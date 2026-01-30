Новини
Свят »
Русия »
Кая Калас: Русия се проваля на фронта и използва зимата като оръжие

Кая Калас: Русия се проваля на фронта и използва зимата като оръжие

30 Януари, 2026 09:59 1 314 122

  • кая калас-
  • фронт-
  • зима-
  • оръжие-
  • русия

ЕС предоставя рекорден пакет от зимна помощ за Украйна и подготвя нови санкции срещу Москва

Кая Калас: Русия се проваля на фронта и използва зимата като оръжие - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия се проваля на бойното поле и затова се опитва да използва зимата като оръжие. Това заяви ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, предава Фокус.

По думите ѝ Европейският съюз отговаря с най-големия досега пакет от зимна помощ за Украйна. Само днес ЕС е предоставил допълнителни 500 генератора и 50 млн. евро за енергийна подкрепа, насочена към стабилизиране на електроснабдяването в страната.

Калас подчерта, че паралелно с хуманитарната и енергийна помощ Европейският съюз засилва натиска върху Москва. Тя посочи, че Русия е включена в „черен списък“ заради риск от пране на пари.

Междувременно няколко дипломати на ЕС в Брюксел заявиха пред изданието „Европейская правда“, че Европейската комисия може да представи предложението си за нов, 20-и пакет от санкции срещу Русия още следващата седмица. Очаква се той да включва и допълнителни ограничения срещу т.нар. „сенчест флот“.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    86 11 Отговор
    Путин прави голяма грешка че съжали Бандеровците.

    Коментиран от #23, #59

    10:03 30.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    66 8 Отговор
    В Киев сложили огромни казани с мръвки от нашите пари и раздават безплатно.Храним фашисти с месо.

    Коментиран от #21, #73, #76, #90

    10:04 30.01.2026

  • 6 Хайде

    55 4 Отговор
    Затова и се молят за почивка една седмица. Че доставката с белия снег не идва.

    10:04 30.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ройтерс

    12 20 Отговор
    Също като Финландия през 19030-1940 г.! :))

    10:04 30.01.2026

  • 9 Гост

    55 3 Отговор
    Е то не е ли кат има зима, квото за ените тва и за другите? Украинците да не са ги отглеждали у Африка? До колкото знам са бият на техна си териториа.

    Коментиран от #25, #67

    10:04 30.01.2026

  • 10 Кая

    79 4 Отговор
    Няма по- пренебрегнат и отчаян дипломат в света.
    Абсолютно куку

    10:04 30.01.2026

  • 11 При

    6 17 Отговор

    До коментар #4 от "Добър ден!":

    мочата!

    10:04 30.01.2026

  • 12 Сила

    8 51 Отговор
    Неможачите все на това разчитат , на зимата ....и при Наполеон и при Хитлер !!! Само финландците ги размазаха на - 30 градуса ...

    Коментиран от #47, #96

    10:04 30.01.2026

  • 13 Последния Софиянец

    38 4 Отговор

    До коментар #4 от "Добър ден!":

    Еврото е временно явление като Райхсмарката а левът е вечен.

    10:04 30.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мурка

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Добър ден!":

    СПОКО --ЩЕ ГО ТЪРСИШ

    10:05 30.01.2026

  • 16 рада дълбоката

    49 9 Отговор
    РУСИЯ ТОТАЛНО СЕ ПРОВАЛИ - БЯГА ПРЕЗГЛАВА НА ЗАПАД И ГАЗИ НАРЕД ФАШИСТИТЕ КАТО КАЛАС И АКУШЕРКАТА !

    Коментиран от #22

    10:05 30.01.2026

  • 17 Факт

    10 44 Отговор
    Путин обяви че започва своята СВО през 2014г. за да защити рускоезичното население в Украйна. Вече 12 години руската армия избива рускоезичното население в Украйна като разрушава напълно градовете в които то живее и сега през зимата при отрицателни температури го остави без ток, парно и вода!!!!!

    Коментиран от #65

    10:06 30.01.2026

  • 18 ООрана държава

    43 6 Отговор
    Интелект на стайно растение, поглед на настъпан охлюв, как може това да е на толкова висока позиция. Понеже русия се проваля и за това зелко всеки ден реве да спират да ги стрелят

    Коментиран от #32

    10:06 30.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мурка

    14 2 Отговор

    До коментар #14 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    А ТИ КВО ПРАВИШ ПРИ ТОЛКОВА МНОГО КЛЕПАРИ----ЧУДЯ СЕ

    10:07 30.01.2026

  • 21 Герп боклуци

    21 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    А за наш пенсионер картофки и фасул

    10:07 30.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Владимир Путин, президент

    6 37 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    "...Путин прави голяма грешка..."

    Единствената грешка на Путин е Русия и руснаците.
    Нация която не става за нищо, дори и за войници.

    Коментиран от #37

    10:07 30.01.2026

  • 24 Естонски банкер

    39 3 Отговор
    Много цинично е Кая да говори за пране на пари. Като и гледам физиономията обаче имам чувството, че на шиш я въртят за откраднатите милиарди със Зеленото и Урсула.

    10:07 30.01.2026

  • 25 Сила

    8 26 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Те се бият на фронта , а орките воюват с цивилното население на Киев и другите големи градове ...на фронтовата линия ги няма !!!

    Коментиран от #69

    10:08 30.01.2026

  • 26 Тиква

    25 5 Отговор
    Оха, хайнрих кая, Райхсминистър пак лъже като нашите пулитици,Позор.

    10:08 30.01.2026

  • 27 Русия

    34 3 Отговор
    Кая куку,куку,куку,рептила тотално е изкукуригал !

    10:08 30.01.2026

  • 28 Говеда мръсни

    33 5 Отговор
    Мишки, не ви ли омръзна да се заяждате с Русия

    10:08 30.01.2026

  • 29 Трол

    19 5 Отговор
    Русия използва тъпотията ни като оръжие.

    10:09 30.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тая е

    29 3 Отговор
    Абсолютна кукувица

    10:10 30.01.2026

  • 32 Дякон Унуфрий Араллампиев

    15 1 Отговор

    До коментар #18 от "ООрана държава":

    Таман конфликтът започна да прилича на истинска война и пак някакви приказки

    10:10 30.01.2026

  • 33 Софиянец

    18 2 Отговор
    Най-вече използва тъпотията ви като оръжие 😂

    10:11 30.01.2026

  • 34 Всъщност

    20 3 Отговор
    Може би е вярно, че злобата хаква тези, които я носят в себе си

    10:11 30.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 доктор

    4 22 Отговор

    До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":

    Руска нация няма.

    10:13 30.01.2026

  • 38 стоян георгиев

    24 3 Отговор
    Тази я гаврят дори съюзниците й 😂 какво повече има да си говорим

    10:13 30.01.2026

  • 39 Тиква

    19 3 Отговор
    бандероФашаги не трябва да съжалявате,до последен при бандера, фашистите в лагера.

    10:13 30.01.2026

  • 40 Това е

    23 2 Отговор
    Скритото оръжие на НАТО, което може да умори руснаците от смях.

    10:13 30.01.2026

  • 41 А где,

    19 2 Отговор
    Никакая Калас ? Где она ?

    10:13 30.01.2026

  • 42 Баба Цоца

    19 4 Отговор
    Тая кака е с чип от пералня Рига 01

    10:15 30.01.2026

  • 43 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    5 15 Отговор
    Който разбрал, разбрал.

    10:16 30.01.2026

  • 44 ами

    19 3 Отговор
    браво - европа победи русия, вече ще внася газ само от сащ, ако подари на тръмп гренландия

    10:16 30.01.2026

  • 45 хихи

    19 4 Отговор
    Кая и кекс с мъжа си в кухнята да прави, мисли за бъркалката на Путин...

    10:16 30.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 РЕАЛИСТ

    17 4 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    Кого са са разказали финландците, бе. Въпреки цялата помощ, като сега от Запада, пак загубиха войната и още плачат за Карелия. Руснаците си взеха , колкото си искат територия. Втората световна се чудеше Сталин, кво да ги прави.

    10:18 30.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Факти

    5 13 Отговор
    Спокоен съм, защото ЕС е на правилната страна на историята. Да помагаш на жертвата е благородно. Всичкото добро ще ни се върне. Русия трупа много лоша карма и я чакат все по-тежки времена. САЩ също обърнаха палачинката и си навлякоха лоша карма.

    Коментиран от #80, #97

    10:18 30.01.2026

  • 50 татунчо 🍌

    18 4 Отговор
    Тая Кая е една увсъ 🐑 с празен поглед и още по-празна кратуна !

    Коментиран от #52, #63

    10:19 30.01.2026

  • 51 Хм...

    15 2 Отговор
    Спъваш се 19 пъти в един и същи камък и затова се каниш да се спънеш 20ти път в същия камък!?!
    Сигурен съм, че в медицината има термин за това състояние.

    10:19 30.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Дон Турболенто

    15 34 Отговор
    Тази няма ли ПиАр-и да я посуъветват по-рядко да си отваря устата? Да се проваляш на фронта означава да отстъпваш и да губиш територия. Пък руснаците, да, бавно, но пък напредват и територията им се увеличава. А на Укра намалява.
    И ако такива като тази неадекватница в най-скоро време не бъдат изметени, жална ну майка. Покрай деградиралите западняци ще го отенесем и ние.

    10:20 30.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Такива ги ръси Кая

    13 32 Отговор
    Много е забавна, пълна откачалка и това е външен министър на ЕС. Дали живеем в ЕС или живеем в последните дни на римската империя...

    10:21 30.01.2026

  • 56 Санчо

    28 14 Отговор
    Рашистите и русофилите живеят в паралелна "реалност" затова не осъзнават, че загубите на Русия в жива сила и техника са критериите за това кой печели и кой губи войната , а не окупираните територии които рашистите изпепеляват и разрушават.
    С 5 пъти повече население Русия вече 4 години не може да превземе 20% от Донбас 🤣, че и севернокорейци викнаха на помощ.

    Коментиран от #62, #72

    10:22 30.01.2026

  • 57 а бе..

    14 23 Отговор
    И да търкаш и да не търкаш..през януари още 500 км.от бандерско..отидоха към имперята

    10:23 30.01.2026

  • 58 Иво

    13 23 Отговор
    Това е изказване на дипломата на ЕС !?! Нелицеприятен човек !

    10:23 30.01.2026

  • 59 тази дамочка

    13 22 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    В едно друго време, щеше да бъде идеална като говорител на една известна западна човеконенавистна пропагандна машина.

    10:23 30.01.2026

  • 60 Единственият провален

    14 20 Отговор
    си ти и компанията из мет от урсули, които провалихте и Европа!

    10:23 30.01.2026

  • 61 Копейки нема се плашите

    21 13 Отговор
    Преди 4 години поолу-идиотът Вацев и Деббил И.
    Христов каза че Русия ще спечели за две седмици.

    Коментиран от #75, #105, #114

    10:25 30.01.2026

  • 62 хикочко..

    11 20 Отговор

    До коментар #56 от "Санчо":

    А шизо бгбандерците с кеф кушат от жълтото във wецето напеефтьски0

    10:25 30.01.2026

  • 63 ха-ха 😝

    13 19 Отговор

    До коментар #50 от "татунчо 🍌":

    Така е - тая и за кекс не става ! Куха лейка ! 🦆

    10:25 30.01.2026

  • 64 Лопата Орешник

    11 17 Отговор
    Да, добре! Русия се проваля, а Еленски е пред Москва! Само зимата попречи на Покрайна! На пролет ще има контранаступ!

    10:25 30.01.2026

  • 65 Факти

    18 15 Отговор

    До коментар #17 от "Факт":

    На Путин не му пука за руснаците. Избил е поне милион. Осакатил е повече. Прогонил е милиони от домовете им. Путин е извършил най-голям геноцид срещу руснаците след Сталин. Това е 73-годишен рекорд. Най-големият враг на руснаците не са американците, европейците или украинците. Най-големият враг на руснаците е Путин.

    Коментиран от #91, #93, #99

    10:26 30.01.2026

  • 66 ФЕЙК - либераст

    13 19 Отговор
    Велико щастие за Европейския съюз е, че има за върховен представител по външната политика такъв виден стратег и гений във военното дело като госпоДжа Кая Калас! Жена с разнообразно политическо и икономическо потекло- Дядо от SS, баща от ЦК на КПСС, съпруг печелещ от търговията с Русия! Самата Кая го уреди санкциите да не важат за него! НАПРЕД! ВЕНСЕРЕМОС!

    10:26 30.01.2026

  • 67 само че

    11 16 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    украинците свършиха и се бият наемници от други страни за които снегът е непознат…

    10:26 30.01.2026

  • 68 ШЕФА

    13 15 Отговор
    Все съм виждал прости жени,обаче тая чупи тъпомера,ами тя зимата е еднаква и за руснаците и за фашистите.

    10:27 30.01.2026

  • 69 Лопата Орешник

    10 15 Отговор

    До коментар #25 от "Сила":

    Според думите ти, ако братушките бият цивилни и не са на фронта, що правят осраинците та не го пробият този фронт? Курск Покрайнски ли е? За един приятел питам?

    Коментиран от #74

    10:27 30.01.2026

  • 70 БеГемот

    8 13 Отговор
    Кая! хахаха....

    10:28 30.01.2026

  • 71 Дедо ви...

    11 11 Отговор
    Ами какво да кажа яааа.....?!?!?! Българина е много пословичен и го е казал " Господ преди да накаже някого му взима акъла"

    10:29 30.01.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Тити на Кака

    8 11 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Баце, голямата част от украинците не са никакви фашисти. А жертви на режима в Киев. Нямам никакви възражения на тия обикновени, страдащи хора да помагаме хуманитарно. Имам възражения срещу това да се краде от хляба им.
    Военната помощ е друга бира. И тази бира се пие на бойното поле, уви...

    10:30 30.01.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ами тъ пейко

    7 12 Отговор

    До коментар #61 от "Копейки нема се плашите":

    Въпроса е какво иска да спечели Русия, но то е различно от пропагандата за глупаци, където зоби тъ пейката.

    Коментиран от #83

    10:30 30.01.2026

  • 76 Хахахаха

    12 7 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Сериозно ли бе нацист? Казах ви много пъти, ако не искате да помагате на Украйна, бягайте за раша. Иначе вашите данъци и пари ще помагат на Украйна! Ама вие не искате да одите у рая, нали?

    Коментиран от #79

    10:31 30.01.2026

  • 77 Много ще я мъчат Русия

    12 8 Отговор
    докато я изправят с лице към стената и ръце зад гърба.Тежки времена идват за руснаците.Няма да издържат.Ще рухнат и ще си платят всичко с лихвите.

    10:32 30.01.2026

  • 78 Копейки,

    14 7 Отговор
    Тома Томов каза да отивате в Русия.

    Коментиран от #88

    10:32 30.01.2026

  • 79 За какво помагаш на Украйна

    9 11 Отговор

    До коментар #76 от "Хахахаха":

    Да я унищожават, да загиват хора и САЩ да източва и унищожава Европа! Явно си американка за да мразиш толкова Европа!

    Коментиран от #86

    10:33 30.01.2026

  • 80 факти 2..

    7 12 Отговор

    До коментар #49 от "Факти":

    Поради липса в урсулско на масковска газ,синьото гориво на борсите в юръпо се е вдигнало с 10%,първо ще го усетат след ден бандерските бг-та..7% нагорце и то без ддс,пренос-превоз,акциз и достъп до боташ

    10:33 30.01.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Баце

    6 10 Отговор
    Просто парче

    10:34 30.01.2026

  • 83 Руската пропаганда

    9 10 Отговор

    До коментар #75 от "Ами тъ пейко":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #89

    10:34 30.01.2026

  • 84 овч, 🐑

    7 10 Отговор

    До коментар #74 от "Българин":

    Ти пък какъв българин си ?! 🐃

    10:35 30.01.2026

  • 85 Гъбарко

    9 9 Отговор
    Тая кака заради Тръмп и Путин се пропи и когато се изказва дали е тавряз....

    10:35 30.01.2026

  • 86 Руската пропаганда

    9 9 Отговор

    До коментар #79 от "За какво помагаш на Украйна":

    Има за цел винаги глупака.

    Коментиран от #87

    10:35 30.01.2026

  • 87 Така е

    8 9 Отговор

    До коментар #86 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    10:36 30.01.2026

  • 88 село мое , 🐮

    7 8 Отговор

    До коментар #78 от "Копейки,":

    А ти защо си още на миндера , а не при зеления ?! Мешката и на ....фронта , там да разтягаш локуми , не по сайтовете !

    10:36 30.01.2026

  • 89 Така е

    6 7 Отговор

    До коментар #83 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    10:37 30.01.2026

  • 90 Последната копейка

    9 5 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Защо си против руснаците бе ?
    Нали според вас копейките украинци няма.

    10:39 30.01.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Кая НЕУКАТА да чете историята

    7 8 Отговор
    НЕУКАТА КАЯ ДА ЧЕТЕ ИСТОРИЯТА! РУСИЯ ВИНАГИ Е ПОЛЗВАЛА ЗИМАТА ОЕ ОТ ВРЕМЕТО НА МОНГОЛИТЕ, НАПОЛЕОНОВЦИТЕ, ХИТЛЕРИСТИТЕ! ЗАТОВА РУСКАТА ЗЕМЯ Е СУПЕР ПЛОДОРОДНА ЩОТО ЯКО Е НАТОРЕНА С НАШЕСТВЕНИЦИ. ТА ТЪПАТА КАЯ И ТРЪМП НЕ САКА ДА КОНТАКТУВА С НЕЯ. ДА ГЛЕДА КЪМ ГРЕНЛАНДИЯ ЩОТО ЯНКИТЕ КЕ СИ Я ОКУПИРАТ.

    10:40 30.01.2026

  • 93 Пропагандата

    6 8 Отговор

    До коментар #65 от "Факти":

    винаги има за цел глупака!

    10:41 30.01.2026

  • 94 Домашен любимец

    6 6 Отговор
    Запомнете! Каквато и помощ да бъде предоставена, тя ще бъде окрадена и скоро ще я видите по уличните пазари на България! Който търси евтин генератор, сега е момента!

    10:43 30.01.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Истината

    5 5 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    И финланците изгубиха 30% от територията си нещо да кажеш или да извадиш друга опорка

    10:43 30.01.2026

  • 97 Хе-хе

    7 2 Отговор

    До коментар #49 от "Факти":

    Жертвата е Русия, скъпи! Не следиш ли новините от началото на СВО!!?

    10:44 30.01.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Това са безспорни

    0 5 Отговор

    До коментар #65 от "Факти":

    Факти.

    10:44 30.01.2026

  • 100 Коко

    4 5 Отговор
    До кога тая скумрия ще ръси глупости?!

    Коментиран от #117

    10:45 30.01.2026

  • 101 Къде е редовната руска армия от 350 хил.

    6 3 Отговор
    Ами при Кобзон разбира се.

    10:45 30.01.2026

  • 102 ВАЖНО Е

    5 3 Отговор
    Че натовско оръжие избива руснаците. Путин безпомощен да го спре.

    10:45 30.01.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Ха хгг

    4 0 Отговор
    Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто на България.

    10:46 30.01.2026

  • 105 Факти

    5 0 Отговор

    До коментар #61 от "Копейки нема се плашите":

    Иво Христов, професорът по социология в Пловдивския университет, бивш депутат от БСП, е руски пропагандист, за което му плащат от Москва. Прогнозите му никога не са базирани на реални оценки, а на руска пропаганда, която има един единствен фокус - колапс на Европа. Затова в първите дни на войната Иво Христов прогнозираше, че Украйна ще падне за седмици и Западът няма да успее да реагира. След няколко месеца обърна палачинката и каза, че Русия постепенно ще смели Украйна. Четири години по-късно той не се наема с прогнози за края на войната, защото Русия през последните две години е взела само 1%. Този човек няма грам достойнство и се е продал на Путин. Сега разбира се целува з.... и на Тръмп.

    10:46 30.01.2026

  • 106 Кръвния данък за Путин

    4 0 Отговор
    Е безкраен във времето... Колкото повече избити руснаци, толкова по добре.

    10:46 30.01.2026

  • 107 Космос

    2 0 Отговор
    Руската армия е най-битата,( след сръбската)армия.

    10:47 30.01.2026

  • 108 Питар

    2 2 Отговор
    Не мога да разбера какво удоволствие им носи тази дезинфекция.
    То цял свят вижда какво се случва в тази война.
    Те не та не.Русия губела.
    Това говорене граничи с глупост.

    10:47 30.01.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 нерегистриран

    0 1 Отговор
    ? защо триете коментари които не са нецензорни?

    10:49 30.01.2026

  • 112 Украйна дрони Путин

    1 0 Отговор
    И Русия нон стоп. Кой си е представял че НАТОВСКИ ракети ша бомбят Русия БЕЗНАКАЗАНО.

    10:49 30.01.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Релакс

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Копейки нема се плашите":

    Какво да спечели? Тиквен медал? Това да не е "Ергенът"! Няма нищо за печелене. Това си е просто война, в която Русия беше въвлечена, и не можа да се откаже. Ако чуеш нощем край двора си дрънкане на оръжие и заплахи, какво правиш? Няма ли да излезеш с пушката? Дай Боже, по - скоро край на войната!

    Коментиран от #120

    10:49 30.01.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Я пък тоя

    2 1 Отговор
    А " умната" Кая Калас не може ли да се сети, че и Украйна може да използва зимата като оръжие!?
    Или Русия може, а Украйна не са се сетили 🤣🤣🤣🤣🤣
    Няма спиране тая!

    10:50 30.01.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Стига трили коментари

    1 1 Отговор
    Другари

    10:50 30.01.2026

  • 119 НРБ

    1 1 Отговор
    Зелената кукувица Каяс убива ЕС и България !!! До кога бедна България ще спонсорира крадливата Покрайнина ???

    10:51 30.01.2026

  • 120 Байдън разпореди война в Украйна

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "Релакс":

    Путин изпълни чинно....голем смех.
    .

    10:51 30.01.2026

  • 121 Украйна

    0 0 Отговор
    Идеален полигон за избиване на ПУТИНИСТИ от натовското оръжие.

    10:52 30.01.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания