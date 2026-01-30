Кая Калас: Русия се проваля на фронта и използва зимата като оръжие

Русия се проваля на бойното поле и затова се опитва да използва зимата като оръжие. Това заяви ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, предава Фокус.
По думите ѝ Европейският съюз отговаря с най-големия досега пакет от зимна помощ за Украйна. Само днес ЕС е предоставил допълнителни 500 генератора и 50 млн. евро за енергийна подкрепа, насочена към стабилизиране на електроснабдяването в страната.
Калас подчерта, че паралелно с хуманитарната и енергийна помощ Европейският съюз засилва натиска върху Москва. Тя посочи, че Русия е включена в „черен списък“ заради риск от пране на пари.
Междувременно няколко дипломати на ЕС в Брюксел заявиха пред изданието „Европейская правда“, че Европейската комисия може да представи предложението си за нов, 20-и пакет от санкции срещу Русия още следващата седмица. Очаква се той да включва и допълнителни ограничения срещу т.нар. „сенчест флот“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #23, #59
10:03 30.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Последния Софиянец
Коментиран от #21, #73, #76, #90
10:04 30.01.2026
6 Хайде
10:04 30.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ройтерс
10:04 30.01.2026
9 Гост
Коментиран от #25, #67
10:04 30.01.2026
10 Кая
Абсолютно куку
10:04 30.01.2026
11 При
До коментар #4 от "Добър ден!":мочата!
10:04 30.01.2026
12 Сила
Коментиран от #47, #96
10:04 30.01.2026
13 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Добър ден!":Еврото е временно явление като Райхсмарката а левът е вечен.
10:04 30.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мурка
До коментар #4 от "Добър ден!":СПОКО --ЩЕ ГО ТЪРСИШ
10:05 30.01.2026
16 рада дълбоката
Коментиран от #22
10:05 30.01.2026
17 Факт
Коментиран от #65
10:06 30.01.2026
18 ООрана държава
Коментиран от #32
10:06 30.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мурка
До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":А ТИ КВО ПРАВИШ ПРИ ТОЛКОВА МНОГО КЛЕПАРИ----ЧУДЯ СЕ
10:07 30.01.2026
21 Герп боклуци
До коментар #5 от "Последния Софиянец":А за наш пенсионер картофки и фасул
10:07 30.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Владимир Путин, президент
До коментар #2 от "Последния Софиянец":"...Путин прави голяма грешка..."
Единствената грешка на Путин е Русия и руснаците.
Нация която не става за нищо, дори и за войници.
Коментиран от #37
10:07 30.01.2026
24 Естонски банкер
10:07 30.01.2026
25 Сила
До коментар #9 от "Гост":Те се бият на фронта , а орките воюват с цивилното население на Киев и другите големи градове ...на фронтовата линия ги няма !!!
Коментиран от #69
10:08 30.01.2026
26 Тиква
10:08 30.01.2026
27 Русия
10:08 30.01.2026
28 Говеда мръсни
10:08 30.01.2026
29 Трол
10:09 30.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тая е
10:10 30.01.2026
32 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #18 от "ООрана държава":Таман конфликтът започна да прилича на истинска война и пак някакви приказки
10:10 30.01.2026
33 Софиянец
10:11 30.01.2026
34 Всъщност
10:11 30.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 доктор
До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":Руска нация няма.
10:13 30.01.2026
38 стоян георгиев
10:13 30.01.2026
39 Тиква
10:13 30.01.2026
40 Това е
10:13 30.01.2026
41 А где,
10:13 30.01.2026
42 Баба Цоца
10:15 30.01.2026
43 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
10:16 30.01.2026
44 ами
10:16 30.01.2026
45 хихи
10:16 30.01.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 РЕАЛИСТ
До коментар #12 от "Сила":Кого са са разказали финландците, бе. Въпреки цялата помощ, като сега от Запада, пак загубиха войната и още плачат за Карелия. Руснаците си взеха , колкото си искат територия. Втората световна се чудеше Сталин, кво да ги прави.
10:18 30.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Факти
Коментиран от #80, #97
10:18 30.01.2026
50 татунчо 🍌
Коментиран от #52, #63
10:19 30.01.2026
51 Хм...
Сигурен съм, че в медицината има термин за това състояние.
10:19 30.01.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Дон Турболенто
И ако такива като тази неадекватница в най-скоро време не бъдат изметени, жална ну майка. Покрай деградиралите западняци ще го отенесем и ние.
10:20 30.01.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Такива ги ръси Кая
10:21 30.01.2026
56 Санчо
С 5 пъти повече население Русия вече 4 години не може да превземе 20% от Донбас 🤣, че и севернокорейци викнаха на помощ.
Коментиран от #62, #72
10:22 30.01.2026
57 а бе..
10:23 30.01.2026
58 Иво
10:23 30.01.2026
59 тази дамочка
До коментар #2 от "Последния Софиянец":В едно друго време, щеше да бъде идеална като говорител на една известна западна човеконенавистна пропагандна машина.
10:23 30.01.2026
60 Единственият провален
10:23 30.01.2026
61 Копейки нема се плашите
Христов каза че Русия ще спечели за две седмици.
Коментиран от #75, #105, #114
10:25 30.01.2026
62 хикочко..
До коментар #56 от "Санчо":А шизо бгбандерците с кеф кушат от жълтото във wецето напеефтьски0
10:25 30.01.2026
63 ха-ха 😝
До коментар #50 от "татунчо 🍌":Така е - тая и за кекс не става ! Куха лейка ! 🦆
10:25 30.01.2026
64 Лопата Орешник
10:25 30.01.2026
65 Факти
До коментар #17 от "Факт":На Путин не му пука за руснаците. Избил е поне милион. Осакатил е повече. Прогонил е милиони от домовете им. Путин е извършил най-голям геноцид срещу руснаците след Сталин. Това е 73-годишен рекорд. Най-големият враг на руснаците не са американците, европейците или украинците. Най-големият враг на руснаците е Путин.
Коментиран от #91, #93, #99
10:26 30.01.2026
66 ФЕЙК - либераст
10:26 30.01.2026
67 само че
До коментар #9 от "Гост":украинците свършиха и се бият наемници от други страни за които снегът е непознат…
10:26 30.01.2026
68 ШЕФА
10:27 30.01.2026
69 Лопата Орешник
До коментар #25 от "Сила":Според думите ти, ако братушките бият цивилни и не са на фронта, що правят осраинците та не го пробият този фронт? Курск Покрайнски ли е? За един приятел питам?
Коментиран от #74
10:27 30.01.2026
70 БеГемот
10:28 30.01.2026
71 Дедо ви...
10:29 30.01.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Тити на Кака
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Баце, голямата част от украинците не са никакви фашисти. А жертви на режима в Киев. Нямам никакви възражения на тия обикновени, страдащи хора да помагаме хуманитарно. Имам възражения срещу това да се краде от хляба им.
Военната помощ е друга бира. И тази бира се пие на бойното поле, уви...
10:30 30.01.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Ами тъ пейко
До коментар #61 от "Копейки нема се плашите":Въпроса е какво иска да спечели Русия, но то е различно от пропагандата за глупаци, където зоби тъ пейката.
Коментиран от #83
10:30 30.01.2026
76 Хахахаха
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Сериозно ли бе нацист? Казах ви много пъти, ако не искате да помагате на Украйна, бягайте за раша. Иначе вашите данъци и пари ще помагат на Украйна! Ама вие не искате да одите у рая, нали?
Коментиран от #79
10:31 30.01.2026
77 Много ще я мъчат Русия
10:32 30.01.2026
78 Копейки,
Коментиран от #88
10:32 30.01.2026
79 За какво помагаш на Украйна
До коментар #76 от "Хахахаха":Да я унищожават, да загиват хора и САЩ да източва и унищожава Европа! Явно си американка за да мразиш толкова Европа!
Коментиран от #86
10:33 30.01.2026
80 факти 2..
До коментар #49 от "Факти":Поради липса в урсулско на масковска газ,синьото гориво на борсите в юръпо се е вдигнало с 10%,първо ще го усетат след ден бандерските бг-та..7% нагорце и то без ддс,пренос-превоз,акциз и достъп до боташ
10:33 30.01.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Баце
10:34 30.01.2026
83 Руската пропаганда
До коментар #75 от "Ами тъ пейко":Има за цел глупака.
Коментиран от #89
10:34 30.01.2026
84 овч, 🐑
До коментар #74 от "Българин":Ти пък какъв българин си ?! 🐃
10:35 30.01.2026
85 Гъбарко
10:35 30.01.2026
86 Руската пропаганда
До коментар #79 от "За какво помагаш на Украйна":Има за цел винаги глупака.
Коментиран от #87
10:35 30.01.2026
87 Така е
До коментар #86 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
10:36 30.01.2026
88 село мое , 🐮
До коментар #78 от "Копейки,":А ти защо си още на миндера , а не при зеления ?! Мешката и на ....фронта , там да разтягаш локуми , не по сайтовете !
10:36 30.01.2026
89 Така е
До коментар #83 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
10:37 30.01.2026
90 Последната копейка
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Защо си против руснаците бе ?
Нали според вас копейките украинци няма.
10:39 30.01.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Кая НЕУКАТА да чете историята
10:40 30.01.2026
93 Пропагандата
До коментар #65 от "Факти":винаги има за цел глупака!
10:41 30.01.2026
94 Домашен любимец
10:43 30.01.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Истината
До коментар #12 от "Сила":И финланците изгубиха 30% от територията си нещо да кажеш или да извадиш друга опорка
10:43 30.01.2026
97 Хе-хе
До коментар #49 от "Факти":Жертвата е Русия, скъпи! Не следиш ли новините от началото на СВО!!?
10:44 30.01.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Това са безспорни
До коментар #65 от "Факти":Факти.
10:44 30.01.2026
100 Коко
Коментиран от #117
10:45 30.01.2026
101 Къде е редовната руска армия от 350 хил.
10:45 30.01.2026
102 ВАЖНО Е
10:45 30.01.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Ха хгг
10:46 30.01.2026
105 Факти
До коментар #61 от "Копейки нема се плашите":Иво Христов, професорът по социология в Пловдивския университет, бивш депутат от БСП, е руски пропагандист, за което му плащат от Москва. Прогнозите му никога не са базирани на реални оценки, а на руска пропаганда, която има един единствен фокус - колапс на Европа. Затова в първите дни на войната Иво Христов прогнозираше, че Украйна ще падне за седмици и Западът няма да успее да реагира. След няколко месеца обърна палачинката и каза, че Русия постепенно ще смели Украйна. Четири години по-късно той не се наема с прогнози за края на войната, защото Русия през последните две години е взела само 1%. Този човек няма грам достойнство и се е продал на Путин. Сега разбира се целува з.... и на Тръмп.
10:46 30.01.2026
106 Кръвния данък за Путин
10:46 30.01.2026
107 Космос
10:47 30.01.2026
108 Питар
То цял свят вижда какво се случва в тази война.
Те не та не.Русия губела.
Това говорене граничи с глупост.
10:47 30.01.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 нерегистриран
10:49 30.01.2026
112 Украйна дрони Путин
10:49 30.01.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Релакс
До коментар #61 от "Копейки нема се плашите":Какво да спечели? Тиквен медал? Това да не е "Ергенът"! Няма нищо за печелене. Това си е просто война, в която Русия беше въвлечена, и не можа да се откаже. Ако чуеш нощем край двора си дрънкане на оръжие и заплахи, какво правиш? Няма ли да излезеш с пушката? Дай Боже, по - скоро край на войната!
Коментиран от #120
10:49 30.01.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Я пък тоя
Или Русия може, а Украйна не са се сетили 🤣🤣🤣🤣🤣
Няма спиране тая!
10:50 30.01.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Стига трили коментари
10:50 30.01.2026
119 НРБ
10:51 30.01.2026
120 Байдън разпореди война в Украйна
До коментар #114 от "Релакс":Путин изпълни чинно....голем смех.
.
10:51 30.01.2026
121 Украйна
10:52 30.01.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.