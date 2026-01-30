С помощта на Китай започна производството на най-евтиния и интелигентен електромобил на Volkswagen

Започна производството на един от най-важните модели за бъдещето на Volkswagen. От конвейерите на завода в Хъфей официално започна да слиза новия ID.Unyx 07 – автомобил, който бележи повратна точка в стратегията на германския гигант. Този нетипичен „крос-седан“ не е просто поредната електричка, а технологичен пионер, изграден върху чисто новата електронна архитектура CEA (China Electronic Architecture).

Разработена в рекордно кратки срокове (само 18 месеца!) съвместно с китайския технологичен гуру Xpeng, платформата CEA е истинско софтуерно чудо. Инженерите са успели да съкратят броя на контролните блокове с цели 30%, което прави системата не само по-лека и евтина за производство, но и далеч по-пъргава. Ох, феновете на технологиите ще се влюбят – ID.Unyx 07 поддържа пълни „облачни“ актуализации (OTA) и разполага с изкуствен интелект в купето, адаптиран специално за нуждите на съвременния дигитален номад.

Визуално ID.Unyx 07 залага на дръзко излъчване, което размива границите между елегантен седан и практичен кросоувър. С дължина от 4853 мм и увеличен пътен просвет, той изглежда по-мускулест от стандартната Jetta, а защитният пластмасов бодикит му придава приключенски дух. Под ламарините обаче нещата стават още по-сериозни. Дебютната версия разчита на задно задвижване с мощност от 231 конски сили, захранвано от батерия с капацитет 59,9 кВтч. Най-впечатляващото? Благодарение на оптимизираната аеродинамика и леката конструкция, пробегът с едно зареждане надхвърля границата от 550 километра – цифра, която доскоро беше запазена само за много по-скъпи модели.

Интериорът, макар и все още обвит в лека тайнственост, се очаква да следва минималистичния стил на своя „братовчед“ ID.Unyx 06 (познат в Европа като Cupra Tavascan), но с по-усъвършенствана система за полуавтономно шофиране. Този модел е само първата лястовица – съвсем скоро към него ще се присъедини и по-големият му събрат, кросоувърът ID.Unyx 08.

Ясно е, че Volkswagen вече не просто се опитва да догони конкуренцията в Китай, а започва да играе по нейните правила – с бързина, по-ниски разходи и софтуер на световно ниво. Остава само да разберем дали тази германско-китайска „сглобка“ ще намери път и към европейските дилъри, където гладът за достъпни и технологични електромобили е по-голям от всякога.