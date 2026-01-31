Новини
Хиляди демонстранти изпълниха улиците на Минеаполис ВИДЕО

31 Януари, 2026 07:00

Студенти от цялата страна организираха протести с искане за изтегляне на агентите на имиграционните служби от щата Минесота

Хиляди демонстранти изпълниха улиците на Минеаполис ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Хиляди демонстранти изпълниха днес улиците на Минеаполис, а студенти от цялата страна също организираха протести с искане за изтегляне на агентите на имиграционните служби от щата Минесота след убийството на двама американски граждани там, предаде Ройтерс.

Студенти и преподаватели от Калифорния до Ню Йорк прекъснаха занятията си в национален ден на протест, който идва на фона на смесени послания от страна на правителството на президента Доналд Тръмп за това дали ще прекрати операцията си срещу нелегалната имиграция в Минеаполис.

В рамките на тази операция Тръмп изпрати 3000 федерални служители в района на Минеаполис, които патрулират по улиците с предпазна екипировка и превишават пет пъти по численост личния състав на полицията на града.

Протестирайки срещу методите, прилагани от Агенцията за имиграционен и митнически контрол (ICE), няколко хиляди души се събраха в центъра на Минеаполис въпреки минусовите температури, включително семейства с малки деца, възрастни двойки и млади активисти.

"На карта е заложена демокрацията в Минесота. Това е пълномащабна фашистка атака на нашето федерално правителство срещу гражданите", каза 65-годишната демонстрантка Ким, която не поиска да назове пред Ройтерс фамилното си име.

Рок звездата Брус Спрингстийн се включи в протеста, качвайки се на сцена със залепен на китарата си лозунг: "Арестувайте президента". Той изсвири най-новата си песен - "Улиците на Минеаполис", написана по повод трагичната гибел на двама местни жители, убити от агенти на имиграционните служби.

Протести днес имаше на 250 места в 46 американски щата, включително в градове като Ню Йорк, Лос Анджелис, Чикаго и Вашингтон, съобщиха организаторите.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    8 8 Отговор
    Кравата мучи само кога няма фураж. Чувал чипс в хамерика вече е лукс.

    07:07 31.01.2026

  • 2 Риторичен въпрос

    13 12 Отговор
    Кога в Русия ще видите крепостни на протест срещу Путлер и войната?

    Коментиран от #5, #8

    07:12 31.01.2026

  • 3 Уса

    4 15 Отговор
    Да се чете "хиляди пдрс и" има няма 200-300 малоумника неподкрепяни от всичките пдрс на САЩ.Повечето подкрепят Тръмп

    07:13 31.01.2026

  • 4 Уса

    2 6 Отговор
    Пдрс ите и те са хора и искат спокоен живот с много мир и любов.Тези са платени пропадляци и трябва да бъдат разстрелвани на място

    07:15 31.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Според статията в

    6 0 Отговор
    Минеаполис има 1000 полицейски служители при население около 430 000 жители?

    07:17 31.01.2026

  • 7 Вашето мнение

    3 2 Отговор
    Както казах стадото крави огладне, с тръмп без тръмп, за кравата чувала с чипс вече е много скъп. Нека си протестират, дъ греат американ арми бютюфъл вече няма от къде да краде.

    07:18 31.01.2026

  • 8 отговор

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Риторичен въпрос":

    Когато родните сopocоиди се хванат на работа!

    07:20 31.01.2026

  • 9 Тръмп

    2 7 Отговор
    Няколко хиляди лесбийки, хомосексуалисти и травестити, "спонтанно излезли на протест" яко платени от базираният в Китай комуняга Невил Рой Сингхам

    07:21 31.01.2026

  • 10 Факт

    0 0 Отговор
    Провокации и интриги навсякъде!

    07:57 31.01.2026