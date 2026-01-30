Новини
Румен Радев: Най-удобно беше за българската олигархия, аз да остана на поста си! Партия ще правя след изборите

30 Януари, 2026 21:03, обновена 30 Януари, 2026 21:50

Сглобката бетонира олигархията, посочи президентът

Румен Радев: Най-удобно беше за българската олигархия, аз да остана на поста си! Партия ще правя след изборите - 1
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Най-удобно беше за българската олигархия аз да остана на поста си! Мой дълг беше да отговоря на надеждите на българите за промяна. Не съм използвал поста на президент, за да създам партия. Няма да вдигаме данъците, а ще заложим на привличане на инвеститори и икономически растеж. За нас по-важни са хората. Оставям на вас, медиите, да ме определите дали съм ляв, десен или центрист. Ако спечеля изборите може би бихте ме нарекли и популист. Аз нямам мания за еднолична власт. Аз ще говоря с всеки, който иска да имаме правосъдие и справедливост, или иска да разгради олигархията.

Това каза пред "Панорама" по БНТ бившият президент Румен Радев. Той даде - първото си интервю, след като подаде оставка като президент. Румен Радев беше президент на България в периода 2017 - 2026 г., потвърди в "Панорама", че влиза активно в парламентарната политика.

Решението му е мотивирано от желанието да сложи край на корупционния модел и беззаконието в страната.

На въпроса "Чий е Крим", Румен Радев заяви: "Съгласно международното право Крим е част от Украйна, а реалността казва, че Крим част от Русия. Това са факти и никоя интерпретация не може да ги отмени".

Той припомни, че девет години е очаквал партиите да отговорят на надеждите на българите. Сглобката бетонира олигархията, посочи президентът.

Той посочи, че собствена партия ще прави след изборите, но не поиска да разкрие как ще участва на настоящите избори - дали да използва вече съществуваща регистрация или ще създаде коалиция.

Постът е в сигурните ръце на госпожа Йотова, която има всички качества да го заеме, заяви в началото на разговора Румен Радев.

"Мнозинството в последните два парламента оряза драстично правомощията на президента и разруши заложения в Конституцията баланс между институциите. В края на миналата година българите поискаха и получиха оставката на това правителство. Най-удобният вариант за олигархията щеше да бъде аз да остана на поста и на следващите избори те да си върнат властта", коментира Румен Радев.

"Моята цел е България да се развива като свободна и модерна държава. Голямото предизвикателство пред това е олигархичният модел. Той спира нашето икономическо развитие, рекетира бизнеса, заграбва собственост. Последствията са трайни и тежки", каза още Радев.

"Затова считам за свой дълг да отговоря на техните призиви и да пристъпя в парламентарната политика", каза бившият президент.

"Поисках прошка, защото 9 години са много време. Нормално е да се допускат грешки, доверявал съм се на неподходящи хора явно. Навсякъде, където бях из страната, хората очакваха да предприема действия, които излизат извън обхвата на правомощията на президента. И за тези 9 г., в които те чакаха, явно да създам партия, тяхното търпение се е подлагало на изпитание. Затова наистина се извинявам още веднъж", заяви Радев.

"Моята цел е България да се развива като свободна и модерна държава. Голямото предизвикателство пред това е олигархичният модел. Той спира нашето икономическо развитие, рекетира бизнеса, заграбва собственост. Последствията са трайни и тежки", каза още Радев.

"Затова и стигнахме до днешната патова, политическа ситуация. И повярвайте ми, да правиш партия, да влизаш в българската политика точно в сегашния момент е неблагодарна работа, но това е нашето призвание", призна Румен Радев.

"Не мога да ви опиша, особено през последната година, думите към мен бяха само едни и същи: "Г-н президент, създавайте партия и да отиваме на избори" - Това го чувах отвсякъде.

На въпроса дали е създал партия и как ще участва на изборите - Румен Радев отговори, че не може да даде детайли: "Искам само да призова хората да има готовност за реакция във всеки един случай, когато властта отново ще се опитва да ни спира с недемократични средства". Радев обясни, че има краен срок за обявяване на листите и че ще влезе в този срок - "но ще се въздържа от даване на детайли, има най-различни възможности", посочи президентът.

Очаквайте подробности...


  • 1 Жокей

    51 113 Отговор
    Изобщо не ме интересуват подробности за този лизач на стопанина на Кремъл.

    Коментиран от #32, #55, #137, #165

    21:10 30.01.2026

  • 2 Ала-бала с резидента

    55 37 Отговор
    Шиши се борел за хората. Буци се борел с корупцията, освен кога я няма. Ококора, джобния червен женерал и онова нискочело комунде се борели за правосъдна система. А Рундю се борел с олигархията.

    Аман от такива борци, бе!

    Коментиран от #12, #56

    21:10 30.01.2026

  • 3 Офанзивен дефанзив

    99 41 Отговор
    Да, всички се надяваме на истинската промяна. Това е буквално последният ни шанс нещо да се промени разумно. Дано поредният спасител да се окаже и последния спасител - да не се налага да търсим нови!

    Коментиран от #10, #150

    21:10 30.01.2026

  • 4 цццц

    54 31 Отговор
    Олигархията сигурно се преви от смях

    Коментиран от #52

    21:11 30.01.2026

  • 5 Гражданин

    91 63 Отговор
    Само Президента ще отърве държавата от тиквите и свинете ,които я направиха най-мафиотската страната в ЕС.

    Коментиран от #39, #159

    21:11 30.01.2026

  • 6 Ясновид

    50 72 Отговор
    Румене теб те виждам като мин. председател на републиката!

    Коментиран от #48, #132, #158

    21:11 30.01.2026

  • 7 Р2-действай

    37 22 Отговор
    и не давай коментари, ако и ти се провалиш, тази държава ще бъде само територия на глобуса.

    Коментиран от #163

    21:11 30.01.2026

  • 8 Въпросче

    56 71 Отговор
    Тоя лицемер и фалшив герой как смята да я приключва олигархията? С още по-голяма интеграция в ессср-то на урсуляците ли?

    21:12 30.01.2026

  • 9 хмм

    41 34 Отговор
    Що не направи сега партия? За какво подаде оставка тогава?

    Коментиран от #147

    21:12 30.01.2026

  • 10 дали ще сте блажени верующите

    23 25 Отговор

    До коментар #3 от "Офанзивен дефанзив":

    кога тримореца ви помогне по-скоро да се пренесете в отвъдното?

    21:13 30.01.2026

  • 11 Вижда се

    55 50 Отговор
    Тиквите и свинете страх ги тресе от Радев.

    Коментиран от #30, #171

    21:13 30.01.2026

  • 12 Хи хи

    48 40 Отговор

    До коментар #2 от "Ала-бала с резидента":

    А зад гърба му цялата олигархия . Гледам го вече 10 минути го гледам и в устата му само олигарархия 1

    21:13 30.01.2026

  • 13 И каква промяна ще правиш бре

    35 39 Отговор
    Мълчиш като риба. Дай програма, червени линии, твърди ангажименти, направи като Путин, на въпроси 2 часа отговаряй и т.н... Може да си и ти гнусно атлантическо прокси и измамник , де да те знаем

    21:14 30.01.2026

  • 14 Жива да не бях!

    48 32 Отговор
    Това ли са му тезисите на фалшивия герой в поръчковото предаване панорама ли как беше там?

    21:16 30.01.2026

  • 15 Здрасти

    28 29 Отговор
    Аве да питам, мутрите от БОЕЦ поеха ли официално охраната на Радев, или още мъчи НСО?

    Коментиран от #109, #174

    21:16 30.01.2026

  • 16 Емигрант

    40 29 Отговор
    Първо ви накара да се дупчите с експерименталки, за да ви позволи да идете на театър или ресторант, сега се зарича да ви вкара първи в дигиталния концлагер. Иначе ръси сладки приказки за плиткoyмни. Ще се хванат шарани и неговата въдица, да видим колко.

    21:17 30.01.2026

  • 17 всяко поколение само си носи Кръста

    28 2 Отговор
    Време е младите да си го носят.

    21:17 30.01.2026

  • 18 Аеее Месиянци

    20 22 Отговор
    Нов Месия на хоризонта!
    Дасе подкрепииии

    Коментиран от #20

    21:17 30.01.2026

  • 19 Последния Софиянец

    48 56 Отговор
    Всички реват срещу Радев. Шарлатани ПП/ДБ,тиквата,Костадин копейкин ,чалгарите ИТН . Ясно е - Радев моят президент.

    Коментиран от #21, #25, #43, #70

    21:18 30.01.2026

  • 20 е колко да е нов

    36 19 Отговор

    До коментар #18 от "Аеее Месиянци":

    Още 2020 вдигна юмрук и обеща да ни оправи. Не може още да не сме оправени. Нали обеща!

    21:18 30.01.2026

  • 21 хи хи

    24 7 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    Много ме кефи, че като пуснеш коментар, веднага си го одобряваш. Браво. хи хи хи

    21:19 30.01.2026

  • 22 Факт

    37 19 Отговор
    Вероятно обърка много сметки! А сметките в политиката не са хубави!

    21:20 30.01.2026

  • 23 Ген. Решетников

    17 29 Отговор
    Радев може да изиграе роля за независимостта на България от ЕС и НАТО
    България да се върне в България, Русия в Русия и тогава двете страни ще бъдат по-близки и от съветско време, казва бившият разузнавач и шеф на Руския институт за стратегически изследвания в разговор по „Свободна зона” на ТВ+

    25 Ноември 2016 в Интервю на Георги Коритаров.

    21:22 30.01.2026

  • 24 редник

    17 24 Отговор
    Девет годин той
    скита се бездомен, без сън, без покой,
    под вънкашност чужда и под име Президент
    и с сърце порасло и за кръст готово...
    Думите му бяха и прости и кратки,
    пълни с упованье и надежди сладки.
    Говореше често за бунт, за борба,
    кат за една ближна обща веселба,
    часът на която беше неизвестен;
    изпитваше кой е сърцат, сиреч честен,
    участник да стане във подвига свят;
    всяк един слушател беше му и брат.
    В бъдещето тъмно той гледаше ясно.
    Той любеше свойто отечество красно.

    Президенството тясно за мойта душа е.
    и че ще е харно да оставя веч
    таз ограда тиха, от света далеч,
    и да кажа тайно две-три думи нови
    на онез, що влачат тежките окови.

    Рече и излезе.

    Коментиран от #185

    21:23 30.01.2026

  • 25 Предпоследния Софиянец

    39 4 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    Брат, ти кое не разбра?!
    Той вече не е президент и няма да бъде. Какъв ще е - Господ знае, но не е президент.

    Коментиран от #27, #79

    21:23 30.01.2026

  • 26 Комшията на комшията

    29 10 Отговор
    И комшията имаше същото самочувствие.
    И толкова се наду, ..... че вчера му носихме 40..... А комунист, - попа не иска да дойде

    21:24 30.01.2026

  • 27 не му пука дали е президент

    26 8 Отговор

    До коментар #25 от "Предпоследния Софиянец":

    Важното е да има имунитет

    21:24 30.01.2026

  • 28 Яшар

    38 13 Отговор
    Ама и говоренето ти не е много убедително а по скоро мазно и разлато..демек ...си слаба рския

    21:24 30.01.2026

  • 29 Промяна

    30 16 Отговор
    Нямам думи много се смях на това което говори РР от 9 години е президент а през последните 5 имаше служебни няколко Много се смях на това което казва А онези на Цветан Василев Гошото вече са там хахахахахаха

    Коментиран от #34

    21:25 30.01.2026

  • 30 Мунчо

    31 15 Отговор

    До коментар #11 от "Вижда се":

    🤣🤣🤣....по-скоро се превиват от смях като го гледат как се "напъва" да изглежда спасителят на нацията.... 🤣🤣🤣

    21:25 30.01.2026

  • 31 Червен картон

    19 2 Отговор
    Голямата част от народните представители ни излъгаха. Няма спор в това

    21:25 30.01.2026

  • 32 Може

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Жокей":

    Само, че обърка стопанина.
    $

    21:26 30.01.2026

  • 33 АГАТ а Кристи

    29 12 Отговор
    За дреболиите - извинете, а за Боташ.... си майката

    21:26 30.01.2026

  • 34 А где

    22 10 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    Тиквуний? Няма ли да има другата седмица панорама с него?

    Коментиран от #38

    21:27 30.01.2026

  • 35 Валтер Шеленберг

    16 18 Отговор
    Дано по най гадният начин умреш и.род и тъпата проста нагла деса превари

    Коментиран от #110

    21:28 30.01.2026

  • 36 Старшина Боташ

    30 25 Отговор
    Кажи за Бобокови и боклуците дето отровихте Северна България бе изверг???? Жалка фатмашка гад ..смърт да бъде за тебе

    21:29 30.01.2026

  • 37 Факти

    30 18 Отговор
    Олигархичният модел е руският модел. Как един русороб ще разруши руския модел?

    21:29 30.01.2026

  • 38 Промяна

    14 8 Отговор

    До коментар #34 от "А где":

    В Загреб е с Манфред Вебер е имат ЕНП конференция

    Коментиран от #53

    21:30 30.01.2026

  • 39 Промяна

    21 8 Отговор

    До коментар #5 от "Гражданин":

    ЧОВЕЧЕ това което бълнуваш е фантазия РР всички знаем за неговото управление И най важното тук живеят още много българи човече освен твоят месия

    Коментиран от #41

    21:31 30.01.2026

  • 40 Бивш о.з. с резерви

    16 5 Отговор
    Поживем...увидим...что будеш твориш...
    Время и дела покажеть...
    Для сейчас...НИЧЕГО...

    Коментиран от #180

    21:32 30.01.2026

  • 41 Радев ще удуши твоята тиква

    15 23 Отговор

    До коментар #39 от "Промяна":

    на изборите убедително и ще го вкара в затвора

    Коментиран от #58

    21:34 30.01.2026

  • 42 Оги

    23 15 Отговор
    Със съботажа на еврото се нареди в ъгъла при Косьо и приключи преди да е започнал.

    21:35 30.01.2026

  • 43 ма ДУРО

    19 9 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    Последен,
    твоят кумир - комунист и бузки на дир,ник би отворил за да доплува до брега на имунитета. Боташ е като дамоклев меч над лъскавото му теме, под което е само червена мъгла !

    Коментиран от #59

    21:35 30.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ужас

    22 9 Отговор
    Брей, после ще прави партия. Този е с мерак да пребъде и Тодор Живков!

    21:36 30.01.2026

  • 46 Киро

    17 13 Отговор
    Директни нападки от Бойко Василев, вземане на позиция и обвиняване на чужд премиер, в стил Цънцарова! Трябва да ми се обясни че Пеевски и Борисов може да не застанат зад него!

    21:36 30.01.2026

  • 47 Муткурова , Пазарджик

    8 4 Отговор
    Вълканов къде ще позиционираш ...той краде с герп и Ено Прср милиарди а ти го награди ,кажи,отговори ...една партия ли сте на корупцията

    21:37 30.01.2026

  • 48 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ясновид":

    КОЯ....СИЕРА ЛЕОНЕ...👂

    21:37 30.01.2026

  • 49 Прав си

    11 4 Отговор
    Верно, мяса на лизач, май има снимки

    21:37 30.01.2026

  • 50 Селски

    13 6 Отговор
    изплашен инсулт исхимик по погледа си личи

    21:38 30.01.2026

  • 51 Гориил

    15 15 Отговор
    Г-н Радев, Вашата партия трябва да се превърне в надежден гарант за сигурността на България от агресията на Брюксел.Моля ви, не разстройвайте българския народ.

    21:39 30.01.2026

  • 52 По телевизията гледахме с Кана

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "цццц":

    Помните ли какво казваше Черепа дубайски по време на протестите. Не става, ама като го направляваме…..

    Коментиран от #154

    21:39 30.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Питане

    20 5 Отговор
    Тоя на снимката - не е ли от семка на правешкия хитрец ? 1 към 1...

    21:40 30.01.2026

  • 55 ИМПЕРИАЛИСТ

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "Жокей":

    Той си е "въздух под налягане", яко ухаещ на био-парфюм...Такива приказки като неговите, "старите кучета" слушахме ...до втръсване.

    21:40 30.01.2026

  • 56 Пропуск

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ала-бала с резидента":

    Кокорчовците пак се борят за крана на газта ! Няма край тази делба ей!

    21:40 30.01.2026

  • 57 Елементарник

    19 8 Отговор
    Само бла-бла, нищо точно, нищо аргументирано

    21:41 30.01.2026

  • 58 Промяна

    13 24 Отговор

    До коментар #41 от "Радев ще удуши твоята тиква":

    Нещо си се объркал Аз съм за България а РР не е едноличен господар на никого Борисов е най успешният държавник на прехода и никой и нищо не може да го промени 41 жалко за напъните В България живеят много здравомислещи българи 41

    Коментиран от #65, #66

    21:42 30.01.2026

  • 59 Ташко

    4 4 Отговор

    До коментар #43 от "ма ДУРО":

    Не му обръщай внимание на тоя трол от Редакцията...

    Коментиран от #71

    21:43 30.01.2026

  • 60 Абе не

    22 5 Отговор
    знам удобно или не за българската олигархия би било да остане на поста си , но на голямата и луксозна сватбата на сина на Йотова в Правец , беше нагласен на една маса с червения олигарх Герги Гергов .

    Коментиран от #69

    21:43 30.01.2026

  • 61 Много, много си личи

    18 11 Отговор
    Очите го издават, че лъже.

    21:43 30.01.2026

  • 62 Нехиs

    16 8 Отговор
    Г-н Естонский Фигурант, ти си много удобен на олигархията - Черепът, Бобокови.....
    Самият Черепясно по медиите заяви, че ще гласува за теб!
    Колко трябва да си безочлив и нагъл като комунист, когато престъпник те нарича Фигурант, а ти го защитаваш публично и не си подаваш оставката после и да се скриеш от срам!

    21:44 30.01.2026

  • 63 Рибо рибо дай дай

    14 16 Отговор
    Поредният измамник ще се окаже. Българската олигархия му пречи но на международната олигархия и в частност американската е готов да служи.

    21:46 30.01.2026

  • 64 Все

    20 7 Отговор
    овъртолени приказки и никога прав текст ! Какъв ми ти лидер иска да става , каква партия иска да прави след какви избори ?

    Коментиран от #122

    21:47 30.01.2026

  • 65 Гориил

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Промяна":

    Не се самохипнотизирай.

    21:47 30.01.2026

  • 66 Хахаха даааа

    13 9 Отговор

    До коментар #58 от "Промяна":

    Най успешния а все го гонят с камъни народа хаха,няма по мразен в страната от боко тиквата

    Коментиран от #100

    21:47 30.01.2026

  • 67 Бойко Василев

    20 11 Отговор
    Бойко, не знам какво да кажа!
    Жал ми е, че журналист като теб , направил прекрасният филм за Сараево прави това в момента.
    Запълни цялото предаване с най-големия предател в българската история след Владимир Заимов. Жалко!
    Мислех, че имаш гръбнак. Не че нещата са Ок . Но точно ТОЯ, не е човекът, който ще ги оправи.
    Спомни си Царя!

    21:48 30.01.2026

  • 68 Дайте да Дадем

    12 6 Отговор
    не скача да го избираме за друго, освен за повечко кинти и за да избива комплекси. Май-май дълго ще си го коткаме и отчаяно ще търсим в него патриота спасител. И не на последно място да си кажем, че декламирайки имената Левски и Ботев изобщо не те нарежда между тях. Те не случайно са казали: ПО ДЕЛАТА ИМ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ

    21:48 30.01.2026

  • 69 тия правят сватби

    8 0 Отговор

    До коментар #60 от "Абе не":

    с ЧУЖДИ КРАДЕНИ пари.....

    21:48 30.01.2026

  • 70 Помнещ

    15 5 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    Абе ти и с Кирчо си пиеше кафето едно време...

    21:48 30.01.2026

  • 71 ма ДУРО

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Ташко":

    Братчет - той държи под аренда vc- то на Централна

    Коментиран от #133

    21:49 30.01.2026

  • 72 рундьо

    12 7 Отговор
    боташ КОГА???

    21:49 30.01.2026

  • 73 Дика

    15 9 Отговор
    Общи приказки, които слушаме вече 30 години. Поредния дето ще чегърта нещо и той, и накрая пак едно голямо нищо ще е.

    21:50 30.01.2026

  • 74 Гост

    12 15 Отговор
    Радев спечели още 1 милион гласове!!

    Коментиран от #87

    21:51 30.01.2026

  • 75 Червената шапчица

    14 17 Отговор
    Аз ще гласувам за Румен Радев. Не, че е много важно....Не, че има голямо значение, ама... Не че е нещо кой знае какво, но за мен е кеф да им образувам нерви и да им правя скомина на Боко Тиквата, ППДБ, Шиши и все осталная сво--ч.... Плюенето може да започне сега...

    Коментиран от #178

    21:51 30.01.2026

  • 76 Психолог

    14 10 Отговор
    Не бях се заглеждал до сега.. Обаче! Когато мига с очички и поглежда в дясно - лъже. А когато мига и поглежда в ляво - не знае какво да каже.

    21:53 30.01.2026

  • 77 БРАВО РАДЕВ

    13 15 Отговор
    Хората обикновените в болшенството сме със тебе. Това което каза на 50% да направиш е пак добре. Дано и след това се намерят свестни люде. Да продължат ДЕЛОТО ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ОЛИГАРХИЯТА ВПИЛА ПИПАЛА ВЪВ СЛУЖБИ СЪД ПРОКУРАТУРА КМЕТОВЕ АДМИНИСТРАЦИЯ. ПРЕМАХВАНЕ И НА МУШИКИТЕ КРАДЦИТЕ НА НАРОДНИ БЛАГА.

    Коментиран от #92

    21:53 30.01.2026

  • 78 За САЩ важи ли това Радев?

    11 3 Отговор
    (олигархичният модел спира икономическо развитие, рекетира бизнеса, заграбва собственост.) ???? Или само за България важи? ..Много му е объркано в главата. Че:
    ... Изключителната концентрация на богатство е неразделна от олигархичната политическа власт в САЩ. Кабинетът на Тръмп и най-високопоставените служители притежават колективно нетно богатство над 60 милиарда долара. Богатството на тази администрация е по-голямо от всички предшественици. Шестнадесет от двадесет и петте най-богати назначенци на Тръмп се нареждат сред 813-те милиардери в нация от 341 милиона души – което ги поставя в горните 0,0001 процента. Това не е символично представителство. Това е пряко управление от страна на олигархията..... Радев щял обаче да се бори с олигархията. Но коя ? А?

    21:54 30.01.2026

  • 79 е какъв да е

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Предпоследния Софиянец":

    той Рашков ги определи такива

    - БИВШИ ХОРА

    21:55 30.01.2026

  • 80 Рибо рибо дай дай

    8 7 Отговор
    И каква промяна ще правиш бре Радев ?
    Мълчиш като риба. Дай програма, червени линии, твърди ангажименти, направи като Путин, на въпроси 2 часа отговаряй и т.н... Може да си и ти гнусно атлантическо прокси и измамник , де да те знаем

    21:56 30.01.2026

  • 81 Венета дъщеря на Бойко

    2 11 Отговор
    Ликвидирай гербаджийте и те признавам. Не че ми пука за теб.

    Коментиран от #93, #95, #128

    21:56 30.01.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Госあ

    9 2 Отговор
    българската олигархия прогони много сериозни инвеститори, апропо. За да лапат от трупа на държавата. Лошото е, че прогониха и образовани специалисти, както и трудолюбиви работници. Образованието и школите бяха разбити. Навъдиха се лаладжии икономисти без реална икономика в държавата.

    21:58 30.01.2026

  • 84 Хипотетично

    6 6 Отговор
    Президента в оставка обяви , че е съставил пет служебни правителства, които са работили според неговите представи за ограничаване на олигархията, а резултатите са известни и при тези правителства живяхме подобаващо добре особено някои. Политическа партия ще прави след изборите , а на тези избори ще договаря (срещу каква цена) със съществуваща регистрирана известна партия (подобно на царя).

    21:58 30.01.2026

  • 85 Българин

    3 8 Отговор
    Прилича на бай Тошу, зне че за нас големите началници са в Москва. Ще управлява поне 35 години!
    сороските са в шок!

    21:58 30.01.2026

  • 86 ДОСТОЕН

    12 11 Отговор
    И крайно време е да кажем стоп на мафията, а и на всички тия лилипути, дето лаят срещу Генерала, включително в тоя сайт

    Коментиран от #108

    21:59 30.01.2026

  • 87 Промяна

    10 4 Отговор

    До коментар #74 от "Гост":

    Ама тук има толкова будали не мога да повярвам И после ще ви се наслаждавам на излъганите ви надежди България е европейска държава вече сме в Еврозоната и приказките на РР са за наивници да не кажа нещо друго А светът без финанси без икономика без сътрудничество без компромиси няма как да е

    21:59 30.01.2026

  • 88 Ха,хаха

    9 2 Отговор
    Този като след дъжд качулка

    22:00 30.01.2026

  • 89 ?????

    10 1 Отговор
    Ни тако, ни вако.
    Аз така го разбрах.

    22:01 30.01.2026

  • 90 ТТТ

    6 0 Отговор
    Шрек.

    22:01 30.01.2026

  • 91 Ъхъъъъъъ.....

    7 1 Отговор
    (Ако спечеля изборите може би бихте ме нарекли и популист. ) ...за да не те нарекат популист... дай програма, червени линии, твърди ангажименти, ще даваш ли 13 и 14 пенсия или на НАТО, Украйна, заводи за барути и членски внос на Тръмп ще ги даваш, направи като Путин, на въпроси 2 часа отговаряй....нали си мъж а не гнусно атлантическо прокси и измамник ? А? Или си?

    22:02 30.01.2026

  • 92 Промяна

    9 2 Отговор

    До коментар #77 от "БРАВО РАДЕВ":

    Ама толкова ли си наивен че РР изобщо не те знае нито какво ти се иска чак толкова наивност 2026 г не мога да повярвам А в президенството е пълно с администрация да знаеш и все близки на РР даже някои ще се прехвърлят директно в парламента благодарение на твоята наивност от едната трапеза на другата

    22:03 30.01.2026

  • 93 един тръгна да чегърта ГЕРБ

    11 2 Отговор

    До коментар #81 от "Венета дъщеря на Бойко":

    и отлете

    22:05 30.01.2026

  • 94 Хубаво де

    12 1 Отговор
    (Мой дълг беше да отговоря на надеждите на българите за промяна.) Ами аре казвай каква ще е промяната и как ще отговориш на надеждите ? Кога да го чакаме? Или абе вий гласувайте за мен па после ще видите ....А? Така ли си мислиш че отговориш на надеждите ?

    22:06 30.01.2026

  • 95 Промяна

    5 1 Отговор

    До коментар #81 от "Венета дъщеря на Бойко":

    По полека че ще се задавиш от злобата си По полека тук в България има само българи само българи

    22:07 30.01.2026

  • 96 Твърдението

    13 3 Отговор
    на Лозан Панов, че Радев е фалшив герой, се оказа вярно. Тотален въздух под налягане, никаква мисъл, нито пък логика, заучени фрази . Като едно време, комунистическата пропаганда- много приказки и никакво съдържание. Плява!

    Коментиран от #104

    22:08 30.01.2026

  • 97 като Путин !!!

    9 1 Отговор
    на въпроси 2 часа отговаряй....нали си мъж ? Ама после ако не спазиш дори едно обещание сам си даваш оставката! Обществен договор да разпишеш. България няма нужда от поредният лъжец ...

    Коментиран от #156

    22:09 30.01.2026

  • 98 Ами

    5 8 Отговор
    Генерал Радев вече спечели, а битката още не е започнала.
    Така правят тези си си заслужил пагоните, а тези на които са им ги подарили.

    22:09 30.01.2026

  • 99 Госあ

    1 7 Отговор
    България може да задвижи отново икономиката си след 35г грабеж с енергетика - партньори Русия и Франция, с партньорство с Китай - технологии, индустрия и инфраструктура и земеделие. Лошото е, че след 35г кадрите и школите са кът. Но това се наваксва.

    22:09 30.01.2026

  • 100 Промяна

    10 4 Отговор

    До коментар #66 от "Хахаха даааа":

    Само в твоята глава са си твоите глупотевини Борисов е най успешният държавник на прехода а онези еднодневките не могат не успяват защото нямат харизмата на Борисов А сега злобей само това ти остава

    22:11 30.01.2026

  • 101 Промяна

    7 4 Отговор
    Само в твоята глава са си твоите глупотевини Борисов е най успешният държавник на прехода а онези еднодневките не могат не успяват защото нямат харизмата на Борисов А сега злобей само това ти остава

    22:11 30.01.2026

  • 102 Радев е прокси

    8 1 Отговор
    Ще излъже хората и ще се съюзи с международната престъпна олигархия. По точно ще и слугува. Със всяка дума която изрича все повече доказва реакционност и подкрепа на нацистки възгледи. Част е от нацистката милитаристичната върхушка и въобще не се заблуждаваите че някаква положителна промяна ще донесе ако има пълно мнозинство

    Коментиран от #115

    22:11 30.01.2026

  • 103 Лут

    10 1 Отговор
    Най селския чобанин в село Славяново. Два пъти повърнах само като му видях лигавата мутра

    22:12 30.01.2026

  • 104 Ами

    0 3 Отговор

    До коментар #96 от "Твърдението":

    Хаде да правим заключенията след 26 април :)

    22:12 30.01.2026

  • 105 Виж сега,

    6 1 Отговор
    Да беше уточнил за неговата си мафия ли говори?

    22:12 30.01.2026

  • 106 Госあ

    4 5 Отговор
    След 45 години икономически растеж, индустриализация и образование, сините скакалци 35 години опоскват държавата и още има ! А разпраат, че била фалирала ха ха ха ха

    22:12 30.01.2026

  • 107 Абсурдистан

    11 3 Отговор
    Недоразумението за пореден път показа, че желанието му за власт, злобата и заповедите на господарите му са причината да подберат настоящата ситуация за да яхне вълнага на недоволството. За пореден път доказа че е антиевропеец и че смята, че всички европейски институции се ръководят от пълни идиоти. Отговорът му за Крим бе очаквано безпринципен, макар и за първи път да спомена законното и фактическото холожение. Не можа обаче да скрие пропутинските си пристрастия към агресора. Позицията му за еврото отново бе подтвърдена, като двойнствена, безпринципна и жалка популистка. Той изобщо не призна гигантската си грешка с Боташ. Пълна лъжа бе и че "не си пада по етикетите". Отново потвърди, че си въобразява за единствен носител на правдата., нещо присъщо на всеки диктатор. Неясно с кой и накъде възнамерява да ни води. Водещият му намекна за неистовото му желание да командва, а не да търси съгласие. Ако този индивид се добере до властта, господ да пази България

    22:12 30.01.2026

  • 108 звездите ми говорят

    3 1 Отговор

    До коментар #86 от "ДОСТОЕН":

    Хороскопа не дава достатъчно време за регистрация на президентска партия, затова Спасителя ще се регистрира от гражданската квота на БСП с евентуално ходатайство на президентката на мястото на Н.Киселова.

    22:14 30.01.2026

  • 109 Невъзможно

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Здрасти":

    ,,БОЕЦ" са русоФОБИ...

    22:15 30.01.2026

  • 110 В.Левски

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Валтер Шеленберг":

    Някой се е увлякъл!

    22:15 30.01.2026

  • 111 Президента в оставка трябва да каже

    7 0 Отговор
    Кои са мутри и къде е това вън
    Защото това е разделение на българите по някакъв конспиративен признак и нарушава конституцията

    22:15 30.01.2026

  • 112 Перо

    10 0 Отговор
    Хубав изказ, но тоя филм сме го гледали 35 г., особено при комарджията, който щеше да ни оправи за 800 дни и прибра 2 държавни резиденции и гори в Рила, които изсече!

    22:16 30.01.2026

  • 113 Относно Крим

    9 3 Отговор
    Според международното право Крим е украински.
    Според реалността и радев е руски.
    Извода е- Радев не е на страната на международното право, а на страната на окупатора!
    Хлъзгав и жалък...

    Коментиран от #131

    22:16 30.01.2026

  • 114 Именно

    7 0 Отговор
    медек, бил е слаб президент, удобен на олигархията - дотук добре, съгласен съм.
    Защо обаче това го мотивира да прави партия, да оправя държавата не мога да зацепя?

    22:16 30.01.2026

  • 115 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #102 от "Радев е прокси":

    Направо!

    22:17 30.01.2026

  • 116 Няма

    7 0 Отговор
    връзка с реалността, витае някъде. Обикалял къде ли не и как не са се сблъскали някъде с другия велик обиколчик. Вятър го вее на куца кобила. И каквъв му бил есипа - тайна, да не чуе олигархията.

    22:17 30.01.2026

  • 117 Бегай

    6 1 Отговор
    Според международното право Крим е украински.
    Според радев и пропагандата е руски.
    Хлъзгав и жалък

    Коментиран от #124

    22:18 30.01.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Нищо не е казал

    5 1 Отговор
    Мълчи по важни теми и за някаква сглобка и олигархия само говори. Той обещава ли сглобки да не прави и да не влиза в компромисни коалиции? А на олигархията, банките и т.н ще им вдигне ли поне двойно данъците ? Ще им сложи ли особенни управители? Нищо не става ясно. За момента не отговоря на "надеждите на българите" ....

    Коментиран от #153

    22:18 30.01.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Госあ

    3 5 Отговор
    Човека го каза просто и ясно, след 2009г или ерата на мутрата, индексът на неравенство в България расте прогресивно до рекордни стойности, докато на другите страни от източна Европа с които сме се доближавали преди това, дори намалява. Инвестициите в страната достигат рекордно дъно.

    Коментиран от #142

    22:19 30.01.2026

  • 122 Ами не

    6 3 Отговор

    До коментар #64 от "Все":

    Този ли ще прави партия с харизмата си на погребален агент. Объркал се е нещо, Мунчо

    22:20 30.01.2026

  • 123 Мутра номер едно подаде оставка и е

    4 3 Отговор
    Вън от президентството

    22:20 30.01.2026

  • 124 Ти бегай

    3 1 Отговор

    До коментар #117 от "Бегай":

    Тръмп каза че няма международно право. Значи Крим е руски

    22:20 30.01.2026

  • 125 Преди 2 дни Андрей Райчев социолог

    5 5 Отговор
    Прогнозира 1 милион гласа за Радев. След тази вечер сложете още 300 хиляди към тях!

    Коментиран от #143

    22:20 30.01.2026

  • 126 Гориил

    2 5 Отговор
    Ако Радев не се откаже от предразсъдъците и пристрастията си към Русия и Китай, мисията му ще се провали.България исторически е била сигурна в поддържането и укрепването на тези връзки.

    Коментиран от #134

    22:22 30.01.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 трънче

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Венета дъщеря на Бойко":

    Коментара е категоричен смел призив, а ника му - неадекватен!?!

    22:23 30.01.2026

  • 129 МИРО

    4 1 Отговор
    ВСИЧКО КОЕТО СЕ ВИДЯ ПО ПАНОРАМА : БОКЛУК СРЕЩУ БОКЛУК И. ПРЕДАТЕЛ СРЕЩУ ПРЕДАТЕЛ !!!

    22:25 30.01.2026

  • 130 Лондон

    6 3 Отговор
    Популист , коя олигархия ще громиш бе натник ???
    Братя Василеви , Бобокови и черепа , твоите спонсори , те олигарси ли са или богомили ???
    Да не не говорим за руските мутрите около Решетников!!!
    Смешник !!!А Боташ , кой ще плаща !!!

    Коментиран от #136

    22:25 30.01.2026

  • 131 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #113 от "Относно Крим":

    Днес имаше статия в която генерален секретар на ООН Антониу Гутериш
    каза, че международното право не важи за Крим и Домбас.
    Така, че избягвайте да се позовавате на международното право :)

    22:26 30.01.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Госあ

    4 4 Отговор

    До коментар #126 от "Гориил":

    Без Русия и Китай, България ще продължи да бъде европейския кенеф ! Както и беше изобразена на едно изложение. Това трябва да е ясно на всеки с малко повече мозък от на пиле.

    22:28 30.01.2026

  • 135 ДОКАЗАНО :

    3 2 Отговор
    МОДЕТАТОРЪТ Е ДОКАЗАН БОКЛУК И ПРЕДАТЕЛ !!!! ВИНАГИ ЩЕ ЗАЯВЯВАМ ТОВА ЗА ТЕЗИ ПРЕДАТЕЛИ ТУК !!!! ОТ РАДЕВ И БОЙКО ВАСИЛЕВ НИКАКВА ПОЛЗА

    22:29 30.01.2026

  • 136 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #130 от "Лондон":

    Пропускаш хората на бай Дончо.
    Ония дето са във военновъздушната база в Косово.
    А те са на по-малко от час до София :)

    22:30 30.01.2026

  • 137 Бастардо

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Жокей":

    Радев и дълг?Две несъвместими думи.Много ми е антипатичен тоз човечец.Защо се бута там дето не му увира главата?И народа ще се подлъже по него?Боже пази България!!!

    22:31 30.01.2026

  • 138 Аз така го разбирам

    4 1 Отговор
    Ще мачкам родната олигархия ако не козирува и ще толерирам чуждата олигархия, ще се мазня у чужбина и ще лъжа в България Надеждите на българите кви са не искам и да знам, но все нещо ще оправдая. Пенсии ще видите нанай, но заводи за барути и роби за чуждата олигархия ще има ... милитаризма ми е много важен и може и една задължителна военна служба да ви нахендря с опция за откупуване. ....2026, 2027 и 2028 ще сте на бюджет 2025 че съвсем да ви вкарам във форма на манекени от Треблинка ....

    Коментиран от #141

    22:31 30.01.2026

  • 139 !!!?

    4 0 Отговор
    Олигарсите откраднали "3 март" и "нашаБългария" на Мистър Кеш...щял да прави партия, но всичко е строго секретно, защото олигархията е на всеки километър...!!!?

    22:32 30.01.2026

  • 140 Госあ

    2 0 Отговор
    Иначе, борбата с олигархията ще бъде много тежка за всеки който се наеме да я води, защото олигархията се финансира от Брюксел.

    22:32 30.01.2026

  • 141 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #138 от "Аз така го разбирам":

    Кажи ми един политик който не го прави.

    Коментиран от #160

    22:33 30.01.2026

  • 142 Хеми значи бензин

    2 0 Отговор

    До коментар #121 от "Госあ":

    Викни китайците бе жълт.

    Коментиран от #149, #152

    22:33 30.01.2026

  • 143 Фифи

    3 3 Отговор

    До коментар #125 от "Преди 2 дни Андрей Райчев социолог":

    130 мандата за Радев след тази вечер

    22:34 30.01.2026

  • 144 Айгедотор

    3 4 Отговор
    Слава на Радев!! Скоро ще измете гнусната паплач!

    22:36 30.01.2026

  • 145 Николай Бареков бивш евродепутат

    0 4 Отговор
    И шеф на пиар отдела на Радев -

    🚨🅱️Силно послание от Румен Радев към България: Няма да вдигам данъци и ще ударим олигархията, за да ограничим социалното неравенство‼️🇧🇬

    РуменРадев Партия България

    Въпреки лъжите на пеевските маши, че участието на Румен Радев по Панорама ще е на запис, доскорошният президент бе на живо по БНТ и се представи перфектно и с много силни послания в първото си интервю след напускането на поста си.

    Румен Радев обеща да не вдига данъци и да пребори социалното неравенство чрез спиране на корупцията. Бъдещият премиер не обещава възмездие, но ще направи така, че всички да бъдат равни пред закона. Радев отказа да се определи като ляв или десен и каза, че ще остави на журналистите да лепят етикети.

    “Работим по всеобхватна програма, която да пресече достъпа на олигархично-мафиотския модел до властта.“ Това искаха да чуят хората от Радев и той им го каза.

    Румен Радев – президент на България в периода 2017 – 2026 г., потвърди в „Панорама“, че влиза активно в парламентарната политика и ще участва на изборите със сбор от партии като движение и гражданска сила. Решението му е мотивирано от желанието да сложи край на корупционния модел и беззаконието в страната.

    Коментиран от #161, #177

    22:36 30.01.2026

  • 146 !!!?

    5 1 Отговор
    Тази вечер по "Панорама" видяхме един дезиртьор !!!?

    22:37 30.01.2026

  • 147 Моряка

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "хмм":

    Партия се прави дълго време Изграждат се организации по всички селища и райони,области.Радев вероятно ще се включи в движението Трети март,което Весела Лечева регистрира преди 2 години.Не случайно.Само лично мнение.Името ще привлече хиляди позаспали патриоти.

    22:38 30.01.2026

  • 148 Политкоректен

    2 1 Отговор
    Прав е.

    22:39 30.01.2026

  • 149 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #142 от "Хеми значи бензин":

    Това направиха Чехия, Полша, Унгария и Гърция след като фалираха у ЕС. И това единственото спасение за България. За всички ше има работа, вие се връщате обратно по плодзеленчуците и да разнасяте кренвирши.Не че има лошо

    22:39 30.01.2026

  • 150 не,благодаря

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Офанзивен дефанзив":

    Точно тоя съсухрен спасител не е моя спасител.Поне да беше някой по- млад пич.

    22:40 30.01.2026

  • 151 Украйна е създадена от Ленин след 1917

    2 1 Отговор
    А Крим е подарен на Украйна от Никита Хрушчов

    22:40 30.01.2026

  • 152 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #142 от "Хеми значи бензин":

    Къде е Стармър ве, кафяв ?

    22:40 30.01.2026

  • 153 ливади

    1 0 Отговор

    До коментар #119 от "Нищо не е казал":

    Съвсем ясно каза, че данъци няма да вдига (за банки не е споменавал) за да създаде (теоретична) възможност за икономически разтеж и свобода на предприемачектвото (което никак не се връзва с борбата срещу малцинството упражняващо власт-т.е. олигархията) Но в екипа му е Ник Копринков (вероятно баща и син Василеви, фамилия Бобокови - младши май сгази лука). Детайлите са още партийна тайна.

    22:41 30.01.2026

  • 154 смехоран

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "По телевизията гледахме с Кана":

    хахаха,е много ми хареса твоя коментар.Той казва цялата истина за спасителя мунчо.Браво.

    22:41 30.01.2026

  • 155 az СВО Победа 80

    1 5 Отговор
    Накратко:

    1. Р. Радев е човекът избран от администрацията на Д. Тръмп, който да осъществи у нас това, което е договорено в Аляска и се отнася до нас.

    2. Борисов и Пеевски ще мълчат и ще му помагат, за да не им се случи случка.

    3. Обзалагам се, че след като Р. Радев стане министър председател на Р. България, чак тогава Тръмп ще прати американски посланик у нас.

    4. Хубаво запомнете какво ви казвам.

    Коментиран от #175, #176

    22:42 30.01.2026

  • 156 Точно така трябва

    3 0 Отговор

    До коментар #97 от "като Путин !!!":

    Говори за промяна. Иска голяма обществена подкрепа за да оправдае очакванията на хората. Нека като Путин на директни въпроси няколко часа да отговаря за да стане ясно що за промяна е, и тогава може и обществена подкрепа огромна да получи. За сега е в ролята на поредният фалшив месия. Аз лично без да чуя подробно описание на тази промяна няма за него да гласувам. Достатъчно съм бил лъган последните 36 години

    Коментиран от #168

    22:42 30.01.2026

  • 157 След 1 февруари ще има

    1 0 Отговор
    Златна треска в България

    22:44 30.01.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 баба вюна

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гражданин":

    уфффффф,не знам после кой ще ни отърве от него.Пак на площадите ще скачаме.Аман от дръти комундета.Ненаял се паразит на наш гръб му беше цялото президентстване.Ама иска още.

    22:47 30.01.2026

  • 160 Нали

    1 0 Отговор

    До коментар #141 от "Учуден":

    Той е промяната? Като другите ли ще бъде?

    Коментиран от #172

    22:47 30.01.2026

  • 161 усещане

    1 0 Отговор

    До коментар #145 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    На сбор от партии и пишман партийци от кол и въже прегърнали с ала бала президент - вяра се не дава.

    22:49 30.01.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 тръц

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Р2-действай":

    Ама вие мислите да му дадете и шанса да бъде мин.-председател????Бъгнали сте се,и изтрещели

    22:51 30.01.2026

  • 164 подлога

    3 0 Отговор
    и този се указа пейевски подлога

    22:51 30.01.2026

  • 165 Доктор

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жокей":

    Идиот.

    22:51 30.01.2026

  • 166 666

    1 0 Отговор
    "Искам само да призова хората да има готовност за реакция във всеки един случай, когато властта отново ще се опитва да ни спира с недемократични средства - Не е ли малко нагло!!!

    22:52 30.01.2026

  • 167 Агата

    0 1 Отговор
    Планът на ШИШИ и БОКО работи безпогрешно.
    Наредиха на райата си да прокарат закона който ограничава изпитните секции извън Европейските страни . Така смятат да попречат да АПС да премине прага от 4 процента.
    В последсвие да оставят генерал Радев така иначе ще ги строи на плаца ШИШИ и БОКОВИТЕ четници да намери 51 процента за ПРАЕИТЕЛСТВО.

    ШИШИ и БОКО така или иначе са вече в бунището на политиката. Ч

    22:52 30.01.2026

  • 168 Госあ

    1 3 Отговор

    До коментар #156 от "Точно така трябва":

    Изглежда като единственото гръбначно у бг политиката. Позицията му за въоръжението на ВВС беше правилно и срещу олигархията, преценката му за войната в Украйна и решаването и на масата на преговорите беше правилна в противоречие с мейнстрийма и така нататък. Вижда се, че има намерение да работи и за привличане на инвеститори и реална икономика, както и за намаляване на неравенствата - с правосъдие и икономика.

    Коментиран от #179

    22:52 30.01.2026

  • 169 Радев

    3 0 Отговор
    Ще ви водя с някога на някъде! Как да ви го кажа по-ясно!

    22:52 30.01.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Тапиро Мунчов

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Вижда се":

    От тоя дето ти говори като военен ли бе?Абе не ме карай да се превивам от смях бе.Тоя има харизмата на тапир.

    22:54 30.01.2026

  • 172 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #160 от "Нали":

    Не бих казал. Няма как, някой да влезе в каца с 💩-а (политиката) и да излезе чист. Но е добре от време на време да има проветряване на политическото WC.

    22:54 30.01.2026

  • 173 Малко съм скептичен обаче да ви кажа

    4 1 Отговор
    За мен пък Радев е пример за абсолютен безполезник. Цял живот на издръжка на бюджета. Една стотинка от собственият си джоб осигуровки не е платил. Приноса му към бюджета и държавата е в милиони лева, евро с отрицателен знак и като капак сега и пенсия и заплата получава и отново всичко е за сметка на бюджета. Ако и ТЕЛК си извади и ще достигне "Светата Троица" ....пенсия-заплата-телк без 1 ст. реално в живота си да е платил. Естествено щото ни е "бранил" .....бранил.... ама само и партийна субсидия да добара и е пълно 6 + ...

    Коментиран от #184

    22:55 30.01.2026

  • 174 кака сврака

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Здрасти":

    И той ли ша са пази от народната любов,хахаха

    22:56 30.01.2026

  • 175 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #155 от "az СВО Победа 80":

    РР мин председател кога хахахахахахаха И гледай после резултат Лошото е че е за сметка на цялата държава както е от 5 години насам България е европейска държава

    22:56 30.01.2026

  • 176 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #155 от "az СВО Победа 80":

    РР мин председател кога хахахахахахаха И гледай после резултат Лошото е че е за сметка на цялата държава както е от 5 години насам България е европейска държава

    22:57 30.01.2026

  • 177 Браво на теб

    1 0 Отговор

    До коментар #145 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Сигурно ти си му казал да свали часовника за 30 бона тая вечер , че да не дразни избирателите ?

    22:57 30.01.2026

  • 178 Закъсала си я

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Червената шапчица":

    Явно е,че си самотна , изглупяла си , шматко

    22:57 30.01.2026

  • 179 Това не е промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #168 от "Госあ":

    Това е да сложиш фекала в целофан

    22:59 30.01.2026

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Иван

    1 0 Отговор
    Не мога да повярвам колко сме прости като нация! Как може този бездарник, зелен чорап, откровен мръсник да ни е поредния спасител! Доведе ни шарлатаните...и опа, извенявайте! Какво извинявайте, ти ни разказа играта с тези неможачи! Боташ все едно е сделка за 6лв, а не са 6 милиарда лева! Нямам думи! Да ни честит!

    23:01 30.01.2026

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Госあ

    0 1 Отговор

    До коментар #173 от "Малко съм скептичен обаче да ви кажа":

    Не ми хареса, че говори за малкия и среден бизнес. Те са абсолютно безполезни и трябва да бъдат унищожени. Трябва да инвестират технологични гиганти, които да плащат големи дънъци и да осигуряват работа за квалифицирана работна ръка, а земеделието да бъде тип ТКЗС с пряк контрол от държавата. Частната инициатива е за измамници. Не сме у дивия запад преди четири века, че да разтегаме лакърдии за частна инициатива.

    23:02 30.01.2026

  • 185 Бастардо

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "редник":

    Безродник,Левски се обърна в гроба си бе.Да не си посмял да ми изкарваш мръсното комунде Левски!!!

    23:03 30.01.2026

  • 186 !!!?

    2 0 Отговор
    Мистър Кеш прилича на Петър Подлогин...нали са едно котило !

    23:04 30.01.2026

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 панорамата

    0 0 Отговор
    се стреми да е предимно политическо предаване, но тази вечер забавната част преобладаваше, като на ясните въпроси: кой е в екипа ВИ? Получи не/уклончивия отговор: "Детайли няма да обсъждам! .... "Към момента партия не е възможно да се прави!" определено говори за закъснялата не/предвидливост на кандидат премиера.

    23:06 30.01.2026

