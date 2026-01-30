Румен Радев: Най-удобно беше за българската олигархия, аз да остана на поста си! Партия ще правя след изборите

Най-удобно беше за българската олигархия аз да остана на поста си! Мой дълг беше да отговоря на надеждите на българите за промяна. Не съм използвал поста на президент, за да създам партия. Няма да вдигаме данъците, а ще заложим на привличане на инвеститори и икономически растеж. За нас по-важни са хората. Оставям на вас, медиите, да ме определите дали съм ляв, десен или центрист. Ако спечеля изборите може би бихте ме нарекли и популист. Аз нямам мания за еднолична власт. Аз ще говоря с всеки, който иска да имаме правосъдие и справедливост, или иска да разгради олигархията.
Това каза пред "Панорама" по БНТ бившият президент Румен Радев. Той даде - първото си интервю, след като подаде оставка като президент. Румен Радев беше президент на България в периода 2017 - 2026 г., потвърди в "Панорама", че влиза активно в парламентарната политика.
Решението му е мотивирано от желанието да сложи край на корупционния модел и беззаконието в страната.
На въпроса "Чий е Крим", Румен Радев заяви: "Съгласно международното право Крим е част от Украйна, а реалността казва, че Крим част от Русия. Това са факти и никоя интерпретация не може да ги отмени".
Той припомни, че девет години е очаквал партиите да отговорят на надеждите на българите. Сглобката бетонира олигархията, посочи президентът.
Той посочи, че собствена партия ще прави след изборите, но не поиска да разкрие как ще участва на настоящите избори - дали да използва вече съществуваща регистрация или ще създаде коалиция.
Постът е в сигурните ръце на госпожа Йотова, която има всички качества да го заеме, заяви в началото на разговора Румен Радев.
"Мнозинството в последните два парламента оряза драстично правомощията на президента и разруши заложения в Конституцията баланс между институциите. В края на миналата година българите поискаха и получиха оставката на това правителство. Най-удобният вариант за олигархията щеше да бъде аз да остана на поста и на следващите избори те да си върнат властта", коментира Румен Радев.
"Моята цел е България да се развива като свободна и модерна държава. Голямото предизвикателство пред това е олигархичният модел. Той спира нашето икономическо развитие, рекетира бизнеса, заграбва собственост. Последствията са трайни и тежки", каза още Радев.
"Затова считам за свой дълг да отговоря на техните призиви и да пристъпя в парламентарната политика", каза бившият президент.
"Поисках прошка, защото 9 години са много време. Нормално е да се допускат грешки, доверявал съм се на неподходящи хора явно. Навсякъде, където бях из страната, хората очакваха да предприема действия, които излизат извън обхвата на правомощията на президента. И за тези 9 г., в които те чакаха, явно да създам партия, тяхното търпение се е подлагало на изпитание. Затова наистина се извинявам още веднъж", заяви Радев.
"Моята цел е България да се развива като свободна и модерна държава. Голямото предизвикателство пред това е олигархичният модел. Той спира нашето икономическо развитие, рекетира бизнеса, заграбва собственост. Последствията са трайни и тежки", каза още Радев.
"Затова и стигнахме до днешната патова, политическа ситуация. И повярвайте ми, да правиш партия, да влизаш в българската политика точно в сегашния момент е неблагодарна работа, но това е нашето призвание", призна Румен Радев.
"Не мога да ви опиша, особено през последната година, думите към мен бяха само едни и същи: "Г-н президент, създавайте партия и да отиваме на избори" - Това го чувах отвсякъде.
На въпроса дали е създал партия и как ще участва на изборите - Румен Радев отговори, че не може да даде детайли: "Искам само да призова хората да има готовност за реакция във всеки един случай, когато властта отново ще се опитва да ни спира с недемократични средства". Радев обясни, че има краен срок за обявяване на листите и че ще влезе в този срок - "но ще се въздържа от даване на детайли, има най-различни възможности", посочи президентът.
1 Жокей
Коментиран от #32, #55, #137, #165
21:10 30.01.2026
2 Ала-бала с резидента
Аман от такива борци, бе!
Коментиран от #12, #56
21:10 30.01.2026
3 Офанзивен дефанзив
Коментиран от #10, #150
21:10 30.01.2026
4 цццц
Коментиран от #52
21:11 30.01.2026
5 Гражданин
Коментиран от #39, #159
21:11 30.01.2026
6 Ясновид
Коментиран от #48, #132, #158
21:11 30.01.2026
7 Р2-действай
Коментиран от #163
21:11 30.01.2026
8 Въпросче
21:12 30.01.2026
9 хмм
Коментиран от #147
21:12 30.01.2026
10 дали ще сте блажени верующите
До коментар #3 от "Офанзивен дефанзив":кога тримореца ви помогне по-скоро да се пренесете в отвъдното?
21:13 30.01.2026
11 Вижда се
Коментиран от #30, #171
21:13 30.01.2026
12 Хи хи
До коментар #2 от "Ала-бала с резидента":А зад гърба му цялата олигархия . Гледам го вече 10 минути го гледам и в устата му само олигарархия 1
21:13 30.01.2026
13 И каква промяна ще правиш бре
21:14 30.01.2026
14 Жива да не бях!
21:16 30.01.2026
15 Здрасти
Коментиран от #109, #174
21:16 30.01.2026
16 Емигрант
21:17 30.01.2026
17 всяко поколение само си носи Кръста
21:17 30.01.2026
18 Аеее Месиянци
Дасе подкрепииии
Коментиран от #20
21:17 30.01.2026
19 Последния Софиянец
Коментиран от #21, #25, #43, #70
21:18 30.01.2026
20 е колко да е нов
До коментар #18 от "Аеее Месиянци":Още 2020 вдигна юмрук и обеща да ни оправи. Не може още да не сме оправени. Нали обеща!
21:18 30.01.2026
21 хи хи
До коментар #19 от "Последния Софиянец":Много ме кефи, че като пуснеш коментар, веднага си го одобряваш. Браво. хи хи хи
21:19 30.01.2026
22 Факт
21:20 30.01.2026
23 Ген. Решетников
България да се върне в България, Русия в Русия и тогава двете страни ще бъдат по-близки и от съветско време, казва бившият разузнавач и шеф на Руския институт за стратегически изследвания в разговор по „Свободна зона” на ТВ+
25 Ноември 2016 в Интервю на Георги Коритаров.
21:22 30.01.2026
24 редник
скита се бездомен, без сън, без покой,
под вънкашност чужда и под име Президент
и с сърце порасло и за кръст готово...
Думите му бяха и прости и кратки,
пълни с упованье и надежди сладки.
Говореше често за бунт, за борба,
кат за една ближна обща веселба,
часът на която беше неизвестен;
изпитваше кой е сърцат, сиреч честен,
участник да стане във подвига свят;
всяк един слушател беше му и брат.
В бъдещето тъмно той гледаше ясно.
Той любеше свойто отечество красно.
Президенството тясно за мойта душа е.
и че ще е харно да оставя веч
таз ограда тиха, от света далеч,
и да кажа тайно две-три думи нови
на онез, що влачат тежките окови.
Рече и излезе.
Коментиран от #185
21:23 30.01.2026
25 Предпоследния Софиянец
До коментар #19 от "Последния Софиянец":Брат, ти кое не разбра?!
Той вече не е президент и няма да бъде. Какъв ще е - Господ знае, но не е президент.
Коментиран от #27, #79
21:23 30.01.2026
26 Комшията на комшията
И толкова се наду, ..... че вчера му носихме 40..... А комунист, - попа не иска да дойде
21:24 30.01.2026
27 не му пука дали е президент
До коментар #25 от "Предпоследния Софиянец":Важното е да има имунитет
21:24 30.01.2026
28 Яшар
21:24 30.01.2026
29 Промяна
Коментиран от #34
21:25 30.01.2026
30 Мунчо
До коментар #11 от "Вижда се":🤣🤣🤣....по-скоро се превиват от смях като го гледат как се "напъва" да изглежда спасителят на нацията.... 🤣🤣🤣
21:25 30.01.2026
31 Червен картон
21:25 30.01.2026
32 Може
До коментар #1 от "Жокей":Само, че обърка стопанина.
$
21:26 30.01.2026
33 АГАТ а Кристи
21:26 30.01.2026
34 А где
До коментар #29 от "Промяна":Тиквуний? Няма ли да има другата седмица панорама с него?
Коментиран от #38
21:27 30.01.2026
35 Валтер Шеленберг
Коментиран от #110
21:28 30.01.2026
36 Старшина Боташ
21:29 30.01.2026
37 Факти
21:29 30.01.2026
38 Промяна
До коментар #34 от "А где":В Загреб е с Манфред Вебер е имат ЕНП конференция
Коментиран от #53
21:30 30.01.2026
39 Промяна
До коментар #5 от "Гражданин":ЧОВЕЧЕ това което бълнуваш е фантазия РР всички знаем за неговото управление И най важното тук живеят още много българи човече освен твоят месия
Коментиран от #41
21:31 30.01.2026
40 Бивш о.з. с резерви
Время и дела покажеть...
Для сейчас...НИЧЕГО...
Коментиран от #180
21:32 30.01.2026
41 Радев ще удуши твоята тиква
До коментар #39 от "Промяна":на изборите убедително и ще го вкара в затвора
Коментиран от #58
21:34 30.01.2026
42 Оги
21:35 30.01.2026
43 ма ДУРО
До коментар #19 от "Последния Софиянец":Последен,
твоят кумир - комунист и бузки на дир,ник би отворил за да доплува до брега на имунитета. Боташ е като дамоклев меч над лъскавото му теме, под което е само червена мъгла !
Коментиран от #59
21:35 30.01.2026
45 Ужас
21:36 30.01.2026
46 Киро
21:36 30.01.2026
47 Муткурова , Пазарджик
21:37 30.01.2026
48 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
До коментар #6 от "Ясновид":КОЯ....СИЕРА ЛЕОНЕ...👂
21:37 30.01.2026
49 Прав си
21:37 30.01.2026
50 Селски
21:38 30.01.2026
51 Гориил
21:39 30.01.2026
52 По телевизията гледахме с Кана
До коментар #4 от "цццц":Помните ли какво казваше Черепа дубайски по време на протестите. Не става, ама като го направляваме…..
Коментиран от #154
21:39 30.01.2026
54 Питане
21:40 30.01.2026
55 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "Жокей":Той си е "въздух под налягане", яко ухаещ на био-парфюм...Такива приказки като неговите, "старите кучета" слушахме ...до втръсване.
21:40 30.01.2026
56 Пропуск
До коментар #2 от "Ала-бала с резидента":Кокорчовците пак се борят за крана на газта ! Няма край тази делба ей!
21:40 30.01.2026
57 Елементарник
21:41 30.01.2026
58 Промяна
До коментар #41 от "Радев ще удуши твоята тиква":Нещо си се объркал Аз съм за България а РР не е едноличен господар на никого Борисов е най успешният държавник на прехода и никой и нищо не може да го промени 41 жалко за напъните В България живеят много здравомислещи българи 41
Коментиран от #65, #66
21:42 30.01.2026
59 Ташко
До коментар #43 от "ма ДУРО":Не му обръщай внимание на тоя трол от Редакцията...
Коментиран от #71
21:43 30.01.2026
60 Абе не
Коментиран от #69
21:43 30.01.2026
61 Много, много си личи
21:43 30.01.2026
62 Нехиs
Самият Черепясно по медиите заяви, че ще гласува за теб!
Колко трябва да си безочлив и нагъл като комунист, когато престъпник те нарича Фигурант, а ти го защитаваш публично и не си подаваш оставката после и да се скриеш от срам!
21:44 30.01.2026
63 Рибо рибо дай дай
21:46 30.01.2026
64 Все
Коментиран от #122
21:47 30.01.2026
65 Гориил
До коментар #58 от "Промяна":Не се самохипнотизирай.
21:47 30.01.2026
66 Хахаха даааа
До коментар #58 от "Промяна":Най успешния а все го гонят с камъни народа хаха,няма по мразен в страната от боко тиквата
Коментиран от #100
21:47 30.01.2026
67 Бойко Василев
Жал ми е, че журналист като теб , направил прекрасният филм за Сараево прави това в момента.
Запълни цялото предаване с най-големия предател в българската история след Владимир Заимов. Жалко!
Мислех, че имаш гръбнак. Не че нещата са Ок . Но точно ТОЯ, не е човекът, който ще ги оправи.
Спомни си Царя!
21:48 30.01.2026
68 Дайте да Дадем
21:48 30.01.2026
69 тия правят сватби
До коментар #60 от "Абе не":с ЧУЖДИ КРАДЕНИ пари.....
21:48 30.01.2026
70 Помнещ
До коментар #19 от "Последния Софиянец":Абе ти и с Кирчо си пиеше кафето едно време...
21:48 30.01.2026
71 ма ДУРО
До коментар #59 от "Ташко":Братчет - той държи под аренда vc- то на Централна
Коментиран от #133
21:49 30.01.2026
72 рундьо
21:49 30.01.2026
73 Дика
21:50 30.01.2026
74 Гост
Коментиран от #87
21:51 30.01.2026
75 Червената шапчица
Коментиран от #178
21:51 30.01.2026
76 Психолог
21:53 30.01.2026
77 БРАВО РАДЕВ
Коментиран от #92
21:53 30.01.2026
78 За САЩ важи ли това Радев?
... Изключителната концентрация на богатство е неразделна от олигархичната политическа власт в САЩ. Кабинетът на Тръмп и най-високопоставените служители притежават колективно нетно богатство над 60 милиарда долара. Богатството на тази администрация е по-голямо от всички предшественици. Шестнадесет от двадесет и петте най-богати назначенци на Тръмп се нареждат сред 813-те милиардери в нация от 341 милиона души – което ги поставя в горните 0,0001 процента. Това не е символично представителство. Това е пряко управление от страна на олигархията..... Радев щял обаче да се бори с олигархията. Но коя ? А?
21:54 30.01.2026
79 е какъв да е
До коментар #25 от "Предпоследния Софиянец":той Рашков ги определи такива
- БИВШИ ХОРА
21:55 30.01.2026
80 Рибо рибо дай дай
Мълчиш като риба. Дай програма, червени линии, твърди ангажименти, направи като Путин, на въпроси 2 часа отговаряй и т.н... Може да си и ти гнусно атлантическо прокси и измамник , де да те знаем
21:56 30.01.2026
81 Венета дъщеря на Бойко
Коментиран от #93, #95, #128
21:56 30.01.2026
83 Госあ
21:58 30.01.2026
84 Хипотетично
21:58 30.01.2026
85 Българин
сороските са в шок!
21:58 30.01.2026
86 ДОСТОЕН
Коментиран от #108
21:59 30.01.2026
87 Промяна
До коментар #74 от "Гост":Ама тук има толкова будали не мога да повярвам И после ще ви се наслаждавам на излъганите ви надежди България е европейска държава вече сме в Еврозоната и приказките на РР са за наивници да не кажа нещо друго А светът без финанси без икономика без сътрудничество без компромиси няма как да е
21:59 30.01.2026
88 Ха,хаха
22:00 30.01.2026
89 ?????
Аз така го разбрах.
22:01 30.01.2026
90 ТТТ
22:01 30.01.2026
91 Ъхъъъъъъ.....
22:02 30.01.2026
92 Промяна
До коментар #77 от "БРАВО РАДЕВ":Ама толкова ли си наивен че РР изобщо не те знае нито какво ти се иска чак толкова наивност 2026 г не мога да повярвам А в президенството е пълно с администрация да знаеш и все близки на РР даже някои ще се прехвърлят директно в парламента благодарение на твоята наивност от едната трапеза на другата
22:03 30.01.2026
93 един тръгна да чегърта ГЕРБ
До коментар #81 от "Венета дъщеря на Бойко":и отлете
22:05 30.01.2026
94 Хубаво де
22:06 30.01.2026
95 Промяна
До коментар #81 от "Венета дъщеря на Бойко":По полека че ще се задавиш от злобата си По полека тук в България има само българи само българи
22:07 30.01.2026
96 Твърдението
Коментиран от #104
22:08 30.01.2026
97 като Путин !!!
Коментиран от #156
22:09 30.01.2026
98 Ами
Така правят тези си си заслужил пагоните, а тези на които са им ги подарили.
22:09 30.01.2026
99 Госあ
22:09 30.01.2026
100 Промяна
До коментар #66 от "Хахаха даааа":Само в твоята глава са си твоите глупотевини Борисов е най успешният държавник на прехода а онези еднодневките не могат не успяват защото нямат харизмата на Борисов А сега злобей само това ти остава
22:11 30.01.2026
101 Промяна
22:11 30.01.2026
102 Радев е прокси
Коментиран от #115
22:11 30.01.2026
103 Лут
22:12 30.01.2026
104 Ами
До коментар #96 от "Твърдението":Хаде да правим заключенията след 26 април :)
22:12 30.01.2026
105 Виж сега,
22:12 30.01.2026
106 Госあ
22:12 30.01.2026
107 Абсурдистан
22:12 30.01.2026
108 звездите ми говорят
До коментар #86 от "ДОСТОЕН":Хороскопа не дава достатъчно време за регистрация на президентска партия, затова Спасителя ще се регистрира от гражданската квота на БСП с евентуално ходатайство на президентката на мястото на Н.Киселова.
22:14 30.01.2026
109 Невъзможно
До коментар #15 от "Здрасти":,,БОЕЦ" са русоФОБИ...
22:15 30.01.2026
110 В.Левски
До коментар #35 от "Валтер Шеленберг":Някой се е увлякъл!
22:15 30.01.2026
111 Президента в оставка трябва да каже
Защото това е разделение на българите по някакъв конспиративен признак и нарушава конституцията
22:15 30.01.2026
112 Перо
22:16 30.01.2026
113 Относно Крим
Според реалността и радев е руски.
Извода е- Радев не е на страната на международното право, а на страната на окупатора!
Хлъзгав и жалък...
Коментиран от #131
22:16 30.01.2026
114 Именно
Защо обаче това го мотивира да прави партия, да оправя държавата не мога да зацепя?
22:16 30.01.2026
115 Анонимен
До коментар #102 от "Радев е прокси":Направо!
22:17 30.01.2026
116 Няма
22:17 30.01.2026
117 Бегай
Според радев и пропагандата е руски.
Хлъзгав и жалък
Коментиран от #124
22:18 30.01.2026
119 Нищо не е казал
Коментиран от #153
22:18 30.01.2026
121 Госあ
Коментиран от #142
22:19 30.01.2026
122 Ами не
До коментар #64 от "Все":Този ли ще прави партия с харизмата си на погребален агент. Объркал се е нещо, Мунчо
22:20 30.01.2026
123 Мутра номер едно подаде оставка и е
22:20 30.01.2026
124 Ти бегай
До коментар #117 от "Бегай":Тръмп каза че няма международно право. Значи Крим е руски
22:20 30.01.2026
125 Преди 2 дни Андрей Райчев социолог
Коментиран от #143
22:20 30.01.2026
126 Гориил
Коментиран от #134
22:22 30.01.2026
128 трънче
До коментар #81 от "Венета дъщеря на Бойко":Коментара е категоричен смел призив, а ника му - неадекватен!?!
22:23 30.01.2026
129 МИРО
22:25 30.01.2026
130 Лондон
Братя Василеви , Бобокови и черепа , твоите спонсори , те олигарси ли са или богомили ???
Да не не говорим за руските мутрите около Решетников!!!
Смешник !!!А Боташ , кой ще плаща !!!
Коментиран от #136
22:25 30.01.2026
131 Ами
До коментар #113 от "Относно Крим":Днес имаше статия в която генерален секретар на ООН Антониу Гутериш
каза, че международното право не важи за Крим и Домбас.
Така, че избягвайте да се позовавате на международното право :)
22:26 30.01.2026
134 Госあ
До коментар #126 от "Гориил":Без Русия и Китай, България ще продължи да бъде европейския кенеф ! Както и беше изобразена на едно изложение. Това трябва да е ясно на всеки с малко повече мозък от на пиле.
22:28 30.01.2026
135 ДОКАЗАНО :
22:29 30.01.2026
136 Ами
До коментар #130 от "Лондон":Пропускаш хората на бай Дончо.
Ония дето са във военновъздушната база в Косово.
А те са на по-малко от час до София :)
22:30 30.01.2026
137 Бастардо
До коментар #1 от "Жокей":Радев и дълг?Две несъвместими думи.Много ми е антипатичен тоз човечец.Защо се бута там дето не му увира главата?И народа ще се подлъже по него?Боже пази България!!!
22:31 30.01.2026
138 Аз така го разбирам
Коментиран от #141
22:31 30.01.2026
139 !!!?
22:32 30.01.2026
140 Госあ
22:32 30.01.2026
141 Учуден
До коментар #138 от "Аз така го разбирам":Кажи ми един политик който не го прави.
Коментиран от #160
22:33 30.01.2026
142 Хеми значи бензин
До коментар #121 от "Госあ":Викни китайците бе жълт.
Коментиран от #149, #152
22:33 30.01.2026
143 Фифи
До коментар #125 от "Преди 2 дни Андрей Райчев социолог":130 мандата за Радев след тази вечер
22:34 30.01.2026
144 Айгедотор
22:36 30.01.2026
145 Николай Бареков бивш евродепутат
🚨🅱️Силно послание от Румен Радев към България: Няма да вдигам данъци и ще ударим олигархията, за да ограничим социалното неравенство‼️🇧🇬
РуменРадев Партия България
Въпреки лъжите на пеевските маши, че участието на Румен Радев по Панорама ще е на запис, доскорошният президент бе на живо по БНТ и се представи перфектно и с много силни послания в първото си интервю след напускането на поста си.
Румен Радев обеща да не вдига данъци и да пребори социалното неравенство чрез спиране на корупцията. Бъдещият премиер не обещава възмездие, но ще направи така, че всички да бъдат равни пред закона. Радев отказа да се определи като ляв или десен и каза, че ще остави на журналистите да лепят етикети.
“Работим по всеобхватна програма, която да пресече достъпа на олигархично-мафиотския модел до властта.“ Това искаха да чуят хората от Радев и той им го каза.
Румен Радев – президент на България в периода 2017 – 2026 г., потвърди в „Панорама“, че влиза активно в парламентарната политика и ще участва на изборите със сбор от партии като движение и гражданска сила. Решението му е мотивирано от желанието да сложи край на корупционния модел и беззаконието в страната.
Коментиран от #161, #177
22:36 30.01.2026
146 !!!?
22:37 30.01.2026
147 Моряка
До коментар #9 от "хмм":Партия се прави дълго време Изграждат се организации по всички селища и райони,области.Радев вероятно ще се включи в движението Трети март,което Весела Лечева регистрира преди 2 години.Не случайно.Само лично мнение.Името ще привлече хиляди позаспали патриоти.
22:38 30.01.2026
148 Политкоректен
22:39 30.01.2026
149 Госあ
До коментар #142 от "Хеми значи бензин":Това направиха Чехия, Полша, Унгария и Гърция след като фалираха у ЕС. И това единственото спасение за България. За всички ше има работа, вие се връщате обратно по плодзеленчуците и да разнасяте кренвирши.Не че има лошо
22:39 30.01.2026
150 не,благодаря
До коментар #3 от "Офанзивен дефанзив":Точно тоя съсухрен спасител не е моя спасител.Поне да беше някой по- млад пич.
22:40 30.01.2026
151 Украйна е създадена от Ленин след 1917
22:40 30.01.2026
152 Госあ
До коментар #142 от "Хеми значи бензин":Къде е Стармър ве, кафяв ?
22:40 30.01.2026
153 ливади
До коментар #119 от "Нищо не е казал":Съвсем ясно каза, че данъци няма да вдига (за банки не е споменавал) за да създаде (теоретична) възможност за икономически разтеж и свобода на предприемачектвото (което никак не се връзва с борбата срещу малцинството упражняващо власт-т.е. олигархията) Но в екипа му е Ник Копринков (вероятно баща и син Василеви, фамилия Бобокови - младши май сгази лука). Детайлите са още партийна тайна.
22:41 30.01.2026
154 смехоран
До коментар #52 от "По телевизията гледахме с Кана":хахаха,е много ми хареса твоя коментар.Той казва цялата истина за спасителя мунчо.Браво.
22:41 30.01.2026
155 az СВО Победа 80
1. Р. Радев е човекът избран от администрацията на Д. Тръмп, който да осъществи у нас това, което е договорено в Аляска и се отнася до нас.
2. Борисов и Пеевски ще мълчат и ще му помагат, за да не им се случи случка.
3. Обзалагам се, че след като Р. Радев стане министър председател на Р. България, чак тогава Тръмп ще прати американски посланик у нас.
4. Хубаво запомнете какво ви казвам.
Коментиран от #175, #176
22:42 30.01.2026
156 Точно така трябва
До коментар #97 от "като Путин !!!":Говори за промяна. Иска голяма обществена подкрепа за да оправдае очакванията на хората. Нека като Путин на директни въпроси няколко часа да отговаря за да стане ясно що за промяна е, и тогава може и обществена подкрепа огромна да получи. За сега е в ролята на поредният фалшив месия. Аз лично без да чуя подробно описание на тази промяна няма за него да гласувам. Достатъчно съм бил лъган последните 36 години
Коментиран от #168
22:42 30.01.2026
157 След 1 февруари ще има
22:44 30.01.2026
159 баба вюна
До коментар #5 от "Гражданин":уфффффф,не знам после кой ще ни отърве от него.Пак на площадите ще скачаме.Аман от дръти комундета.Ненаял се паразит на наш гръб му беше цялото президентстване.Ама иска още.
22:47 30.01.2026
160 Нали
До коментар #141 от "Учуден":Той е промяната? Като другите ли ще бъде?
Коментиран от #172
22:47 30.01.2026
161 усещане
До коментар #145 от "Николай Бареков бивш евродепутат":На сбор от партии и пишман партийци от кол и въже прегърнали с ала бала президент - вяра се не дава.
22:49 30.01.2026
163 тръц
До коментар #7 от "Р2-действай":Ама вие мислите да му дадете и шанса да бъде мин.-председател????Бъгнали сте се,и изтрещели
22:51 30.01.2026
164 подлога
22:51 30.01.2026
165 Доктор
До коментар #1 от "Жокей":Идиот.
22:51 30.01.2026
166 666
22:52 30.01.2026
167 Агата
Наредиха на райата си да прокарат закона който ограничава изпитните секции извън Европейските страни . Така смятат да попречат да АПС да премине прага от 4 процента.
В последсвие да оставят генерал Радев така иначе ще ги строи на плаца ШИШИ и БОКОВИТЕ четници да намери 51 процента за ПРАЕИТЕЛСТВО.
ШИШИ и БОКО така или иначе са вече в бунището на политиката. Ч
22:52 30.01.2026
168 Госあ
До коментар #156 от "Точно така трябва":Изглежда като единственото гръбначно у бг политиката. Позицията му за въоръжението на ВВС беше правилно и срещу олигархията, преценката му за войната в Украйна и решаването и на масата на преговорите беше правилна в противоречие с мейнстрийма и така нататък. Вижда се, че има намерение да работи и за привличане на инвеститори и реална икономика, както и за намаляване на неравенствата - с правосъдие и икономика.
Коментиран от #179
22:52 30.01.2026
169 Радев
22:52 30.01.2026
171 Тапиро Мунчов
До коментар #11 от "Вижда се":От тоя дето ти говори като военен ли бе?Абе не ме карай да се превивам от смях бе.Тоя има харизмата на тапир.
22:54 30.01.2026
172 Учуден
До коментар #160 от "Нали":Не бих казал. Няма как, някой да влезе в каца с 💩-а (политиката) и да излезе чист. Но е добре от време на време да има проветряване на политическото WC.
22:54 30.01.2026
173 Малко съм скептичен обаче да ви кажа
Коментиран от #184
22:55 30.01.2026
174 кака сврака
До коментар #15 от "Здрасти":И той ли ша са пази от народната любов,хахаха
22:56 30.01.2026
175 Промяна
До коментар #155 от "az СВО Победа 80":РР мин председател кога хахахахахахаха И гледай после резултат Лошото е че е за сметка на цялата държава както е от 5 години насам България е европейска държава
22:56 30.01.2026
176 Промяна
До коментар #155 от "az СВО Победа 80":РР мин председател кога хахахахахахаха И гледай после резултат Лошото е че е за сметка на цялата държава както е от 5 години насам България е европейска държава
22:57 30.01.2026
177 Браво на теб
До коментар #145 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Сигурно ти си му казал да свали часовника за 30 бона тая вечер , че да не дразни избирателите ?
22:57 30.01.2026
178 Закъсала си я
До коментар #75 от "Червената шапчица":Явно е,че си самотна , изглупяла си , шматко
22:57 30.01.2026
179 Това не е промяна
До коментар #168 от "Госあ":Това е да сложиш фекала в целофан
22:59 30.01.2026
182 Иван
23:01 30.01.2026
184 Госあ
До коментар #173 от "Малко съм скептичен обаче да ви кажа":Не ми хареса, че говори за малкия и среден бизнес. Те са абсолютно безполезни и трябва да бъдат унищожени. Трябва да инвестират технологични гиганти, които да плащат големи дънъци и да осигуряват работа за квалифицирана работна ръка, а земеделието да бъде тип ТКЗС с пряк контрол от държавата. Частната инициатива е за измамници. Не сме у дивия запад преди четири века, че да разтегаме лакърдии за частна инициатива.
23:02 30.01.2026
185 Бастардо
До коментар #24 от "редник":Безродник,Левски се обърна в гроба си бе.Да не си посмял да ми изкарваш мръсното комунде Левски!!!
23:03 30.01.2026
186 !!!?
23:04 30.01.2026
188 панорамата
23:06 30.01.2026