчета!
Русия създаде Обединената Сан-Стефанска България.
Колективният запад разпокъса създадената от Русия Обединена Сан-Стефанска България, с площ от над 170000 кв. км. на пет части, на Берлинския конгрес през лятото на 1878г., а сегашният колективен запад закрива Р. България - жалкото днешно подобие на държава.
Коментиран от #117
11:50 30.01.2026
98 Българин
До коментар #88 от "Супер":Единствените фашисти в украйна са от руската армия.
Коментиран от #103
11:50 30.01.2026
99 стоян георгиев
11:51 30.01.2026
100 Не ядосвайте чичо Дончо
11:51 30.01.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Софиянец
11:52 30.01.2026
103 Така е
До коментар #98 от "Българин":Фашизма в Украйна руши църкви, паметници, гони свещеници, извършва тероризъм, събира хората насилствено от улицата за пушечно месо и залива всичко с лъжи и пропаганда!
11:52 30.01.2026
104 Козяк
До коментар #8 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":Вървете на м @ й на@ та си
11:53 30.01.2026
105 Хахахаха
Коментиран от #124
11:53 30.01.2026
106 Някой
Коментиран от #110
11:54 30.01.2026
107 СтаМат МаГа
Коментиран от #111, #130
11:55 30.01.2026
108 Исторически парк
11:55 30.01.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Луд с картечница
До коментар #106 от "Някой":Пратиха ги на почивка с еднопосочен билет в Горите Тилилейски .
11:56 30.01.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 бай Ставри
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Да и то е само защото на Зеленски му е студено, а на тъмно не може да си шмръкне качествено линията.
11:57 30.01.2026
113 С перчем и перушина
11:58 30.01.2026
114 Хаха
11:58 30.01.2026
115 Врачката от кЪспичан
До коментар #71 от "Оракула от Делфи":Що сЪ чешиш дет не тъ сАрби ???!
Коментиран от #122
12:00 30.01.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Хаха
До коментар #97 от "Върна се и то в Брюксел":НРБ не познаваше жендър идеологията с еднополовите бракове, нямаше просяци по улиците, не познавахме наркотиците, хазарта, заложните къщи, бързите кредити, колекторските фирми със събирачите на заемите и други "демократични благини", като търговия с плът, зелени политики и т.н.!
Коментиран от #134
12:01 30.01.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Тиква
До коментар #60 от "Бегай":Терористи убиват хората в крокус, трагедия в Турция, всички окрабандеровци се радват, показахте истинското лице на хиена,лицемери,сега изгасвай ток,пали дърво и под земя.
12:03 30.01.2026
120 стоян георгиев
12:03 30.01.2026
121 име
12:04 30.01.2026
122 Оракула от Делфи
До коментар #115 от "Врачката от кЪспичан":Ами като не ти харесва, не чети!!!
Да не би, някой да те е "изнасилил"???
Коментиран от #127
12:04 30.01.2026
123 Хмм
12:05 30.01.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Кой какво
12:06 30.01.2026
126 Рижавия Ненормалник
Със още един Дърт Педофил .
Педофил когато каже или ти обещае
Нещо
Значи че те лъже.
А Когато Двама Педофили си говорят
Познайте какво става .
12:06 30.01.2026
127 Алексбг
До коментар #122 от "Оракула от Делфи":Суссс бре тюфф уеккк ,иди наХ Суу Каа вокзальная продажная !
12:07 30.01.2026
128 Пръцко
12:07 30.01.2026
129 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
До коментар #87 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ти пък сравни икономиките на въпросните държави и уважението с което се ползват по света (подсказка едните ги няма на олимпиадите)
12:08 30.01.2026
130 И Господ
До коментар #107 от "СтаМат МаГа":Скоро че ги удари
По Тиквите
Бункерния и Рижавия.
Смърта за такива Ненормални И Психично болни
Индивиди
Никога не е особено приятна
Да питат Сталин.
Коментиран от #137, #149
12:09 30.01.2026
131 Тиква
До коментар #51 от "Българин":Окраинска хиена,багаж гара куев и под земята.
12:09 30.01.2026
132 Хмм
12:10 30.01.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 НаРъБа
До коментар #117 от "Хаха":Затова пък познаваше 3 фалита едни и същи пграничени марки стоки по магазините ако изобщо ги има , всички облечени като в матрицата с еднакви дрехи, чакане за перални печки телевизори коли апартаменти години наред проблеми за един виц срещу политиците И разбира се всичко е било прекрасно въпреки тези неща защото не е имало нито един протест явно хората са били щастливи... До толкова че в първия момент в който падна желязната завеса и можеше да се пътува по света милиони българи избягаха от "хубавото"
Коментиран от #142, #145
12:12 30.01.2026
135 Без да пита никой
12:12 30.01.2026
136 Маро колко пари изпрати на
Коментиран от #139
12:12 30.01.2026
137 Отец Дионисий
До коментар #130 от "И Господ":Ти па кво общо имаш с Господа наш ,бре небинарен многгополлоффф сатта нисст ?
12:13 30.01.2026
138 Вчера Тръмп заяви
12:14 30.01.2026
139 Ааааааа не !
До коментар #136 от "Маро колко пари изпрати на":Мичето си натиска дупето тук при фалшивите факти , че ако и духнат под коирука ще се чуди къде да ходи ?
12:14 30.01.2026
140 Ха ХаХа
12:15 30.01.2026
141 Зеленски повярва на Тръмп
12:15 30.01.2026
142 Психо Лог
До коментар #134 от "НаРъБа":Кво ти пука нали скачаше за банани ,сега яхай 🍌 и му се наслади подобаващо след спечелената дългогодишна битка !
12:15 30.01.2026
143 Енергийно примирие
12:16 30.01.2026
144 Пунта Мара -Атанасова
До коментар #133 от "МАРО .....марооооо":Не си познал жребецо ,буйна добре и грижовно отгледана гора има там долу ,специално за ретро ценители .Ове йе класса !
12:18 30.01.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 дЖилезку
12:20 30.01.2026
148 Ха ХаХа
12:20 30.01.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 А току що
До коментар #58 от "Европеец":Гледах по нашата БНТ показаха студа във Украйна. Дадоха някакви инсталаци покрити със 20 см лед. Не мяза на минус7, а по прилича на минус 27. ДАДОХА И НАРКОМАНА, ТРАКА МУ ЧЕНЕТО ША ИЗПАДНЕ.
12:22 30.01.2026
151 Кая Калас искала един голям
12:22 30.01.2026
152 На Пут
12:23 30.01.2026
153 Членски внос от милиард за членовете
12:24 30.01.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.