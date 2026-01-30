Кая Калас: Русия се проваля на фронта и използва зимата като оръжие

Русия се проваля на бойното поле и затова се опитва да използва зимата като оръжие. Това заяви ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, предава Фокус.

По думите ѝ Европейският съюз отговаря с най-големия досега пакет от зимна помощ за Украйна. Само днес ЕС е предоставил допълнителни 500 генератора и 50 млн. евро за енергийна подкрепа, насочена към стабилизиране на електроснабдяването в страната.

Калас подчерта, че паралелно с хуманитарната и енергийна помощ Европейският съюз засилва натиска върху Москва. Тя посочи, че Русия е включена в „черен списък“ заради риск от пране на пари.

Междувременно няколко дипломати на ЕС в Брюксел заявиха пред изданието „Европейская правда“, че Европейската комисия може да представи предложението си за нов, 20-и пакет от санкции срещу Русия още следващата седмица. Очаква се той да включва и допълнителни ограничения срещу т.нар. „сенчест флот“.